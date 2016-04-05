Breakout Bandit

Breakout Bandit
Внутридневной Expert Advisor для MetaTrader 5, ориентированный на структурные пробои по индексным символам типа US100, с фиксированной логикой M15, встроенными профилями и управлением риском.
Основная идея: Breakout Bandit ищет выборочные пробои возле важных swing-уровней и использует подтверждение свечными паттернами для фильтрации входов. Система не предназначена для избыточной торговли, а рассчитана на структурный, понятный и настраиваемый подход.
Стартовая цена: продукт опубликован по специальной стартовой цене. В будущих обновлениях стоимость может быть изменена.

Краткое описание

Целевой рынок Символы типа US100 / NASDAQ CFD или аналогичные варианты у брокеров
Таймфрейм сигнала Внутренне фиксирован на M15
Стиль торговли Внутридневной, основанный на breakout + подтверждении свечами
Профили Conservative, Balanced, Aggressive и режим Custom
Внешние DLL Не требуются

Что делает EA

  • Определяет зоны пробоя вокруг локальной swing-структуры.
  • Фильтрует входы с подтверждением engulfing и pin bar.
  • Поддерживает опциональный повторный вход при контролируемом откате цены.
  • Содержит управление выходом на основе логики risk/reward.
  • Использует дневную защиту по drawdown для блокировки новых входов после достижения заданного лимита.
  • Показывает компактную панель с активным профилем и ключевыми параметрами.

Часто задаваемые вопросы

На каком брокере выполнялись основные тесты?
Основные эталонные бэктесты для данного продукта проводились на исторических данных FTMO. Результаты могут заметно отличаться у других брокеров из-за спреда, спецификации символов и особенностей ценового потока.
Можно ли использовать EA на любом таймфрейме?
EA можно прикрепить к разным графикам для отображения, но его сигнальная логика работает внутри на M15.
Гарантирует ли он прибыльность?
Нет. Ни один Expert Advisor не может гарантировать прибыльность. Результат зависит от условий брокера, спредов, качества исполнения, рыночного режима и выбранной конфигурации.
Можно ли менять параметры вручную?
Да. Помимо встроенных профилей, режим Custom позволяет настраивать параметры вручную.

Важные замечания

  • Показанные результаты бэктестов являются результатами Strategy Tester и не должны рассматриваться как реальные торговые результаты.
  • Поведение системы может отличаться у разных брокеров даже при использовании одной и той же группы символов.
  • Для счетов без hedging некоторые функции управления сделками могут автоматически упрощаться для сохранения совместимости с платформой.
Поддержка и обратная связь
Если этот инструмент оказался полезным, честный отзыв действительно поможет мне и дальше улучшать продукты и выпускать новые индикаторы, скрипты и Expert Advisors для сообщества.
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NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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