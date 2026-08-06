每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点击确定，眯着眼看图表，觉得不对，再打开设置。Standard Deviation 只有一个参数需要设置——周期——但每次想在自己的品种上把 20 和更短或更长的波动率读数做对比时，仅仅这一趟设置窗口之旅，依然要付出同样的「改完再猜」的循环。StdDev Live Tuner 终结了这一切。

这是一个可以直接在图表上实时调节的 Standard Deviation，显示在独立的子窗口中。图表上有一个小面板，带有周期滑块。拖动它，指标线就会立即重新计算并重绘，全程可见。短促尖峰还是更平滑的波动率——几秒钟就能在自己的图表上得出答案，而不是去论坛里找。

真正的 Standard Deviation，而非简单封装。指标采用自己的教科书式实现：先计算周期内收盘价的简单移动平均（SMA），再计算收盘价围绕该均值的总体标准差——中间没有任何内置句柄。你调节的，正是你看到的。不重绘。

还有实时样式编辑器。通过 16 色调色板和 RGB 滑块，随手修改 StdDev 线的颜色与粗细。三套内置主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）可选，让面板与你的图表风格一致。

你的设置会按图表分别记忆——周期、颜色和线宽在重启后都会原样恢复。

你会喜欢它的理由

一个滑块，即时反馈。 拖动周期，立刻在自己的历史行情上看到波动率的变化。

拖动周期，立刻在自己的历史行情上看到波动率的变化。 实时调整外观。 编辑的同时，StdDev 线的颜色和粗细就在图表上随之改变。

编辑的同时，StdDev 线的颜色和粗细就在图表上随之改变。 三套主题 ，一键切换，深色或浅色，任你搭配图表。

，一键切换，深色或浅色，任你搭配图表。 按图表记忆。 你的调校设置在重启后依然保留，逐个图表独立生效。

你的调校设置在重启后依然保留，逐个图表独立生效。 自主实现的总体标准差算法。不重绘。它不会替你下单——这是一款辅助决策工具。

使用方法

将 StdDev Live Tuner 拖到任意图表上。

用滑块设置周期——观察指标线实时更新。

打开 Style editor 修改线条的颜色与粗细。

StdDev Live Tuner 是 Live Tuning 系列的一员，同系列还有 CCI、WPR、RSI、Stochastic、DeMarker、Momentum、ADX、Bollinger、Envelopes、Alligator、OsMA、RVI、Force Index 和 MFI Live Tuner：先是免费的经典指标，随后还会推出更多指标以及基于同一实时调节理念的多周期面板。如果这套流程帮你省下了反复打开设置窗口的时间，一条简短的评价能告诉我们接下来该做什么。

提示：如果面板看起来是透明的，说明你的图表启用了 "Chart on foreground"（F8 -> Common），K 线被绘制在面板之上。本指标刻意尊重你的图表设置，绝不擅自更改——取消勾选该选项，面板即可正常显示为不透明。

免费、自包含、无需 DLL。适用于任意品种和时间周期。