你是否也厌倦了：明明标好了理想区域，等待确认好几个小时……最后却因为当时不在屏幕前而错过入场？

Smart Entry Manager 正是为了解决这个问题而打造的。

这个 Expert Advisor 并不是为了取代你的分析。它的目标是帮助你 把一个手动交易想法，转化为自动化、有条理并且有纪律的执行流程。

交易区域由你定义。

确认条件由你选择。

风险管理方式由你决定。

EA 会按照你的规则进行监控、验证并执行。

它有什么不同？

与许多封闭式 EA 不同，Smart Entry Manager 不会强迫你使用固定策略或预设信号。

它适合使用以下交易思路的交易者：

Smart Money Concepts

手动交易区域

结构确认

价格行为

低周期验证

换句话说：你依然按照自己的判断交易，但不再需要为了等待那个精确时刻而长时间守在图表前。

主要功能

手动管理交易区域

已保存设置的持久化

可配置的结构确认

可配置的入场周期

点差过滤

失效线

多种 Stop Loss 构建方式

额外的 Stop Loss 缓冲

按固定价格或风险回报比设置 Take Profit

可配置的保本功能

可配置的部分平仓

用于更舒适、更整洁操作流程的可视化面板

适合哪些交易者？

Smart Entry Manager 适合那些已经会分析市场，但仍希望 提升执行效率、减少时机错误，并且不想因为当时不在屏幕前而错失机会 的交易者。

重要说明

这个 Expert Advisor 不会自行生成交易信号，也不能替代市场分析。

它的作用是 自动激活并管理你已经预先定义好的交易思路。

Smart Entry Manager 目前处于初始发布阶段，因此随着使用者增加和后续功能改进，其价格可能会进行调整。