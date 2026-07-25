WallGrid Pro
- 专家
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Sarvarbek Abduvoxobov开发者简介
MetaTrader 5 EA 开发者，专注于风险控制、稳定执行和经纪商兼容性。
采用机构级交易逻辑，透明且基于规则的交易管理。
最好的指标
Murrey Math Classic
https://www.mql5.com/en/market/product/179139
- 版本: 1.6
- 更新: 12 八月 2026
- 激活: 20
WallGrid EA — 网格剥头皮交易系统
WallGrid EA 是一款网格剥头皮 EA（智能交易系统），专为偏好结构化执行、风控严格和纪律化利润管理的交易者设计。该系统针对短期区间震荡（盘整）市场进行了优化，注重利用微小的价格波动实现快速平仓。
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实时监控与表现
|Code2Profit EA 频道 | 指南
|交易风格
|网格剥头皮 (Scalping Grid)
|市场状态
|区间震荡 / 盘整市场 (Flat)
|执行逻辑
|无固定止损的网格持仓管理
|支持的交易品种
|主要货币对： EURUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD
交叉盘及次要货币对： EURGBP, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, NZDUSD
贵金属： XAUUSD, XAGUSD
股指： US30, NAS100, SPX500, DAX40（取决于经纪商）
加密货币 CFD： BTCUSD, ETHUSD（取决于经纪商）
策略概述
WallGrid EA 基于结构化的网格逻辑运行，在特定的价格区间内建仓和平仓。订单通常会快速平仓，通常是在微小的价格波动中完成，使系统能够动态适应短期市场走势。
该 EA 不依赖固定的止损（Stop Loss）水平。相反，持仓管理是通过网格步长、持仓聚合以及基于交易场次（Session）的盈亏控制来完成的。
回测重要提示
由于网格剥头皮策略的特殊性——包括平仓迅速、微小获利目标以及对点差和执行速度的高敏感性——策略测试器（Backtest）中的结果可能会显得较弱或不稳定。
这种现象是预期的，并不能完全反映真实的实盘执行情况。在实盘中，实时流动性、经纪商条件和实时 Tick 数据起着至关重要的作用。
|回测表现
|可能显示不稳定或受限
|实盘市场执行
|旨在对实时价格走势及执行条件作出快速反应
交易理念
WallGrid EA 遵循客观现实的交易理念。市场中不存在无风险的交易。本系统专为能够理解风险、具有纪律性并注重可控执行而非激进投机的交易者而设计。
|风险控制
|风险暴露可控，无固定止损
|交易者画像
|具有较强风险意识的交易者
|交易逻辑
|基于场次管理的结构化网格
黄金法则 — 资金安全保护
|强烈建议在达到预设的利润目标后及时提取资金。
将所有资金留在交易账户中会增加面对市场不确定性时的风险暴露。在使用网格系统时，定期提取利润是长期资金保护的核心要素。
建议使用方式
- 请在趋势明确的震荡（盘整）市场状态下使用
- 最佳震荡持续时间：1–2 小时
- 切勿在强烈的单边趋势行情中强行交易
- 允许在单个交易场次内多次暂停并重新启动 EA
- 短时间的交易场次有助于减少暴露在不可预测市场中的风险
|推荐经纪商
|Exness
|账户类型
|Unlimited (H1)
|推荐杠杆
|1:500-1000 或 Unlimited（无限杠杆）
|最低资金要求
|$300 - 10,000 美分（美分账户）
|交易品种
|所有支持的品种（实际表现取决于经纪商条件）
结语
WallGrid EA 并非完全被动或保证盈利的系统。它是一款专业交易工具，适用于了解市场结构、时机选择和资金管理的交易者。正确的使用和严格的风险控制是必不可少的。
Er funktioniert super ich bin sehr gespannt was noch kommen wird :)