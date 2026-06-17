SMC Structure Gap Monitor Pro

这款 MetaTrader 5 指标适合希望使用更完整 SMC 工作流的交易者，重点关注结构突破、inducement、未触及与已触及的 Fair Value Gaps、流动性 sweep 以及 momentum 背景。

核心思路：这款版本不仅仅显示孤立的结构标签，而是帮助你理解价格如何累积压力、inducement 在哪里形成、sweep 在何时出现，以及 momentum 在这些区域附近如何增强或减弱。

上市价格：本产品目前以推广价格发布，未来版本更新后价格可能会调整。

快速概览

产品类型 MetaTrader 5 指标 主要用途 结构流、inducement、Fair Value Gaps、sweeps 和 momentum 背景分析 使用方式 主观图表分析、复盘，以及面向 EA 的缓冲区读取 分析周期 可由用户选择，包括当前图表周期 外部 DLL 不需要

这一版本的不同之处

如果你已经了解免费版 SMC Structure Gap Monitor，那么这个 Pro 版本是在同一基础上扩展出的更完整结构模型。 免费版更适合作为轻量级的结构和 FVG 参考，而这个版本增加了更深入的 inducement 逻辑、sweep 行为、compression momentum 背景、更多可视化控制、更多提醒，以及更丰富的缓冲区， 适合自动化或自定义面板使用。

主要功能

标记 HH 、 HL 、 LH 和 LL 结构点。

、 、 和 结构点。 直接在图表上显示 BOS 和 CHoCH 事件。

和 事件。 跟踪 inducement 水平 并标出 inducement sweeps。

并标出 inducement sweeps。 显示结构性流动性 sweeps，提供更多市场背景。

同时显示 未触及的 FVG 和 已触及但仍有剩余的 FVG 。

和 。 包含可选的 compression momentum 面板 ，用于观察压力与释放。

，用于观察压力与释放。 提供可选的可视化控制面板，便于快速显示或隐藏关键图层。

提供结构突破、inducement sweep、FVG 创建、compression release 以及 confluence 条件提醒。

提供更丰富的缓冲区，可用于 Data Window、iCustom() 以及未来与 Expert Advisor 的集成。

使用方式

作为更清晰的 SMC 结构图，用于主观分析。

区分未触及的不平衡区与已经测试过的剩余不平衡区。

监控关键结构位附近的 inducement 与 sweeps。

将结构阅读与 momentum 压缩/释放背景结合起来。

作为更丰富的缓冲区来源，用于 Expert Advisors、仪表板或自定义过滤器。

常见问题

这个指标会自动开仓吗？

不会。这是一个分析型指标，不会开仓、管理或平仓。

未触及 FVG 和已触及 FVG 的区别是什么？

未触及 FVG 是价格尚未进入过的失衡区域。已触及 FVG 是价格至少测试过一次，但仍然保留未完全填补部分的区域。

免费版和 Pro 版的区别是什么？

免费版主要专注于基础结构和 Fair Value Gap 监控。这个版本则进一步加入 inducement、sweeps、compression momentum、更多提醒以及更多缓冲区，适合更高级的使用场景。

可以用于不同周期吗？

可以。分析周期可以在输入参数中选择，包括当前图表周期。最终显示效果取决于交易品种、已加载历史数据以及所选周期。

可以与 Expert Advisor 一起使用吗？

可以。缓冲区可以通过 Data Window 查看，也可以通过 iCustom() 在你自己的 EA 或工具中读取。

可以简化显示内容吗？

可以。该指标支持根据你的工作习惯，自由显示或隐藏结构、inducement、sweeps、FVG 图层以及 momentum 背景。

重要说明

本产品是一个 指标 ，不是 Expert Advisor。

，不是 Expert Advisor。 图表对象和信号取决于交易品种、周期、经纪商数据源以及历史数据完整度。

不同经纪商之间可能会出现轻微视觉差异，因为蜡烛构建、点差和历史深度可能不同。

任何 momentum 或 confluence 读数都应被视为额外背景，而不是保证性的交易信号。

在用于真实交易决策之前，建议先在模拟账户和多个品种上进行测试。

支持与反馈

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