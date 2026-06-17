SMC Structure Gap Monitor Pro

SMC Structure Gap Monitor Pro

这款 MetaTrader 5 指标适合希望使用更完整 SMC 工作流的交易者，重点关注结构突破、inducement、未触及与已触及的 Fair Value Gaps、流动性 sweep 以及 momentum 背景。

核心思路：这款版本不仅仅显示孤立的结构标签，而是帮助你理解价格如何累积压力、inducement 在哪里形成、sweep 在何时出现，以及 momentum 在这些区域附近如何增强或减弱。

上市价格：本产品目前以推广价格发布，未来版本更新后价格可能会调整。

快速概览

产品类型 MetaTrader 5 指标
主要用途 结构流、inducement、Fair Value Gaps、sweeps 和 momentum 背景分析
使用方式 主观图表分析、复盘，以及面向 EA 的缓冲区读取
分析周期 可由用户选择，包括当前图表周期
外部 DLL 不需要

这一版本的不同之处

如果你已经了解免费版 SMC Structure Gap Monitor，那么这个 Pro 版本是在同一基础上扩展出的更完整结构模型。 免费版更适合作为轻量级的结构和 FVG 参考，而这个版本增加了更深入的 inducement 逻辑sweep 行为compression momentum 背景、更多可视化控制、更多提醒，以及更丰富的缓冲区， 适合自动化或自定义面板使用。

主要功能

  • 标记 HHHLLHLL 结构点。
  • 直接在图表上显示 BOSCHoCH 事件。
  • 跟踪 inducement 水平 并标出 inducement sweeps。
  • 显示结构性流动性 sweeps，提供更多市场背景。
  • 同时显示 未触及的 FVG已触及但仍有剩余的 FVG
  • 包含可选的 compression momentum 面板，用于观察压力与释放。
  • 提供可选的可视化控制面板，便于快速显示或隐藏关键图层。
  • 提供结构突破、inducement sweep、FVG 创建、compression release 以及 confluence 条件提醒。
  • 提供更丰富的缓冲区，可用于 Data Window、iCustom() 以及未来与 Expert Advisor 的集成。

使用方式

  • 作为更清晰的 SMC 结构图，用于主观分析。
  • 区分未触及的不平衡区与已经测试过的剩余不平衡区。
  • 监控关键结构位附近的 inducement 与 sweeps。
  • 将结构阅读与 momentum 压缩/释放背景结合起来。
  • 作为更丰富的缓冲区来源，用于 Expert Advisors、仪表板或自定义过滤器。

常见问题

这个指标会自动开仓吗？
不会。这是一个分析型指标，不会开仓、管理或平仓。

未触及 FVG 和已触及 FVG 的区别是什么？
未触及 FVG 是价格尚未进入过的失衡区域。已触及 FVG 是价格至少测试过一次，但仍然保留未完全填补部分的区域。

免费版和 Pro 版的区别是什么？
免费版主要专注于基础结构和 Fair Value Gap 监控。这个版本则进一步加入 inducement、sweeps、compression momentum、更多提醒以及更多缓冲区，适合更高级的使用场景。

可以用于不同周期吗？
可以。分析周期可以在输入参数中选择，包括当前图表周期。最终显示效果取决于交易品种、已加载历史数据以及所选周期。

可以与 Expert Advisor 一起使用吗？
可以。缓冲区可以通过 Data Window 查看，也可以通过 iCustom() 在你自己的 EA 或工具中读取。

可以简化显示内容吗？
可以。该指标支持根据你的工作习惯，自由显示或隐藏结构、inducement、sweeps、FVG 图层以及 momentum 背景。

重要说明

  • 本产品是一个 指标，不是 Expert Advisor。
  • 图表对象和信号取决于交易品种、周期、经纪商数据源以及历史数据完整度。
  • 不同经纪商之间可能会出现轻微视觉差异，因为蜡烛构建、点差和历史深度可能不同。
  • 任何 momentum 或 confluence 读数都应被视为额外背景，而不是保证性的交易信号。
  • 在用于真实交易决策之前，建议先在模拟账户和多个品种上进行测试。

支持与反馈

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GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
作者的更多信息
SMC Structure Gap Monitor
Fabrizio Battaglini
指标
SMC Structure Gap Monitor 是一款用于 MetaTrader 5 的指标，专门用于显示 SMC 风格的市场结构， 重点关注 BOS、CHoCH、摆动结构点以及 Fair Value Gaps。 核心思路： 该指标通过 HH、HL、LH、LL 结构标签，结合完整与不完整 FVG、可选内部结构以及可供 Data Window 和 Expert Advisor 读取的缓冲区，帮助交易者更清晰地理解结构流动。 快速概览 产品类型 MetaTrader 5 指标 主要用途 结构流、BOS、CHoCH 与 Fair Value Gap 监控 使用方式 主观图表分析、复盘，以及供 EA 读取缓冲区 周期选项 可配置结构分析周期与 FVG 检测周期 外部 DLL 不需要 主要功能 标记 HH 、 HL 、 LH 和 LL 摆动结构。 在图表上高亮显示 BOS 和 CHoCH 事件。 可显示内部结构，便于更细致地分析。 显示价格尚未触及的 完整 FVG 。 显示价格已触及但尚未完全回补的 不完整 FVG 。 包含可选的 swing Order Blocks。 支持配置分析周期和
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SMC Structure Gap Monitor for MT4
Fabrizio Battaglini
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SMC Structure Gap Monitor 是一款用于 MetaTrader 4 的指标，专门用于显示 SMC 风格的市场结构， 重点关注 BOS、CHoCH、摆动结构点以及 Fair Value Gaps。 核心思路： 该指标通过 HH、HL、LH、LL 结构标签，结合完整与不完整 FVG、可选内部结构以及可供 Data Window 和 Expert Advisor 读取的缓冲区，帮助交易者更清晰地理解结构流动。 快速概览 产品类型 MetaTrader 4 指标 主要用途 结构流、BOS、CHoCH 与 Fair Value Gap 监控 使用方式 主观图表分析、复盘，以及供 EA 读取缓冲区 周期选项 可配置结构分析周期与 FVG 检测周期 外部 DLL 不需要 主要功能 标记 HH 、 HL 、 LH 和 LL 摆动结构。 在图表上高亮显示 BOS 和 CHoCH 事件。 可显示内部结构，便于更细致地分析。 显示价格尚未触及的 完整 FVG 。 显示价格已触及但尚未完全回补的 不完整 FVG 。 包含可选的 swing Order Blocks。 支持配置分析周期和
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Candle History Exporter
Fabrizio Battaglini
实用工具
想把 MetaTrader 5 的数据带到 Excel、Python、外部回测或机器学习中，又不想浪费时间清理繁琐的导出文件吗？ Candle History Exporter 的目标，就是把当前品种的K线历史转换成清晰、可配置、可直接使用的 CSV 文件，用于 research、自动化和量化分析。 它可以在指定日期范围内导出一个或多个周期，并可自动使用当前服务器时间作为默认结束日期。现在你还可以直接在脚本参数中选择要导出的列，而默认设置则保留了一套完整且实用的输出结构。 主要功能 导出当前图表品种的K线历史数据。 支持多个分钟、小时、日、周和月周期。 默认使用当前服务器时间作为结束日期，也可自定义结束日期。 可在脚本输入参数中单独启用或禁用每一列输出。 默认启用全部列，以生成更完整的数据集。 可按需导出 time、open、high、low、close、volume、spread 和 day_of_week。 支持按每根K线导出 spread，提供更多市场背景信息。 文件可保存到终端 Files 文件夹或共享的 Common Files 文件夹。 内置混合历史清理步骤，可在部分周期
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Index Trend Strength Monitor
Fabrizio Battaglini
指标
Index Trend Monitor 是一款用于 MetaTrader 5 的指标，用于衡量指数 CFD 以及其他活跃市场的方向强度。 核心思路： 该指标结合 EMA 结构、ATR 标准化波动、动量与持续性逻辑，生成清晰的趋势评分， 并提供一个隐藏的市场状态缓冲区，方便 Expert Advisor 和自定义工具读取。 快速概览 产品类型 MetaTrader 5 指标 主要用途 方向强度、趋势评分与市场状态分类 视觉输出 多空柱状图与趋势评分逻辑 EA 集成 支持，通过可见和隐藏缓冲区 外部 DLL 不需要 主要功能 趋势强度范围从 -100 到 +100 。 提供多头和空头柱状图显示。 计算逻辑基于 EMA 方向、ATR 标准化、动量和持续性。 可选参考周期，用于更高层级背景分析。 可选仅按收盘 K 线计算。 可配置最大计算 bar 数量。 清晰区分强势、弱势和中性区域。 提供适合 EA 使用的缓冲区，包括隐藏的 Regime Code 。 开发者缓冲区 Trend Score: 主要方向强度值。 Bull Strength: 正值柱状图。 Bear Strength: 负值柱
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SMC Structure Gap Monitor Pro for MT4
Fabrizio Battaglini
指标
SMC Structure Gap Monitor Pro 这款 MetaTrader 4 指标适合希望使用更完整 SMC 工作流的交易者，重点关注结构突破、inducement、未触及与已触及的 Fair Value Gaps、流动性 sweep 以及 momentum 背景。 核心思路： 这款版本不仅仅显示孤立的结构标签，而是帮助你理解价格如何累积压力、inducement 在哪里形成、sweep 在何时出现，以及 momentum 在这些区域附近如何增强或减弱。 上市价格： 本产品目前以推广价格发布，未来版本更新后价格可能会调整。 快速概览 产品类型 MetaTrader 4 指标 主要用途 结构流、inducement、Fair Value Gaps、sweeps 和 momentum 背景分析 使用方式 主观图表分析、复盘，以及面向 EA 的缓冲区读取 分析周期 可由用户选择，包括当前图表周期 外部 DLL 不需要 这一版本的不同之处 如果你已经了解免费版 SMC Structure Gap Monitor ，那么这个 Pro 版本是在同一基础上扩展出的更完整结构模型。 免
Session Buffer Lines
Fabrizio Battaglini
指标
Session Buffer Lines 是一款轻量级 MetaTrader 5 指标，可直接在图表上标记主要交易时段，并通过缓冲区输出时段事件。 核心思路： 该指标为东京、伦敦、纽约以及伦敦纽约重叠时段提供清晰的视觉参考， 同时通过 iCustom() 向 Expert Advisor 提供时段开盘和收盘事件。 快速概览 产品类型 MetaTrader 5 指标 主要用途 时段时间参考、图表标记与 EA 缓冲区 包含时段 东京、伦敦、纽约以及伦敦纽约重叠时段 时间基准 基于纽约时间，并支持经纪商服务器时间偏移调整 外部 DLL 不需要 主要功能 为东京、伦敦、纽约及重叠时段绘制垂直标记。 基于纽约时间的可配置时段设置。 支持经纪商服务器时间偏移和夏令时调整。 每个时段都可独立显示或隐藏。 可自定义颜色、线宽以及开盘/收盘样式。 支持可选图表标签。 提供可供 EA 读取的时段开盘和收盘缓冲区。 实现轻量，无 DLL、无 WebRequest、无外部文件依赖。 开发者缓冲区 Buffer 0: Tokyo Open Buffer 1: Tokyo Close Buffer 2: Lon
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Breakout Bandit
Fabrizio Battaglini
专家
Breakout Bandit 这是一个适用于 MetaTrader 5 的日内交易 Expert Advisor，专注于 US100 类指数品种的结构突破，内部固定使用 M15 逻辑，内置交易档位，并集成风险控制。 核心思路： Breakout Bandit 会在关键 swing 区域附近寻找选择性的突破机会，并通过蜡烛形态确认来过滤入场。它并不是为了高频过度交易而设计，而是强调结构化、清晰且可配置的执行逻辑。 发布价格： 本产品以初始促销价格发布，未来更新后价格可能会调整。 快速概览 目标市场 US100 / NASDAQ CFD 类符号，或经纪商提供的等效变体 信号周期 内部固定为 M15 交易风格 日内交易，基于 breakout + K线确认 内置档位 Conservative、Balanced、Aggressive 以及 Custom 模式 外部 DLL 不需要 EA 功能 识别局部 swing 结构附近的突破区域。 使用 engulfing 和 pin bar 形态过滤入场。 当价格出现受控回撤时，可进行 可选二次入场 。 包含基于风险回报比的出场管理逻辑。 使用 每日
SMC Inducement Flow
Fabrizio Battaglini
指标
SMC Inducement Flow 是一款 MetaTrader 5 指标，用于在一个清晰的工作流程中可视化市场结构、inducement sweep、 Fair Value Gaps 以及 compression momentum。 核心理念： 该指标通过标记 BOS 和 CHoCH 事件、跟踪活动 inducement 水平、突出 sweep 行为，并提供适合 主观分析或 EA 开发的实用缓冲区，帮助交易者跟随结构性流向。 发布价格： 本产品以入门促销价格发布。价格可能会在未来更新中调整。 快速摘要 产品类型 MetaTrader 5 指标 主要重点 SMC 风格结构、inducement sweeps、FVG 背景和 compression momentum 使用方式 主观结构分析、确认流程以及与 EA 的信号集成 视觉模式 主图结构对象，加上可选的 compression momentum 子窗口 分析周期 默认使用当前图表，也可选择 multi-timeframe 分析，例如在 H1 图表上运行 M15 或 M1 外部 DLL 不需要 指标功能 从已确认的结构水平标记 B
Smart Entry Manager
Fabrizio Battaglini
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你是否也厌倦了：明明标好了理想区域，等待确认好几个小时……最后却因为当时不在屏幕前而错过入场？ Smart Entry Manager 正是为了解决这个问题而打造的。 这个 Expert Advisor 并不是为了取代你的分析。它的目标是帮助你 把一个手动交易想法，转化为自动化、有条理并且有纪律的执行流程 。 交易区域由你定义。 确认条件由你选择。 风险管理方式由你决定。 EA 会按照你的规则进行监控、验证并执行。 它有什么不同？ 与许多封闭式 EA 不同， Smart Entry Manager 不会强迫你使用固定策略或预设信号。 它适合使用以下交易思路的交易者： Smart Money Concepts 手动交易区域 结构确认 价格行为 低周期验证 换句话说： 你依然按照自己的判断交易，但不再需要为了等待那个精确时刻而长时间守在图表前。 主要功能 手动管理交易区域 已保存设置的持久化 可配置的结构确认 可配置的入场周期 点差过滤 失效线 多种 Stop Loss 构建方式 额外的 Stop Loss 缓冲 按固定价格或风险回报比设置 Take Profit 可配置的保本功能 可配
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