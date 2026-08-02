每位交易者都熟悉这个流程：打开指标设置、改一个数字、点击确定、盯着图表看、觉得不对、再打开设置。而在这些来回的对话框中，没有哪个指标比 RSI 更折腾 — 周期用 14 还是 9？水平线放 70/30 还是 80/20？RSI Live Tuner 终结了这个流程。

这是一个可以直接在图表上实时调节的相对强弱指数。图表上有一个小面板，带有 RSI 周期和两条水平线的滑块。拖动滑块，指标会立刻重新计算并重绘，就在您眼前完成。14 还是 9、70/30 还是 80/20，这些问题在您自己的行情上几秒钟就有答案，不必去翻论坛帖子。

可选的 MA 信号线。可直接在面板上开启或关闭 RSI 的移动平均线，用独立滑块设置其周期，并用一个按钮循环切换算法 — SMA、EMA、SMMA、LWMA。每一次更改都会立即反映在图表上。

自有 RSI 实现，而非套壳。本指标采用自己实现的标准 Wilder RSI — 真正的 Wilder 平滑平均涨跌幅，并与标准 RSI 做过数值校验 — 所以您调的就是您看到的。不重绘。

还有实时样式编辑器。用 16 色调色板和 RGB 滑块调整 RSI 线、MA 线和水平线的颜色与粗细。内置三套主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light），让面板与您的图表风格一致。

您的设置按图表分别记忆 — 周期、水平线、MA 开关状态、算法与周期、颜色与线宽，重启后都会原样恢复。

您会喜欢的理由

即时反馈。 拖动即见结果。周期与水平线之争，在您自己的品种上几秒钟就能定论。

拖动即见结果。周期与水平线之争，在您自己的品种上几秒钟就能定论。 可选 MA 信号线 ，独立周期滑块，四种算法，均可在面板上实时开关与切换。

，独立周期滑块，四种算法，均可在面板上实时开关与切换。 实时调整样式。 编辑时 RSI / MA / 水平线的颜色与粗细即时变化。

编辑时 RSI / MA / 水平线的颜色与粗细即时变化。 三套主题 ，一键切换，深色或浅色任选。

，一键切换，深色或浅色任选。 按图表记忆。 您的调节在重启后依然保留，逐图表独立。

您的调节在重启后依然保留，逐图表独立。 自有 Wilder RSI 与 MA 算法。不重绘。它不会替您交易 — 这是一款辅助决策工具。

使用方法

将 RSI Live Tuner 拖到任意图表上。 用滑块设置 RSI 周期和两条水平线 — 观察实时更新。 在面板上开启 MA，设置其周期，循环切换算法，直到平滑效果符合您的行情。 打开 Style editor 调整线条与水平线的颜色和粗细。

RSI Live Tuner 属于 Live Tuning 系列，同系列还有 CCI Live Tuner 与 WPR Live Tuner：先是免费的经典指标，之后还会有更多指标以及基于同一实时调节理念的多周期面板。如果这套流程为您省下了来回开对话框的时间，一条简短评价能告诉我们接下来该做什么。

提示：如果面板看起来是透明的，说明您的图表启用了 “Chart on foreground”（F8 → Common 选项卡），蜡烛被画在了面板之上。本指标刻意尊重您的图表设置，绝不擅自修改 — 取消该选项，面板即可正常显示。

免费、独立运行、无 DLL。适用于任何品种和周期。