Smart Entry Manager
- 专家
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Fabrizio BattagliniI develop MetaTrader 5 tools, custom indicators, Expert Advisors and trading automation utilities.
- 版本: 1.0
- 激活: 5
你是否也厌倦了：明明标好了理想区域，等待确认好几个小时……最后却因为当时不在屏幕前而错过入场？
Smart Entry Manager 正是为了解决这个问题而打造的。
这个 Expert Advisor 并不是为了取代你的分析。它的目标是帮助你 把一个手动交易想法，转化为自动化、有条理并且有纪律的执行流程。
交易区域由你定义。
确认条件由你选择。
风险管理方式由你决定。
EA 会按照你的规则进行监控、验证并执行。
它有什么不同？
与许多封闭式 EA 不同，Smart Entry Manager 不会强迫你使用固定策略或预设信号。
它适合使用以下交易思路的交易者：
- Smart Money Concepts
- 手动交易区域
- 结构确认
- 价格行为
- 低周期验证
换句话说：你依然按照自己的判断交易，但不再需要为了等待那个精确时刻而长时间守在图表前。
主要功能
- 手动管理交易区域
- 已保存设置的持久化
- 可配置的结构确认
- 可配置的入场周期
- 点差过滤
- 失效线
- 多种 Stop Loss 构建方式
- 额外的 Stop Loss 缓冲
- 按固定价格或风险回报比设置 Take Profit
- 可配置的保本功能
- 可配置的部分平仓
- 用于更舒适、更整洁操作流程的可视化面板
适合哪些交易者？
Smart Entry Manager 适合那些已经会分析市场，但仍希望 提升执行效率、减少时机错误，并且不想因为当时不在屏幕前而错失机会 的交易者。
重要说明
这个 Expert Advisor 不会自行生成交易信号，也不能替代市场分析。
它的作用是 自动激活并管理你已经预先定义好的交易思路。
Smart Entry Manager 目前处于初始发布阶段，因此随着使用者增加和后续功能改进，其价格可能会进行调整。