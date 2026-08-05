每位交易者都熟悉这个流程：打开指标设置，改一个数字，点击确定，盯着图表看，觉得不对，再打开设置。WPR Live Tuner 让这一切到此为止。

这是一款可以直接在图表上实时调节的 Williams %R。图表上有一个小面板，带有 %R 周期和两条水平线的滑块。拖动滑块，指标立刻重算并重绘，就在你眼前完成。看着合适了，就调好了，不需要对话框，也不用点确定。

可选的 MA 信号线。在面板上直接开启或关闭 %R 的移动平均线，并用一个按钮循环切换它的计算方法：SMA、EMA、SMMA、LWMA。四种方法，各一次点击，改动立刻反映在图表上。想知道 EMA(5) 还是 SMMA(9) 对你的 %R 平滑效果更好，只要几秒钟，而不必四次进出设置窗口。

还有实时样式编辑器。用 16 色调色板和 RGB 滑块调整 %R 线、MA 线和水平线的颜色与粗细。三套内置主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）任选，让面板与你的图表风格一致。

你的设置会按图表分别保存：周期、水平线、MA 的开关与方法、颜色和线宽，重启后都会原样恢复。

它的过人之处

即时反馈。 拖动即见结果，几秒钟就能找到合适的周期。

拖动即见结果，几秒钟就能找到合适的周期。 可选的 MA 信号线 ，四种方法，在面板上实时开关与切换。

，四种方法，在面板上实时开关与切换。 实时调整外观。 %R / MA / 水平线的颜色和粗细随改随变。

%R / MA / 水平线的颜色和粗细随改随变。 三套主题 ，一键切换，深色或浅色，匹配你的图表。

，一键切换，深色或浅色，匹配你的图表。 按图表记忆。 你的调校可以跨重启保留，每张图表各自独立。

你的调校可以跨重启保留，每张图表各自独立。 自主实现的 %R 与 MA 算法。不重绘。它不会替你下单，这是一款辅助决策工具。

使用方法

将 WPR Live Tuner 拖到任意图表上。

用滑块设置 %R 周期和两条水平线，实时观察变化。

在面板上开启 MA 并循环切换方法，直到平滑效果适合你所交易的市场。

打开 Style editor 调整线条和水平线的颜色与粗细。

WPR Live Tuner 是 Live Tuning 系列的第二款产品，与 CCI Live Tuner 同属一个系列：先推出免费的经典指标，后续还会有更多指标以及基于同样实时调节理念的多周期面板。如果这种方式帮你省去了反复打开设置窗口的麻烦，一条简短的评价能告诉我们接下来该做什么。

提示：如果面板看起来是透明的，说明图表启用了 "Chart on foreground"（F8 -> Common），蜡烛被画在了面板之上。本指标特意尊重你的图表设置，绝不擅自更改：取消勾选该选项，面板就会显示为不透明。

免费，独立运行，不含 DLL。适用于任何品种和周期。