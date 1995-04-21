SMC Structure Gap Monitor Pro for MT4

SMC Structure Gap Monitor Pro

这款 MetaTrader 4 指标适合希望使用更完整 SMC 工作流的交易者，重点关注结构突破、inducement、未触及与已触及的 Fair Value Gaps、流动性 sweep 以及 momentum 背景。

核心思路：这款版本不仅仅显示孤立的结构标签，而是帮助你理解价格如何累积压力、inducement 在哪里形成、sweep 在何时出现，以及 momentum 在这些区域附近如何增强或减弱。

上市价格：本产品目前以推广价格发布，未来版本更新后价格可能会调整。

快速概览

产品类型 MetaTrader 4 指标
主要用途 结构流、inducement、Fair Value Gaps、sweeps 和 momentum 背景分析
使用方式 主观图表分析、复盘，以及面向 EA 的缓冲区读取
分析周期 可由用户选择，包括当前图表周期
外部 DLL 不需要

这一版本的不同之处

如果你已经了解免费版 SMC Structure Gap Monitor，那么这个 Pro 版本是在同一基础上扩展出的更完整结构模型。 免费版更适合作为轻量级的结构和 FVG 参考，而这个版本增加了更深入的 inducement 逻辑sweep 行为compression momentum 背景、更多可视化控制、更多提醒，以及更丰富的缓冲区， 适合自动化或自定义面板使用。

主要功能

  • 标记 HHHLLHLL 结构点。
  • 直接在图表上显示 BOSCHoCH 事件。
  • 跟踪 inducement 水平 并标出 inducement sweeps。
  • 显示结构性流动性 sweeps，提供更多市场背景。
  • 同时显示 未触及的 FVG已触及但仍有剩余的 FVG
  • 包含可选的 compression momentum 面板，用于观察压力与释放。
  • 提供可选的可视化控制面板，便于快速显示或隐藏关键图层。
  • 提供结构突破、inducement sweep、FVG 创建、compression release 以及 confluence 条件提醒。
  • 提供更丰富的缓冲区，可用于 Data Window、iCustom() 以及未来与 Expert Advisor 的集成。

使用方式

  • 作为更清晰的 SMC 结构图，用于主观分析。
  • 区分未触及的不平衡区与已经测试过的剩余不平衡区。
  • 监控关键结构位附近的 inducement 与 sweeps。
  • 将结构阅读与 momentum 压缩/释放背景结合起来。
  • 作为更丰富的缓冲区来源，用于 Expert Advisors、仪表板或自定义过滤器。

常见问题

这个指标会自动开仓吗？
不会。这是一个分析型指标，不会开仓、管理或平仓。

未触及 FVG 和已触及 FVG 的区别是什么？
未触及 FVG 是价格尚未进入过的失衡区域。已触及 FVG 是价格至少测试过一次，但仍然保留未完全填补部分的区域。

免费版和 Pro 版的区别是什么？
免费版主要专注于基础结构和 Fair Value Gap 监控。这个版本则进一步加入 inducement、sweeps、compression momentum、更多提醒以及更多缓冲区，适合更高级的使用场景。

可以用于不同周期吗？
可以。分析周期可以在输入参数中选择，包括当前图表周期。最终显示效果取决于交易品种、已加载历史数据以及所选周期。

可以与 Expert Advisor 一起使用吗？
可以。缓冲区可以通过 Data Window 查看，也可以通过 iCustom() 在你自己的 EA 或工具中读取。

可以简化显示内容吗？
可以。该指标支持根据你的工作习惯，自由显示或隐藏结构、inducement、sweeps、FVG 图层以及 momentum 背景。

重要说明

  • 本产品是一个 指标，不是 Expert Advisor。
  • 图表对象和信号取决于交易品种、周期、经纪商数据源以及历史数据完整度。
  • 不同经纪商之间可能会出现轻微视觉差异，因为蜡烛构建、点差和历史深度可能不同。
  • 任何 momentum 或 confluence 读数都应被视为额外背景，而不是保证性的交易信号。
  • 在用于真实交易决策之前，建议先在模拟账户和多个品种上进行测试。

支持与反馈

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指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
指标
DayTrader PRO DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。 该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。 实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。 主要功能 全自动参数优化 自适应买入与卖出信号 基于 ATR 的动态止损与止盈 支持每日、每周或每月重新优化 内置趋势与市场过滤功能 性能统
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 联系我获取推荐设置 首发名额有限 ZORYK — MetaTrader 4 专业 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统 你一定经历过这种感觉。 你花时间分析黄金，等待入场，终于打开交易后，价格却立即向相反方向移动。你过早平仓，移动止损，或者因为犹豫几秒而错过机会。随后市场在没有你的情况下，准确到达你最初预期的目标。 问题并不总是方向错误。 真正的问题是不确定性。 你不知道真正的入场位置在哪里，不知道交易逻辑在什么位置失效，也不知道应该先保护较小的利润，还是继续等待更大的行情。你甚至不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在勉强寻找一笔交易。 黄金移动速度非常快。没有明确计划的正确判断，也可能在几秒钟内变成错误决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套专门为 MetaTrader 4 和 XAUUSD M5 周期开发的完整黄金信号与交易计划系统。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自处理所有后续决定的普通指标。 每个确认信号都可以在图表上显示
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
作者的更多信息
SMC Structure Gap Monitor
Fabrizio Battaglini
指标
SMC Structure Gap Monitor 是一款用于 MetaTrader 5 的指标，专门用于显示 SMC 风格的市场结构， 重点关注 BOS、CHoCH、摆动结构点以及 Fair Value Gaps。 核心思路： 该指标通过 HH、HL、LH、LL 结构标签，结合完整与不完整 FVG、可选内部结构以及可供 Data Window 和 Expert Advisor 读取的缓冲区，帮助交易者更清晰地理解结构流动。 快速概览 产品类型 MetaTrader 5 指标 主要用途 结构流、BOS、CHoCH 与 Fair Value Gap 监控 使用方式 主观图表分析、复盘，以及供 EA 读取缓冲区 周期选项 可配置结构分析周期与 FVG 检测周期 外部 DLL 不需要 主要功能 标记 HH 、 HL 、 LH 和 LL 摆动结构。 在图表上高亮显示 BOS 和 CHoCH 事件。 可显示内部结构，便于更细致地分析。 显示价格尚未触及的 完整 FVG 。 显示价格已触及但尚未完全回补的 不完整 FVG 。 包含可选的 swing Order Blocks。 支持配置分析周期和
FREE
SMC Structure Gap Monitor for MT4
Fabrizio Battaglini
指标
SMC Structure Gap Monitor 是一款用于 MetaTrader 4 的指标，专门用于显示 SMC 风格的市场结构， 重点关注 BOS、CHoCH、摆动结构点以及 Fair Value Gaps。 核心思路： 该指标通过 HH、HL、LH、LL 结构标签，结合完整与不完整 FVG、可选内部结构以及可供 Data Window 和 Expert Advisor 读取的缓冲区，帮助交易者更清晰地理解结构流动。 快速概览 产品类型 MetaTrader 4 指标 主要用途 结构流、BOS、CHoCH 与 Fair Value Gap 监控 使用方式 主观图表分析、复盘，以及供 EA 读取缓冲区 周期选项 可配置结构分析周期与 FVG 检测周期 外部 DLL 不需要 主要功能 标记 HH 、 HL 、 LH 和 LL 摆动结构。 在图表上高亮显示 BOS 和 CHoCH 事件。 可显示内部结构，便于更细致地分析。 显示价格尚未触及的 完整 FVG 。 显示价格已触及但尚未完全回补的 不完整 FVG 。 包含可选的 swing Order Blocks。 支持配置分析周期和
FREE
Candle History Exporter
Fabrizio Battaglini
实用工具
想把 MetaTrader 5 的数据带到 Excel、Python、外部回测或机器学习中，又不想浪费时间清理繁琐的导出文件吗？ Candle History Exporter 的目标，就是把当前品种的K线历史转换成清晰、可配置、可直接使用的 CSV 文件，用于 research、自动化和量化分析。 它可以在指定日期范围内导出一个或多个周期，并可自动使用当前服务器时间作为默认结束日期。现在你还可以直接在脚本参数中选择要导出的列，而默认设置则保留了一套完整且实用的输出结构。 主要功能 导出当前图表品种的K线历史数据。 支持多个分钟、小时、日、周和月周期。 默认使用当前服务器时间作为结束日期，也可自定义结束日期。 可在脚本输入参数中单独启用或禁用每一列输出。 默认启用全部列，以生成更完整的数据集。 可按需导出 time、open、high、low、close、volume、spread 和 day_of_week。 支持按每根K线导出 spread，提供更多市场背景信息。 文件可保存到终端 Files 文件夹或共享的 Common Files 文件夹。 内置混合历史清理步骤，可在部分周期
FREE
Index Trend Strength Monitor
Fabrizio Battaglini
指标
Index Trend Monitor 是一款用于 MetaTrader 5 的指标，用于衡量指数 CFD 以及其他活跃市场的方向强度。 核心思路： 该指标结合 EMA 结构、ATR 标准化波动、动量与持续性逻辑，生成清晰的趋势评分， 并提供一个隐藏的市场状态缓冲区，方便 Expert Advisor 和自定义工具读取。 快速概览 产品类型 MetaTrader 5 指标 主要用途 方向强度、趋势评分与市场状态分类 视觉输出 多空柱状图与趋势评分逻辑 EA 集成 支持，通过可见和隐藏缓冲区 外部 DLL 不需要 主要功能 趋势强度范围从 -100 到 +100 。 提供多头和空头柱状图显示。 计算逻辑基于 EMA 方向、ATR 标准化、动量和持续性。 可选参考周期，用于更高层级背景分析。 可选仅按收盘 K 线计算。 可配置最大计算 bar 数量。 清晰区分强势、弱势和中性区域。 提供适合 EA 使用的缓冲区，包括隐藏的 Regime Code 。 开发者缓冲区 Trend Score: 主要方向强度值。 Bull Strength: 正值柱状图。 Bear Strength: 负值柱
FREE
Session Buffer Lines
Fabrizio Battaglini
指标
Session Buffer Lines 是一款轻量级 MetaTrader 5 指标，可直接在图表上标记主要交易时段，并通过缓冲区输出时段事件。 核心思路： 该指标为东京、伦敦、纽约以及伦敦纽约重叠时段提供清晰的视觉参考， 同时通过 iCustom() 向 Expert Advisor 提供时段开盘和收盘事件。 快速概览 产品类型 MetaTrader 5 指标 主要用途 时段时间参考、图表标记与 EA 缓冲区 包含时段 东京、伦敦、纽约以及伦敦纽约重叠时段 时间基准 基于纽约时间，并支持经纪商服务器时间偏移调整 外部 DLL 不需要 主要功能 为东京、伦敦、纽约及重叠时段绘制垂直标记。 基于纽约时间的可配置时段设置。 支持经纪商服务器时间偏移和夏令时调整。 每个时段都可独立显示或隐藏。 可自定义颜色、线宽以及开盘/收盘样式。 支持可选图表标签。 提供可供 EA 读取的时段开盘和收盘缓冲区。 实现轻量，无 DLL、无 WebRequest、无外部文件依赖。 开发者缓冲区 Buffer 0: Tokyo Open Buffer 1: Tokyo Close Buffer 2: Lon
FREE
Breakout Bandit
Fabrizio Battaglini
专家
Breakout Bandit 这是一个适用于 MetaTrader 5 的日内交易 Expert Advisor，专注于 US100 类指数品种的结构突破，内部固定使用 M15 逻辑，内置交易档位，并集成风险控制。 核心思路： Breakout Bandit 会在关键 swing 区域附近寻找选择性的突破机会，并通过蜡烛形态确认来过滤入场。它并不是为了高频过度交易而设计，而是强调结构化、清晰且可配置的执行逻辑。 发布价格： 本产品以初始促销价格发布，未来更新后价格可能会调整。 快速概览 目标市场 US100 / NASDAQ CFD 类符号，或经纪商提供的等效变体 信号周期 内部固定为 M15 交易风格 日内交易，基于 breakout + K线确认 内置档位 Conservative、Balanced、Aggressive 以及 Custom 模式 外部 DLL 不需要 EA 功能 识别局部 swing 结构附近的突破区域。 使用 engulfing 和 pin bar 形态过滤入场。 当价格出现受控回撤时，可进行 可选二次入场 。 包含基于风险回报比的出场管理逻辑。 使用 每日
SMC Inducement Flow
Fabrizio Battaglini
指标
SMC Inducement Flow 是一款 MetaTrader 5 指标，用于在一个清晰的工作流程中可视化市场结构、inducement sweep、 Fair Value Gaps 以及 compression momentum。 核心理念： 该指标通过标记 BOS 和 CHoCH 事件、跟踪活动 inducement 水平、突出 sweep 行为，并提供适合 主观分析或 EA 开发的实用缓冲区，帮助交易者跟随结构性流向。 发布价格： 本产品以入门促销价格发布。价格可能会在未来更新中调整。 快速摘要 产品类型 MetaTrader 5 指标 主要重点 SMC 风格结构、inducement sweeps、FVG 背景和 compression momentum 使用方式 主观结构分析、确认流程以及与 EA 的信号集成 视觉模式 主图结构对象，加上可选的 compression momentum 子窗口 分析周期 默认使用当前图表，也可选择 multi-timeframe 分析，例如在 H1 图表上运行 M15 或 M1 外部 DLL 不需要 指标功能 从已确认的结构水平标记 B
SMC Structure Gap Monitor Pro
Fabrizio Battaglini
指标
SMC Structure Gap Monitor Pro 这款 MetaTrader 5 指标适合希望使用更完整 SMC 工作流的交易者，重点关注结构突破、inducement、未触及与已触及的 Fair Value Gaps、流动性 sweep 以及 momentum 背景。 核心思路： 这款版本不仅仅显示孤立的结构标签，而是帮助你理解价格如何累积压力、inducement 在哪里形成、sweep 在何时出现，以及 momentum 在这些区域附近如何增强或减弱。 上市价格： 本产品目前以推广价格发布，未来版本更新后价格可能会调整。 快速概览 产品类型 MetaTrader 5 指标 主要用途 结构流、inducement、Fair Value Gaps、sweeps 和 momentum 背景分析 使用方式 主观图表分析、复盘，以及面向 EA 的缓冲区读取 分析周期 可由用户选择，包括当前图表周期 外部 DLL 不需要 这一版本的不同之处 如果你已经了解免费版 SMC Structure Gap Monitor ，那么这个 Pro 版本是在同一基础上扩展出的更完整结构模型。 免
Smart Entry Manager
Fabrizio Battaglini
专家
你是否也厌倦了：明明标好了理想区域，等待确认好几个小时……最后却因为当时不在屏幕前而错过入场？ Smart Entry Manager 正是为了解决这个问题而打造的。 这个 Expert Advisor 并不是为了取代你的分析。它的目标是帮助你 把一个手动交易想法，转化为自动化、有条理并且有纪律的执行流程 。 交易区域由你定义。 确认条件由你选择。 风险管理方式由你决定。 EA 会按照你的规则进行监控、验证并执行。 它有什么不同？ 与许多封闭式 EA 不同， Smart Entry Manager 不会强迫你使用固定策略或预设信号。 它适合使用以下交易思路的交易者： Smart Money Concepts 手动交易区域 结构确认 价格行为 低周期验证 换句话说： 你依然按照自己的判断交易，但不再需要为了等待那个精确时刻而长时间守在图表前。 主要功能 手动管理交易区域 已保存设置的持久化 可配置的结构确认 可配置的入场周期 点差过滤 失效线 多种 Stop Loss 构建方式 额外的 Stop Loss 缓冲 按固定价格或风险回报比设置 Take Profit 可配置的保本功能 可配
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