Breakout Bandit Внутридневной Expert Advisor для MetaTrader 5, ориентированный на структурные пробои по индексным символам типа US100, с фиксированной логикой M15, встроенными профилями и управлением риском.

Основная идея: Breakout Bandit ищет выборочные пробои возле важных swing-уровней и использует подтверждение свечными паттернами для фильтрации входов. Система не предназначена для избыточной торговли, а рассчитана на структурный, понятный и настраиваемый подход.

Стартовая цена: продукт опубликован по специальной стартовой цене. В будущих обновлениях стоимость может быть изменена.

Краткое описание

Целевой рынок Символы типа US100 / NASDAQ CFD или аналогичные варианты у брокеров Таймфрейм сигнала Внутренне фиксирован на M15 Стиль торговли Внутридневной, основанный на breakout + подтверждении свечами Профили Conservative, Balanced, Aggressive и режим Custom Внешние DLL Не требуются

Что делает EA

Определяет зоны пробоя вокруг локальной swing-структуры.

Фильтрует входы с подтверждением engulfing и pin bar .

и . Поддерживает опциональный повторный вход при контролируемом откате цены.

при контролируемом откате цены. Содержит управление выходом на основе логики risk/reward.

Использует дневную защиту по drawdown для блокировки новых входов после достижения заданного лимита.

для блокировки новых входов после достижения заданного лимита. Показывает компактную панель с активным профилем и ключевыми параметрами.

Часто задаваемые вопросы

На каком брокере выполнялись основные тесты? Основные эталонные бэктесты для данного продукта проводились на исторических данных FTMO. Результаты могут заметно отличаться у других брокеров из-за спреда, спецификации символов и особенностей ценового потока.

Можно ли использовать EA на любом таймфрейме? EA можно прикрепить к разным графикам для отображения, но его сигнальная логика работает внутри на M15.

Гарантирует ли он прибыльность? Нет. Ни один Expert Advisor не может гарантировать прибыльность. Результат зависит от условий брокера, спредов, качества исполнения, рыночного режима и выбранной конфигурации.

Можно ли менять параметры вручную? Да. Помимо встроенных профилей, режим Custom позволяет настраивать параметры вручную.

Важные замечания

Показанные результаты бэктестов являются результатами Strategy Tester и не должны рассматриваться как реальные торговые результаты.

и не должны рассматриваться как реальные торговые результаты. Поведение системы может отличаться у разных брокеров даже при использовании одной и той же группы символов.

Для счетов без hedging некоторые функции управления сделками могут автоматически упрощаться для сохранения совместимости с платформой.

Поддержка и обратная связь

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