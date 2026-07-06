CCI Live Tuner

每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点击 OK，盯着图表看半天，觉得不对，再打开设置，又改回去。如果你在 MetaTrader 4 上交易，这套流程你已经重复了很多年。CCI Live Tuner 让它到此为止。

这是一款可以直接在图表上实时调参的 Commodity Channel Index。图表上有一个小面板，带有 CCI 周期和两条水平线的滑块。拖动滑块，指标就在后台立刻重新计算并重绘，你能亲眼看到变化。看着合适了就完成了——不用弹窗，不用点 OK，不用保存后再重新打开。

还有实时样式编辑器。打开内置编辑器，用 16 色调色板和 RGB 滑块修改 CCI 线与水平线的颜色和粗细。改动会在操作的瞬间呈现在图表上。可从三套内置主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）中选择，让面板与你的图表风格一致。

你的设置会按图表分别记忆——周期、水平线、价格类型、颜色和线宽，重启之后都会原样恢复。

为 MT4 而做，而不是简单移植过来。这就是 MetaTrader 5 用户使用的同一套 Live Tuning 面板——相同的滑块、相同的样式编辑器、相同的主题——为 MetaTrader 4 原生编译。有一点平台限制我们坦白说明：MT4 用同一种共享样式绘制指标的所有水平线，因此这里的样式编辑器只有一个 Levels 元素，会同时为两条水平线上色。CCI 线本身完全独立，与 MT5 上完全一致。

你会喜欢它的理由

  • 即时反馈。拖动即见效果。几秒钟就能找到合适的周期，而不用来回打开十几次设置窗口。
  • 实时改样式。线条与水平线的颜色和宽度在编辑时就同步反映在图表上——无需重新打开。
  • 三套主题，一键切换，深色或浅色，配合你的图表。
  • 按图表记忆。你的调参在重启后依然保留，每张图表各自独立。
  • 纯正的 CCI。简洁、标准的 Typical Price CCI 实现。不重绘。它不会替你交易——它是辅助决策的工具。

使用方法

  • 把 CCI Live Tuner 拖到任意图表上。
  • 用面板滑块设定周期和两条水平线——实时观察 CCI 的变化。
  • 打开 Style editor 修改线条和水平线的颜色与粗细。
  • 在输入参数中选择主题（默认 Night Cyan）。

CCI Live Tuner 属于 Live Tuning 系列：先推出免费的经典指标，随后还有更多指标以及基于同一实时调参思路的多周期看板。如果这种方式帮你省下了反复打开设置窗口的时间，一条简短的评价能告诉我们接下来该把什么带到 MT4。

提示：如果面板看起来是透明的，说明你的图表启用了 "Chart on foreground"（F8 -> Common），K 线被画在了面板之上。本指标刻意尊重你的图表设置，绝不擅自更改——取消勾选该选项，面板就会正常显示为不透明。

免费、自包含、不使用 DLL。适用于任何品种和时间周期。

推荐产品
For gold 15 minutes long Trading Strategy
Heng Wang
专家
黄金单边做多15分钟，30分钟，60分钟，高级策略交易系统，她使用了最新研发的多模态交易策略，单边做多，要使用她，首先看好日线图，大趋势是做多的，那么你可以直接放心使用它，他能给你带来月利率最高70%左右的收益，而且这个交易系统是作者10多年研究计算机系统，数学统计，量化交易，多种数学模型研发的，交易风险极低，因为是在100倍杠杆，仅有0.01手的策略，比如你投入1000USD，0.01手每单最多亏损12USD,盈利可以达到最高35USD，非常高的盈亏比，一个月最高可以盈利700USD左右，保守也有500USD，其他手数可以等比例放缩。注意，如果你说你要拿住一年做多，你需要判断大趋势是否是上涨趋势。相信我，这是我见过最适合做黄金期货的系统了
Night Hunter Pro
Valeriia Mishchenko
4.38 (53)
专家
EA has a  live track record  with many months of stable trading with  low drawdown : All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth . It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading a
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
专家
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Trade Insight Engine
Sarika G Talekar
指标
Stop spending hours manually scanning charts. The Propfolio Trade Insight Engine is an institutional-grade analytical dashboard and auto-markup utility designed specifically for SMC, ICT, BTMM, and Prop Firm traders. This powerful engine monitors your entire Market Watch (or a custom list of pairs) simultaneously, instantly detecting high-probability setups and institutional footprints. When you spot a confluence on the dashboard, simply click a button, and the engine will instantly spawn a fre
Winter
Ivan Akimov
专家
Принцип работы советника основан на открытии сделок при получении сигнала от своих индикаторов. Закрытие происходит при поступлении противоположного сигнала. Настройки упрощены до минимума, можно выставить только рабочий лот. Советник настроен на работу на паре EUR/USD, таймфреймы  M5, M15, M30, H1 Советник не  использует в торговле, мартингейл и усреднение. Мониторинг советника   https://www.mql5.com/ru/signals/795297
New York AM Session Profile MT4
Ravi Gurung
指标
New York AM Session Profile NY AM Session Profiling Framework | Non-Repainting | Real-Time | FX & Index Presets | MT5 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/771380 MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/180798 Indicator Overview The New York AM Session Profile framework is a   professional market-structure visualization tool   designed for traders who study liquidity, session behaviour, and institutional price delivery. Instead
Intelligent Machine
Evgeniy Zhdan
专家
The EA’s unique algorithm calculates the average price (reflected in the form of a trend line on the chart), which is the center of price attraction in the framework of the traded timeframe. At times of increasing volatility, the adviser begins work with the goal of fixing profit in the region of the center of attraction of the price. Advisor does not use dangerous trading methods. It is recommended to install a trading expert on a remote server (VPS). Recommended Trading Instruments (TF 5M)
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
专家
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
专家
Expert.   Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on   Elliott waves   and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for sett
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
专家
Milch Cow Harmonic EA "Tool designed to trade 28 currency pairs according to 88 harmonic patterns plus one customized according to your parameters The expert graph interface guides you to the pattern names when passing over the pattern circle You can activate or disable any number of currency pairs and patterns for your trade by clicking on the currency pair circle or the harmonic pattern (green = activate    red = disable) You can set more than one time frame within which the expert will look f
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Deep Analyst v4
Yvan Musatov
专家
Deep Analyst Expert Advisor    (mt5  https://www.mql5.com/en/market/product/163998 ) Deep Analyst   is a professional analytical tool powered by a specialized algorithm designed for deep analysis of market cycles and price amplitude fluctuations. By analyzing market conditions over a specific timeframe, the Expert Advisor determines price strength and amplitude using a unique indicator system based exclusively on real-time data. When the global trend and its vector shift, the algorithm automati
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
专家
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
专家
谐波模式扫描仪和交易员。一些图表模式 包括的模式： ABCD 模式 加特利模式 蝙蝠图案 密码模式 3驱动模式 黑天鹅图案 白天鹅图案 Quasimodo 模式或 Over Under 模式 替代蝙蝠图案 蝴蝶图案 深蟹纹 蟹纹 鲨鱼纹 五O型 头肩形态 上升三角形图案 一二三模式 和 8 种自定义模式 Voenix 是一款多时间框架和多对谐波模式扫描仪，支持 25 种图表和斐波那契模式。它采用自定义块光学算法，无需重新绘制，无需依赖确认步骤即可迅速发现可能的模式（与锯齿形计算不同）。 它可以自动交易您选择的模式、发送通知或只是将它们收集在一个表格中以便于访问和评估。 交易最多可以有 3 个利润目标，并且，在每个目标关闭的订单百分比方面的差异。 还提供了一个简单的步进跟踪功能。 每种形态都可以用自己的止损、目标、止损计算模式、警报设置、交易设置进行调整，并且可以在交易（或通知）之前接受额外的过滤器 这些过滤器是 rsi、macd、布林带、随机震荡指标和基本支撑和阻力解决方案的基本指标。 模式被收集在一个快速访问表上，并且可以根据它们的出现时间、类型、它们出现的符号、它们的时间范围
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
专家
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
Pattie Breakout ORB EA
Patrick Jeannot
4.75 (4)
专家
Pattie Opening Range Breakout (ORB) is a range of price variation, which for each session, it generates a combination of support and resistance levels, positioning itself in favor of breaking out of the bands, when it is exceeded on the upside is a signal to buy or enter long and when it is exceeded on the downside it is a signal to sell or enter short. Pattie Break Out  EA  is a specialized trading tool designed to automate  time session-based breakouts . The EA operates by drawing a price rang
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
指标
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
TradeLogicPro Long Term Trading
Matsuba Andrew Makwela
专家
TradeLogic Pro – The Advanced MT4 EA for Long Term Investing TradeLogic Pro   is an advanced   MetaTrader 4 Expert Advisor (EA)   designed to harness the power of price imbalances in the forex trading markets. Whether you’re a beginner or a professional trader,   TradeLogic Pro   uses sophisticated market analysis to identify high-potential entry points, allowing you to trade smarter and more efficiently. How Does TradeLogic Pro Work? At the core of   TradeLogic Pro   is its ability to   detect
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
专家
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
专家
BBMAGC   BBMAGC  is an automatic trading system with a work strategy obtained from famous BBMA indicator combine with advance grid system . This EA use dangerous trading systems like martingale and grid so please understand the risk before using this EA Time Frame: H1 Symbol: best result on EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS recommended 4/5 digit broker Min Deposit 1000$ Low spread always better Since you using Grid system, always trade using money that you are willing to lose. When you use an expert a
Smart Trend and Range EA
Cong Wei Jia
专家
实盘信号： https://www.mql5.com/zh/signals/2341050 实盘信号： https://www.mql5.com/zh/signals/2346893 Smart Trend and Range EA 是一款基于市场结构分析的自动交易程序，设计用于在不同市场状态下执行交易操作。 EA 根据当前价格行为与市场结构特征，在趋势条件和区间条件下采用不同的交易逻辑。 程序不使用马丁、网格、补仓或加仓机制，每笔交易均为独立订单，并在下单时设置止损与止盈参数。 交易逻辑说明 当市场结构符合趋势条件时，EA 按趋势方向执行交易； 当价格行为进入区间状态时，EA 根据区间波动条件执行交易。 交易逻辑基于价格数据分析，不依赖外部信号或人工干预。 风险与订单管理 每笔交易为单独订单； 下单时设置止损与止盈； 支持固定手数或按资金比例计算交易手数。 回测环境说明 该程序在 MetaTrader 策略测试器中， 使用 XAUUSD（黄金）15 分钟周期， 基于历史 Tick 数据进行回测测试。 推荐测试设置 模型：Every tick 周期：M15 交易品种：XAUUSD 初
Silkyway
Segun Oladipo
专家
Silkyway is an advanced Expert Advisor that calculates how orders flow in the market and quickly reacts to the flow when it is safe to do so. It complies strictly to the core rules of trading and has its core strength of in its ability to preserve initial capital and taking position when it is deemed safe. No toxic or margin hugging technique, like Martingale, Averaging, Gridding, Zone Recovery Strategy . The EA will always use a hard stop loss and have different early smart exit strategy to exi
Goal Time
Mourad Ezzaki
专家
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Gecko
Profalgo Limited
4.44 (9)
专家
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
Maxitraderpro
Eduardo Viganotti
专家
讓您贏取真錢的機器人 Meta Trader Pro 分析移動平均線、運動強度、市場情緒，其非常先進的趨勢反轉預測演算法簡單可靠。 它專為長期運行而設計。 Meta Trader Pro EA 策略是多個趨勢指標的組合，以及它自己的檢測趨勢耗盡的指標和一個市場情緒計，使其成為一種，因為所有這些指標都是專有的，尚未發佈。 該機器人針對 XAUUSD 進行了優化，可用於 EURUSD，另一對不使用。 使用此機器人 30 分鐘或更長時間。 讓您贏取真錢的機器人 Meta Trader Pro 分析移動平均線、運動強度、市場情緒，其非常先進的趨勢反轉預測演算法簡單可靠。 它專為長期運行而設計。 Meta Trader Pro EA 策略是多個趨勢指標的組合，以及它自己的檢測趨勢耗盡的指標和一個市場情緒計，使其成為一種，因為所有這些指標都是專有的，尚未發佈。 該機器人針對 XAUUSD 進行了優化，可用於 EURUSD，另一對不使用。 使用此機器人 30 分鐘或更長時間。
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Master Dow Jones MT4
Sergio Tiscar Ortega
专家
Investment Philosophy Master Dow Jones EA   is a high-precision algorithmic trading system specifically engineered for the   Dow Jones Industrial Average (DJ30/US30) . Unlike generic trading systems, this algorithm exploits the structural bullish bias inherent in the top 30 U.S. blue-chip companies by operating exclusively on the   Long Side . This specialization significantly reduces exposure to erratic short-side volatility and aligns the strategy with long-term institutional capital flows. St
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
专家
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Sweet Waffle
Christophe Godart
指标
The arrows are calculated with: -     2 Parabolic  parameters -     2 ADX parameters -     4 Stochastic parameters We recommend to combine it with Parabolic, ZigZag or Elliot waves indicator. Always trade the trend! If you make sure to draw your trend lines and support/resistance zones you will just have to wait for the signal to appear. Take the trade. For Binary Options it is advisable to set the expiry time to 5-15 min in M1 chart. THIS INDICATOR IS ZERO REPAINT Best assets to trade: - EUR
该产品的买家也购买
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
指标
M1 SNIPER 是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
指标
Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity 是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
指标
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT4）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
指标
DayTrader PRO DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。 该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。 实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。 主要功能 全自动参数优化 自适应买入与卖出信号 基于 ATR 的动态止损与止盈 支持每日、每周或每月重新优化 内置趋势与市场过滤功能 性能统
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 联系我获取推荐设置 首发名额有限 ZORYK — MetaTrader 4 专业 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统 你一定经历过这种感觉。 你花时间分析黄金，等待入场，终于打开交易后，价格却立即向相反方向移动。你过早平仓，移动止损，或者因为犹豫几秒而错过机会。随后市场在没有你的情况下，准确到达你最初预期的目标。 问题并不总是方向错误。 真正的问题是不确定性。 你不知道真正的入场位置在哪里，不知道交易逻辑在什么位置失效，也不知道应该先保护较小的利润，还是继续等待更大的行情。你甚至不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在勉强寻找一笔交易。 黄金移动速度非常快。没有明确计划的正确判断，也可能在几秒钟内变成错误决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套专门为 MetaTrader 4 和 XAUUSD M5 周期开发的完整黄金信号与交易计划系统。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自处理所有后续决定的普通指标。 每个确认信号都可以在图表上显示
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
ORB Seeker
Marcela Goncalves De Oliveira
指标
限时折扣价！ 仅售99美元！ 购买后请联系我以获取奖励的 ORB Seeker EA 和个人优化设置文件。 自信地捕捉干净利落的比赛片段！ ORB Seeker 是一款专业的开盘区间突破 (ORB) 指标，专为追求准确性、简洁性、灵活性和清晰图表结构的交易者而设计。 它能自动绘制任何交易品种的盘前或自定义交易时段区间，然后给出清晰的突破信号，包括入场点、止损点、止盈点以及可选的50%部分止盈位。所有数据均实时计算并直接显示在图表上。 您可以选择交易伦敦开盘、纽约交易时段、亚洲交易时段，或者您自定义的交易时段。ORB Seeker 会根据您选择的交易时段自动调整，让您精准掌握市场波动范围、突破位和交易位的位置。 每次购买均免费赠送 ORB Seeker EA 智能交易系统。该 EA 系统读取指标的突破信号并可自动下单，您可以选择手动交易，也可以让 EA 系统根据指标的信号逻辑自动处理入场。   为什么选择 ORB Seeker 支持多个交易时段 - 您可以自行设置伦敦、纽约、亚洲或自定义交易时段的盘前交易时间和交易时段。 完整的突破视觉效果 - 交易最高点和最低点线、范围框、突破箭头
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Smart Market Structure Toolkit mt4
Garry James Goodchild
指标
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
指标
Forex Breath System 它是一个基于趋势的交易系统，可用于任何市场。您可以将此系统用于货币、金属、商品、指数、加密货币甚至股票。它也可以在任何时间范围内使用。该系统是通用的。它显示趋势并提供趋势箭头信号。当信号出现在趋势方向时，该指标还可以为您提供特殊类型的警报，从而使趋势交易成为一项简单的任务。 该指标非常易于使用，因为它根本不需要处理任何难以理解的设置。 您只需将其附加到图表中即可开始交易。无论您喜欢哪种交易风格，系统都会帮助您了解市场的方向以及趋势方向上可能的入场点。 该系统将对所有交易者有所帮助，无论他们的交易经验水平如何。 该指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我以获得交易说明和丰厚奖金！ 祝您交易愉快、盈利！
作者的更多信息
RSI Live Tuner
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这个流程：打开指标设置、改一个数字、点击确定、盯着图表看、觉得不对、再打开设置。而在这些来回的对话框中，没有哪个指标比 RSI 更折腾 — 周期用 14 还是 9？水平线放 70/30 还是 80/20？RSI Live Tuner 终结了这个流程。 这是一个可以 直接在图表上实时调节 的相对强弱指数。图表上有一个小面板，带有 RSI 周期和两条水平线的滑块。拖动滑块，指标会立刻重新计算并重绘，就在您眼前完成。14 还是 9、70/30 还是 80/20，这些问题在您自己的行情上几秒钟就有答案，不必去翻论坛帖子。 可选的 MA 信号线。 可直接在面板上开启或关闭 RSI 的移动平均线，用独立滑块设置其周期，并用一个按钮循环切换算法 — SMA、EMA、SMMA、LWMA。每一次更改都会立即反映在图表上。 自有 RSI 实现，而非套壳。 本指标采用自己实现的标准 Wilder RSI — 真正的 Wilder 平滑平均涨跌幅，并与标准 RSI 做过数值校验 — 所以您调的就是您看到的。不重绘。 还有实时样式编辑器。 用 16 色调色板和 RGB 滑块调整 RSI 线、MA
FREE
OsMA Live Tuner
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点 OK，盯着图表眯眼看半天，觉得不对，再打开设置。OsMA——Moving Average of Oscillator，也就是单独拿出来的 MACD 柱状图——和 MACD 一样要设三个数字，所以每次想试另一组参数，同样要付出三个数字来回改的代价。OsMA Live Tuner 终结了这一切。 它就是可以 直接在图表上实时调节 的 OsMA 柱状图（MACD 线减去它的 Signal 线）。图表上有一个小面板，带三个滑块：Fast EMA、Slow EMA 和 Signal 周期。拖动其中任意一个，柱状图就会立即重算并重绘，全程尽在眼前。「用 12/26/9 还是用自己的数」——在自己的图表上几秒钟就有答案，不必去论坛翻帖子。 真正的 OsMA，不是套壳。 指标采用自己的教科书式实现：Fast EMA 减 Slow EMA 得到 MACD 线，对该线取 SMA 得到 Signal，两者之差即为 OsMA——中间没有任何内置句柄。你调的就是你看到的。不重绘。 还有实时样式编辑器。 用 16 色调色板和 RGB 滑块调整柱状图的颜色和粗
FREE
MACD Live Tuner
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点 OK，盯着图表看半天，觉得不对，再打开设置。MACD 一次就给你三个可以纠结的数字——Fast、Slow 和 Signal——而所谓标准的 12/26/9 只是习惯，并非定律。MACD Live Tuner 让这套流程到此为止。 这是一款可以 直接在图表上实时调节 的 MACD，运行在自己的独立子窗口中。图表上有一个小面板，带有 Fast EMA 周期、Slow EMA 周期和 Signal 周期三个滑块。拖动任意一个，MACD 线、Signal 线和 Histogram 都会立即重新计算并重绘，全过程看得见。「用 12/26/9 还是用适合我这个品种的参数」，几秒钟就有答案，不必再去论坛翻帖子。 大多数交易者搞错的一个细节：Signal 线是 Simple Moving Average，不是 EMA。 人们很容易以为 Signal 线和 MACD 线本身一样采用指数平滑——多数教科书对 MACD 的笼统描述也给人这种印象。但平台自带的标准 MACD 实现，把 Signal 线定义为对 MACD 线取的普通窗口 Simple Mo
FREE
Stochastic Live Tuner
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点确定，眯着眼盯图，觉得不对，再打开设置。Stochastic 比任何其他振荡指标都更折磨人——三个周期加两条水平线，等于要调对五个数字，而每换一种组合就要再跑一趟设置窗口。Stochastic Live Tuner 终结了这一切。 这是经典的双线慢速 Stochastic（%K 与 %D），而且可以 直接在图表上实时调参 。图表上会出现一个小面板，带五个滑块：%K 周期、%D 周期、Slowing，以及两条水平线。拖动其中任何一个，指标都会在你注视之下立刻重算并重绘。5,3,3 还是 14,3,3？80/20 还是 75/25？这些问题几秒钟就能在你自己的图表上得到答案，而不用去翻论坛帖子。 一个按钮切换 %D 方法。 直接在面板上循环切换 %D 的平滑方式——SMA、EMA、SMMA、LWMA。改动在按下的瞬间就体现在图表上。 真正的 Stochastic，不是套壳。 指标使用自有的经典慢速 Stochastic 实现：在 slowing 窗口上计算 %K = 100 x SUM(close - LL) / SUM(HH - LL
FREE
CCI Live Tuner MT5
Stefan Bognar
指标
每位交易者都经历过这样的循环：打开指标设置，改一个数值，点击确定，盯着图表看，觉得不对，再打开设置，又改回去。CCI Live Tuner 让这一切到此为止。 这是一款可以 直接在图表上实时调节 的 Commodity Channel Index。图表上会显示一个小面板，带有 CCI 周期和两条水平线的滑块。拖动滑块，指标就会在后台立即重新计算并重绘，变化在您眼前实时呈现。看起来合适了，就完成了——不需要对话框，不需要点确定，不需要保存后再重新打开。 还有实时样式编辑器。 打开内置编辑器，用 16 色调色板和 RGB 滑块修改 CCI 线与水平线的颜色和粗细。修改的瞬间就会呈现在图表上。可从三种内置主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）中选择，让面板与您的图表风格相配。 您的设置会 按图表分别保存 ——周期、水平线、价格类型、颜色和线宽在重启后都会原样恢复。 您会喜欢它的理由 即时反馈。 拖动即见结果。几秒钟就能找到合适的周期，而不是在设置窗口里来回折腾十几次。 实时调整样式。 线条与水平线的颜色和宽度在编辑时就直接反映在图表上——无需重新打开
FREE
RVI Live Tuner
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点确定，盯着图表眯眼看半天，觉得不对，再打开设置。Relative Vigor Index 只有一个数字要设——周期——但每次想在自己的品种上把 10 和 14 做个对比，光是进出这一次对话框，仍然要付出同样的「改完再猜」的代价。RVI Live Tuner 终结了这一切。 它就是经典的双线 RVI（RVI 与它的 Signal），而且可以 直接在图表上实时调节 。图表上有一个小面板，带一个周期滑块。拖动它，两条线立即重算并重绘，全程尽在眼前。「10 还是 14」这个问题——在自己的图表上几秒钟就有答案，不必去论坛翻帖子。 真正的 RVI，不是套壳。 指标采用自己的教科书式实现：对 4 根K线做对称加权的 close-to-open 涨跌与 high-to-low 波幅，各自用周期长度的简单移动平均（SMA）平滑，两者之比即 RVI，Signal 则是对 RVI 本身再做同样的 4 根K线加权——中间不调用任何内置句柄。你调的，正是你看到的。不重绘。 还有实时样式编辑器。 用 16 色调色板和 RGB 滑块调整 RVI 线与 Sign
FREE
Bollinger Live Tuner
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标属性，改一个数字，点确定，盯着图表看半天，觉得不对，再打开属性。而在 Bollinger Bands 中最关键的那个数字——标准差倍数——恰恰是没人愿意去试的，因为每试一次都要在对话框里来回折腾。Bollinger Live Tuner 让这一切结束。 它是一个完整的 Bollinger Bands 指标，可以 直接在图表上实时调参 ——而且这次调参就发生在K线上，因为通道本来就画在那里。图表上有一个小面板，带有周期和 标准差倍数（0.5 到 5.0，步长 0.1） 的滑块。拖动倍数滑块，你会看到整段历史上的通道实时变宽、变窄。在你的品种和你的周期上，通道边界从什么时候开始抓到真正的反转而不是噪音——你能在几秒内亲眼看到，而不是反复开十几次对话框。 中轨均线算法，一键切换。 经典的 Bollinger Bands 采用 SMA 中轨——这也是默认设置，与原著一致。想做实验的话，可以直接在面板上循环切换中轨算法：SMA、EMA、SMMA、LWMA；标准差始终围绕你选定的中轨计算，因此通道与自己的中线始终保持一致。 真正的 Bollinger Bands，
FREE
Momentum Live Tuner
Stefan Bognar
指标
每个交易者都熟悉这套流程：打开指标设置、改一个数字、点击 OK、盯着图表看、觉得不对、再打开设置。而 Momentum 还多了一个麻烦：它根本没有任何有意义的水平线。唯一的参照就是 100 这条线，至于向上或向下多远才算“足够远”，大家都只能凭感觉估。Momentum Live Tuner 把这两个问题一起解决了。 这是一个可以 直接在图表上实时调节 的 Momentum。图表上有一个小面板，带有周期滑块和 对称水平线偏移 滑块：拖动一个滑块，一对配套的水平线（100 + 偏移 和 100 − 偏移）就会围绕固定的浅色 100 中线同步移动。您可以看着这对水平线扫过自己的历史行情，清楚地找出它从哪里开始把真正的推动行情与噪音区分开——几秒钟内，在自己的图表上完成，而不用去论坛里翻帖子。 可选的 MA 信号线。 直接在面板上开启或关闭 Momentum 的移动平均线，用独立滑块设置其周期，一个按钮循环切换计算方法——SMA、EMA、SMMA、LWMA。每一次改动都会立即反映在图表上。 真正的 Momentum，而不是套壳。 指标采用自己干净的 MetaTrader 公式实现：Mom =
FREE
Alligator Live Tuner
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置、改一个数字、点击 OK、盯着图表看半天、觉得不对、再打开设置。在经典指标工具箱里，Alligator 是用这种方式调参代价最高的一个：三条线，每条都有周期和前移位移——一共六个数字，而设置窗口逼您在看不到效果的情况下一次性把六个数字全部确定下来。Alligator Live Tuner 终结了这一切。 这是完整的 Bill Williams Alligator——Jaw、Teeth 和 Lips 三条基于中间价的平滑移动平均线，采用经典配色（蓝色 13/+8、红色 8/+5、绿色 5/+3）——而您可以 直接在图表上实时调参 。图表上浮着一个小面板，带 六个滑块 ：每条线各有一个周期和一个前移位移。拖动周期，线条立即重新计算。拖动位移，线条 实时前后滑动，完全零重算 ——位移只是移动绘图位置，因此天生就是瞬时的，是整个 Live Tuning 系列中响应最直接的控制。 这一点为什么重要？Bill Williams 的追随者把 13/8/5 配 8/5/3 奉为金科玉律——但真正有价值的时刻，也就是三条线从纠缠的沉睡中呈扇形张开的"苏醒"，会因为您
FREE
StdDev Live Tuner
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点击确定，眯着眼看图表，觉得不对，再打开设置。Standard Deviation 只有一个参数需要设置——周期——但每次想在自己的品种上把 20 和更短或更长的波动率读数做对比时，仅仅这一趟设置窗口之旅，依然要付出同样的「改完再猜」的循环。StdDev Live Tuner 终结了这一切。 这是一个可以 直接在图表上实时调节 的 Standard Deviation，显示在独立的子窗口中。图表上有一个小面板，带有周期滑块。拖动它，指标线就会立即重新计算并重绘，全程可见。短促尖峰还是更平滑的波动率——几秒钟就能在自己的图表上得出答案，而不是去论坛里找。 真正的 Standard Deviation，而非简单封装。 指标采用自己的教科书式实现：先计算周期内收盘价的简单移动平均（SMA），再计算收盘价围绕该均值的总体标准差——中间没有任何内置句柄。你调节的，正是你看到的。不重绘。 还有实时样式编辑器。 通过 16 色调色板和 RGB 滑块，随手修改 StdDev 线的颜色与粗细。三套内置主题（Night Cyan、Graphite Gol
FREE
ADX Live Tuner
Stefan Bognar
指标
你有没有注意到，图表上的ADX与书本上的数字对不上？这是有原因的。标准内置的ADX使用指数平滑法——真正的Wilder平滑版本，也就是威尔斯·王尔德（Welles Wilder）本人发布的那个版本，只作为单独的指标提供，而大多数交易者从未加载过它。ADX Live Tuner默认为你提供教科书式的Wilder ADX，并在此基础上加入了Live Tuning实时调节流程。 这是一个完整的三线ADX（+DI、-DI和ADX线），你可以 直接在图表上实时调节 。图表上有一个小面板，带有ADX周期和 趋势阈值 的滑块——阈值是区分"趋势"与"盘整"的虚线水平。拖动任一滑块，指标会立即重新计算并重绘，效果实时可见。20、25还是30才是你所交易品种上真正标志可交易趋势的阈值——在自己的图表上几秒钟就能得到答案，而不必去论坛里讨论。 真正的Wilder ADX，而非套壳。 该指标运行自己的教科书式实现：TR、+DM和-DM按照文档记载的初始值约定（S = (S[1] x (n-1) + X) 除以 n）在周期内进行Wilder平滑处理，DI = 100 x 平滑后的DM 除以 平滑后的TR，DX
FREE
WPR Live Tuner
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这个流程：打开指标设置，改一个数字，点击确定，盯着图表看，觉得不对，再打开设置。WPR Live Tuner 让这一切到此为止。 这是一款可以 直接在图表上实时调节 的 Williams %R。图表上有一个小面板，带有 %R 周期和两条水平线的滑块。拖动滑块，指标立刻重算并重绘，就在你眼前完成。看着合适了，就调好了，不需要对话框，也不用点确定。 可选的 MA 信号线。 在面板上直接开启或关闭 %R 的移动平均线，并用一个按钮循环切换它的计算方法：SMA、EMA、SMMA、LWMA。四种方法，各一次点击，改动立刻反映在图表上。想知道 EMA(5) 还是 SMMA(9) 对你的 %R 平滑效果更好，只要几秒钟，而不必四次进出设置窗口。 还有实时样式编辑器。 用 16 色调色板和 RGB 滑块调整 %R 线、MA 线和水平线的颜色与粗细。三套内置主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）任选，让面板与你的图表风格一致。 你的设置会 按图表分别保存 ：周期、水平线、MA 的开关与方法、颜色和线宽，重启后都会原样恢复。 它的过人之处 即时反馈
FREE
DeMarker Live Tuner
Stefan Bognar
指标
每个交易者都熟悉这套流程：打开指标设置、改一个数字、点击 OK、盯着图表看、觉得不对、再打开设置。DeMarker 是一个安静的超买/超卖指标，大多数交易者从来不去动它——它永远停留在默认的 0.30/0.70，因为每试一个新数值都要来回打开一次对话框。DeMarker Live Tuner 结束了这一切。 这是一个可以 直接在图表上实时调节 的 DeMarker。图表上有一个小面板，带有 DeM 周期和两条水平线（0..1 刻度）的滑块。拖动滑块，指标立刻重新计算并重绘，就在您眼前完成。0.25/0.75 还是 0.35/0.65 比默认值更适合过滤您的市场——几秒钟内就能在自己的图表上得到答案，而不用去论坛里翻帖子。 可选的 MA 信号线。 直接在面板上开启或关闭 DeMarker 的移动平均线，用独立滑块设置其周期，一个按钮循环切换计算方法——SMA、EMA、SMMA、LWMA。每一次改动都会立即反映在图表上。 真正的 DeMarker，而不是套壳。 指标采用自己干净的经典公式实现：DeMax = max(High - 前一根 High, 0)，DeMin = max(前一根 L
FREE
Force Index Live Tuner
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标参数、改一个数字、点确定、眯着眼盯图、觉得不对、再打开参数。Force Index 只有一个数字要设——周期——但每次想在自己的品种上比较 13、2 还是 100，依然要走一遍这种「改了再猜」的循环。Force Index Live Tuner 让这一切到此为止。 这是一款可以 直接在图表上实时调节 的 Force Index，运行在自己的子窗口中。图表上有一个小面板，带有周期滑块。拖动它，曲线立即重新计算并重绘，全过程就在你眼前。短周期尖峰还是长周期平滑？答案在自己的图表上几秒钟就能得到，不必去翻论坛帖子。 真正的 Force Index，而不是简单封装。 指标按照平台自身的定义做了教科书式的独立实现：tick 成交量乘以收盘价在该周期内简单移动平均值的变化——中间没有内置句柄。你调的就是你看到的。不重绘。 还有实时样式编辑器。 用 16 色调色板和 RGB 滑块调整 Force 线的颜色与粗细。三套内置主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）任选，让面板与你的图表风格一致。 你的设置 按图表分别记忆 ——周期
FREE
Envelopes Live Tuner
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点确定，眯着眼看图表，觉得不对，再打开设置。Envelopes 在这方面尤其突出：偏离百分比是经典指标里最依赖品种的一个参数。默认的 0.10% 在某个货币对上看着合理，放到黄金上几乎看不见，用在指数上则完全离谱——可大多数交易者设一次就再也不动，因为每试一次都要走一趟设置对话框。Envelopes Live Tuner 终结了这种折腾。 这是一款完整的 Envelopes 指标，可以 直接在图表上实时调参 ——就在K线上，通道本来所在的位置。图表上有一个小面板，带有周期滑块和 偏离百分比滑块，范围 0.05% 至 5.00%，步长 0.05 ——这是 Live Tuning 系列中精度最高的滑块，精确到小数点后两位。拖动它，整段历史上的通道宽度会随手实时变化。真正能框住您所交易品种波动幅度的百分比，几秒钟就能找到，而不必反复进出对话框十几趟。 中线均线方法，一键切换。 经典 Envelopes 使用 SMA 作为中线——这也是默认设置，与原版一致。如果您想要更快或更平滑的中心线，可直接在面板上循环切换中线方法：SMA、EMA、SMM
FREE
Fractal Alligator Scanner
Stefan Bognar
指标
Description tab. Másold be ezt a teljes szöveget (angol, ember-hangvétel, nincs AI-klisé): --- The Fractal Alligator Scanner combines two classic tools that traders have used for years: swing fractals and Bill Williams' Alligator. It does the watching for you and keeps the chart clean. What it draws: - An up arrow above every confirmed swing high and a down arrow below every confirmed swing low. A fractal is only marked once the bars to its right have closed, so the arrows do not repaint. - Th
FREE
MFI Live Tuner
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点确定，盯着图表眯眼看半天，觉得不对，再打开设置。Money Flow Index 只有一个参数要设——周期——但每次想在自己的品种上把 14 和更短或更长的读数做个对比，光是进出这一次对话框，仍然要付出同样的「改完再猜」的代价。MFI Live Tuner 终结了这一切。 它是一款可以 直接在图表上实时调节 的 Money Flow Index。图表上有一个小面板，带一个周期滑块。拖动它，曲线就会相对固定的 20/80 水平线立即重算并重绘，全程尽在眼前。「用 14 还是用我自己的数」——在自己的图表上几秒钟就有答案，不必去论坛翻帖子。 真正的 MFI，不是套壳。 指标采用自己的教科书式实现：典型价格（high、low 与 close 的平均值）乘以 tick 成交量，得到每根K线的资金流；周期内的正向与负向资金流求和后代入经典公式 100 - 100/(1 + 正向/负向)——中间没有任何内置句柄。你调的就是你看到的。不重绘。 还有实时样式编辑器。 用 16 色调色板和 RGB 滑块调整 MFI 曲线与 20/80 水平线的颜色和
FREE
MFI Live Tuner MT4
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点确定，盯着图表眯眼看半天，觉得不对，再打开设置。Money Flow Index 只有一个参数要设——周期——但每次想在自己的品种上把 14 和更短或更长的读数做个对比，光是进出这一次对话框，仍然要付出同样的「改完再猜」的代价。MFI Live Tuner 终结了这一切。 它是一款可以 直接在图表上实时调节 的 Money Flow Index。图表上有一个小面板，带一个周期滑块。拖动它，曲线就会相对固定的 20/80 水平线立即重算并重绘，全程尽在眼前。「用 14 还是用我自己的数」——在自己的图表上几秒钟就有答案，不必去论坛翻帖子。 真正的 MFI，不是套壳。 指标采用自己的教科书式实现：典型价格（high、low 与 close 的平均值）乘以 tick 成交量，得到每根K线的资金流；周期内的正向与负向资金流求和后代入经典公式 100 - 100/(1 + 正向/负向)——中间没有任何内置句柄。你调的就是你看到的。不重绘。 还有实时样式编辑器。 用 16 色调色板和 RGB 滑块调整 MFI 曲线与 20/80 水平线的颜色和
FREE
ADX Live Tuner MT4
Stefan Bognar
指标
您是否曾把 MetaTrader 4 的 ADX 与书本或其他平台上的数值做过对比，却发现它们对不上？这是有原因的。MT4 内置的 ADX 使用指数平滑 —— 它并不是 Welles Wilder 发表的那个公式，而且与 MetaTrader 5 不同，MT4 也没有单独的 "ADX Wilder" 可供选择。ADX Live Tuner 解决了这个问题：它是 MetaTrader 4 上教科书式的 Wilder ADX，并在此之上加入了 Live Tuning 实时调参流程。 这是一款完整的三线 ADX（+DI、-DI 和 ADX 线），您可以 直接在图表上实时调整 。图表上会显示一个小面板，带有 ADX 周期和 趋势阈值 的滑块 —— 阈值就是那条区分"趋势"与"震荡"的虚线。拖动任意滑块，指标会立即重新计算并重绘，全过程尽收眼底。到底 20、25 还是 30 才是真正标记您所交易品种可操作趋势的阈值 —— 几秒钟内就能在自己的图表上得出答案，而不必去论坛翻帖子。 真正的 Wilder ADX，而非简单封装。 本指标采用自主的教科书实现：TR、+DM 与 -DM 按周期进行 Wil
FREE
MACD Live Tuner MT4
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点 OK，盯着图表看半天，觉得不对，再打开设置。如果你在 MetaTrader 4 上交易，这件事你已经做了很多年——而 MACD 一次就给你三个可以纠结的数字：Fast、Slow 和 Signal，所谓标准的 12/26/9 只是习惯，并非定律。MACD Live Tuner 让这套流程到此为止。 这是一款可以 直接在图表上实时调节 的 MACD，运行在自己的独立子窗口中。图表上有一个小面板，带有 Fast EMA 周期、Slow EMA 周期和 Signal 周期三个滑块。拖动任意一个，MACD 线、Signal 线和 Histogram 都会立即重新计算并重绘，全过程看得见。「用 12/26/9 还是用适合我这个品种的参数」，几秒钟就有答案，不必再去论坛翻帖子。 大多数交易者搞错的一个细节：Signal 线是 Simple Moving Average，不是 EMA。 人们很容易以为 Signal 线和 MACD 线本身一样采用指数平滑。但平台自带的标准 MACD 实现，把 Signal 线定义为对 MACD 线取的普通窗口 S
FREE
DeMarker Live Tuner MT4
Stefan Bognar
指标
每个交易者都熟悉这套流程：打开指标设置、改一个数字、点击 OK、盯着图表看、觉得不对、再打开设置。如果您在 MetaTrader 4 上交易，这套流程您已经重复了很多年——而 DeMarker 依然是那个安静的超买/超卖指标，大多数交易者从来不去动它：它永远停留在默认的 0.30/0.70，因为每试一个新数值都要来回打开一次对话框。DeMarker Live Tuner 结束了这一切。 这是一个可以 直接在图表上实时调节 的 DeMarker。图表上有一个小面板，带有 DeM 周期和两条水平线（0..1 刻度）的滑块。拖动滑块，指标立刻重新计算并重绘，就在您眼前完成。0.25/0.75 还是 0.35/0.65 比默认值更适合过滤您的市场——几秒钟内就能在自己的图表上得到答案，而不用去论坛里翻帖子。 可选的 MA 信号线。 直接在面板上开启或关闭 DeMarker 的移动平均线，用独立滑块设置其周期，一个按钮循环切换计算方法——SMA、EMA、SMMA、LWMA。每一次改动都会立即反映在图表上。 真正的 DeMarker，而不是套壳。 指标采用自己干净的经典公式实现：DeMax = m
FREE
Bollinger Live Tuner MT4
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这个流程：打开指标设置，改一个数字，点击确定，盯着图表看，觉得不对，再打开设置。如果您在 MetaTrader 4 上交易，这套动作已经重复了很多年——而 Bollinger Bands 中最关键的那个参数，也就是标准差倍数，恰恰是最少有人去试的一个，因为每试一次都要来回打开一次对话框。Bollinger Live Tuner 结束了这种折腾。 这是一款完整的 Bollinger Bands 指标，可以 直接在图表上实时调参 ——而且这一次调整就发生在K线上，因为通道本来就画在那里。图表上浮着一个小面板，带有周期和 标准差倍数（0.5 至 5.0，步长 0.1） 的滑块。拖动倍数滑块，就能看到通道在整段历史行情上实时收窄和放宽。在您自己的品种和周期上，通道边界从哪里开始抓到真正的反转而不是噪音——几秒钟就看得出来，不必反复打开十几次设置对话框。 中轨均线算法一键切换。 经典 Bollinger Bands 使用 SMA 作为中轨——这也是默认设置，与原始定义一致。想要尝试其他组合，可以直接在面板上循环切换中轨算法：SMA、EMA、SMMA、LWMA；标准差始终围绕您所选
FREE
RSI Live Tuner MT4
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这个流程：打开指标设置、改一个数字、点击确定、盯着图表看、觉得不对、再打开设置。如果您在 MetaTrader 4 上交易，这件事您已经做了很多年 — 而在这些来回的对话框中，没有哪个指标比 RSI 更折腾。周期用 14 还是 9？水平线放 70/30 还是 80/20？RSI Live Tuner 终结了这个流程。 这是一个可以 直接在图表上实时调节 的相对强弱指数。图表上有一个小面板，带有 RSI 周期和两条水平线的滑块。拖动滑块，指标会立刻重新计算并重绘，就在您眼前完成。14 还是 9、70/30 还是 80/20，这些问题在您自己的行情上几秒钟就有答案，不必去翻论坛帖子。 可选的 MA 信号线。 可直接在面板上开启或关闭 RSI 的移动平均线，用独立滑块设置其周期，并用一个按钮循环切换算法 — SMA、EMA、SMMA、LWMA。每一次更改都会立即反映在图表上。 自有 RSI 实现，而非套壳。 本指标采用自己实现的标准 Wilder RSI — 真正的 Wilder 平滑平均涨跌幅，并与标准 RSI 做过数值校验 — 所以您调的就是您看到的。不重绘。 还有实时样
FREE
WPR Live Tuner MT4
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点击确定，盯着图表看，觉得不对，再打开设置。如果您用 MetaTrader 4 交易，这一套您已经重复过上千次。WPR Live Tuner 让它到此为止。 这是一款可以 直接在图表上实时调参 的 Williams %R。图表上有一个小面板，带有 %R 周期和两条水平线的滑块。拖动滑块，指标立刻重新计算并重绘，全过程尽在眼前。看着合适了，就调好了——不需要对话框，也不需要点确定。 可选的 MA 信号线。 直接在面板上开启或关闭基于 %R 的移动平均线，并用一个按钮循环切换其算法——SMA、EMA、SMMA、LWMA。四种算法，各一次点击，改动即刻反映到图表上。想知道 EMA(5) 还是 SMMA(9) 对您的 %R 平滑效果更好，只需几秒钟，而不必在对话框里来回折腾四次。 样式编辑器同样实时生效。 用 16 色调色板和 RGB 滑块调整 %R 线、MA 线和水平线的颜色与粗细。三套内置主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）任选，让面板与您的图表风格一致。 您的设置会 按图表分别记忆 ——周期、
FREE
RVI Live Tuner MT4
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点确定，盯着图表眯眼看半天，觉得不对，再打开设置。Relative Vigor Index 只有一个数字要设——周期——但每次想在自己的品种上把 10 和 14 做个对比，光是进出这一次对话框，仍然要付出同样的「改完再猜」的代价。RVI Live Tuner 终结了这一切。 它就是经典的双线 RVI（RVI 与它的 Signal），而且可以 直接在图表上实时调节 。图表上有一个小面板，带一个周期滑块。拖动它，两条线立即重算并重绘，全程尽在眼前。「10 还是 14」这个问题——在自己的图表上几秒钟就有答案，不必去论坛翻帖子。 真正的 RVI，不是套壳。 指标采用自己的教科书式实现：对 4 根K线做对称加权的 close-to-open 涨跌与 high-to-low 波幅，各自用周期长度的简单移动平均（SMA）平滑，两者之比即 RVI，Signal 则是对 RVI 本身再做同样的 4 根K线加权——中间不调用任何内置句柄。你调的，正是你看到的。不重绘。 还有实时样式编辑器。 用 16 色调色板和 RGB 滑块调整 RVI 线与 Sign
FREE
OsMA Live Tuner MT4
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点 OK，盯着图表眯眼看半天，觉得不对，再打开设置。OsMA——Moving Average of Oscillator，也就是单独拿出来的 MACD 柱状图——和 MACD 一样要设三个数字，所以每次想试另一组参数，同样要付出三个数字来回改的代价。OsMA Live Tuner 终结了这一切。 它就是可以 直接在图表上实时调节 的 OsMA 柱状图（MACD 线减去它的 Signal 线）。图表上有一个小面板，带三个滑块：Fast EMA、Slow EMA 和 Signal 周期。拖动其中任意一个，柱状图就会立即重算并重绘，全程尽在眼前。「用 12/26/9 还是用自己的数」——在自己的图表上几秒钟就有答案，不必去论坛翻帖子。 真正的 OsMA，不是套壳。 指标采用自己的教科书式实现：Fast EMA 减 Slow EMA 得到 MACD 线，对该线取 SMA 得到 Signal，两者之差即为 OsMA——中间没有任何内置句柄。你调的就是你看到的。不重绘。 还有实时样式编辑器。 用 16 色调色板和 RGB 滑块调整柱状图的颜色和粗
FREE
Stochastic Live Tuner MT4
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点确定，眯着眼盯图，觉得不对，再打开设置。如果你用 MetaTrader 4 交易，这套流程你已经重复了很多年——而 Stochastic 比任何其他振荡指标都更折磨人：三个周期加两条水平线，等于要调对五个数字，而每换一种组合就要再跑一趟设置窗口。Stochastic Live Tuner 终结了这一切。 这是经典的双线慢速 Stochastic（%K 与 %D），而且可以 直接在图表上实时调参 。图表上会出现一个小面板，带五个滑块：%K 周期、%D 周期、Slowing，以及两条水平线。拖动其中任何一个，指标都会在你注视之下立刻重算并重绘。5,3,3 还是 14,3,3？80/20 还是 75/25？这些问题几秒钟就能在你自己的图表上得到答案，而不用去翻论坛帖子。 一个按钮切换 %D 方法。 直接在面板上循环切换 %D 的平滑方式——SMA、EMA、SMMA、LWMA。改动在按下的瞬间就体现在图表上。 真正的 Stochastic，不是套壳。 指标使用自有的经典慢速 Stochastic 实现：在 slowing 窗口上计算 %K
FREE
Envelopes Live Tuner MT4
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点确定，眯着眼看图表，觉得不对，再打开设置。如果您在 MetaTrader 4 上交易，这套流程已经做了很多年——而 Envelopes 在这方面尤其突出：偏离百分比是经典指标里最依赖品种的一个参数。默认的 0.10% 在某个货币对上看着合理，放到黄金上几乎看不见，用在指数上则完全离谱——可大多数交易者设一次就再也不动，因为每试一次都要走一趟设置对话框。Envelopes Live Tuner 终结了这种折腾。 这是一款完整的 Envelopes 指标，可以 直接在图表上实时调参 ——就在K线上，通道本来所在的位置。图表上有一个小面板，带有周期滑块和 偏离百分比滑块，范围 0.05% 至 5.00%，步长 0.05 ——这是 Live Tuning 系列中精度最高的滑块，精确到小数点后两位。拖动它，整段历史上的通道宽度会随手实时变化。真正能框住您所交易品种波动幅度的百分比，几秒钟就能找到，而不必反复进出对话框十几趟。 中线均线方法，一键切换。 经典 Envelopes 使用 SMA 作为中线——这也是默认设置，与原版一致。如果您想要更
FREE
Momentum Live Tuner MT4
Stefan Bognar
指标
每个交易者都熟悉这套流程：打开指标设置、改一个数字、点击 OK、盯着图表看、觉得不对、再打开设置。如果您用的是 MetaTrader 4，这一套您已经重复了很多年——而 Momentum 还多了一个麻烦：它根本没有任何有意义的水平线。唯一的参照就是 100 这条线，至于向上或向下多远才算“足够远”，大家都只能凭感觉估。Momentum Live Tuner 把这两个问题一起解决了。 这是一个可以 直接在图表上实时调节 的 Momentum。图表上有一个小面板，带有周期滑块和 对称水平线偏移 滑块：拖动一个滑块，一对配套的水平线（100 + 偏移 和 100 − 偏移）就会围绕固定的浅色 100 中线同步移动。您可以看着这对水平线扫过自己的历史行情，清楚地找出它从哪里开始把真正的推动行情与噪音区分开——几秒钟内，在自己的图表上完成，而不用去论坛里翻帖子。 可选的 MA 信号线。 直接在面板上开启或关闭 Momentum 的移动平均线，用独立滑块设置其周期，一个按钮循环切换计算方法——SMA、EMA、SMMA、LWMA。每一次改动都会立即反映在图表上。 真正的 Momentum，而不是套壳
FREE
Alligator Live Tuner MT4
Stefan Bognar
指标
每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置、改一个数字、点击 OK、盯着图表看半天、觉得不对、再打开设置。如果您在 MetaTrader 4 上交易，这套流程您已经重复了很多年——而在经典指标工具箱里，Alligator 又是用这种方式调参代价最高的一个：三条线，每条都有周期和前移位移——一共六个数字，而设置窗口逼您在看不到效果的情况下一次性把六个数字全部确定下来。Alligator Live Tuner 终结了这一切。 这是完整的 Bill Williams Alligator——Jaw、Teeth 和 Lips 三条基于中间价的平滑移动平均线，采用经典配色（蓝色 13/+8、红色 8/+5、绿色 5/+3）——而您可以 直接在图表上实时调参 。图表上浮着一个小面板，带 六个滑块 ：每条线各有一个周期和一个前移位移。拖动周期，线条立即重新计算。拖动位移，线条 实时前后滑动，完全零重算 ——位移只是移动绘图位置，因此天生就是瞬时的，是整个 Live Tuning 系列中响应最直接的控制。 这一点为什么重要？Bill Williams 的追随者把 13/8/5 配 8/5/3 奉为金科玉律—
FREE
筛选:
无评论
回复评论