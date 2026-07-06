每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点击 OK，盯着图表看半天，觉得不对，再打开设置，又改回去。如果你在 MetaTrader 4 上交易，这套流程你已经重复了很多年。CCI Live Tuner 让它到此为止。

这是一款可以直接在图表上实时调参的 Commodity Channel Index。图表上有一个小面板，带有 CCI 周期和两条水平线的滑块。拖动滑块，指标就在后台立刻重新计算并重绘，你能亲眼看到变化。看着合适了就完成了——不用弹窗，不用点 OK，不用保存后再重新打开。

还有实时样式编辑器。打开内置编辑器，用 16 色调色板和 RGB 滑块修改 CCI 线与水平线的颜色和粗细。改动会在操作的瞬间呈现在图表上。可从三套内置主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）中选择，让面板与你的图表风格一致。

你的设置会按图表分别记忆——周期、水平线、价格类型、颜色和线宽，重启之后都会原样恢复。

为 MT4 而做，而不是简单移植过来。这就是 MetaTrader 5 用户使用的同一套 Live Tuning 面板——相同的滑块、相同的样式编辑器、相同的主题——为 MetaTrader 4 原生编译。有一点平台限制我们坦白说明：MT4 用同一种共享样式绘制指标的所有水平线，因此这里的样式编辑器只有一个 Levels 元素，会同时为两条水平线上色。CCI 线本身完全独立，与 MT5 上完全一致。

你会喜欢它的理由

即时反馈。 拖动即见效果。几秒钟就能找到合适的周期，而不用来回打开十几次设置窗口。

拖动即见效果。几秒钟就能找到合适的周期，而不用来回打开十几次设置窗口。 实时改样式。 线条与水平线的颜色和宽度在编辑时就同步反映在图表上——无需重新打开。

线条与水平线的颜色和宽度在编辑时就同步反映在图表上——无需重新打开。 三套主题 ，一键切换，深色或浅色，配合你的图表。

，一键切换，深色或浅色，配合你的图表。 按图表记忆。 你的调参在重启后依然保留，每张图表各自独立。

你的调参在重启后依然保留，每张图表各自独立。 纯正的 CCI。简洁、标准的 Typical Price CCI 实现。不重绘。它不会替你交易——它是辅助决策的工具。

使用方法

把 CCI Live Tuner 拖到任意图表上。

用面板滑块设定周期和两条水平线——实时观察 CCI 的变化。

打开 Style editor 修改线条和水平线的颜色与粗细。

修改线条和水平线的颜色与粗细。 在输入参数中选择主题（默认 Night Cyan）。

CCI Live Tuner 属于 Live Tuning 系列：先推出免费的经典指标，随后还有更多指标以及基于同一实时调参思路的多周期看板。如果这种方式帮你省下了反复打开设置窗口的时间，一条简短的评价能告诉我们接下来该把什么带到 MT4。

提示：如果面板看起来是透明的，说明你的图表启用了 "Chart on foreground"（F8 -> Common），K 线被画在了面板之上。本指标刻意尊重你的图表设置，绝不擅自更改——取消勾选该选项，面板就会正常显示为不透明。

免费、自包含、不使用 DLL。适用于任何品种和时间周期。