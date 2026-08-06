每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点 OK，盯着图表看半天，觉得不对，再打开设置。MACD 一次就给你三个可以纠结的数字——Fast、Slow 和 Signal——而所谓标准的 12/26/9 只是习惯，并非定律。MACD Live Tuner 让这套流程到此为止。

这是一款可以直接在图表上实时调节的 MACD，运行在自己的独立子窗口中。图表上有一个小面板，带有 Fast EMA 周期、Slow EMA 周期和 Signal 周期三个滑块。拖动任意一个，MACD 线、Signal 线和 Histogram 都会立即重新计算并重绘，全过程看得见。「用 12/26/9 还是用适合我这个品种的参数」，几秒钟就有答案，不必再去论坛翻帖子。

大多数交易者搞错的一个细节：Signal 线是 Simple Moving Average，不是 EMA。人们很容易以为 Signal 线和 MACD 线本身一样采用指数平滑——多数教科书对 MACD 的笼统描述也给人这种印象。但平台自带的标准 MACD 实现，把 Signal 线定义为对 MACD 线取的普通窗口 Simple Moving Average。MACD Live Tuner 遵循同样的定义，因此你调节的 Signal 线与平台自带的完全一致。

自主实现的 MACD，而非简单封装。指标内部采用标准教科书算法——Fast 与 Slow EMA（按惯例以 SMA 初始化）、两者之差得到 MACD、对 MACD 取窗口 SMA 得到 Signal、两者之间的差距即 Histogram——中间不经过平台内置句柄。逐根K线与独立的教科书参照实现、以及与自身的全历史重算做过数值校验：两者差异均为零。你调什么，看到的就是什么。不重绘。

还有实时样式编辑器。用 16 色调色板和 RGB 滑块，随时更改 MACD 线、Signal 线和 Histogram 的颜色与粗细。内置三套主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light），让面板与你的图表风格相配。

你的设置按图表分别保存——三个周期、颜色和线宽在重启后都会原样恢复。

你会喜欢的理由

三个实时滑块 ，不止一个。拖动 Fast、Slow、Signal 的瞬间图表就会更新。

，不止一个。拖动 Fast、Slow、Signal 的瞬间图表就会更新。 Signal 线与平台自带的 MACD 一致 ——用的是 SMA 而不是 EMA，所以你调出来的结果与你熟悉的完全对得上。

——用的是 SMA 而不是 EMA，所以你调出来的结果与你熟悉的完全对得上。 实时改样式。 MACD / Signal / Histogram 的颜色和线宽在编辑时立刻反映到图表上。

MACD / Signal / Histogram 的颜色和线宽在编辑时立刻反映到图表上。 三套主题 ，一键切换，深色或浅色，配合你的图表。

，一键切换，深色或浅色，配合你的图表。 按图表记忆。 你的调参在重启后依然保留，每个图表各自独立。

你的调参在重启后依然保留，每个图表各自独立。 自有 MACD 算法，经数值验证。不重绘。它不会替你交易——这是一个辅助决策的工具。

使用方法

把 MACD Live Tuner 拖到任意图表上。

用滑块设置 Fast、Slow 和 Signal 周期——看着 MACD 线、Signal 线和 Histogram 实时更新。

打开 Style editor 调整这三个元素的颜色与粗细。

MACD Live Tuner 属于 Live Tuning 系列，同系列还有 CCI、WPR、RSI、Stochastic、DeMarker、Momentum、ADX、Bollinger、Envelopes、Alligator、OsMA、RVI、Force Index 和 Standard Deviation Live Tuner：先把经典指标免费放出，后续还会有更多指标以及基于同一实时调参思路的多周期面板。如果这种方式帮你省下了反复开关设置窗口的时间，一条简短的评价能告诉我们接下来该做什么。

提示：如果面板看起来是透明的，说明你的图表启用了 "Chart on foreground"（F8 -> Common），K线被画在了面板之上。本指标刻意尊重你的图表设置，绝不擅自更改——取消勾选该选项，面板就会正常显示为不透明。

免费、独立运行、无需 DLL。适用于任意品种和周期。