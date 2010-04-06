Momentum Live Tuner MT4

每个交易者都熟悉这套流程：打开指标设置、改一个数字、点击 OK、盯着图表看、觉得不对、再打开设置。如果您用的是 MetaTrader 4，这一套您已经重复了很多年——而 Momentum 还多了一个麻烦：它根本没有任何有意义的水平线。唯一的参照就是 100 这条线，至于向上或向下多远才算“足够远”，大家都只能凭感觉估。Momentum Live Tuner 把这两个问题一起解决了。

这是一个可以直接在图表上实时调节的 Momentum。图表上有一个小面板，带有周期滑块和对称水平线偏移滑块：拖动一个滑块，一对配套的水平线（100 + 偏移 和 100 − 偏移）就会围绕固定的浅色 100 中线同步移动。您可以看着这对水平线扫过自己的历史行情，清楚地找出它从哪里开始把真正的推动行情与噪音区分开——几秒钟内，在自己的图表上完成，而不用去论坛里翻帖子。

可选的 MA 信号线。直接在面板上开启或关闭 Momentum 的移动平均线，用独立滑块设置其周期，一个按钮循环切换计算方法——SMA、EMA、SMMA、LWMA。每一次改动都会立即反映在图表上。

真正的 Momentum，而不是套壳。指标采用自己干净的 MetaTrader 公式实现：Mom = 100 x Close / Close[period]——中间没有隐藏的句柄。您调的就是您看到的。不重绘。

还有实时样式编辑器。用 16 色调色板和 RGB 滑块修改 Momentum 线、MA 线和水平线的颜色与粗细。三套内置主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）可选，让面板与您的图表风格一致。

您的设置会按图表分别记忆——周期、水平线偏移、MA 开关状态、方法与周期、颜色与线宽，重启后全部恢复到您离开时的样子。

为 MT4 打造，而不是随便移植下来的。这与我们 MetaTrader 5 用户使用的是同一套 Live Tuning 面板——同样的滑块、同样的样式编辑器、同样的主题——并针对 MetaTrader 4 原生编译。

您会喜欢它的理由

即时反馈。 拖动，马上看到结果。几秒钟就能在自己的品种上找到能把推动行情与噪音分开的偏移值。

拖动，马上看到结果。几秒钟就能在自己的品种上找到能把推动行情与噪音分开的偏移值。 一个滑块控制对称水平线。 超买/超卖这一对水平线在结构上始终围绕 100 保持对称——不会出现手工设置导致的不对称。

超买/超卖这一对水平线在结构上始终围绕 100 保持对称——不会出现手工设置导致的不对称。 可选的 MA 信号线 ，独立周期滑块，四种方法，可在面板上实时开关与切换。

，独立周期滑块，四种方法，可在面板上实时开关与切换。 实时改样式。 Momentum / MA / 水平线的颜色和粗细在您编辑时就在图表上同步变化。

Momentum / MA / 水平线的颜色和粗细在您编辑时就在图表上同步变化。 三套主题 ，一键切换，深色或浅色，配合您的图表。

，一键切换，深色或浅色，配合您的图表。 按图表记忆。 您的调节在重启后依然保留，每张图表各自独立。

您的调节在重启后依然保留，每张图表各自独立。 自有的 Momentum 与 MA 计算。不重绘。它不会替您交易——这是一个辅助决策的工具。

使用方法

把 Momentum Live Tuner 拖到任意图表上。

用滑块设置周期和对称水平线偏移——看着这对水平线围绕 100 实时展开。

在面板上开启 MA，设置其周期，循环切换方法，直到平滑程度适合您的市场。

打开 Style editor 修改线条与水平线的颜色和粗细。

Momentum Live Tuner 属于 Live Tuning 系列，同系列还有 CCI、WPR、RSI、Stochastic 和 DeMarker Live Tuner：先把经典指标免费做出来，之后还会有更多指标以及基于同一套实时调节流程的多周期仪表盘。如果这套流程为您省下了反复打开对话框的时间，一条简短的评价就能告诉我们接下来该把什么带到 MT4。

提示：如果面板看起来是透明的，说明您的图表启用了 "Chart on foreground"（F8 -> Common），蜡烛被画在了面板之上。本指标刻意尊重您的图表设置，绝不修改它们——取消勾选该选项，面板就会显示为不透明。

免费，独立运行，无 DLL。适用于任何品种和时间周期。