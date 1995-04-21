SMC Structure Gap Monitor Pro for MT4
- 指标
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Fabrizio BattagliniI develop MetaTrader 5 tools, custom indicators, Expert Advisors and trading automation utilities.
- 版本: 1.1
- 更新: 18 六月 2026
- 激活: 5
这款 MetaTrader 4 指标适合希望使用更完整 SMC 工作流的交易者，重点关注结构突破、inducement、未触及与已触及的 Fair Value Gaps、流动性 sweep 以及 momentum 背景。
核心思路：这款版本不仅仅显示孤立的结构标签，而是帮助你理解价格如何累积压力、inducement 在哪里形成、sweep 在何时出现，以及 momentum 在这些区域附近如何增强或减弱。
上市价格：本产品目前以推广价格发布，未来版本更新后价格可能会调整。
快速概览
|产品类型
|MetaTrader 4 指标
|主要用途
|结构流、inducement、Fair Value Gaps、sweeps 和 momentum 背景分析
|使用方式
|主观图表分析、复盘，以及面向 EA 的缓冲区读取
|分析周期
|可由用户选择，包括当前图表周期
|外部 DLL
|不需要
这一版本的不同之处
如果你已经了解免费版 SMC Structure Gap Monitor，那么这个 Pro 版本是在同一基础上扩展出的更完整结构模型。 免费版更适合作为轻量级的结构和 FVG 参考，而这个版本增加了更深入的 inducement 逻辑、sweep 行为、compression momentum 背景、更多可视化控制、更多提醒，以及更丰富的缓冲区， 适合自动化或自定义面板使用。
主要功能
- 标记 HH、HL、LH 和 LL 结构点。
- 直接在图表上显示 BOS 和 CHoCH 事件。
- 跟踪 inducement 水平 并标出 inducement sweeps。
- 显示结构性流动性 sweeps，提供更多市场背景。
- 同时显示 未触及的 FVG 和 已触及但仍有剩余的 FVG。
- 包含可选的 compression momentum 面板，用于观察压力与释放。
- 提供可选的可视化控制面板，便于快速显示或隐藏关键图层。
- 提供结构突破、inducement sweep、FVG 创建、compression release 以及 confluence 条件提醒。
- 提供更丰富的缓冲区，可用于 Data Window、iCustom() 以及未来与 Expert Advisor 的集成。
使用方式
- 作为更清晰的 SMC 结构图，用于主观分析。
- 区分未触及的不平衡区与已经测试过的剩余不平衡区。
- 监控关键结构位附近的 inducement 与 sweeps。
- 将结构阅读与 momentum 压缩/释放背景结合起来。
- 作为更丰富的缓冲区来源，用于 Expert Advisors、仪表板或自定义过滤器。
常见问题
这个指标会自动开仓吗？
不会。这是一个分析型指标，不会开仓、管理或平仓。
未触及 FVG 和已触及 FVG 的区别是什么？
未触及 FVG 是价格尚未进入过的失衡区域。已触及 FVG 是价格至少测试过一次，但仍然保留未完全填补部分的区域。
免费版和 Pro 版的区别是什么？
免费版主要专注于基础结构和 Fair Value Gap 监控。这个版本则进一步加入 inducement、sweeps、compression momentum、更多提醒以及更多缓冲区，适合更高级的使用场景。
可以用于不同周期吗？
可以。分析周期可以在输入参数中选择，包括当前图表周期。最终显示效果取决于交易品种、已加载历史数据以及所选周期。
可以与 Expert Advisor 一起使用吗？
可以。缓冲区可以通过 Data Window 查看，也可以通过 iCustom() 在你自己的 EA 或工具中读取。
可以简化显示内容吗？
可以。该指标支持根据你的工作习惯，自由显示或隐藏结构、inducement、sweeps、FVG 图层以及 momentum 背景。
重要说明
- 本产品是一个 指标，不是 Expert Advisor。
- 图表对象和信号取决于交易品种、周期、经纪商数据源以及历史数据完整度。
- 不同经纪商之间可能会出现轻微视觉差异，因为蜡烛构建、点差和历史深度可能不同。
- 任何 momentum 或 confluence 读数都应被视为额外背景，而不是保证性的交易信号。
- 在用于真实交易决策之前，建议先在模拟账户和多个品种上进行测试。
支持与反馈
If this tool was useful for your workflow, an honest review genuinely helps me continue improving my products and publishing new indicators, scripts, and Expert Advisors for the community.