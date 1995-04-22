SuperTrend AI Clustering EA

SuperTrend AI Clustering 自动聚类趋势跟随智能交易系统（MetaTrader 5）

SuperTrend AI Clustering 是一款用于 MetaTrader 5 的自适应趋势跟随智能交易系统，旨在根据不断变化的市场环境自动调整自身参数。系统并非只使用单一固定的 SuperTrend 倍数，而是同时评估多个倍数因子，衡量其近期表现，通过 K-Means 聚类算法将其分组，并选择当前表现最优的一组因子。这样就形成了一个动态的 SuperTrend 模型，可以在不同波动率阶段和市场结构下自我适应，而无需频繁手动重新配置。

该系统适合希望采用自动化趋势跟随方式，并且重视自适应能力、结构化风险控制以及透明图表信息展示的交易者。它可用于外汇交易品种、贵金属、指数、加密货币、商品及其他在 MetaTrader 5 中可交易的品种。智能交易系统兼容多种周期，从短周期的日内交易到长周期的波段和中长期趋势交易均可应用。

核心交易理念

该智能交易系统的逻辑基础是 SuperTrend 指标，它使用基于 ATR 的波动通道来识别市场的多头和空头阶段。较低的倍数因子会形成更紧的波动带，产生更快速、更敏感的信号；较高的倍数因子则形成更宽的波动带，信号更慢但更具筛选性。传统 SuperTrend 的主要问题在于：单一固定倍数在所有市场环境下往往难以保持良好表现。

为解决这一问题，SuperTrend AI Clustering 会根据用户设定的倍数因子区间计算一整套 SuperTrend 变体。每个变体都配有一个性能评分，用于衡量该倍数因子在近期价格走势中对趋势的捕捉效果。这些性能评分将通过 K-Means 聚类模型进行处理，被分成三个类别，分别代表较弱、一般和较强的近期表现。

智能交易系统随后选择目标聚类，并从该聚类中计算出一个自适应倍数因子。这个自适应因子将用于最终的 SuperTrend 指标，并驱动入场逻辑、移动止损行为以及面板显示。实际效果是：智能交易系统会尽量使用最贴合当前市场环境的 SuperTrend 灵敏度进行交易。

性能指数与自适应 AMA

除了自适应倍数选择外，系统还包含一个性能指数（Performance Index），用于反映当前选定聚类相对于近期价格走势的信心水平。该数值可以作为质量过滤条件，确保系统只在市场条件满足最低信心阈值时开仓。希望更严格筛选入场机会的交易者可以提高该阈值，而希望增加交易频率的交易者可以降低阈值或将其关闭。

系统还会根据所选的 SuperTrend 移动止损计算一条自适应移动平均线（AMA）。这条 AMA 的平滑速度会随性能指数变化而调整。当信心较强时，AMA 响应更快速；当市场变得不确定时，它会进行更强的平滑，以帮助过滤噪音。这条线可以作为额外的入场过滤条件，也可以作为可选的离场触发信号。

主要功能特性

基于 K-Means 聚类的自适应 SuperTrend 倍数选择。

在可配置倍数范围内实时跟踪各变体的近期表现。

性能指数过滤条件，用于按信心水平筛选交易机会。

自适应移动平均线（AMA）确认信号及可选的 AMA 离场逻辑。

支持固定止损、ATR 止损、SuperTrend 跟踪止损、保本移动及部分平仓逻辑。

内置点差过滤、ATR 过滤、时间过滤、持仓数量限制、单日亏损控制和回撤保护。

支持固定手数、按风险百分比计算手数以及按余额/保证金计算手数模式。

可选的获利或亏损后手数递进功能，并带有安全上限保护。

图表信息面板展示趋势状态、倍数因子数据、聚类信息、移动止损、AMA 数值及性能指标。

提供常见交易风格和周期的预设参数文件，可直接加载使用。

入场逻辑

根据交易者对执行选择性的要求不同，智能交易系统可以配置多种入场模式。标准模式使用 SuperTrend 方向变化信号进行入场；更严格的模式要求同时满足 SuperTrend 信号与 AMA 确认信号；此外还提供仅基于 AMA 的模式，适合偏好更平滑触发逻辑的交易者。

额外的入场过滤条件包括最低性能指数阈值、最低 ATR 要求以及最大点差过滤。这些控制有助于减少在低波动、市场不稳定或交易成本较高的环境中开仓，从而提升整体交易质量。

离场逻辑

离场管理具有高度灵活性，兼顾主动反应与保护性仓位管理。持仓可以在出现相反方向的 SuperTrend 信号时平仓，在 AMA 出现反向交叉时平仓，或由跟踪 SuperTrend 自适应线的移动止损进行管理。系统同样支持固定止损和固定止盈，也可采用基于 ATR 的动态距离进行更为自适应的离场控制。

此外，系统支持保本移动（将止损移至开仓价或略有浮盈位置）、在达到预设盈利距离时进行部分平仓、在持仓达到设定的条数后强制平仓，以及当日结束时平仓，以满足不希望隔夜持仓的交易者需求。通过这些控制，可以将系统配置为剥头皮、日内、波段或更长期趋势跟随等不同交易风格。

风险与资金管理

SuperTrend AI Clustering 提供完整的风险管理层，使交易模型可以根据不同账户规模与风险偏好进行调整。仓位大小可以基于固定手数、账户余额百分比或与保证金使用相关的余额模式进行设定。交易者可以手动定义止损参数，也可以让智能交易系统根据 ATR 与 SuperTrend 结构自动推导止损距离。

系统还包含最大同时持仓数量限制、最大单日亏损控制以及最大回撤保护等功能。对于希望执行更严格纪律或需要遵守外部风险限制的用户，这些工具尤为实用。获利或亏损后的手数递进功能同样可用，但建议在配合适当回撤控制下谨慎使用。

时间与交易时段控制

内置的时间过滤器允许交易者根据经纪商服务器时间，限制系统只在特定小时和工作日进行交易。这对希望专注于伦敦或纽约等活跃交易时段、回避低流动性时段或减少在特定日期的敞口的交易者非常有帮助。系统也支持跨夜时段的处理。

对于短周期策略而言，时段过滤有助于降低噪音，将交易集中在波动更明显的时间段；而对于较长周期策略，过滤器则可以关闭，让智能交易系统在全天候持续监控市场。

图表可视化面板

启用图表面板后，交易者可以清晰观察算法的内部状态。面板会显示当前选定的聚类、当前自适应倍数因子、性能指数、当前趋势方向、移动止损价格、AMA 数值以及聚类规模信息等。这有助于交易者了解系统在实时环境下的判断，而不是将其视为完全黑箱的模型。

自适应 SuperTrend 线、AMA 线以及信号箭头也可以直接显示在图表上。通过这一可视化层，交易者可以更轻松地回顾入场与出场位置、评估市场结构，并对比系统在不同品种与周期下的行为特征。

预设文件与优化流程

产品包中包含针对常见交易风格准备的预设参数文件，例如 M1 剥头皮、M5 快速日内交易、M15 平衡型日内交易、M30 日内波段、H1 波段交易以及 H4 中长期趋势交易。这些预设旨在作为结构化的起点，而非适用于所有经纪商和所有品种的最终设置。

为获得最佳效果，每个预设都应在目标品种、经纪商条件和时间周期上通过 MetaTrader 5 策略测试器进行验证和优化。推荐采用分阶段优化的方式，首先针对核心算法参数（如 ATR 周期、倍数因子范围和性能记忆长度）进行调整，然后再逐步优化入场过滤、离场逻辑以及交易时段控制。

最佳使用场景

该智能交易系统适合希望使用自适应趋势跟随框架，并需要针对不同交易品种和执行风格进行配置的交易者。它既可用于在较短周期下配合更紧的倍数区间和较短性能记忆进行快速交易，也可用于在较长周期下通过更宽的倍数区间和更稳定的性能记忆进行慢节奏的波段与趋势跟随操作。

系统也适合偏好结构化仓位管理，而不只是简单入场-出场机器人逻辑的用户。由于模型集成了趋势识别、信心过滤、自适应平滑以及多层风险控制，交易者可以根据配置选择将系统塑造为更激进或更保守的交易轮廓。

重要说明

本产品专为 MetaTrader 5 开发，与 MetaTrader 4 不兼容。该智能交易系统主要面向对冲账户环境设计，但也可以在净值账户上运行，只是持仓处理方式会有所不同。

与任何自动交易系统一样，在实盘使用前进行充分测试至关重要。交易者应在自己的交易品种、经纪商报价、点差条件和执行环境下评估设置。对于需要连续运行和较低延迟的短周期策略而言，使用 VPS 可能会带来显著帮助。

风险提示

交易外汇、贵金属、指数、商品及加密货币具有较高风险，并不一定适合所有交易者。杠杆可能会放大利润，也同样可能放大亏损。在使用任何自动交易系统之前，请仔细考虑自己的目标、经验以及风险承受能力。

历史表现并不保证未来结果。策略测试器结果、历史分析及优化报告应仅视为研究工具。市场条件会发生变化，所有交易决策始终由用户自行承担责任。

技术支持

如果需要安装帮助、参数设置指导或产品相关支持，请使用 MQL5 产品页面的评论区或通过 MQL5 站内消息联系我们。在反馈问题时，建议同时提供经纪商名称、账户类型、交易品种、周期、平台版本截图以及当前使用的设置文件。