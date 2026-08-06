OsMA Live Tuner MT4

每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点 OK，盯着图表眯眼看半天，觉得不对，再打开设置。OsMA——Moving Average of Oscillator，也就是单独拿出来的 MACD 柱状图——和 MACD 一样要设三个数字，所以每次想试另一组参数，同样要付出三个数字来回改的代价。OsMA Live Tuner 终结了这一切。

它就是可以直接在图表上实时调节的 OsMA 柱状图（MACD 线减去它的 Signal 线）。图表上有一个小面板，带三个滑块：Fast EMA、Slow EMA 和 Signal 周期。拖动其中任意一个，柱状图就会立即重算并重绘，全程尽在眼前。「用 12/26/9 还是用自己的数」——在自己的图表上几秒钟就有答案，不必去论坛翻帖子。

真正的 OsMA，不是套壳。 指标采用自己的教科书式实现：Fast EMA 减 Slow EMA 得到 MACD 线，对该线取 SMA 得到 Signal，两者之差即为 OsMA——中间没有任何内置句柄。你调的就是你看到的。不重绘。

还有实时样式编辑器。 用 16 色调色板和 RGB 滑块调整柱状图的颜色和粗细。三套内置主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）任选，让面板与你的图表相配。

你的设置按图表分别记忆——三个周期、颜色和线宽在重启后都会原样回来。

为 MT4 打造，而非降级移植。 这就是我们 MetaTrader 5 用户所用的同一套 Live Tuning 面板——同样的滑块、同样的样式编辑器、同样的主题——为 MetaTrader 4 原生编译。

你会喜欢的理由

三个滑块，即时反馈。 Fast、Slow 与 Signal 全部在你自己的历史数据上实时验证，不必反复进出对话框。

Fast、Slow 与 Signal 全部在你自己的历史数据上实时验证，不必反复进出对话框。 实时改样式。 柱状图的颜色和粗细在你编辑时同步反映到图表上。

柱状图的颜色和粗细在你编辑时同步反映到图表上。 三套主题 ，一键切换，深色或浅色，匹配你的图表。

，一键切换，深色或浅色，匹配你的图表。 按图表记忆。 你的调节能挺过重启，逐个图表各自保留。

你的调节能挺过重启，逐个图表各自保留。 自主的 MACD 衍生算法。 不重绘。它不替你下单——这是一个辅助决策的工具。

使用方法

把 OsMA Live Tuner 拖到任意图表上。

用滑块设置 Fast、Slow 与 Signal 周期——看着柱状图实时更新。

打开 Style editor 调整柱状图的颜色和粗细。

OsMA Live Tuner 是 Live Tuning 系列的一员，同系列还有 CCI、WPR、RSI、Stochastic、DeMarker、Momentum、ADX、Bollinger、Envelopes 与 Alligator Live Tuner：先把免费的经典指标做好，后续还会有更多指标以及一个基于同样实时调节流程的多周期面板。如果这套流程帮你省下了反复进出设置对话框的时间，一条简短的评价能告诉我们下一个该把什么带到 MT4。

提示： 如果面板看起来是透明的，说明你的图表启用了 "Chart on foreground"（F8 -> Common），K线被画在了面板之上。本指标刻意尊重你的图表设置，绝不擅自修改——取消勾选该选项，面板即会显示为不透明。

免费、独立运行、无需 DLL。适用于任何品种和周期。