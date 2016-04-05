Breakout Bandit 这是一个适用于 MetaTrader 5 的日内交易 Expert Advisor，专注于 US100 类指数品种的结构突破，内部固定使用 M15 逻辑，内置交易档位，并集成风险控制。

核心思路：Breakout Bandit 会在关键 swing 区域附近寻找选择性的突破机会，并通过蜡烛形态确认来过滤入场。它并不是为了高频过度交易而设计，而是强调结构化、清晰且可配置的执行逻辑。

发布价格：本产品以初始促销价格发布，未来更新后价格可能会调整。

快速概览

目标市场 US100 / NASDAQ CFD 类符号，或经纪商提供的等效变体 信号周期 内部固定为 M15 交易风格 日内交易，基于 breakout + K线确认 内置档位 Conservative、Balanced、Aggressive 以及 Custom 模式 外部 DLL 不需要

EA 功能

识别局部 swing 结构附近的突破区域。

使用 engulfing 和 pin bar 形态过滤入场。

和 形态过滤入场。 当价格出现受控回撤时，可进行 可选二次入场 。

。 包含基于风险回报比的出场管理逻辑。

使用 每日回撤保护 ，在达到设定阈值后阻止新的入场。

，在达到设定阈值后阻止新的入场。 显示紧凑的可视化面板，展示当前档位和关键参数。

常见问题

主要测试使用了哪个经纪商的数据？ 本产品的主要参考回测基于 FTMO 的历史数据。由于点差、品种规格、交易时段和行情源的差异，在其他经纪商上的结果可能明显不同。

它可以用于任何周期吗？ EA 可以挂在不同周期的图表上用于显示，但其信号逻辑内部固定运行在 M15。

是否保证盈利？ 不保证。任何 Expert Advisor 都无法保证盈利。表现取决于经纪商条件、点差、执行质量、市场环境以及所选配置。

我可以手动修改参数吗？ 可以。除了内置档位外，Custom 模式还允许你手动调整可用参数。

重要说明

所有回测结果均为 Strategy Tester 结果，不应被理解为真实交易收益。

结果，不应被理解为真实交易收益。 即使使用同一类基础符号，不同经纪商之间系统表现也可能不同。

对于非 hedging 账户类型，为保持平台兼容性，某些交易管理行为可能会被自动简化。

支持与反馈

如果这个工具对你有帮助，欢迎留下真实评价。你的反馈会帮助我持续改进产品，并继续为社区发布新的指标、脚本和 Expert Advisors。