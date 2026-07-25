WallGrid Pro

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WallGrid EA — 网格剥头皮交易系统

WallGrid EA 是一款网格剥头皮 EA（智能交易系统），专为偏好结构化执行、风控严格和纪律化利润管理的交易者设计。该系统针对短期区间震荡（盘整）市场进行了优化，注重利用微小的价格波动实现快速平仓。

实时监控与表现

点击此处查看实时信号 (账户余额: $5,000 USD) 

Code2Profit EA 频道 | 指南
交易风格 网格剥头皮 (Scalping Grid)
市场状态 区间震荡 / 盘整市场 (Flat)
执行逻辑 无固定止损的网格持仓管理
支持的交易品种 主要货币对： EURUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD
交叉盘及次要货币对： EURGBP, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, NZDUSD
贵金属： XAUUSD, XAGUSD
股指： US30, NAS100, SPX500, DAX40（取决于经纪商）
加密货币 CFD： BTCUSD, ETHUSD（取决于经纪商）

策略概述

WallGrid EA 基于结构化的网格逻辑运行，在特定的价格区间内建仓和平仓。订单通常会快速平仓，通常是在微小的价格波动中完成，使系统能够动态适应短期市场走势。

该 EA 不依赖固定的止损（Stop Loss）水平。相反，持仓管理是通过网格步长、持仓聚合以及基于交易场次（Session）的盈亏控制来完成的。

回测重要提示

由于网格剥头皮策略的特殊性——包括平仓迅速、微小获利目标以及对点差和执行速度的高敏感性——策略测试器（Backtest）中的结果可能会显得较弱或不稳定。

这种现象是预期的，并不能完全反映真实的实盘执行情况。在实盘中，实时流动性、经纪商条件和实时 Tick 数据起着至关重要的作用。

回测表现 可能显示不稳定或受限
实盘市场执行 旨在对实时价格走势及执行条件作出快速反应

交易理念

WallGrid EA 遵循客观现实的交易理念。市场中不存在无风险的交易。本系统专为能够理解风险、具有纪律性并注重可控执行而非激进投机的交易者而设计。

风险控制 风险暴露可控，无固定止损
交易者画像 具有较强风险意识的交易者
交易逻辑 基于场次管理的结构化网格

黄金法则 — 资金安全保护

强烈建议在达到预设的利润目标后及时提取资金。

将所有资金留在交易账户中会增加面对市场不确定性时的风险暴露。在使用网格系统时，定期提取利润是长期资金保护的核心要素。

建议使用方式

  • 请在趋势明确的震荡（盘整）市场状态下使用
  • 最佳震荡持续时间：1–2 小时
  • 切勿在强烈的单边趋势行情中强行交易
  • 允许在单个交易场次内多次暂停并重新启动 EA
  • 短时间的交易场次有助于减少暴露在不可预测市场中的风险
推荐经纪商 Exness
账户类型 Unlimited (H1)
推荐杠杆 1:500-1000 或 Unlimited（无限杠杆）
最低资金要求 $300 - 10,000 美分（美分账户）
交易品种 所有支持的品种（实际表现取决于经纪商条件）

结语

WallGrid EA 并非完全被动或保证盈利的系统。它是一款专业交易工具，适用于了解市场结构、时机选择和资金管理的交易者。正确的使用和严格的风险控制是必不可少的。

评分 2
raydoj
19
raydoj 2026.08.01 07:12 
 

Er funktioniert super ich bin sehr gespannt was noch kommen wird :)

vincentvdwolf
47
vincentvdwolf 2026.07.26 19:46 
 

Have been testing the former version on demo accounts for 2 weeks now, impressed with the results. Using proper risk management, a great tool! Developer is very quick in responses and very helpfull. I'm curious for the next week, thanks!

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Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (9)
指标
Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。 价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。 Code2Profit 频道 通过多时间框架分析掌握市场！ 技术规格 平台 MetaTrader 5 指标类型 多时间周期趋势指标 运行时间周期 任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1) 主要交易品种 外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD) 推荐账户 任何账户类型 可视化 彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头 附加模块 交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约) 主要功能 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周
PropGuardian Pro
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (1)
专家
PropGuardian EA PropGuardian EA 是一款专门为自营交易公司（Prop Firm）挑战和实时评估账户设计的先进半自动交易系统。凭借复杂的算法信号生成和严格的机构级风险控制，它在优先保护资本的前提下捕捉高概率的市场行情。 价格信息： 当前价格为促销价，随着后续更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。购买后，请联系开发者获取专属 SET 配置文件。 高级信号逻辑 专有市场分析： 利用高级多时间框架确认算法，精准识别强劲且持续的趋势。 精准执行： 动态波动率和价格行为（Price Action）过滤器可防止虚假突破和延迟进场，仅在高概率的市场结构中执行交易。 自适应持仓控制： 持续监控市场方向，如果市场状况出现不利于交易布局的变化，将动态平仓退出。 Prop Firm 与账户保护 严格的净值保护： 内置硬性每日回撤限制和最大总亏损保护，专为满足严格的评估规则而设计。 自动风险中止： 一旦达到净值阈值或每日目标盈利，立即关闭所有活动交易并暂停交易。 智能重置机制： 每日限制会在每个新交易时段开始时自动刷新，以实现无缝不间断的管理。 风险与订单管理 固定且精准的批次大
Murrey Math Classic
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (2)
指标
Murrey Math Classic Murrey Math Classic 是一款专业且动态的交易指标，旨在以极高的数学精准度预测金融市场的价格走势。该系统将传奇的价格-时间几何学进行了现代化改造，将其转化为适用于现代金融市场的高度结构化数学模型。 莫里数学（Murrey Math）的核心逻辑在于，金融市场并非随机移动，而是按照特定的节奏运行。就像音乐被划分为八度音阶的 8 个音符一样，任何给定的价格区间都被划分为 8 个相等的数学级别（从 0/8 到 8/8）。这些线条充当了隐藏且高度可靠的支撑位与阻力位区域，在价格到达之前就能揭示潜在的转折点。 Code2Profit 频道 指标如何工作 | 完整策略概述 终极多重确认入场策略详解 为什么 Murrey Math Classic 优于传统指标 Murrey Math Classic：从理论到图表精准度 指标历史与概念 该系统由 T. Henning Murrey 于 1995 年创建，并发表在其开创性著作《莫里数学 trading 系统》（"The Murrey Math Trading System"）中 莫里
Session Master
Sarvarbek Abduvoxobov
指标
Session Master Session Master is a professional MetaTrader 5 trading session indicator designed to display the major Forex market sessions in real time. The indicator highlights Sydney, Tokyo, London, and New York sessions directly on the chart with colored zones and an advanced dashboard panel. Code2Profit EA Channel | Guide Main Features Automatic Forex session visualization Custom GMT session time settings Weekend filter system Live GMT clock and market status panel Modern neon-style dashboa
FREE
Trend Pulse MTF
Sarvarbek Abduvoxobov
指标
Trend Pulse MTF: 终极市场共振数据面板 Trend Pulse MTF 是一款专为 MetaTrader 5 设计的专业级分析工具，它将复杂的市场数据简化为一个干净、直观的数据面板。Trend Pulse MTF 不会让多种重叠的指标把您的图表弄得杂乱无章，而是在后台处理核心技术数据，并提供统一的市场情绪信号。 Code2Profit EA 频道 | 使用指南   核心概念：共振（Confluence）的力量 成功的交易建立在共振之上——即多个独立的工具确认同一个方向。Trend Pulse MTF 同时监控技术分析的四大支柱： 指数移动平均线 (EMA)： 确定潜在的趋势方向。 相对强弱指标 (RSI)： 测量动量以及超买/超卖状态。 MACD： 追踪趋势转变以及指标的趋同与分形。 价格行为 (Price Action)： 分析当前 K 线行为以进行即时确认。 主要功能 多时间框架集成： 在单个图表上查看从 M1 到 MN1 的全方位分析，无需频繁切换窗口。 通用兼容性： 针对所有交易品种进行了全面优化，包括外汇货币对、黄金 (XAUUSD)、股指 (US30, NA
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Titanium Flux
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (2)
专家
Titanium Flux EA Titanium Flux 是一款基于支撑和阻力位以及基于脉冲确认逻辑的自动交易系统。该专家顾问（EA）应用了结构化的风险控制、自适应仓位管理和内部保护机制，专为自营交易公司（Prop Firm）账户设计。 EA 使用更高时间框架的水平分析市场结构，并基于 H1 时间框架 上的确认信号执行交易。只有在市场状况、波动性和技术指标对齐时才会开仓。 Code2Profit EA 频道 | 指南   查看实时信号 服务器: RoboforexPro 登录: 37360917 密码: O0H16tLtV^3@ 核心策略逻辑 从更高时间框架识别关键的高点/低点（支撑和阻力）水平 价格与这些水平的相互作用定义了交易准备区域 使用收盘价、脉冲和蜡烛体大小在 H1 时间框架上进行信号确认 应用额外的技术过滤器以减少虚假进入 EA 自动检测突破、反转和趋势延续 风险和仓位管理 基于风险百分比的自动手数计算 手动固定手数交易选项 预设风险模式: 保守型 平衡型 激进型 最大化 自营公司第1阶段 / 第2阶段 手动（自定义风险） 风险计算使用实际的止损距离和经纪商特定的交
筛选:
raydoj
19
raydoj 2026.08.01 07:12 
 

Er funktioniert super ich bin sehr gespannt was noch kommen wird :)

Sarvarbek Abduvoxobov
4767
来自开发人员的回复 Sarvarbek Abduvoxobov 2026.08.04 20:50
Thanks you
vincentvdwolf
47
vincentvdwolf 2026.07.26 19:46 
 

Have been testing the former version on demo accounts for 2 weeks now, impressed with the results. Using proper risk management, a great tool! Developer is very quick in responses and very helpfull. I'm curious for the next week, thanks!

Sarvarbek Abduvoxobov
4767
来自开发人员的回复 Sarvarbek Abduvoxobov 2026.08.04 20:51
Thanks you
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