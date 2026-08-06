每位交易者都熟悉这套流程：打开指标参数、改一个数字、点确定、眯着眼盯图、觉得不对、再打开参数。Force Index 只有一个数字要设——周期——但每次想在自己的品种上比较 13、2 还是 100，依然要走一遍这种「改了再猜」的循环。Force Index Live Tuner 让这一切到此为止。

这是一款可以直接在图表上实时调节的 Force Index，运行在自己的子窗口中。图表上有一个小面板，带有周期滑块。拖动它，曲线立即重新计算并重绘，全过程就在你眼前。短周期尖峰还是长周期平滑？答案在自己的图表上几秒钟就能得到，不必去翻论坛帖子。

真正的 Force Index，而不是简单封装。 指标按照平台自身的定义做了教科书式的独立实现：tick 成交量乘以收盘价在该周期内简单移动平均值的变化——中间没有内置句柄。你调的就是你看到的。不重绘。

还有实时样式编辑器。 用 16 色调色板和 RGB 滑块调整 Force 线的颜色与粗细。三套内置主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）任选，让面板与你的图表风格一致。

你的设置按图表分别记忆——周期、颜色和线宽在重启后原样回来。

你会喜欢它的理由

一个滑块，即时反馈。 拖动周期，立刻在自己的历史数据上看到成交量加权的力度变化。

拖动周期，立刻在自己的历史数据上看到成交量加权的力度变化。 实时调整外观。 编辑时，Force 线的颜色和粗细在图表上同步改变。

编辑时，Force 线的颜色和粗细在图表上同步改变。 三套主题 ，一键切换，深色或浅色，匹配你的图表。

，一键切换，深色或浅色，匹配你的图表。 按图表记忆。 你的调校可跨重启保留，逐图独立。

你的调校可跨重启保留，逐图独立。 自主的 tick 成交量算法。 不重绘。它不替你交易——这是一款辅助决策工具。

使用方法

将 Force Index Live Tuner 拖到任意图表上。

用滑块设置周期——实时观察曲线更新。

打开 Style editor 修改线条颜色与粗细。

Force Index Live Tuner 属于 Live Tuning 系列，同系列还有 CCI、WPR、RSI、Stochastic、DeMarker、Momentum、ADX、Bollinger、Envelopes、Alligator、OsMA 和 RVI Live Tuner：先推出免费的经典指标，随后会有更多指标以及基于同一实时调节流程的多周期看板。如果这套流程帮你省下了反复开关对话框的时间，一条简短的评价能告诉我们接下来该做什么。

提示：如果面板看起来是透明的，说明图表启用了 "Chart on foreground"（F8 -> Common），K 线被画在了面板之上。本指标刻意尊重你的图表设置，绝不擅自更改——取消勾选该选项，面板就会显示为不透明。

免费、独立运行、无需 DLL。适用于任何品种和时间周期。