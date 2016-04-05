Breakout Bandit
- 专家
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Fabrizio BattagliniI develop MetaTrader 5 tools, custom indicators, Expert Advisors and trading automation utilities.
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Breakout Bandit
这是一个适用于 MetaTrader 5 的日内交易 Expert Advisor，专注于 US100 类指数品种的结构突破，内部固定使用 M15 逻辑，内置交易档位，并集成风险控制。
核心思路：Breakout Bandit 会在关键 swing 区域附近寻找选择性的突破机会，并通过蜡烛形态确认来过滤入场。它并不是为了高频过度交易而设计，而是强调结构化、清晰且可配置的执行逻辑。
发布价格：本产品以初始促销价格发布，未来更新后价格可能会调整。
快速概览
|目标市场
|US100 / NASDAQ CFD 类符号，或经纪商提供的等效变体
|信号周期
|内部固定为 M15
|交易风格
|日内交易，基于 breakout + K线确认
|内置档位
|Conservative、Balanced、Aggressive 以及 Custom 模式
|外部 DLL
|不需要
EA 功能
- 识别局部 swing 结构附近的突破区域。
- 使用 engulfing 和 pin bar 形态过滤入场。
- 当价格出现受控回撤时，可进行可选二次入场。
- 包含基于风险回报比的出场管理逻辑。
- 使用每日回撤保护，在达到设定阈值后阻止新的入场。
- 显示紧凑的可视化面板，展示当前档位和关键参数。
常见问题
主要测试使用了哪个经纪商的数据？
本产品的主要参考回测基于 FTMO 的历史数据。由于点差、品种规格、交易时段和行情源的差异，在其他经纪商上的结果可能明显不同。
它可以用于任何周期吗？
EA 可以挂在不同周期的图表上用于显示，但其信号逻辑内部固定运行在 M15。
是否保证盈利？
不保证。任何 Expert Advisor 都无法保证盈利。表现取决于经纪商条件、点差、执行质量、市场环境以及所选配置。
我可以手动修改参数吗？
可以。除了内置档位外，Custom 模式还允许你手动调整可用参数。
重要说明
- 所有回测结果均为 Strategy Tester 结果，不应被理解为真实交易收益。
- 即使使用同一类基础符号，不同经纪商之间系统表现也可能不同。
- 对于非 hedging 账户类型，为保持平台兼容性，某些交易管理行为可能会被自动简化。
支持与反馈
如果这个工具对你有帮助，欢迎留下真实评价。你的反馈会帮助我持续改进产品，并继续为社区发布新的指标、脚本和 Expert Advisors。
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