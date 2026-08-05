CCI Live Tuner MT5
- Индикаторы
-
- Версия: 1.0
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что не то, снова открыть настройки, вернуть как было. CCI Live Tuner кладёт этому конец.
Это Commodity Channel Index, который настраивается прямо на графике, в реальном времени. На графике располагается небольшая панель со слайдерами для периода CCI и обоих уровней. Двигаете слайдер — индикатор мгновенно пересчитывается и перерисовывается в фоне, прямо у вас на глазах. Как только картина устраивает — всё готово: ни диалогов, ни кнопки OK, ничего не нужно сохранять и открывать заново.
Живой редактор стиля. Откройте встроенный редактор и меняйте цвет и толщину линии CCI и уровней с помощью палитры из 16 цветов и RGB-слайдеров. Изменение появляется на графике в тот же момент. Доступны три встроенные темы (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light), чтобы панель гармонировала с вашим графиком.
Ваши настройки запоминаются для каждого графика отдельно — периоды, уровни, тип цены, цвета и толщины возвращаются ровно в том виде, в каком вы их оставили, даже после перезапуска терминала.
Чем он вам понравится
- Мгновенная реакция. Тянете слайдер — сразу видите результат. Нужный период подбирается за секунды, а не за десяток заходов в диалог настроек.
- Стиль на лету. Цвет и толщина линии и уровней меняются на графике прямо во время редактирования — ничего не нужно открывать заново.
- Три темы, один клик, тёмная или светлая — под ваш график.
- Память по графикам. Ваша настройка переживает перезапуск, отдельно для каждого графика.
- Собственный CCI. Чистая, классическая реализация CCI по Typical Price. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас — это инструмент поддержки принятия решений.
Как пользоваться
- Перетащите CCI Live Tuner на любой график.
- Слайдерами панели задайте период и два уровня — смотрите, как CCI обновляется в реальном времени.
- Откройте Style editor, чтобы изменить цвет и толщину линии и уровней.
- Выберите тему во входных параметрах (по умолчанию Night Cyan).
Совет: Если панель вдруг выглядит прозрачной, значит на графике включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Common) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает настройки вашего графика и никогда их не меняет -- снимите галочку, и панель станет непрозрачной.
Бесплатный, автономный, без DLL. Работает на любом символе и таймфрейме.