WPR Live Tuner MT4

每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点击确定，盯着图表看，觉得不对，再打开设置。如果您用 MetaTrader 4 交易，这一套您已经重复过上千次。WPR Live Tuner 让它到此为止。

这是一款可以直接在图表上实时调参的 Williams %R。图表上有一个小面板，带有 %R 周期和两条水平线的滑块。拖动滑块，指标立刻重新计算并重绘，全过程尽在眼前。看着合适了，就调好了——不需要对话框，也不需要点确定。

可选的 MA 信号线。直接在面板上开启或关闭基于 %R 的移动平均线，并用一个按钮循环切换其算法——SMA、EMA、SMMA、LWMA。四种算法，各一次点击，改动即刻反映到图表上。想知道 EMA(5) 还是 SMMA(9) 对您的 %R 平滑效果更好，只需几秒钟，而不必在对话框里来回折腾四次。

样式编辑器同样实时生效。用 16 色调色板和 RGB 滑块调整 %R 线、MA 线和水平线的颜色与粗细。三套内置主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）任选，让面板与您的图表风格一致。

您的设置会按图表分别记忆——周期、水平线、MA 的开关状态与算法、颜色和线宽，重启后都会原样恢复。

为 MT4 打造，而非从别处降级移植。与我们的 MetaTrader 5 版本相同的 Live Tuning 面板——相同的滑块、相同的样式编辑器、相同的主题——为 MetaTrader 4 原生编译。

您会喜欢它的理由

即时反馈。 一拖即见结果。几秒钟就能找到合适的周期。

一拖即见结果。几秒钟就能找到合适的周期。 可选的 MA 信号线 ，四种算法，在面板上实时开关与切换。

，四种算法，在面板上实时开关与切换。 实时调整外观。 %R / MA / 水平线的颜色和线宽随编辑同步显示在图表上。

%R / MA / 水平线的颜色和线宽随编辑同步显示在图表上。 三套主题 ，一键切换，深色浅色随图表而定。

，一键切换，深色浅色随图表而定。 按图表记忆。 您的调参逐图保存，重启后依然保留。

您的调参逐图保存，重启后依然保留。 自主实现的 %R 与 MA 算法。不重绘。它不会替您下单——这是一款辅助决策工具。

使用方法

将 WPR Live Tuner 拖到任意图表上。

用滑块设置 %R 周期和两条水平线——实时观察更新。

在面板上开启 MA，并循环切换算法，直到平滑效果契合您所交易的品种。

打开 Style editor 调整线条和水平线的颜色与粗细。

WPR Live Tuner 是 Live Tuning 系列的第二款产品：先从免费的经典指标做起，后续还会有更多指标以及基于同样实时调参理念的多周期面板。如果这种方式帮您省去了反复打开对话框的麻烦，一条简短评价能告诉我们接下来该把什么带到 MT4。

提示：如果面板看起来是透明的，说明您的图表启用了 "Chart on foreground"（F8 -> Common），K 线被画在了面板之上。本指标刻意尊重您的图表设置，从不擅自更改——取消该选项，面板即恢复为不透明。

免费、完全独立、无需 DLL。适用于任何品种和周期。