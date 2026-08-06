每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点确定，盯着图表眯眼看半天，觉得不对，再打开设置。Relative Vigor Index 只有一个数字要设——周期——但每次想在自己的品种上把 10 和 14 做个对比，光是进出这一次对话框，仍然要付出同样的「改完再猜」的代价。RVI Live Tuner 终结了这一切。

它就是经典的双线 RVI（RVI 与它的 Signal），而且可以直接在图表上实时调节。图表上有一个小面板，带一个周期滑块。拖动它，两条线立即重算并重绘，全程尽在眼前。「10 还是 14」这个问题——在自己的图表上几秒钟就有答案，不必去论坛翻帖子。

真正的 RVI，不是套壳。 指标采用自己的教科书式实现：对 4 根K线做对称加权的 close-to-open 涨跌与 high-to-low 波幅，各自用周期长度的简单移动平均（SMA）平滑，两者之比即 RVI，Signal 则是对 RVI 本身再做同样的 4 根K线加权——中间不调用任何内置句柄。你调的，正是你看到的。不重绘。

还有实时样式编辑器。 用 16 色调色板和 RGB 滑块调整 RVI 线与 Signal 线的颜色和粗细。三套内置主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）任选，让面板与你的图表相配。

你的设置会按图表分别记忆——周期、颜色和线宽在重启后都会原样回来。

你会喜欢的地方

一个滑块，即时反馈。 拖动周期，立刻在自己的历史数据上看到两条线同步更新。

拖动周期，立刻在自己的历史数据上看到两条线同步更新。 样式实时可调。 编辑时 RVI / Signal 的颜色和粗细直接在图表上改变。

编辑时 RVI / Signal 的颜色和粗细直接在图表上改变。 三套主题 ，一键切换，深色浅色任你搭配图表。

，一键切换，深色浅色任你搭配图表。 按图表记忆。 你的调节结果重启后依然保留，一张图一套。

你的调节结果重启后依然保留，一张图一套。 自带 RVI 与 Signal 算法，与 MetaTrader 的定义完全一致。不重绘。它不会替你下单——这是一个辅助决策的工具。

使用方法

把 RVI Live Tuner 拖到任意图表上。

用滑块设置周期——看着两条线实时更新。

打开 Style editor 调整线条的颜色和粗细。

RVI Live Tuner 是 Live Tuning 系列的一员，同系列还有 CCI、WPR、RSI、Stochastic、DeMarker、Momentum、ADX、Bollinger、Envelopes、Alligator 与 OsMA Live Tuner：先把免费的经典指标做好，后续还会有更多指标以及一个基于同样实时调节流程的多周期面板。如果这套流程帮你省下了反复进出设置对话框的时间，一条简短的评价能告诉我们下一个该做什么。

提示： 如果面板看起来是透明的，说明你的图表启用了 "Chart on foreground"（F8 -> Common），K线被画在了面板之上。本指标刻意尊重你的图表设置，绝不擅自修改——取消勾选该选项，面板即会显示为不透明。

免费、独立运行、无需 DLL。适用于任何品种和周期。