每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置、改一个数字、点击 OK、盯着图表看半天、觉得不对、再打开设置。在经典指标工具箱里，Alligator 是用这种方式调参代价最高的一个：三条线，每条都有周期和前移位移——一共六个数字，而设置窗口逼您在看不到效果的情况下一次性把六个数字全部确定下来。Alligator Live Tuner 终结了这一切。

这是完整的 Bill Williams Alligator——Jaw、Teeth 和 Lips 三条基于中间价的平滑移动平均线，采用经典配色（蓝色 13/+8、红色 8/+5、绿色 5/+3）——而您可以直接在图表上实时调参。图表上浮着一个小面板，带六个滑块：每条线各有一个周期和一个前移位移。拖动周期，线条立即重新计算。拖动位移，线条实时前后滑动，完全零重算——位移只是移动绘图位置，因此天生就是瞬时的，是整个 Live Tuning 系列中响应最直接的控制。

这一点为什么重要？Bill Williams 的追随者把 13/8/5 配 8/5/3 奉为金科玉律——但真正有价值的时刻，也就是三条线从纠缠的沉睡中呈扇形张开的"苏醒"，会因为您的周期和品种不同而提前或延后。有了六个实时滑块，您可以边拖动边看着苏醒点移动，几秒钟就能看出哪组参数在"您自己的"图表上按时苏醒——而不是在论坛帖子里争论默认值。

默认经典，灵活可选。平滑方式为中间价（(High+Low)/2）上的 SMMA，与 Williams 当年公布的完全一致。想做实验的话，用面板上的一个按钮即可循环切换方法——SMA、EMA、SMMA、LWMA。

真正的 Alligator，不是外壳封装。指标运行自己的教科书式实现——SMMA 以第一个周期内中间价的简单平均值作为初始值，随后递归延续，中间没有隐藏的句柄。您调的就是您看到的。不重绘。

还有实时样式编辑器。用 16 色调色板和 RGB 滑块为 Jaw、Teeth、Lips 三条线换色、调整线宽——保留经典的蓝/红/绿，或者配合您自己的图表配色。面板内置三套主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）。

您的设置按图表分别记忆——六个数字、平滑方法、颜色和线宽在重启后会原样恢复。

您会喜欢它的理由

六个滑块对应六个数字 ，不必再在设置窗口里盲填。

，不必再在设置窗口里盲填。 位移拖动即时生效。 前移位移实时移动线条，零重算——亲手看着 Alligator 的嘴张开又闭合。

前移位移实时移动线条，零重算——亲手看着 Alligator 的嘴张开又闭合。 找到属于您的苏醒点。 几秒钟就能看出哪组周期/位移在您的品种和周期上按时张开扇形。

几秒钟就能看出哪组周期/位移在您的品种和周期上按时张开扇形。 忠于原著的经典。 中间价 SMMA，默认 13/8/5 配 8/5/3，经典配色——教科书里的 Alligator 是起点，而不是它的近似替代品。

中间价 SMMA，默认 13/8/5 配 8/5/3，经典配色——教科书里的 Alligator 是起点，而不是它的近似替代品。 实时调整外观 ，三套主题，按图表记忆。

，三套主题，按图表记忆。 自有 Alligator 算法。不重绘。它不会替您交易——这是一个辅助决策工具。

使用方法

把 Alligator Live Tuner 拖到任意图表上——三条线画在K线上，面板浮于其上。

拖动周期滑块改变每条线的平滑程度；拖动位移滑块，看线条瞬间滑动。

如果想要非经典的变体，就切换平滑方法。

打开 Style editor 为三条线换色 / 调整线宽。

Alligator Live Tuner 是Live Tuning 系列中的图表内成员，同系列还有 CCI、WPR、RSI、Stochastic、DeMarker、Momentum、ADX、Bollinger 和 Envelopes Live Tuner：先推出免费的经典指标，后续还会有更多指标以及基于同一实时调参流程的多周期仪表盘。如果您用分形突破来交易 Alligator，我们免费的 Fractal Alligator Breakout Scanner 正是采用这套趋势逻辑，并配有实时决策面板。如果这个流程为您省下了反复打开设置窗口的时间，一条简短的评价能告诉我们接下来该做什么。

提示：如果面板看起来是透明的，说明您的图表启用了 "Chart on foreground"（F8 -> Common），K线被画在面板之上。本指标刻意尊重您的图表设置，绝不擅自更改——取消勾选该选项，面板就会正常不透明显示。

免费、独立运行、无 DLL。适用于任何品种和任何时间周期。