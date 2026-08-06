每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点确定，盯着图表眯眼看半天，觉得不对，再打开设置。Money Flow Index 只有一个参数要设——周期——但每次想在自己的品种上把 14 和更短或更长的读数做个对比，光是进出这一次对话框，仍然要付出同样的「改完再猜」的代价。MFI Live Tuner 终结了这一切。

它是一款可以直接在图表上实时调节的 Money Flow Index。图表上有一个小面板，带一个周期滑块。拖动它，曲线就会相对固定的 20/80 水平线立即重算并重绘，全程尽在眼前。「用 14 还是用我自己的数」——在自己的图表上几秒钟就有答案，不必去论坛翻帖子。

真正的 MFI，不是套壳。 指标采用自己的教科书式实现：典型价格（high、low 与 close 的平均值）乘以 tick 成交量，得到每根K线的资金流；周期内的正向与负向资金流求和后代入经典公式 100 - 100/(1 + 正向/负向)——中间没有任何内置句柄。你调的就是你看到的。不重绘。

还有实时样式编辑器。 用 16 色调色板和 RGB 滑块调整 MFI 曲线与 20/80 水平线的颜色和粗细。三套内置主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）任选，让面板与你的图表相配。

你的设置按图表分别记忆——周期、颜色和线宽在重启后都会原样回来。

你会喜欢的理由

一个滑块，即时反馈。 拖动周期，立刻在自己的历史数据上看到 0-100 的读数更新。

拖动周期，立刻在自己的历史数据上看到 0-100 的读数更新。 实时改样式。 MFI 与水平线的颜色和粗细在你编辑时同步反映到图表上。

MFI 与水平线的颜色和粗细在你编辑时同步反映到图表上。 三套主题 ，一键切换，深色或浅色，匹配你的图表。

，一键切换，深色或浅色，匹配你的图表。 按图表记忆。 你的调节能挺过重启，逐个图表各自保留。

你的调节能挺过重启，逐个图表各自保留。 自主的价量算法。 不重绘。它不替你下单——这是一个辅助决策的工具。

使用方法

把 MFI Live Tuner 拖到任意图表上。

用滑块设置周期——看着曲线相对 20/80 水平线实时更新。

打开 Style editor 调整曲线与水平线的颜色和粗细。

MFI Live Tuner 是 Live Tuning 系列的一员，同系列还有 CCI、WPR、RSI、Stochastic、DeMarker、Momentum、ADX、Bollinger、Envelopes、Alligator、OsMA、RVI 与 Force Index Live Tuner：先把免费的经典指标做好，后续还会有更多指标以及一个基于同样实时调节流程的多周期面板。如果这套流程帮你省下了反复进出设置对话框的时间，一条简短的评价能告诉我们下一个该做什么。

提示： 如果面板看起来是透明的，说明你的图表启用了 "Chart on foreground"（F8 -> Common），K线被画在了面板之上。本指标刻意尊重你的图表设置，绝不擅自修改——取消勾选该选项，面板即会显示为不透明。

免费、独立运行、无需 DLL。适用于任何品种和周期。