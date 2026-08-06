每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点确定，眯着眼盯图，觉得不对，再打开设置。Stochastic 比任何其他振荡指标都更折磨人——三个周期加两条水平线，等于要调对五个数字，而每换一种组合就要再跑一趟设置窗口。Stochastic Live Tuner 终结了这一切。

这是经典的双线慢速 Stochastic（%K 与 %D），而且可以直接在图表上实时调参。图表上会出现一个小面板，带五个滑块：%K 周期、%D 周期、Slowing，以及两条水平线。拖动其中任何一个，指标都会在你注视之下立刻重算并重绘。5,3,3 还是 14,3,3？80/20 还是 75/25？这些问题几秒钟就能在你自己的图表上得到答案，而不用去翻论坛帖子。

一个按钮切换 %D 方法。 直接在面板上循环切换 %D 的平滑方式——SMA、EMA、SMMA、LWMA。改动在按下的瞬间就体现在图表上。

真正的 Stochastic，不是套壳。 指标使用自有的经典慢速 Stochastic 实现：在 slowing 窗口上计算 %K = 100 x SUM(close - LL) / SUM(HH - LL)，基于 Low/High——与 MetaTrader 的定义完全一致，中间没有任何隐藏句柄。你调的就是你看到的。不重绘。

还有实时样式编辑器。 用 16 色调色板和 RGB 滑块修改 %K 线、%D 线和水平线的颜色与粗细。三套内置主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）任选，让面板与你的图表风格一致。

你的设置会按图表分别保存——三个周期、两条水平线、%D 方法、颜色和线宽，重启之后依然是你离开时的样子。

你会喜欢它的理由

五个滑块，即时反馈。 5,3,3 / 14,3,3 / 80/20 / 75/25 的整个搜索空间，几秒钟走完，不必反复进出设置窗口。

5,3,3 / 14,3,3 / 80/20 / 75/25 的整个搜索空间，几秒钟走完，不必反复进出设置窗口。 %D 平滑方法 可在面板上实时切换，共四种。

可在面板上实时切换，共四种。 实时调样式。 %K / %D / 水平线的颜色与粗细在你编辑的同时就在图上改变。

%K / %D / 水平线的颜色与粗细在你编辑的同时就在图上改变。 三套主题 ，一键切换，深色或浅色，配合你的图表。

，一键切换，深色或浅色，配合你的图表。 按图表记忆。 你的调参能扛过重启，一张图一份设置。

你的调参能扛过重启，一张图一份设置。 自有 %K/%D 计算，与 MetaTrader 的定义完全一致。不重绘。它不会替你下单——这是一款辅助决策的工具。

使用方法

把 Stochastic Live Tuner 拖到任意图表上。

用滑块设置 %K、%D、Slowing 和两条水平线——看着两条线实时更新。

在面板上切换 %D 方法，直到信号线契合你所交易的品种。

打开 Style editor 调整线条和水平线的颜色与粗细。

Stochastic Live Tuner 属于 Live Tuning 系列，同系列还有 CCI、WPR 和 RSI Live Tuner：先是免费的经典指标，随后会有更多指标以及基于同一实时调参思路的多周期面板。如果这种工作方式帮你省下了反复进出设置窗口的时间，一条简短的评价就能告诉我们接下来该做什么。

提示： 如果面板看起来是透明的，说明你的图表启用了 "Chart on foreground"（F8 -> Common），蜡烛被画在了面板之上。本指标刻意尊重你的图表设置，从不擅自更改——取消勾选该选项，面板即会实心显示。

免费、独立运行、无 DLL。适用于任何品种和任何周期。