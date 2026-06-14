SMC Inducement Flow
- 指标
-
Fabrizio BattagliniI develop MetaTrader 5 tools, custom indicators, Expert Advisors and trading automation utilities.
- 版本: 1.0
- 激活: 5
SMC Inducement Flow 是一款 MetaTrader 5 指标，用于在一个清晰的工作流程中可视化市场结构、inducement sweep、 Fair Value Gaps 以及 compression momentum。
核心理念：该指标通过标记 BOS 和 CHoCH 事件、跟踪活动 inducement 水平、突出 sweep 行为，并提供适合 主观分析或 EA 开发的实用缓冲区，帮助交易者跟随结构性流向。
发布价格：本产品以入门促销价格发布。价格可能会在未来更新中调整。
快速摘要
|产品类型
|MetaTrader 5 指标
|主要重点
|SMC 风格结构、inducement sweeps、FVG 背景和 compression momentum
|使用方式
|主观结构分析、确认流程以及与 EA 的信号集成
|视觉模式
|主图结构对象，加上可选的 compression momentum 子窗口
|分析周期
|默认使用当前图表，也可选择 multi-timeframe 分析，例如在 H1 图表上运行 M15 或 M1
|外部 DLL
|不需要
指标功能
- 从已确认的结构水平标记 BOS 和 CHoCH 事件。
- 启用后显示 HH、HL、LH 和 LL 结构点。
- 跟踪活动 IND 水平，并标记 inducement sweep 事件。
- 显示完整、未完成和已填补的 Fair Value Gap 状态。
- 包含默认启用的可选 compression momentum 柱状图。
- 允许选择分析周期，即使指标加载在另一个可见图表周期上。
- 为 Expert Advisors、扫描器或自定义仪表盘提供实用缓冲区。
主要特点
- 结构流向：在主图上显示 BOS、CHoCH、HH、HL、LH 和 LL 对象。
- Inducement 逻辑：活动 IND 水平、sweep 标记和专用 sweep 缓冲区。
- 周期标签：BOS 和 CHoCH 标签默认附加图表周期，例如 BOS_15M 或 Choch_1H。
- FVG 背景：提供多头和空头 FVG 上下边界、未完成状态和填补事件的缓冲区。
- Compression momentum：可选柱状图面板，用于方向压力、斜率、压缩状态和释放事件。
- Multi-timeframe 分析：可在当前图表运行，也可选择固定分析周期，例如 M15 或 M1。
- 多实例使用：在同一图表组合多个周期，例如在 H1 可见图表上叠加 M15 结构和 M1 入场背景。
- 可配置视觉效果：结构、inducement、sweep、FVG 和 momentum 颜色都可通过 inputs 调整。
- 可选提醒：提醒功能可用，但默认关闭，因此首次加载图表时保持安静。
- 适合长符号名称：内部对象名称保持较短，以提升带有长经纪商后缀的符号上的可靠性。
开发者缓冲区
该指标为主要结构和 momentum 事件提供独立缓冲区，便于将工具连接到 Expert Advisors 或外部分析流程。
|结构缓冲区
|Bullish BOS, Bearish BOS, Bullish CHoCH, Bearish CHoCH, Structure Bias
|Inducement 缓冲区
|IND sweep 方向和活动 inducement 水平
|FVG 缓冲区
|完整、未完成和已填补的多头/空头 FVG 状态
|Momentum 缓冲区
|Momentum 数值、方向、斜率、compression 状态和 compression release
|Confluence 缓冲区
|多头和空头 confluence 条件
建议用法
- 将其作为主观分析的结构地图。
- 在评估延续或反转场景前，将 inducement sweeps 作为背景过滤器。
- 将 compression momentum 面板作为额外确认层。
- 将 multi-timeframe 实例用于 top-down 工作流程，例如在更高周期图表上结合 M15 结构和 M1 入场背景。
- 将缓冲区作为 EA 开发或信号研究的起点。
常见问题
指标会开仓吗？
不会。这是一个分析型指标，不会开仓、管理仓位或平仓。
可以用于不同交易品种吗？
可以。它设计用于不同符号，包括外汇、金属和指数 CFD。经纪商报价、符号后缀和交易时段行为仍可能影响具体视觉结果。
可以选择不同的分析周期吗？
可以。默认情况下指标使用当前图表周期，但你可以在 inputs 中选择其他分析周期。这允许在一个图表上加载多个实例， 例如在 H1 图表上叠加 M15 和 M1 结构。
可以与 Expert Advisor 一起使用吗？
可以。指标提供 BOS、CHoCH、inducement sweeps、FVG 状态、structure bias、momentum 和 confluence 条件的缓冲区。 在自动交易中使用前，请务必仔细验证缓冲区逻辑。
提醒默认开启吗？
不会。提醒功能可用，但默认关闭。你可以只启用适合自己工作流程的提醒类型。
是否保证盈利？
不保证。该指标只提供分析信息。交易结果取决于市场条件、经纪商数据、执行质量、风险管理和用户自己的决策。
重要说明
- 本产品是指标，不是 Expert Advisor。
- 信号和对象取决于所选符号、时间周期、经纪商报价以及可用历史数据。
- 使用不同分析周期时，指标缓冲区会映射到可见图表蜡烛，以兼容 Data Window 和 EA。
- 当当前蜡烛仍在形成时，历史结构可能与实时图表行为不同。
- 在真实工作流程中使用前，建议先在模拟账户并跨多个符号测试。
- 如果将缓冲区连接到 EA，请先在 MetaTrader 5 Strategy Tester 和模拟账户中验证逻辑。
支持和反馈
如果这个工具对你的工作流程有帮助，真实的评价会帮助我继续改进产品，并为社区发布新的指标、脚本和 Expert Advisors。
支持说明：报告问题时，请尽量包含符号、时间周期、经纪商/服务器背景、相关 input 修改，以及图表或 Data Window 截图。