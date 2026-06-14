SMC Inducement Flow 是一款 MetaTrader 5 指标，用于在一个清晰的工作流程中可视化市场结构、inducement sweep、 Fair Value Gaps 以及 compression momentum。

核心理念：该指标通过标记 BOS 和 CHoCH 事件、跟踪活动 inducement 水平、突出 sweep 行为，并提供适合 主观分析或 EA 开发的实用缓冲区，帮助交易者跟随结构性流向。

发布价格：本产品以入门促销价格发布。价格可能会在未来更新中调整。

快速摘要

产品类型 MetaTrader 5 指标 主要重点 SMC 风格结构、inducement sweeps、FVG 背景和 compression momentum 使用方式 主观结构分析、确认流程以及与 EA 的信号集成 视觉模式 主图结构对象，加上可选的 compression momentum 子窗口 分析周期 默认使用当前图表，也可选择 multi-timeframe 分析，例如在 H1 图表上运行 M15 或 M1 外部 DLL 不需要

指标功能

从已确认的结构水平标记 BOS 和 CHoCH 事件。

和 事件。 启用后显示 HH 、 HL 、 LH 和 LL 结构点。

、 、 和 结构点。 跟踪活动 IND 水平，并标记 inducement sweep 事件。

水平，并标记 inducement sweep 事件。 显示完整、未完成和已填补的 Fair Value Gap 状态。

状态。 包含默认启用的可选 compression momentum 柱状图。

允许选择分析周期，即使指标加载在另一个可见图表周期上。

为 Expert Advisors、扫描器或自定义仪表盘提供实用缓冲区。

主要特点

结构流向： 在主图上显示 BOS、CHoCH、HH、HL、LH 和 LL 对象。

在主图上显示 BOS、CHoCH、HH、HL、LH 和 LL 对象。 Inducement 逻辑： 活动 IND 水平、sweep 标记和专用 sweep 缓冲区。

活动 IND 水平、sweep 标记和专用 sweep 缓冲区。 周期标签： BOS 和 CHoCH 标签默认附加图表周期，例如 BOS_15M 或 Choch_1H 。

BOS 和 CHoCH 标签默认附加图表周期，例如 或 。 FVG 背景： 提供多头和空头 FVG 上下边界、未完成状态和填补事件的缓冲区。

提供多头和空头 FVG 上下边界、未完成状态和填补事件的缓冲区。 Compression momentum： 可选柱状图面板，用于方向压力、斜率、压缩状态和释放事件。

可选柱状图面板，用于方向压力、斜率、压缩状态和释放事件。 Multi-timeframe 分析： 可在当前图表运行，也可选择固定分析周期，例如 M15 或 M1。

可在当前图表运行，也可选择固定分析周期，例如 M15 或 M1。 多实例使用： 在同一图表组合多个周期，例如在 H1 可见图表上叠加 M15 结构和 M1 入场背景。

在同一图表组合多个周期，例如在 H1 可见图表上叠加 M15 结构和 M1 入场背景。 可配置视觉效果： 结构、inducement、sweep、FVG 和 momentum 颜色都可通过 inputs 调整。

结构、inducement、sweep、FVG 和 momentum 颜色都可通过 inputs 调整。 可选提醒： 提醒功能可用，但默认关闭，因此首次加载图表时保持安静。

提醒功能可用，但默认关闭，因此首次加载图表时保持安静。 适合长符号名称：内部对象名称保持较短，以提升带有长经纪商后缀的符号上的可靠性。

开发者缓冲区

该指标为主要结构和 momentum 事件提供独立缓冲区，便于将工具连接到 Expert Advisors 或外部分析流程。

结构缓冲区 Bullish BOS, Bearish BOS, Bullish CHoCH, Bearish CHoCH, Structure Bias Inducement 缓冲区 IND sweep 方向和活动 inducement 水平 FVG 缓冲区 完整、未完成和已填补的多头/空头 FVG 状态 Momentum 缓冲区 Momentum 数值、方向、斜率、compression 状态和 compression release Confluence 缓冲区 多头和空头 confluence 条件

建议用法

将其作为主观分析的结构地图。

在评估延续或反转场景前，将 inducement sweeps 作为背景过滤器。

将 compression momentum 面板作为额外确认层。

将 multi-timeframe 实例用于 top-down 工作流程，例如在更高周期图表上结合 M15 结构和 M1 入场背景。

将缓冲区作为 EA 开发或信号研究的起点。

常见问题

指标会开仓吗？

不会。这是一个分析型指标，不会开仓、管理仓位或平仓。

可以用于不同交易品种吗？

可以。它设计用于不同符号，包括外汇、金属和指数 CFD。经纪商报价、符号后缀和交易时段行为仍可能影响具体视觉结果。

可以选择不同的分析周期吗？

可以。默认情况下指标使用当前图表周期，但你可以在 inputs 中选择其他分析周期。这允许在一个图表上加载多个实例， 例如在 H1 图表上叠加 M15 和 M1 结构。

可以与 Expert Advisor 一起使用吗？

可以。指标提供 BOS、CHoCH、inducement sweeps、FVG 状态、structure bias、momentum 和 confluence 条件的缓冲区。 在自动交易中使用前，请务必仔细验证缓冲区逻辑。

提醒默认开启吗？

不会。提醒功能可用，但默认关闭。你可以只启用适合自己工作流程的提醒类型。

是否保证盈利？

不保证。该指标只提供分析信息。交易结果取决于市场条件、经纪商数据、执行质量、风险管理和用户自己的决策。

重要说明

本产品是 指标 ，不是 Expert Advisor。

，不是 Expert Advisor。 信号和对象取决于所选符号、时间周期、经纪商报价以及可用历史数据。

使用不同分析周期时，指标缓冲区会映射到可见图表蜡烛，以兼容 Data Window 和 EA。

当当前蜡烛仍在形成时，历史结构可能与实时图表行为不同。

在真实工作流程中使用前，建议先在模拟账户并跨多个符号测试。

如果将缓冲区连接到 EA，请先在 MetaTrader 5 Strategy Tester 和模拟账户中验证逻辑。

支持和反馈

如果这个工具对你的工作流程有帮助，真实的评价会帮助我继续改进产品，并为社区发布新的指标、脚本和 Expert Advisors。

支持说明：报告问题时，请尽量包含符号、时间周期、经纪商/服务器背景、相关 input 修改，以及图表或 Data Window 截图。