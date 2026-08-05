ADX Live Tuner MT4

您是否曾把 MetaTrader 4 的 ADX 与书本或其他平台上的数值做过对比，却发现它们对不上？这是有原因的。MT4 内置的 ADX 使用指数平滑 —— 它并不是 Welles Wilder 发表的那个公式，而且与 MetaTrader 5 不同，MT4 也没有单独的 "ADX Wilder" 可供选择。ADX Live Tuner 解决了这个问题：它是 MetaTrader 4 上教科书式的 Wilder ADX，并在此之上加入了 Live Tuning 实时调参流程。

这是一款完整的三线 ADX（+DI、-DI 和 ADX 线），您可以直接在图表上实时调整。图表上会显示一个小面板，带有 ADX 周期和趋势阈值的滑块 —— 阈值就是那条区分"趋势"与"震荡"的虚线。拖动任意滑块，指标会立即重新计算并重绘，全过程尽收眼底。到底 20、25 还是 30 才是真正标记您所交易品种可操作趋势的阈值 —— 几秒钟内就能在自己的图表上得出答案，而不必去论坛翻帖子。

真正的 Wilder ADX，而非简单封装。本指标采用自主的教科书实现：TR、+DM 与 -DM 按周期进行 Wilder 平滑，并采用文献记载的初始化约定（S = (S[1] x (n-1) + X) / n），DI = 100 x 平滑后的 DM / 平滑后的 TR，DX = 100 x |+DI - -DI| / (+DI + -DI)，ADX 以前 n 个 DX 值的平均数作为初值，其后继续进行 Wilder 平滑。数值结果已与 Wilder 参考值逐一核对 —— 中间不经过任何内置句柄。您调什么，看到的就是什么。不重绘。

还有实时样式编辑器。可对全部四个元素 —— ADX 线、+DI、-DI 与阈值水平线 —— 重新设置颜色和粗细，提供 16 色调色板和 RGB 滑块。可从三套内置主题中选择（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）；默认 +DI 为绿色、-DI 为红色，方向一眼可辨。

您的设置会按图表分别保存 —— 周期、阈值、颜色和线宽在重启后都会原样恢复。

为 MT4 打造，而非从别处降级移植。这与我们 MetaTrader 5 用户所用的 Live Tuning 面板完全一致 —— 相同的滑块、相同的样式编辑器、相同的主题 —— 并为 MetaTrader 4 原生编译。

您会喜欢它的理由

MT4 上教科书级的 Wilder ADX —— 真正的 Wilder 平滑，与已发表的公式一致，而 MT4 的任何内置形式都不提供。

—— 真正的 Wilder 平滑，与已发表的公式一致，而 MT4 的任何内置形式都不提供。 即时反馈。 拖动周期或阈值，立刻在自己的历史数据上看到结果。

拖动周期或阈值，立刻在自己的历史数据上看到结果。 可调的趋势阈值 作为一级控件 —— 20、25 还是 30 之争，每个品种几秒钟即可定论。

作为一级控件 —— 20、25 还是 30 之争，每个品种几秒钟即可定论。 实时设置样式。 ADX / +DI / -DI / 水平线的颜色与粗细在编辑时即刻反映到图表上。

ADX / +DI / -DI / 水平线的颜色与粗细在编辑时即刻反映到图表上。 三套主题 ，一键切换，深色或浅色，匹配您的图表。

，一键切换，深色或浅色，匹配您的图表。 按图表记忆。 您的调参设置逐个图表保留，重启不丢。

您的调参设置逐个图表保留，重启不丢。 自主的 Wilder 算法。不重绘。它不会替您交易 —— 这是一款决策辅助工具。

使用方法

将 ADX Live Tuner 拖到任意图表上。

用滑块设置周期和趋势阈值 —— 观察三条线实时更新。

解读图表：+DI 高于 -DI 且 ADX 高于您设定的阈值，按经典定义即为趋势行情。

打开 Style editor 来重新设置线条和水平线的颜色与粗细。

ADX Live Tuner 是 Live Tuning 系列的一员，同系列还有 CCI、WPR、RSI、Stochastic、DeMarker 和 Momentum Live Tuner：先推出免费的经典指标，随后还会有更多指标以及基于同一实时调参流程的多周期面板。如果这套流程为您省去了反复打开设置窗口的麻烦，一条简短的评价能告诉我们下一个该为 MT4 带来什么。

提示：如果面板看起来是透明的，说明您的图表启用了 "Chart on foreground"（F8 -> 常规），蜡烛图被绘制在面板之上。本指标有意尊重您的图表设置，从不擅自更改 —— 取消勾选该选项，面板即会显示为不透明。

免费、独立运行、不使用 DLL。适用于任何品种和时间周期。