The Oracle是需要精准市场分析而无需管理多个指标的交易者的完美伴侣。
大多数指标只显示单一视角的信号，而The Oracle将经过科学验证的方法与专有增强功能融合到一个共识直方图中。
七个模型，包括我们的Ultimate Flow Index（UFI）配合Ehlers平滑算法，在每根K线上独立投票。
当足够多的模型达成一致——根据您设置的从4/7激进到7/7保守的阈值——方向就变得清晰。
---
✅ 主要功能
七模型共识系统
- 经验证的指标与专有模型的组合
- 包含具有高级平滑功能的UFI（Ultimate Flow Index）
- 预优化参数（无需配置）
可配置警报阈值
- 4/7模型：激进（早期信号，噪音较多）
- 5/7模型：标准（平衡）
- 6/7模型：推荐（最佳信噪比）
- 7/7模型：保守（稀少，仅高确信度）
信号持续模式
- Persisted模式：信号保持直到强烈反向信号
- Hybrid模式：稳定性与响应性之间的平衡
- 防重绘逻辑（信号在K线收盘时确定）
多时间框架就绪
- 在同一图表上叠加2-3个实例
- 每个分析不同时间框架（当前/M5/M15）
- 与Azimuth结构层级自然对齐
- 实例间零交叉污染
Quantum颜色主题
- 18个专业主题
- 显示偏向+模型数量+阈值的信息面板
- 可调节面板位置
- 可选主题图表背景
警报系统
- 弹窗警报（弹出通知）
- 声音警报（音频确认）
- 推送通知（MT5移动应用）
- 邮件警报（收件箱投递）
---
⚙️ 技术规格
- 平台：MetaTrader 5（build 3802+）
- 交易品种：所有（外汇、加密货币、指数、大宗商品、股票）
- 文件类型：编译的.ex5（无DLL依赖）
- 性能：环形缓冲区缓存，Smart Freeze技术
- 窗口：独立（直方图显示）
- 支持：产品评论+私信
---
📦 包含内容
✅ The Oracle指标（编译的.ex5）
✅ 完整警报系统（弹窗/声音/推送/邮件）
✅ 信息面板显示
✅ 定期更新和改进
---
🏛️ 关于MERKAVA LABS
"最佳交易已经在您的图表上。只是您还看不到它们。"
Merkava Labs专注于解码市场结构的专业MT5系统。由量化专家打造，为交易者服务。
联系方式：contact@merkavalabs.com
---
⚠️ 重要说明
无需配置：模型参数已针对20年的多市场数据进行优化。默认设置立即生效。只需设置您偏好的阈值（4/7到7/7）。
多实例部署：在同一图表上运行2-3个Oracle实例，使用不同的Analysis Timeframe设置进行多级确认。
信号行为：直方图柱在K线收盘时确定（防重绘逻辑）。信号持续模式在保持响应性的同时过滤噪音。
正品保证：仅从官方MQL5市场下载。警惕外部网站的假冒版本。
风险提示：交易涉及重大风险。The Oracle是技术分析工具，不是财务建议。请始终使用适当的风险管理。
---
下载The Oracle，见证共识从市场噪音中浮现。
