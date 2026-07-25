WallGrid Pro

WallGrid EA — 网格剥头皮交易系统

WallGrid EA 是一款网格剥头皮 EA（智能交易系统），专为偏好结构化执行、风控严格和纪律化利润管理的交易者设计。该系统针对短期区间震荡（盘整）市场进行了优化，注重利用微小的价格波动实现快速平仓。

交易风格 网格剥头皮 (Scalping Grid) 市场状态 区间震荡 / 盘整市场 (Flat) 执行逻辑 无固定止损的网格持仓管理 支持的交易品种 主要货币对： EURUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD

交叉盘及次要货币对： EURGBP, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, NZDUSD

贵金属： XAUUSD, XAGUSD

股指： US30, NAS100, SPX500, DAX40（取决于经纪商）

加密货币 CFD： BTCUSD, ETHUSD（取决于经纪商）

策略概述

WallGrid EA 基于结构化的网格逻辑运行，在特定的价格区间内建仓和平仓。订单通常会快速平仓，通常是在微小的价格波动中完成，使系统能够动态适应短期市场走势。

该 EA 不依赖固定的止损（Stop Loss）水平。相反，持仓管理是通过网格步长、持仓聚合以及基于交易场次（Session）的盈亏控制来完成的。

回测重要提示

由于网格剥头皮策略的特殊性——包括平仓迅速、微小获利目标以及对点差和执行速度的高敏感性——策略测试器（Backtest）中的结果可能会显得较弱或不稳定。

这种现象是预期的，并不能完全反映真实的实盘执行情况。在实盘中，实时流动性、经纪商条件和实时 Tick 数据起着至关重要的作用。

回测表现 可能显示不稳定或受限 实盘市场执行 旨在对实时价格走势及执行条件作出快速反应

交易理念

WallGrid EA 遵循客观现实的交易理念。市场中不存在无风险的交易。本系统专为能够理解风险、具有纪律性并注重可控执行而非激进投机的交易者而设计。

风险控制 风险暴露可控，无固定止损 交易者画像 具有较强风险意识的交易者 交易逻辑 基于场次管理的结构化网格

黄金法则 — 资金安全保护

强烈建议在达到预设的利润目标后及时提取资金。



将所有资金留在交易账户中会增加面对市场不确定性时的风险暴露。在使用网格系统时，定期提取利润是长期资金保护的核心要素。

建议使用方式

请在趋势明确的震荡（盘整）市场状态下使用

最佳震荡持续时间：1–2 小时

切勿在强烈的单边趋势行情中强行交易

允许在单个交易场次内多次暂停并重新启动 EA

短时间的交易场次有助于减少暴露在不可预测市场中的风险

推荐经纪商 Exness 账户类型 Unlimited (H1) 推荐杠杆 1:500-1000 或 Unlimited（无限杠杆） 最低资金要求 $300 - 10,000 美分（美分账户） 交易品种 所有支持的品种（实际表现取决于经纪商条件）



结语

WallGrid EA 并非完全被动或保证盈利的系统。它是一款专业交易工具，适用于了解市场结构、时机选择和资金管理的交易者。正确的使用和严格的风险控制是必不可少的。