The Oracle是需要精准市场分析而无需管理多个指标的交易者的完美伴侣。





大多数指标只显示单一视角的信号，而The Oracle将经过科学验证的方法与专有增强功能融合到一个共识直方图中。

七个模型，包括我们的Ultimate Flow Index（UFI）配合Ehlers平滑算法，在每根K线上独立投票。





当足够多的模型达成一致——根据您设置的从4/7激进到7/7保守的阈值——方向就变得清晰。









---

✅ 主要功能





七模型共识系统

- 经验证的指标与专有模型的组合

- 包含具有高级平滑功能的UFI（Ultimate Flow Index）

- 预优化参数（无需配置）





可配置警报阈值

- 4/7模型：激进（早期信号，噪音较多）

- 5/7模型：标准（平衡）

- 6/7模型：推荐（最佳信噪比）

- 7/7模型：保守（稀少，仅高确信度）





信号持续模式

- Persisted模式：信号保持直到强烈反向信号

- Hybrid模式：稳定性与响应性之间的平衡

- 防重绘逻辑（信号在K线收盘时确定）





多时间框架就绪

- 在同一图表上叠加2-3个实例

- 每个分析不同时间框架（当前/M5/M15）

- 与Azimuth结构层级自然对齐

- 实例间零交叉污染





Quantum颜色主题

- 18个专业主题

- 显示偏向+模型数量+阈值的信息面板

- 可调节面板位置

- 可选主题图表背景





警报系统

- 弹窗警报（弹出通知）

- 声音警报（音频确认）

- 推送通知（MT5移动应用）

- 邮件警报（收件箱投递）





---

⚙️ 技术规格





- 平台：MetaTrader 5（build 3802+）

- 交易品种：所有（外汇、加密货币、指数、大宗商品、股票）

- 文件类型：编译的.ex5（无DLL依赖）

- 性能：环形缓冲区缓存，Smart Freeze技术

- 窗口：独立（直方图显示）

- 支持：产品评论+私信





---

📦 包含内容





✅ The Oracle指标（编译的.ex5）

✅ 完整警报系统（弹窗/声音/推送/邮件）

✅ 信息面板显示

✅ 定期更新和改进





---

🏛️ 关于MERKAVA LABS





"最佳交易已经在您的图表上。只是您还看不到它们。"





Merkava Labs专注于解码市场结构的专业MT5系统。由量化专家打造，为交易者服务。





联系方式：contact@merkavalabs.com





---

⚠️ 重要说明





无需配置：模型参数已针对20年的多市场数据进行优化。默认设置立即生效。只需设置您偏好的阈值（4/7到7/7）。





多实例部署：在同一图表上运行2-3个Oracle实例，使用不同的Analysis Timeframe设置进行多级确认。





信号行为：直方图柱在K线收盘时确定（防重绘逻辑）。信号持续模式在保持响应性的同时过滤噪音。





正品保证：仅从官方MQL5市场下载。警惕外部网站的假冒版本。





风险提示：交易涉及重大风险。The Oracle是技术分析工具，不是财务建议。请始终使用适当的风险管理。





---

下载The Oracle，见证共识从市场噪音中浮现。