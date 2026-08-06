每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点确定，眯着眼看图表，觉得不对，再打开设置。Envelopes 在这方面尤其突出：偏离百分比是经典指标里最依赖品种的一个参数。默认的 0.10% 在某个货币对上看着合理，放到黄金上几乎看不见，用在指数上则完全离谱——可大多数交易者设一次就再也不动，因为每试一次都要走一趟设置对话框。Envelopes Live Tuner 终结了这种折腾。

这是一款完整的 Envelopes 指标，可以直接在图表上实时调参——就在K线上，通道本来所在的位置。图表上有一个小面板，带有周期滑块和偏离百分比滑块，范围 0.05% 至 5.00%，步长 0.05——这是 Live Tuning 系列中精度最高的滑块，精确到小数点后两位。拖动它，整段历史上的通道宽度会随手实时变化。真正能框住您所交易品种波动幅度的百分比，几秒钟就能找到，而不必反复进出对话框十几趟。

中线均线方法，一键切换。经典 Envelopes 使用 SMA 作为中线——这也是默认设置，与原版一致。如果您想要更快或更平滑的中心线，可直接在面板上循环切换中线方法：SMA、EMA、SMMA、LWMA；上下轨始终跟随您选定的中线。

真正的 Envelopes，而非套壳。指标采用自有的教科书式实现：Middle = MA(Close, period)，Upper/Lower = Middle x (1 +/- deviation/100)——遵循平台标准约定，四种中线均线方法均经过数值校验，中间没有隐藏句柄。您调的就是您看到的。不重绘。

还有实时样式编辑器。用 16 色调色板和 RGB 滑块调整上下轨与中线的颜色和粗细。三套内置主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）任选，让面板与您的图表风格一致。

您的设置按图表分别保存——周期、偏离百分比、中线方法、颜色和线宽，重启后原样恢复。在黄金上设 0.30%、在 EURUSD 上设 0.08%，设一次即可，各图表互不干扰。

您会喜欢它的理由

百分比终于被调起来了。 经典指标中最依赖品种的参数，可以按 0.05 的步长实时扫过，而不是设一次就忘。

经典指标中最依赖品种的参数，可以按 0.05 的步长实时扫过，而不是设一次就忘。 可预期的固定百分比通道。 与自适应通道不同，包络线在每根K线上的含义都一致——而现在它是按您的品种校准的，而不是照搬默认值。

与自适应通道不同，包络线在每根K线上的含义都一致——而现在它是按您的品种校准的，而不是照搬默认值。 按图表记忆本身就是功能。 每个品种都会记住自己校准好的百分比，重启后依然有效。

每个品种都会记住自己校准好的百分比，重启后依然有效。 默认经典，可选灵活。 中线默认 SMA，与原版一致；EMA/SMMA/LWMA 一键即达。

中线默认 SMA，与原版一致；EMA/SMMA/LWMA 一键即达。 实时设定样式。 上下轨和中线的颜色与线宽，边改边在图表上生效。

上下轨和中线的颜色与线宽，边改边在图表上生效。 三套主题 ，一键切换，深色浅色随图表而定。

，一键切换，深色浅色随图表而定。 自有的 Envelopes 算法。不重绘。它不会替您交易——这是一款辅助决策工具。

使用方法

把 Envelopes Live Tuner 拖到任意图表上——通道画在K线上，面板浮在上层。

拖动偏离滑块，直到通道恰好框住该品种的常规波动——变化实时可见。

设置周期；如需非经典的中心线，切换中线均线方法。

打开 Style editor 调整上下轨与中线的颜色和粗细。

Envelopes Live Tuner 是Live Tuning 系列中的图表内成员，同系列还有 CCI、WPR、RSI、Stochastic、DeMarker、Momentum、ADX 和 Bollinger Live Tuner：先推出免费的经典指标，后续还会有更多指标以及基于同一实时调参理念的多周期看板。如果这种方式帮您省下了来回开对话框的时间，欢迎留下简短评价，告诉我们接下来该做什么。

提示：如果面板看起来是透明的，说明您的图表启用了 "Chart on foreground"（F8 -> Common），K线被画在了面板之上。本指标刻意尊重您的图表设置，绝不擅自更改——取消勾选该选项，面板即恢复不透明。

免费、独立运行、不使用 DLL。适用于任意品种和周期。