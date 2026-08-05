CCI Live Tuner MT5

Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что не то, снова открыть настройки, вернуть как было. CCI Live Tuner кладёт этому конец.

Это Commodity Channel Index, который настраивается прямо на графике, в реальном времени. На графике располагается небольшая панель со слайдерами для периода CCI и обоих уровней. Двигаете слайдер — индикатор мгновенно пересчитывается и перерисовывается в фоне, прямо у вас на глазах. Как только картина устраивает — всё готово: ни диалогов, ни кнопки OK, ничего не нужно сохранять и открывать заново.

Живой редактор стиля. Откройте встроенный редактор и меняйте цвет и толщину линии CCI и уровней с помощью палитры из 16 цветов и RGB-слайдеров. Изменение появляется на графике в тот же момент. Доступны три встроенные темы (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light), чтобы панель гармонировала с вашим графиком.

Ваши настройки запоминаются для каждого графика отдельно — периоды, уровни, тип цены, цвета и толщины возвращаются ровно в том виде, в каком вы их оставили, даже после перезапуска терминала.

Чем он вам понравится

Мгновенная реакция. Тянете слайдер — сразу видите результат. Нужный период подбирается за секунды, а не за десяток заходов в диалог настроек.

Тянете слайдер — сразу видите результат. Нужный период подбирается за секунды, а не за десяток заходов в диалог настроек. Стиль на лету. Цвет и толщина линии и уровней меняются на графике прямо во время редактирования — ничего не нужно открывать заново.

Цвет и толщина линии и уровней меняются на графике прямо во время редактирования — ничего не нужно открывать заново. Три темы , один клик, тёмная или светлая — под ваш график.

, один клик, тёмная или светлая — под ваш график. Память по графикам. Ваша настройка переживает перезапуск, отдельно для каждого графика.

Ваша настройка переживает перезапуск, отдельно для каждого графика. Собственный CCI. Чистая, классическая реализация CCI по Typical Price. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас — это инструмент поддержки принятия решений.

Как пользоваться

Перетащите CCI Live Tuner на любой график.

Слайдерами панели задайте период и два уровня — смотрите, как CCI обновляется в реальном времени.

Откройте Style editor , чтобы изменить цвет и толщину линии и уровней.

, чтобы изменить цвет и толщину линии и уровней. Выберите тему во входных параметрах (по умолчанию Night Cyan).

Совет: Если панель вдруг выглядит прозрачной, значит на графике включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Common) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает настройки вашего графика и никогда их не меняет -- снимите галочку, и панель станет непрозрачной.

Бесплатный, автономный, без DLL. Работает на любом символе и таймфрейме.