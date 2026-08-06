Alligator Live Tuner

每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置、改一个数字、点击 OK、盯着图表看半天、觉得不对、再打开设置。在经典指标工具箱里，Alligator 是用这种方式调参代价最高的一个：三条线，每条都有周期和前移位移——一共六个数字，而设置窗口逼您在看不到效果的情况下一次性把六个数字全部确定下来。Alligator Live Tuner 终结了这一切。

这是完整的 Bill Williams Alligator——Jaw、Teeth 和 Lips 三条基于中间价的平滑移动平均线，采用经典配色（蓝色 13/+8、红色 8/+5、绿色 5/+3）——而您可以直接在图表上实时调参。图表上浮着一个小面板，带六个滑块：每条线各有一个周期和一个前移位移。拖动周期，线条立即重新计算。拖动位移，线条实时前后滑动，完全零重算——位移只是移动绘图位置，因此天生就是瞬时的，是整个 Live Tuning 系列中响应最直接的控制。

这一点为什么重要？Bill Williams 的追随者把 13/8/5 配 8/5/3 奉为金科玉律——但真正有价值的时刻，也就是三条线从纠缠的沉睡中呈扇形张开的"苏醒"，会因为您的周期和品种不同而提前或延后。有了六个实时滑块，您可以边拖动边看着苏醒点移动，几秒钟就能看出哪组参数在"您自己的"图表上按时苏醒——而不是在论坛帖子里争论默认值。

默认经典，灵活可选。平滑方式为中间价（(High+Low)/2）上的 SMMA，与 Williams 当年公布的完全一致。想做实验的话，用面板上的一个按钮即可循环切换方法——SMA、EMA、SMMA、LWMA。

真正的 Alligator，不是外壳封装。指标运行自己的教科书式实现——SMMA 以第一个周期内中间价的简单平均值作为初始值，随后递归延续，中间没有隐藏的句柄。您调的就是您看到的。不重绘。

还有实时样式编辑器。用 16 色调色板和 RGB 滑块为 Jaw、Teeth、Lips 三条线换色、调整线宽——保留经典的蓝/红/绿，或者配合您自己的图表配色。面板内置三套主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）。

您的设置按图表分别记忆——六个数字、平滑方法、颜色和线宽在重启后会原样恢复。

您会喜欢它的理由

  • 六个滑块对应六个数字，不必再在设置窗口里盲填。
  • 位移拖动即时生效。前移位移实时移动线条，零重算——亲手看着 Alligator 的嘴张开又闭合。
  • 找到属于您的苏醒点。几秒钟就能看出哪组周期/位移在您的品种和周期上按时张开扇形。
  • 忠于原著的经典。中间价 SMMA，默认 13/8/5 配 8/5/3，经典配色——教科书里的 Alligator 是起点，而不是它的近似替代品。
  • 实时调整外观，三套主题，按图表记忆。
  • 自有 Alligator 算法。不重绘。它不会替您交易——这是一个辅助决策工具。

使用方法

  • 把 Alligator Live Tuner 拖到任意图表上——三条线画在K线上，面板浮于其上。
  • 拖动周期滑块改变每条线的平滑程度；拖动位移滑块，看线条瞬间滑动。
  • 如果想要非经典的变体，就切换平滑方法。
  • 打开 Style editor 为三条线换色 / 调整线宽。

Alligator Live Tuner 是Live Tuning 系列中的图表内成员，同系列还有 CCI、WPR、RSI、Stochastic、DeMarker、Momentum、ADX、Bollinger 和 Envelopes Live Tuner：先推出免费的经典指标，后续还会有更多指标以及基于同一实时调参流程的多周期仪表盘。如果您用分形突破来交易 Alligator，我们免费的 Fractal Alligator Breakout Scanner 正是采用这套趋势逻辑，并配有实时决策面板。如果这个流程为您省下了反复打开设置窗口的时间，一条简短的评价能告诉我们接下来该做什么。

提示：如果面板看起来是透明的，说明您的图表启用了 "Chart on foreground"（F8 -> Common），K线被画在面板之上。本指标刻意尊重您的图表设置，绝不擅自更改——取消勾选该选项，面板就会正常不透明显示。

免费、独立运行、无 DLL。适用于任何品种和任何时间周期。

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4.51 (148)
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传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
作者的更多信息
RSI Live Tuner
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这个流程：打开指标设置、改一个数字、点击确定、盯着图表看、觉得不对、再打开设置。而在这些来回的对话框中，没有哪个指标比 RSI 更折腾 — 周期用 14 还是 9？水平线放 70/30 还是 80/20？RSI Live Tuner 终结了这个流程。 这是一个可以 直接在图表上实时调节 的相对强弱指数。图表上有一个小面板，带有 RSI 周期和两条水平线的滑块。拖动滑块，指标会立刻重新计算并重绘，就在您眼前完成。14 还是 9、70/30 还是 80/20，这些问题在您自己的行情上几秒钟就有答案，不必去翻论坛帖子。 可选的 MA 信号线。 可直接在面板上开启或关闭 RSI 的移动平均线，用独立滑块设置其周期，并用一个按钮循环切换算法 — SMA、EMA、SMMA、LWMA。每一次更改都会立即反映在图表上。 自有 RSI 实现，而非套壳。 本指标采用自己实现的标准 Wilder RSI — 真正的 Wilder 平滑平均涨跌幅，并与标准 RSI 做过数值校验 — 所以您调的就是您看到的。不重绘。 还有实时样式编辑器。 用 16 色调色板和 RGB 滑块调整 RSI 线、MA
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OsMA Live Tuner
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点 OK，盯着图表眯眼看半天，觉得不对，再打开设置。OsMA——Moving Average of Oscillator，也就是单独拿出来的 MACD 柱状图——和 MACD 一样要设三个数字，所以每次想试另一组参数，同样要付出三个数字来回改的代价。OsMA Live Tuner 终结了这一切。 它就是可以 直接在图表上实时调节 的 OsMA 柱状图（MACD 线减去它的 Signal 线）。图表上有一个小面板，带三个滑块：Fast EMA、Slow EMA 和 Signal 周期。拖动其中任意一个，柱状图就会立即重算并重绘，全程尽在眼前。「用 12/26/9 还是用自己的数」——在自己的图表上几秒钟就有答案，不必去论坛翻帖子。 真正的 OsMA，不是套壳。 指标采用自己的教科书式实现：Fast EMA 减 Slow EMA 得到 MACD 线，对该线取 SMA 得到 Signal，两者之差即为 OsMA——中间没有任何内置句柄。你调的就是你看到的。不重绘。 还有实时样式编辑器。 用 16 色调色板和 RGB 滑块调整柱状图的颜色和粗
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MACD Live Tuner
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点 OK，盯着图表看半天，觉得不对，再打开设置。MACD 一次就给你三个可以纠结的数字——Fast、Slow 和 Signal——而所谓标准的 12/26/9 只是习惯，并非定律。MACD Live Tuner 让这套流程到此为止。 这是一款可以 直接在图表上实时调节 的 MACD，运行在自己的独立子窗口中。图表上有一个小面板，带有 Fast EMA 周期、Slow EMA 周期和 Signal 周期三个滑块。拖动任意一个，MACD 线、Signal 线和 Histogram 都会立即重新计算并重绘，全过程看得见。「用 12/26/9 还是用适合我这个品种的参数」，几秒钟就有答案，不必再去论坛翻帖子。 大多数交易者搞错的一个细节：Signal 线是 Simple Moving Average，不是 EMA。 人们很容易以为 Signal 线和 MACD 线本身一样采用指数平滑——多数教科书对 MACD 的笼统描述也给人这种印象。但平台自带的标准 MACD 实现，把 Signal 线定义为对 MACD 线取的普通窗口 Simple Mo
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Stochastic Live Tuner
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点确定，眯着眼盯图，觉得不对，再打开设置。Stochastic 比任何其他振荡指标都更折磨人——三个周期加两条水平线，等于要调对五个数字，而每换一种组合就要再跑一趟设置窗口。Stochastic Live Tuner 终结了这一切。 这是经典的双线慢速 Stochastic（%K 与 %D），而且可以 直接在图表上实时调参 。图表上会出现一个小面板，带五个滑块：%K 周期、%D 周期、Slowing，以及两条水平线。拖动其中任何一个，指标都会在你注视之下立刻重算并重绘。5,3,3 还是 14,3,3？80/20 还是 75/25？这些问题几秒钟就能在你自己的图表上得到答案，而不用去翻论坛帖子。 一个按钮切换 %D 方法。 直接在面板上循环切换 %D 的平滑方式——SMA、EMA、SMMA、LWMA。改动在按下的瞬间就体现在图表上。 真正的 Stochastic，不是套壳。 指标使用自有的经典慢速 Stochastic 实现：在 slowing 窗口上计算 %K = 100 x SUM(close - LL) / SUM(HH - LL
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CCI Live Tuner MT5
Stefan Bognar
指标
每位交易者都经历过这样的循环：打开指标设置，改一个数值，点击确定，盯着图表看，觉得不对，再打开设置，又改回去。CCI Live Tuner 让这一切到此为止。 这是一款可以 直接在图表上实时调节 的 Commodity Channel Index。图表上会显示一个小面板，带有 CCI 周期和两条水平线的滑块。拖动滑块，指标就会在后台立即重新计算并重绘，变化在您眼前实时呈现。看起来合适了，就完成了——不需要对话框，不需要点确定，不需要保存后再重新打开。 还有实时样式编辑器。 打开内置编辑器，用 16 色调色板和 RGB 滑块修改 CCI 线与水平线的颜色和粗细。修改的瞬间就会呈现在图表上。可从三种内置主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）中选择，让面板与您的图表风格相配。 您的设置会 按图表分别保存 ——周期、水平线、价格类型、颜色和线宽在重启后都会原样恢复。 您会喜欢它的理由 即时反馈。 拖动即见结果。几秒钟就能找到合适的周期，而不是在设置窗口里来回折腾十几次。 实时调整样式。 线条与水平线的颜色和宽度在编辑时就直接反映在图表上——无需重新打开
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RVI Live Tuner
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点确定，盯着图表眯眼看半天，觉得不对，再打开设置。Relative Vigor Index 只有一个数字要设——周期——但每次想在自己的品种上把 10 和 14 做个对比，光是进出这一次对话框，仍然要付出同样的「改完再猜」的代价。RVI Live Tuner 终结了这一切。 它就是经典的双线 RVI（RVI 与它的 Signal），而且可以 直接在图表上实时调节 。图表上有一个小面板，带一个周期滑块。拖动它，两条线立即重算并重绘，全程尽在眼前。「10 还是 14」这个问题——在自己的图表上几秒钟就有答案，不必去论坛翻帖子。 真正的 RVI，不是套壳。 指标采用自己的教科书式实现：对 4 根K线做对称加权的 close-to-open 涨跌与 high-to-low 波幅，各自用周期长度的简单移动平均（SMA）平滑，两者之比即 RVI，Signal 则是对 RVI 本身再做同样的 4 根K线加权——中间不调用任何内置句柄。你调的，正是你看到的。不重绘。 还有实时样式编辑器。 用 16 色调色板和 RGB 滑块调整 RVI 线与 Sign
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Bollinger Live Tuner
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标属性，改一个数字，点确定，盯着图表看半天，觉得不对，再打开属性。而在 Bollinger Bands 中最关键的那个数字——标准差倍数——恰恰是没人愿意去试的，因为每试一次都要在对话框里来回折腾。Bollinger Live Tuner 让这一切结束。 它是一个完整的 Bollinger Bands 指标，可以 直接在图表上实时调参 ——而且这次调参就发生在K线上，因为通道本来就画在那里。图表上有一个小面板，带有周期和 标准差倍数（0.5 到 5.0，步长 0.1） 的滑块。拖动倍数滑块，你会看到整段历史上的通道实时变宽、变窄。在你的品种和你的周期上，通道边界从什么时候开始抓到真正的反转而不是噪音——你能在几秒内亲眼看到，而不是反复开十几次对话框。 中轨均线算法，一键切换。 经典的 Bollinger Bands 采用 SMA 中轨——这也是默认设置，与原著一致。想做实验的话，可以直接在面板上循环切换中轨算法：SMA、EMA、SMMA、LWMA；标准差始终围绕你选定的中轨计算，因此通道与自己的中线始终保持一致。 真正的 Bollinger Bands，
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Momentum Live Tuner
Stefan Bognar
指标
每个交易者都熟悉这套流程：打开指标设置、改一个数字、点击 OK、盯着图表看、觉得不对、再打开设置。而 Momentum 还多了一个麻烦：它根本没有任何有意义的水平线。唯一的参照就是 100 这条线，至于向上或向下多远才算“足够远”，大家都只能凭感觉估。Momentum Live Tuner 把这两个问题一起解决了。 这是一个可以 直接在图表上实时调节 的 Momentum。图表上有一个小面板，带有周期滑块和 对称水平线偏移 滑块：拖动一个滑块，一对配套的水平线（100 + 偏移 和 100 − 偏移）就会围绕固定的浅色 100 中线同步移动。您可以看着这对水平线扫过自己的历史行情，清楚地找出它从哪里开始把真正的推动行情与噪音区分开——几秒钟内，在自己的图表上完成，而不用去论坛里翻帖子。 可选的 MA 信号线。 直接在面板上开启或关闭 Momentum 的移动平均线，用独立滑块设置其周期，一个按钮循环切换计算方法——SMA、EMA、SMMA、LWMA。每一次改动都会立即反映在图表上。 真正的 Momentum，而不是套壳。 指标采用自己干净的 MetaTrader 公式实现：Mom =
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StdDev Live Tuner
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点击确定，眯着眼看图表，觉得不对，再打开设置。Standard Deviation 只有一个参数需要设置——周期——但每次想在自己的品种上把 20 和更短或更长的波动率读数做对比时，仅仅这一趟设置窗口之旅，依然要付出同样的「改完再猜」的循环。StdDev Live Tuner 终结了这一切。 这是一个可以 直接在图表上实时调节 的 Standard Deviation，显示在独立的子窗口中。图表上有一个小面板，带有周期滑块。拖动它，指标线就会立即重新计算并重绘，全程可见。短促尖峰还是更平滑的波动率——几秒钟就能在自己的图表上得出答案，而不是去论坛里找。 真正的 Standard Deviation，而非简单封装。 指标采用自己的教科书式实现：先计算周期内收盘价的简单移动平均（SMA），再计算收盘价围绕该均值的总体标准差——中间没有任何内置句柄。你调节的，正是你看到的。不重绘。 还有实时样式编辑器。 通过 16 色调色板和 RGB 滑块，随手修改 StdDev 线的颜色与粗细。三套内置主题（Night Cyan、Graphite Gol
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ADX Live Tuner
Stefan Bognar
指标
你有没有注意到，图表上的ADX与书本上的数字对不上？这是有原因的。标准内置的ADX使用指数平滑法——真正的Wilder平滑版本，也就是威尔斯·王尔德（Welles Wilder）本人发布的那个版本，只作为单独的指标提供，而大多数交易者从未加载过它。ADX Live Tuner默认为你提供教科书式的Wilder ADX，并在此基础上加入了Live Tuning实时调节流程。 这是一个完整的三线ADX（+DI、-DI和ADX线），你可以 直接在图表上实时调节 。图表上有一个小面板，带有ADX周期和 趋势阈值 的滑块——阈值是区分"趋势"与"盘整"的虚线水平。拖动任一滑块，指标会立即重新计算并重绘，效果实时可见。20、25还是30才是你所交易品种上真正标志可交易趋势的阈值——在自己的图表上几秒钟就能得到答案，而不必去论坛里讨论。 真正的Wilder ADX，而非套壳。 该指标运行自己的教科书式实现：TR、+DM和-DM按照文档记载的初始值约定（S = (S[1] x (n-1) + X) 除以 n）在周期内进行Wilder平滑处理，DI = 100 x 平滑后的DM 除以 平滑后的TR，DX
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WPR Live Tuner
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这个流程：打开指标设置，改一个数字，点击确定，盯着图表看，觉得不对，再打开设置。WPR Live Tuner 让这一切到此为止。 这是一款可以 直接在图表上实时调节 的 Williams %R。图表上有一个小面板，带有 %R 周期和两条水平线的滑块。拖动滑块，指标立刻重算并重绘，就在你眼前完成。看着合适了，就调好了，不需要对话框，也不用点确定。 可选的 MA 信号线。 在面板上直接开启或关闭 %R 的移动平均线，并用一个按钮循环切换它的计算方法：SMA、EMA、SMMA、LWMA。四种方法，各一次点击，改动立刻反映在图表上。想知道 EMA(5) 还是 SMMA(9) 对你的 %R 平滑效果更好，只要几秒钟，而不必四次进出设置窗口。 还有实时样式编辑器。 用 16 色调色板和 RGB 滑块调整 %R 线、MA 线和水平线的颜色与粗细。三套内置主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）任选，让面板与你的图表风格一致。 你的设置会 按图表分别保存 ：周期、水平线、MA 的开关与方法、颜色和线宽，重启后都会原样恢复。 它的过人之处 即时反馈
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DeMarker Live Tuner
Stefan Bognar
指标
每个交易者都熟悉这套流程：打开指标设置、改一个数字、点击 OK、盯着图表看、觉得不对、再打开设置。DeMarker 是一个安静的超买/超卖指标，大多数交易者从来不去动它——它永远停留在默认的 0.30/0.70，因为每试一个新数值都要来回打开一次对话框。DeMarker Live Tuner 结束了这一切。 这是一个可以 直接在图表上实时调节 的 DeMarker。图表上有一个小面板，带有 DeM 周期和两条水平线（0..1 刻度）的滑块。拖动滑块，指标立刻重新计算并重绘，就在您眼前完成。0.25/0.75 还是 0.35/0.65 比默认值更适合过滤您的市场——几秒钟内就能在自己的图表上得到答案，而不用去论坛里翻帖子。 可选的 MA 信号线。 直接在面板上开启或关闭 DeMarker 的移动平均线，用独立滑块设置其周期，一个按钮循环切换计算方法——SMA、EMA、SMMA、LWMA。每一次改动都会立即反映在图表上。 真正的 DeMarker，而不是套壳。 指标采用自己干净的经典公式实现：DeMax = max(High - 前一根 High, 0)，DeMin = max(前一根 L
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Force Index Live Tuner
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标参数、改一个数字、点确定、眯着眼盯图、觉得不对、再打开参数。Force Index 只有一个数字要设——周期——但每次想在自己的品种上比较 13、2 还是 100，依然要走一遍这种「改了再猜」的循环。Force Index Live Tuner 让这一切到此为止。 这是一款可以 直接在图表上实时调节 的 Force Index，运行在自己的子窗口中。图表上有一个小面板，带有周期滑块。拖动它，曲线立即重新计算并重绘，全过程就在你眼前。短周期尖峰还是长周期平滑？答案在自己的图表上几秒钟就能得到，不必去翻论坛帖子。 真正的 Force Index，而不是简单封装。 指标按照平台自身的定义做了教科书式的独立实现：tick 成交量乘以收盘价在该周期内简单移动平均值的变化——中间没有内置句柄。你调的就是你看到的。不重绘。 还有实时样式编辑器。 用 16 色调色板和 RGB 滑块调整 Force 线的颜色与粗细。三套内置主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）任选，让面板与你的图表风格一致。 你的设置 按图表分别记忆 ——周期
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Envelopes Live Tuner
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点确定，眯着眼看图表，觉得不对，再打开设置。Envelopes 在这方面尤其突出：偏离百分比是经典指标里最依赖品种的一个参数。默认的 0.10% 在某个货币对上看着合理，放到黄金上几乎看不见，用在指数上则完全离谱——可大多数交易者设一次就再也不动，因为每试一次都要走一趟设置对话框。Envelopes Live Tuner 终结了这种折腾。 这是一款完整的 Envelopes 指标，可以 直接在图表上实时调参 ——就在K线上，通道本来所在的位置。图表上有一个小面板，带有周期滑块和 偏离百分比滑块，范围 0.05% 至 5.00%，步长 0.05 ——这是 Live Tuning 系列中精度最高的滑块，精确到小数点后两位。拖动它，整段历史上的通道宽度会随手实时变化。真正能框住您所交易品种波动幅度的百分比，几秒钟就能找到，而不必反复进出对话框十几趟。 中线均线方法，一键切换。 经典 Envelopes 使用 SMA 作为中线——这也是默认设置，与原版一致。如果您想要更快或更平滑的中心线，可直接在面板上循环切换中线方法：SMA、EMA、SMM
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Fractal Alligator Scanner
Stefan Bognar
指标
Description tab. Másold be ezt a teljes szöveget (angol, ember-hangvétel, nincs AI-klisé): --- The Fractal Alligator Scanner combines two classic tools that traders have used for years: swing fractals and Bill Williams' Alligator. It does the watching for you and keeps the chart clean. What it draws: - An up arrow above every confirmed swing high and a down arrow below every confirmed swing low. A fractal is only marked once the bars to its right have closed, so the arrows do not repaint. - Th
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MFI Live Tuner
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点确定，盯着图表眯眼看半天，觉得不对，再打开设置。Money Flow Index 只有一个参数要设——周期——但每次想在自己的品种上把 14 和更短或更长的读数做个对比，光是进出这一次对话框，仍然要付出同样的「改完再猜」的代价。MFI Live Tuner 终结了这一切。 它是一款可以 直接在图表上实时调节 的 Money Flow Index。图表上有一个小面板，带一个周期滑块。拖动它，曲线就会相对固定的 20/80 水平线立即重算并重绘，全程尽在眼前。「用 14 还是用我自己的数」——在自己的图表上几秒钟就有答案，不必去论坛翻帖子。 真正的 MFI，不是套壳。 指标采用自己的教科书式实现：典型价格（high、low 与 close 的平均值）乘以 tick 成交量，得到每根K线的资金流；周期内的正向与负向资金流求和后代入经典公式 100 - 100/(1 + 正向/负向)——中间没有任何内置句柄。你调的就是你看到的。不重绘。 还有实时样式编辑器。 用 16 色调色板和 RGB 滑块调整 MFI 曲线与 20/80 水平线的颜色和
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MFI Live Tuner MT4
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点确定，盯着图表眯眼看半天，觉得不对，再打开设置。Money Flow Index 只有一个参数要设——周期——但每次想在自己的品种上把 14 和更短或更长的读数做个对比，光是进出这一次对话框，仍然要付出同样的「改完再猜」的代价。MFI Live Tuner 终结了这一切。 它是一款可以 直接在图表上实时调节 的 Money Flow Index。图表上有一个小面板，带一个周期滑块。拖动它，曲线就会相对固定的 20/80 水平线立即重算并重绘，全程尽在眼前。「用 14 还是用我自己的数」——在自己的图表上几秒钟就有答案，不必去论坛翻帖子。 真正的 MFI，不是套壳。 指标采用自己的教科书式实现：典型价格（high、low 与 close 的平均值）乘以 tick 成交量，得到每根K线的资金流；周期内的正向与负向资金流求和后代入经典公式 100 - 100/(1 + 正向/负向)——中间没有任何内置句柄。你调的就是你看到的。不重绘。 还有实时样式编辑器。 用 16 色调色板和 RGB 滑块调整 MFI 曲线与 20/80 水平线的颜色和
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ADX Live Tuner MT4
Stefan Bognar
指标
您是否曾把 MetaTrader 4 的 ADX 与书本或其他平台上的数值做过对比，却发现它们对不上？这是有原因的。MT4 内置的 ADX 使用指数平滑 —— 它并不是 Welles Wilder 发表的那个公式，而且与 MetaTrader 5 不同，MT4 也没有单独的 "ADX Wilder" 可供选择。ADX Live Tuner 解决了这个问题：它是 MetaTrader 4 上教科书式的 Wilder ADX，并在此之上加入了 Live Tuning 实时调参流程。 这是一款完整的三线 ADX（+DI、-DI 和 ADX 线），您可以 直接在图表上实时调整 。图表上会显示一个小面板，带有 ADX 周期和 趋势阈值 的滑块 —— 阈值就是那条区分"趋势"与"震荡"的虚线。拖动任意滑块，指标会立即重新计算并重绘，全过程尽收眼底。到底 20、25 还是 30 才是真正标记您所交易品种可操作趋势的阈值 —— 几秒钟内就能在自己的图表上得出答案，而不必去论坛翻帖子。 真正的 Wilder ADX，而非简单封装。 本指标采用自主的教科书实现：TR、+DM 与 -DM 按周期进行 Wil
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MACD Live Tuner MT4
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点 OK，盯着图表看半天，觉得不对，再打开设置。如果你在 MetaTrader 4 上交易，这件事你已经做了很多年——而 MACD 一次就给你三个可以纠结的数字：Fast、Slow 和 Signal，所谓标准的 12/26/9 只是习惯，并非定律。MACD Live Tuner 让这套流程到此为止。 这是一款可以 直接在图表上实时调节 的 MACD，运行在自己的独立子窗口中。图表上有一个小面板，带有 Fast EMA 周期、Slow EMA 周期和 Signal 周期三个滑块。拖动任意一个，MACD 线、Signal 线和 Histogram 都会立即重新计算并重绘，全过程看得见。「用 12/26/9 还是用适合我这个品种的参数」，几秒钟就有答案，不必再去论坛翻帖子。 大多数交易者搞错的一个细节：Signal 线是 Simple Moving Average，不是 EMA。 人们很容易以为 Signal 线和 MACD 线本身一样采用指数平滑。但平台自带的标准 MACD 实现，把 Signal 线定义为对 MACD 线取的普通窗口 S
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DeMarker Live Tuner MT4
Stefan Bognar
指标
每个交易者都熟悉这套流程：打开指标设置、改一个数字、点击 OK、盯着图表看、觉得不对、再打开设置。如果您在 MetaTrader 4 上交易，这套流程您已经重复了很多年——而 DeMarker 依然是那个安静的超买/超卖指标，大多数交易者从来不去动它：它永远停留在默认的 0.30/0.70，因为每试一个新数值都要来回打开一次对话框。DeMarker Live Tuner 结束了这一切。 这是一个可以 直接在图表上实时调节 的 DeMarker。图表上有一个小面板，带有 DeM 周期和两条水平线（0..1 刻度）的滑块。拖动滑块，指标立刻重新计算并重绘，就在您眼前完成。0.25/0.75 还是 0.35/0.65 比默认值更适合过滤您的市场——几秒钟内就能在自己的图表上得到答案，而不用去论坛里翻帖子。 可选的 MA 信号线。 直接在面板上开启或关闭 DeMarker 的移动平均线，用独立滑块设置其周期，一个按钮循环切换计算方法——SMA、EMA、SMMA、LWMA。每一次改动都会立即反映在图表上。 真正的 DeMarker，而不是套壳。 指标采用自己干净的经典公式实现：DeMax = m
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Bollinger Live Tuner MT4
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这个流程：打开指标设置，改一个数字，点击确定，盯着图表看，觉得不对，再打开设置。如果您在 MetaTrader 4 上交易，这套动作已经重复了很多年——而 Bollinger Bands 中最关键的那个参数，也就是标准差倍数，恰恰是最少有人去试的一个，因为每试一次都要来回打开一次对话框。Bollinger Live Tuner 结束了这种折腾。 这是一款完整的 Bollinger Bands 指标，可以 直接在图表上实时调参 ——而且这一次调整就发生在K线上，因为通道本来就画在那里。图表上浮着一个小面板，带有周期和 标准差倍数（0.5 至 5.0，步长 0.1） 的滑块。拖动倍数滑块，就能看到通道在整段历史行情上实时收窄和放宽。在您自己的品种和周期上，通道边界从哪里开始抓到真正的反转而不是噪音——几秒钟就看得出来，不必反复打开十几次设置对话框。 中轨均线算法一键切换。 经典 Bollinger Bands 使用 SMA 作为中轨——这也是默认设置，与原始定义一致。想要尝试其他组合，可以直接在面板上循环切换中轨算法：SMA、EMA、SMMA、LWMA；标准差始终围绕您所选
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RSI Live Tuner MT4
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这个流程：打开指标设置、改一个数字、点击确定、盯着图表看、觉得不对、再打开设置。如果您在 MetaTrader 4 上交易，这件事您已经做了很多年 — 而在这些来回的对话框中，没有哪个指标比 RSI 更折腾。周期用 14 还是 9？水平线放 70/30 还是 80/20？RSI Live Tuner 终结了这个流程。 这是一个可以 直接在图表上实时调节 的相对强弱指数。图表上有一个小面板，带有 RSI 周期和两条水平线的滑块。拖动滑块，指标会立刻重新计算并重绘，就在您眼前完成。14 还是 9、70/30 还是 80/20，这些问题在您自己的行情上几秒钟就有答案，不必去翻论坛帖子。 可选的 MA 信号线。 可直接在面板上开启或关闭 RSI 的移动平均线，用独立滑块设置其周期，并用一个按钮循环切换算法 — SMA、EMA、SMMA、LWMA。每一次更改都会立即反映在图表上。 自有 RSI 实现，而非套壳。 本指标采用自己实现的标准 Wilder RSI — 真正的 Wilder 平滑平均涨跌幅，并与标准 RSI 做过数值校验 — 所以您调的就是您看到的。不重绘。 还有实时样
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WPR Live Tuner MT4
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点击确定，盯着图表看，觉得不对，再打开设置。如果您用 MetaTrader 4 交易，这一套您已经重复过上千次。WPR Live Tuner 让它到此为止。 这是一款可以 直接在图表上实时调参 的 Williams %R。图表上有一个小面板，带有 %R 周期和两条水平线的滑块。拖动滑块，指标立刻重新计算并重绘，全过程尽在眼前。看着合适了，就调好了——不需要对话框，也不需要点确定。 可选的 MA 信号线。 直接在面板上开启或关闭基于 %R 的移动平均线，并用一个按钮循环切换其算法——SMA、EMA、SMMA、LWMA。四种算法，各一次点击，改动即刻反映到图表上。想知道 EMA(5) 还是 SMMA(9) 对您的 %R 平滑效果更好，只需几秒钟，而不必在对话框里来回折腾四次。 样式编辑器同样实时生效。 用 16 色调色板和 RGB 滑块调整 %R 线、MA 线和水平线的颜色与粗细。三套内置主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）任选，让面板与您的图表风格一致。 您的设置会 按图表分别记忆 ——周期、
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RVI Live Tuner MT4
Stefan Bognar
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每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点确定，盯着图表眯眼看半天，觉得不对，再打开设置。Relative Vigor Index 只有一个数字要设——周期——但每次想在自己的品种上把 10 和 14 做个对比，光是进出这一次对话框，仍然要付出同样的「改完再猜」的代价。RVI Live Tuner 终结了这一切。 它就是经典的双线 RVI（RVI 与它的 Signal），而且可以 直接在图表上实时调节 。图表上有一个小面板，带一个周期滑块。拖动它，两条线立即重算并重绘，全程尽在眼前。「10 还是 14」这个问题——在自己的图表上几秒钟就有答案，不必去论坛翻帖子。 真正的 RVI，不是套壳。 指标采用自己的教科书式实现：对 4 根K线做对称加权的 close-to-open 涨跌与 high-to-low 波幅，各自用周期长度的简单移动平均（SMA）平滑，两者之比即 RVI，Signal 则是对 RVI 本身再做同样的 4 根K线加权——中间不调用任何内置句柄。你调的，正是你看到的。不重绘。 还有实时样式编辑器。 用 16 色调色板和 RGB 滑块调整 RVI 线与 Sign
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OsMA Live Tuner MT4
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点 OK，盯着图表眯眼看半天，觉得不对，再打开设置。OsMA——Moving Average of Oscillator，也就是单独拿出来的 MACD 柱状图——和 MACD 一样要设三个数字，所以每次想试另一组参数，同样要付出三个数字来回改的代价。OsMA Live Tuner 终结了这一切。 它就是可以 直接在图表上实时调节 的 OsMA 柱状图（MACD 线减去它的 Signal 线）。图表上有一个小面板，带三个滑块：Fast EMA、Slow EMA 和 Signal 周期。拖动其中任意一个，柱状图就会立即重算并重绘，全程尽在眼前。「用 12/26/9 还是用自己的数」——在自己的图表上几秒钟就有答案，不必去论坛翻帖子。 真正的 OsMA，不是套壳。 指标采用自己的教科书式实现：Fast EMA 减 Slow EMA 得到 MACD 线，对该线取 SMA 得到 Signal，两者之差即为 OsMA——中间没有任何内置句柄。你调的就是你看到的。不重绘。 还有实时样式编辑器。 用 16 色调色板和 RGB 滑块调整柱状图的颜色和粗
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Stochastic Live Tuner MT4
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点确定，眯着眼盯图，觉得不对，再打开设置。如果你用 MetaTrader 4 交易，这套流程你已经重复了很多年——而 Stochastic 比任何其他振荡指标都更折磨人：三个周期加两条水平线，等于要调对五个数字，而每换一种组合就要再跑一趟设置窗口。Stochastic Live Tuner 终结了这一切。 这是经典的双线慢速 Stochastic（%K 与 %D），而且可以 直接在图表上实时调参 。图表上会出现一个小面板，带五个滑块：%K 周期、%D 周期、Slowing，以及两条水平线。拖动其中任何一个，指标都会在你注视之下立刻重算并重绘。5,3,3 还是 14,3,3？80/20 还是 75/25？这些问题几秒钟就能在你自己的图表上得到答案，而不用去翻论坛帖子。 一个按钮切换 %D 方法。 直接在面板上循环切换 %D 的平滑方式——SMA、EMA、SMMA、LWMA。改动在按下的瞬间就体现在图表上。 真正的 Stochastic，不是套壳。 指标使用自有的经典慢速 Stochastic 实现：在 slowing 窗口上计算 %K
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Envelopes Live Tuner MT4
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点确定，眯着眼看图表，觉得不对，再打开设置。如果您在 MetaTrader 4 上交易，这套流程已经做了很多年——而 Envelopes 在这方面尤其突出：偏离百分比是经典指标里最依赖品种的一个参数。默认的 0.10% 在某个货币对上看着合理，放到黄金上几乎看不见，用在指数上则完全离谱——可大多数交易者设一次就再也不动，因为每试一次都要走一趟设置对话框。Envelopes Live Tuner 终结了这种折腾。 这是一款完整的 Envelopes 指标，可以 直接在图表上实时调参 ——就在K线上，通道本来所在的位置。图表上有一个小面板，带有周期滑块和 偏离百分比滑块，范围 0.05% 至 5.00%，步长 0.05 ——这是 Live Tuning 系列中精度最高的滑块，精确到小数点后两位。拖动它，整段历史上的通道宽度会随手实时变化。真正能框住您所交易品种波动幅度的百分比，几秒钟就能找到，而不必反复进出对话框十几趟。 中线均线方法，一键切换。 经典 Envelopes 使用 SMA 作为中线——这也是默认设置，与原版一致。如果您想要更
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Momentum Live Tuner MT4
Stefan Bognar
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每个交易者都熟悉这套流程：打开指标设置、改一个数字、点击 OK、盯着图表看、觉得不对、再打开设置。如果您用的是 MetaTrader 4，这一套您已经重复了很多年——而 Momentum 还多了一个麻烦：它根本没有任何有意义的水平线。唯一的参照就是 100 这条线，至于向上或向下多远才算“足够远”，大家都只能凭感觉估。Momentum Live Tuner 把这两个问题一起解决了。 这是一个可以 直接在图表上实时调节 的 Momentum。图表上有一个小面板，带有周期滑块和 对称水平线偏移 滑块：拖动一个滑块，一对配套的水平线（100 + 偏移 和 100 − 偏移）就会围绕固定的浅色 100 中线同步移动。您可以看着这对水平线扫过自己的历史行情，清楚地找出它从哪里开始把真正的推动行情与噪音区分开——几秒钟内，在自己的图表上完成，而不用去论坛里翻帖子。 可选的 MA 信号线。 直接在面板上开启或关闭 Momentum 的移动平均线，用独立滑块设置其周期，一个按钮循环切换计算方法——SMA、EMA、SMMA、LWMA。每一次改动都会立即反映在图表上。 真正的 Momentum，而不是套壳
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Alligator Live Tuner MT4
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置、改一个数字、点击 OK、盯着图表看半天、觉得不对、再打开设置。如果您在 MetaTrader 4 上交易，这套流程您已经重复了很多年——而在经典指标工具箱里，Alligator 又是用这种方式调参代价最高的一个：三条线，每条都有周期和前移位移——一共六个数字，而设置窗口逼您在看不到效果的情况下一次性把六个数字全部确定下来。Alligator Live Tuner 终结了这一切。 这是完整的 Bill Williams Alligator——Jaw、Teeth 和 Lips 三条基于中间价的平滑移动平均线，采用经典配色（蓝色 13/+8、红色 8/+5、绿色 5/+3）——而您可以 直接在图表上实时调参 。图表上浮着一个小面板，带 六个滑块 ：每条线各有一个周期和一个前移位移。拖动周期，线条立即重新计算。拖动位移，线条 实时前后滑动，完全零重算 ——位移只是移动绘图位置，因此天生就是瞬时的，是整个 Live Tuning 系列中响应最直接的控制。 这一点为什么重要？Bill Williams 的追随者把 13/8/5 配 8/5/3 奉为金科玉律—
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Force Index Live Tuner MT4
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标参数、改一个数字、点确定、眯着眼盯图、觉得不对、再打开参数。Force Index 只有一个数字要设——周期——但每次想在自己的品种上比较 13、2 还是 100，依然要走一遍这种「改了再猜」的循环。Force Index Live Tuner 让这一切到此为止。 这是一款可以 直接在图表上实时调节 的 Force Index，运行在自己的子窗口中。图表上有一个小面板，带有周期滑块。拖动它，曲线立即重新计算并重绘，全过程就在你眼前。短周期尖峰还是长周期平滑？答案在自己的图表上几秒钟就能得到，不必去翻论坛帖子。 真正的 Force Index，而不是简单封装。 指标按照平台自身的定义做了教科书式的独立实现：tick 成交量乘以收盘价在该周期内简单移动平均值的变化——中间没有内置句柄。你调的就是你看到的。不重绘。 还有实时样式编辑器。 用 16 色调色板和 RGB 滑块调整 Force 线的颜色与粗细。三套内置主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）任选，让面板与你的图表风格一致。 你的设置 按图表分别记忆 ——周期
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