ADX Live Tuner MT4
- 指标
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- 版本: 1.1
您是否曾把 MetaTrader 4 的 ADX 与书本或其他平台上的数值做过对比，却发现它们对不上？这是有原因的。MT4 内置的 ADX 使用指数平滑 —— 它并不是 Welles Wilder 发表的那个公式，而且与 MetaTrader 5 不同，MT4 也没有单独的 "ADX Wilder" 可供选择。ADX Live Tuner 解决了这个问题：它是 MetaTrader 4 上教科书式的 Wilder ADX，并在此之上加入了 Live Tuning 实时调参流程。
这是一款完整的三线 ADX（+DI、-DI 和 ADX 线），您可以直接在图表上实时调整。图表上会显示一个小面板，带有 ADX 周期和趋势阈值的滑块 —— 阈值就是那条区分"趋势"与"震荡"的虚线。拖动任意滑块，指标会立即重新计算并重绘，全过程尽收眼底。到底 20、25 还是 30 才是真正标记您所交易品种可操作趋势的阈值 —— 几秒钟内就能在自己的图表上得出答案，而不必去论坛翻帖子。
真正的 Wilder ADX，而非简单封装。本指标采用自主的教科书实现：TR、+DM 与 -DM 按周期进行 Wilder 平滑，并采用文献记载的初始化约定（S = (S[1] x (n-1) + X) / n），DI = 100 x 平滑后的 DM / 平滑后的 TR，DX = 100 x |+DI - -DI| / (+DI + -DI)，ADX 以前 n 个 DX 值的平均数作为初值，其后继续进行 Wilder 平滑。数值结果已与 Wilder 参考值逐一核对 —— 中间不经过任何内置句柄。您调什么，看到的就是什么。不重绘。
还有实时样式编辑器。可对全部四个元素 —— ADX 线、+DI、-DI 与阈值水平线 —— 重新设置颜色和粗细，提供 16 色调色板和 RGB 滑块。可从三套内置主题中选择（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）；默认 +DI 为绿色、-DI 为红色，方向一眼可辨。
您的设置会按图表分别保存 —— 周期、阈值、颜色和线宽在重启后都会原样恢复。
为 MT4 打造，而非从别处降级移植。这与我们 MetaTrader 5 用户所用的 Live Tuning 面板完全一致 —— 相同的滑块、相同的样式编辑器、相同的主题 —— 并为 MetaTrader 4 原生编译。
您会喜欢它的理由
- MT4 上教科书级的 Wilder ADX —— 真正的 Wilder 平滑，与已发表的公式一致，而 MT4 的任何内置形式都不提供。
- 即时反馈。拖动周期或阈值，立刻在自己的历史数据上看到结果。
- 可调的趋势阈值作为一级控件 —— 20、25 还是 30 之争，每个品种几秒钟即可定论。
- 实时设置样式。ADX / +DI / -DI / 水平线的颜色与粗细在编辑时即刻反映到图表上。
- 三套主题，一键切换，深色或浅色，匹配您的图表。
- 按图表记忆。您的调参设置逐个图表保留，重启不丢。
- 自主的 Wilder 算法。不重绘。它不会替您交易 —— 这是一款决策辅助工具。
使用方法
- 将 ADX Live Tuner 拖到任意图表上。
- 用滑块设置周期和趋势阈值 —— 观察三条线实时更新。
- 解读图表：+DI 高于 -DI 且 ADX 高于您设定的阈值，按经典定义即为趋势行情。
- 打开 Style editor 来重新设置线条和水平线的颜色与粗细。
ADX Live Tuner 是 Live Tuning 系列的一员，同系列还有 CCI、WPR、RSI、Stochastic、DeMarker 和 Momentum Live Tuner：先推出免费的经典指标，随后还会有更多指标以及基于同一实时调参流程的多周期面板。如果这套流程为您省去了反复打开设置窗口的麻烦，一条简短的评价能告诉我们下一个该为 MT4 带来什么。
提示：如果面板看起来是透明的，说明您的图表启用了 "Chart on foreground"（F8 -> 常规），蜡烛图被绘制在面板之上。本指标有意尊重您的图表设置，从不擅自更改 —— 取消勾选该选项，面板即会显示为不透明。
免费、独立运行、不使用 DLL。适用于任何品种和时间周期。