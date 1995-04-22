SuperTrend AI Clustering EA

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  • Michael Prescott Burney
    Michael Prescott Burney

    Michael Prescott Burney

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    我是专业交易员和Expert Advisor（自动化交易系统）开发者，专注于为MetaTrader 5打造高性能、以风险控制为核心的交易系统。我的优势源于真实的市场经验——经历回撤、不断优化策略，并建立起一套在实盘环境中可稳定执行的纪律化、可复制交易框架。
    我是Code Guardian的创始人，该平台致力于为交易者提供实用工具与教育资源，帮助他们以更清晰的思路和更坚定的信心参与市场。作为五个孩子的父亲，我的使命建立在通过精准、稳定和目标驱动来创造自由之上。
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  • 版本: 777.0
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SuperTrend AI Clustering 自动聚类趋势跟随智能交易系统（MetaTrader 5）

SuperTrend AI Clustering 是一款用于 MetaTrader 5 的自适应趋势跟随智能交易系统，旨在根据不断变化的市场环境自动调整自身参数。系统并非只使用单一固定的 SuperTrend 倍数，而是同时评估多个倍数因子，衡量其近期表现，通过 K-Means 聚类算法将其分组，并选择当前表现最优的一组因子。这样就形成了一个动态的 SuperTrend 模型，可以在不同波动率阶段和市场结构下自我适应，而无需频繁手动重新配置。

该系统适合希望采用自动化趋势跟随方式，并且重视自适应能力、结构化风险控制以及透明图表信息展示的交易者。它可用于外汇交易品种、贵金属、指数、加密货币、商品及其他在 MetaTrader 5 中可交易的品种。智能交易系统兼容多种周期，从短周期的日内交易到长周期的波段和中长期趋势交易均可应用。

核心交易理念

该智能交易系统的逻辑基础是 SuperTrend 指标，它使用基于 ATR 的波动通道来识别市场的多头和空头阶段。较低的倍数因子会形成更紧的波动带，产生更快速、更敏感的信号；较高的倍数因子则形成更宽的波动带，信号更慢但更具筛选性。传统 SuperTrend 的主要问题在于：单一固定倍数在所有市场环境下往往难以保持良好表现。

为解决这一问题，SuperTrend AI Clustering 会根据用户设定的倍数因子区间计算一整套 SuperTrend 变体。每个变体都配有一个性能评分，用于衡量该倍数因子在近期价格走势中对趋势的捕捉效果。这些性能评分将通过 K-Means 聚类模型进行处理，被分成三个类别，分别代表较弱、一般和较强的近期表现。

智能交易系统随后选择目标聚类，并从该聚类中计算出一个自适应倍数因子。这个自适应因子将用于最终的 SuperTrend 指标，并驱动入场逻辑、移动止损行为以及面板显示。实际效果是：智能交易系统会尽量使用最贴合当前市场环境的 SuperTrend 灵敏度进行交易。

性能指数与自适应 AMA

除了自适应倍数选择外，系统还包含一个性能指数（Performance Index），用于反映当前选定聚类相对于近期价格走势的信心水平。该数值可以作为质量过滤条件，确保系统只在市场条件满足最低信心阈值时开仓。希望更严格筛选入场机会的交易者可以提高该阈值，而希望增加交易频率的交易者可以降低阈值或将其关闭。

系统还会根据所选的 SuperTrend 移动止损计算一条自适应移动平均线（AMA）。这条 AMA 的平滑速度会随性能指数变化而调整。当信心较强时，AMA 响应更快速；当市场变得不确定时，它会进行更强的平滑，以帮助过滤噪音。这条线可以作为额外的入场过滤条件，也可以作为可选的离场触发信号。

主要功能特性

  • 基于 K-Means 聚类的自适应 SuperTrend 倍数选择。
  • 在可配置倍数范围内实时跟踪各变体的近期表现。
  • 性能指数过滤条件，用于按信心水平筛选交易机会。
  • 自适应移动平均线（AMA）确认信号及可选的 AMA 离场逻辑。
  • 支持固定止损、ATR 止损、SuperTrend 跟踪止损、保本移动及部分平仓逻辑。
  • 内置点差过滤、ATR 过滤、时间过滤、持仓数量限制、单日亏损控制和回撤保护。
  • 支持固定手数、按风险百分比计算手数以及按余额/保证金计算手数模式。
  • 可选的获利或亏损后手数递进功能，并带有安全上限保护。
  • 图表信息面板展示趋势状态、倍数因子数据、聚类信息、移动止损、AMA 数值及性能指标。
  • 提供常见交易风格和周期的预设参数文件，可直接加载使用。

入场逻辑

根据交易者对执行选择性的要求不同，智能交易系统可以配置多种入场模式。标准模式使用 SuperTrend 方向变化信号进行入场；更严格的模式要求同时满足 SuperTrend 信号与 AMA 确认信号；此外还提供仅基于 AMA 的模式，适合偏好更平滑触发逻辑的交易者。

额外的入场过滤条件包括最低性能指数阈值、最低 ATR 要求以及最大点差过滤。这些控制有助于减少在低波动、市场不稳定或交易成本较高的环境中开仓，从而提升整体交易质量。

离场逻辑

离场管理具有高度灵活性，兼顾主动反应与保护性仓位管理。持仓可以在出现相反方向的 SuperTrend 信号时平仓，在 AMA 出现反向交叉时平仓，或由跟踪 SuperTrend 自适应线的移动止损进行管理。系统同样支持固定止损和固定止盈，也可采用基于 ATR 的动态距离进行更为自适应的离场控制。

此外，系统支持保本移动（将止损移至开仓价或略有浮盈位置）、在达到预设盈利距离时进行部分平仓、在持仓达到设定的条数后强制平仓，以及当日结束时平仓，以满足不希望隔夜持仓的交易者需求。通过这些控制，可以将系统配置为剥头皮、日内、波段或更长期趋势跟随等不同交易风格。

风险与资金管理

SuperTrend AI Clustering 提供完整的风险管理层，使交易模型可以根据不同账户规模与风险偏好进行调整。仓位大小可以基于固定手数、账户余额百分比或与保证金使用相关的余额模式进行设定。交易者可以手动定义止损参数，也可以让智能交易系统根据 ATR 与 SuperTrend 结构自动推导止损距离。

系统还包含最大同时持仓数量限制、最大单日亏损控制以及最大回撤保护等功能。对于希望执行更严格纪律或需要遵守外部风险限制的用户，这些工具尤为实用。获利或亏损后的手数递进功能同样可用，但建议在配合适当回撤控制下谨慎使用。

时间与交易时段控制

内置的时间过滤器允许交易者根据经纪商服务器时间，限制系统只在特定小时和工作日进行交易。这对希望专注于伦敦或纽约等活跃交易时段、回避低流动性时段或减少在特定日期的敞口的交易者非常有帮助。系统也支持跨夜时段的处理。

对于短周期策略而言，时段过滤有助于降低噪音，将交易集中在波动更明显的时间段；而对于较长周期策略，过滤器则可以关闭，让智能交易系统在全天候持续监控市场。

图表可视化面板

启用图表面板后，交易者可以清晰观察算法的内部状态。面板会显示当前选定的聚类、当前自适应倍数因子、性能指数、当前趋势方向、移动止损价格、AMA 数值以及聚类规模信息等。这有助于交易者了解系统在实时环境下的判断，而不是将其视为完全黑箱的模型。

自适应 SuperTrend 线、AMA 线以及信号箭头也可以直接显示在图表上。通过这一可视化层，交易者可以更轻松地回顾入场与出场位置、评估市场结构，并对比系统在不同品种与周期下的行为特征。

预设文件与优化流程

产品包中包含针对常见交易风格准备的预设参数文件，例如 M1 剥头皮、M5 快速日内交易、M15 平衡型日内交易、M30 日内波段、H1 波段交易以及 H4 中长期趋势交易。这些预设旨在作为结构化的起点，而非适用于所有经纪商和所有品种的最终设置。

为获得最佳效果，每个预设都应在目标品种、经纪商条件和时间周期上通过 MetaTrader 5 策略测试器进行验证和优化。推荐采用分阶段优化的方式，首先针对核心算法参数（如 ATR 周期、倍数因子范围和性能记忆长度）进行调整，然后再逐步优化入场过滤、离场逻辑以及交易时段控制。

最佳使用场景

该智能交易系统适合希望使用自适应趋势跟随框架，并需要针对不同交易品种和执行风格进行配置的交易者。它既可用于在较短周期下配合更紧的倍数区间和较短性能记忆进行快速交易，也可用于在较长周期下通过更宽的倍数区间和更稳定的性能记忆进行慢节奏的波段与趋势跟随操作。

系统也适合偏好结构化仓位管理，而不只是简单入场-出场机器人逻辑的用户。由于模型集成了趋势识别、信心过滤、自适应平滑以及多层风险控制，交易者可以根据配置选择将系统塑造为更激进或更保守的交易轮廓。

重要说明

本产品专为 MetaTrader 5 开发，与 MetaTrader 4 不兼容。该智能交易系统主要面向对冲账户环境设计，但也可以在净值账户上运行，只是持仓处理方式会有所不同。

与任何自动交易系统一样，在实盘使用前进行充分测试至关重要。交易者应在自己的交易品种、经纪商报价、点差条件和执行环境下评估设置。对于需要连续运行和较低延迟的短周期策略而言，使用 VPS 可能会带来显著帮助。

风险提示

交易外汇、贵金属、指数、商品及加密货币具有较高风险，并不一定适合所有交易者。杠杆可能会放大利润，也同样可能放大亏损。在使用任何自动交易系统之前，请仔细考虑自己的目标、经验以及风险承受能力。

历史表现并不保证未来结果。策略测试器结果、历史分析及优化报告应仅视为研究工具。市场条件会发生变化，所有交易决策始终由用户自行承担责任。

技术支持

如果需要安装帮助、参数设置指导或产品相关支持，请使用 MQL5 产品页面的评论区或通过 MQL5 站内消息联系我们。在反馈问题时，建议同时提供经纪商名称、账户类型、交易品种、周期、平台版本截图以及当前使用的设置文件。

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Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.68 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
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The Prop Hunt EA
Michael Prescott Burney
5 (1)
专家
Prop Hunt Portfolio（NZDUSD H1） Prop Hunt Portfolio 是一款专业的 MetaTrader 5 智能交易系统（EA），专为 NZDUSD 的 H1 时间周期设计，基于 Expert Advisor HQ 通用投资组合框架运行。 该系统用于在 NZDUSD H1 上进行结构化的自动化交易，并在图表上清晰展示入场、出场、风险保护以及实时表现，使您能够直观了解 EA 的运行状态。 概述 Prop Hunt Portfolio 将其针对 NZDUSD 的组合策略逻辑与 Expert Advisor HQ 的执行与风险控制引擎相结合。其重点不仅在于识别交易机会，还在于让每一笔交易都经过严格的筛选、执行、风险控制以及全生命周期监控流程。 该框架提供多层级保护机制（入场级、日内级和账户级）、自动适配经纪商订单执行类型、针对临时执行问题的重试机制、基于 MetaTrader 5 经济日历的新闻过滤器，以及类似 TradingView 风格的分析面板。这些组件共同构建了一个透明且可控的 NZDUSD 交易环境。 推荐市场 交易品种： NZDUSD 时间周期：
Big Dog MT5
Michael Prescott Burney
专家
Big Dog MT5 – XAUUSD M5 精准剥头皮交易员 大狗MT5     这是一个专为……设计的高性能顾问     XAUUSD 在 M5 时间框架上 的表现。该系统运用精准的入场逻辑和先进的多元分析方法，专注于以高效的市场入场和可控的回撤行为，把握高概率的超短线交易机会。 基本策略 Big Dog MT5 采用专有的分析系统，运用多种数学方法评估价格走势。这种多层次的方法使投资顾问能够精准定位入场点，同时最大限度地降低不必要的市场风险。 该系统基于以下原理构建： 基于高精度的高频记录。 短期交易期 降低长期市场风险敞口 在波动性变化的条件下表现出的适应性行为 表现和行为 EA当然是，     激进的交易频率 专为偏好主动交易系统而非缓慢的长期持有策略的交易者而设计。默认参数提供了坚实的基础，优化关键设置可以显著提高执行稳定性。 正确配置后，Big Dog MT5 提供以下功能： 输入准确度稳定 有效的资金回撤管理 在各种传播条件下均能稳定运行。 优化参数（重要） 要充分发挥 Big Dog MT5 的性能，需要进行正确的设置： 扩展筛选器：     智能交易系统面板实时显
Volatix Ai
Michael Prescott Burney
4.8 (5)
专家
Volatix AI for XAUUSD H1 Volatix AI     是一个专为黄金交易而设计的系统     XAUUSD H1 图表 。 这款EA现在恢复了高级定价。 当前入场价格为     100美元 。 为了   每售出10份 ，价格将上涨。       100美元 。 这   本次攀登的最后 10 份将以 1000 美元的价格出售 。 之后，Volatix AI将转移到其   最终成交价为 2000 美元   并且只面向最认真的交易者。 在价格开始上涨之前，现在是保护系统安全的最佳时机。 定价阶梯 第 1-10 份：       100美元 第11-20份：       200美元 第21-30份：       300美元 第31-40页：       400美元 第41-50页：       500美元 第51-60页：       600美元 第61-70页：       700美元 第71-80页：       800美元 第 81–90 份：       900美元 第91-100份：       1000美元 上涨后的最终长期价格：2000 美元 为什么选
Saltwater Silver
Michael Prescott Burney
4.2 (5)
专家
Saltwater Silver – 购买白银交易EA MT5 XAGUSD H1 海水银   是精密制造的   白银交易EA MT5（XAGUSD）     专为希望获得结构化、专业化的白银自动交易解决方案的交易者而设计。       MetaTrader 5 专为……而开发     XAGUSD H1 时间框架 ，该智能交易系统专注于纪律严明的执行、可控的交易管理和持续的市场参与。 对于希望……的交易者   购买白银交易EA MT5 XAGUSD   ，     购买一款适用于 MetaTrader 5 的白银级 EA   ，或者寻找一款     Saltwater Silver 是一款 可靠的 XAGUSD 交易机器人 MT5   ，它提供了一个围绕稳定性、易用性和结构化自动化而构建的精细系统。 购买白银交易EA MT5 XAGUSD Saltwater Silver 定位为   专业白银交易EA MT5 XAGUSD     专为寻求可靠自动化交易解决方案的交易者而设计。该系统采用清晰、结构化的框架运行，避免混乱的执行，同时保持严谨的市场参与方式。 这使其对正在寻找的用户来说
Atomic Gold
Michael Prescott Burney
4 (5)
专家
Atomic Gold MT5 – 500 美元账户的黄金 EA MT5 交易对 原子金 MT5     是一个专业化的组织结构     500美元账户的黄金EA MT5     想要进行纪律严明的自动化交易、控制风险敞口并采用更有条理的交易方法的交易者   在 MetaTrader 5 上交易 XAUUSD   。采用多策略设计。       MT5黄金专家顾问 系统旨在评估不断变化的市场状况，并以稳定的交易处理、实际的风险控制和更一致的执行质量为重点，做出相应的逻辑反应。 对于正在寻找交易者的人来说   适用于小额账户的黄金交易机器人 MT5     适用于 500 美元账户的最佳黄金 EA MT5   ，或者     Atomic Gold MT5 是一款 适用于 MetaTrader 5 的低余额黄金 EA   ，它定位为一种结构化的解决方案，强调逻辑、纪律和风险意识下的自动市场参与，而不是鲁莽的过度投资。 专为小额账户黄金交易而设计 Atomic Gold MT5 专为想要……的交易者而设计   适用于MT5小账户的黄金EA     该系统拥有更强大的战略基础。它融合了多层
Golden Taipan FX
Michael Prescott Burney
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Golden Taipan FX – 非网格黄金交易机器人 MT5，适用于 XAUUSD H1 图表 Golden Taipan FX     是精密制造的   非网格黄金交易机器人 MT5     专为希望实现结构化自动化、严格执行和可控风险敞口的交易者而设计     MetaTrader 5 上的 XAUUSD 市场 。专为……开发     XAUUSD H1 时间框架 ，该智能交易系统无需基于网格的交易堆叠即可运行，而是专注于更清晰的入场点、可控的风险和更稳定的交易过程。 对于正在寻找交易者的人来说   无网格的黄金EA MT5   ，     非网格 XAUUSD EA MT5   ，或     Golden Taipan FX 是一款 无需网格策略的安全黄金交易机器人 ，它提供了一种更专业、更可控的自动黄金交易方法。 非网格黄金交易机器人 MT5 Golden Taipan FX的核心特征是其结构……     非网格黄金交易机器人 MT5   。该系统摒弃了依赖分层持仓和不断增加风险敞口的网格化恢复模型，而是采用更为严谨的框架，旨在维持更清晰的交易结构和可控的市场参与。 这使
Hamunaptra FX
Michael Prescott Burney
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Hamunaptra Portfolio 适用于 GBPUSD H1 Hamunaptra Portfolio 是一款用于 GBPUSD H1 时间周期的专业 MetaTrader 5 智能交易系统，运行在 Expert Advisor HQ 通用组合框架之上。 它为 GBPUSD H1 提供结构化的自动交易，并在图表上清晰显示入场、离场、保护参数以及实时表现，让您可以实时看到智能交易系统的运行情况。 概览 Hamunaptra Portfolio 将针对 GBPUSD 的组合策略逻辑与 Expert Advisor HQ 的执行与保护引擎相结合。它不仅关注识别交易机会，更强调让每一笔交易都经过严格的过滤、执行、风险控制与全程监控的流程。 该框架提供分层的入场保护、日内保护和账户保护，自动协商适合当前经纪商的订单成交模式，内置针对临时执行问题的重试机制，集成与 MetaTrader 5 经济日历联动的新闻过滤器，并提供类似 TradingView 风格的分析面板。这些组件共同构建出一个透明且可控的 GBPUSD 交易环境。 推荐市场 品种： GBPUSD 时间周期： H1 本产品专为
Golden Gator EP
Michael Prescott Burney
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Gold Gator Portfolio 用于 XAUUSD M15 Gold Gator Portfolio 是一款专业的 MetaTrader 5 智能交易系统（EA），适用于 XAUUSD 的 M15 时间周期，基于 Expert Advisor HQ 通用投资组合框架运行。 该系统专为 XAUUSD M15 的结构化自动交易而设计，在图表上提供清晰的入场、出场、保护机制以及实时绩效反馈，使您能够在黄金日内交易时段直观地了解 EA 的运行状态。 概述 Gold Gator Portfolio 将其针对 XAUUSD 的组合式策略逻辑与 Expert Advisor HQ 的执行与保护引擎相结合。其重点不仅在于识别交易机会，还在于让每一笔交易都经过严格的流程，包括筛选、执行、风险控制以及整个持仓周期的监控。 该框架提供多层级的入场保护、每日保护和账户保护机制，自动匹配经纪商订单执行类型，具备应对临时执行问题的重试引擎，内置新闻过滤器，以及类似 TradingView 的分析仪表板。这些组件共同构建了一个透明且可控的 XAUUSD M15 交易环境。 推荐市场 交易品种： XAUUS
Yellowstone FX
Michael Prescott Burney
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Yellowstone FX – 最安全的黄金交易机器人，MT5 平台，XAUUSD H1 图表。 黄石特效   是精密设计的   最安全的黄金交易机器人 MT5     该解决方案专为那些优先考虑资本保护、纪律严明的交易执行和可控风险敞口的交易者而设计。       XAUUSD 市场 。专为……而建     MetaTrader 5     并针对以下方面进行了优化     XAUUSD H1 时间框架 ，这款高级智能交易系统专注于稳定性和结构化自动化，而不是激进和不可预测的交易行为。 对于正在寻找交易者的人来说   安全黄金EA MT5   ，     低风险黄金交易机器人MT5   ，或     Yellowstone FX 是一款 具有强大风险管理功能的黄金 EA MT5 交易系统，它采用精细化的系统设计，以一致、逻辑和专业的风险优先方法运行。 专为安全可控的XAUUSD交易而设计 Yellowstone FX 是专门为……开发的     XAUUSD H1   ，使其能够在清晰定义的市场结构内运行，而不是对多个交易品种应用通用逻辑。这种有针对性的方法有助于实现更稳定的业绩
Random Forest Oracle
Michael Prescott Burney
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介绍     RF Oracle FX 是一款机器学习指标，可帮助您更清晰地解读市场。它基于真正的随机森林集成模型构建，完全使用 MQL5 从零开始编写，并在您的 MetaTrader 5 终端中以简洁现代的视觉体验提供预测性的牛市和熊市概率信号。 这并非又一个规则固定的箭头指标。它是一个自训练预测引擎，能够从每个已确认K线的最新市场走势中学习，并不断调整自身以适应当前的市场环境。 重要的。     购买后，请通过 MQL5 向我发送私信，即可收到您的专业 PDF 用户手册、推荐设置和分步设置指南。 购买 RF Oracle FX，您就有机会获赠最热门货币对的免费设置文件包。详情请私信联系我。 您可以在评论区找到实际示例和屏幕截图，我的卖家个人资料中还有更多系统展示。如果您在购买前有任何疑问，请直接联系我。 上市价格为     99.99 美元 。随着销量增加，价格还会上涨，所以这是最低价。 RF Oracle FX 的独特之处是什么？ 许多被冠以“人工智能”之名的指标，实际上只是换了个标签的简单移动平均线规则。RF Oracle FX 是一款实时运行的随机森林分类器和回归器，它会在您
RSI Cortex Ai
Michael Prescott Burney
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RSI Cortex AI for MT5 RSI Cortex AI is a MetaTrader 5 indicator designed to help traders analyze momentum using a multi-factor ranking model instead of relying only on a fixed RSI threshold approach. It combines momentum features, directional ranking, confidence scoring, and adaptive filtering into a clean TradingView-style workspace for chart-based analysis. What the indicator does RSI Cortex AI evaluates momentum using a broader feature set than a standard RSI line. It is designed to help trad
Meridian Order Flow Profiler
Michael Prescott Burney
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Meridian Order Flow Profiler — 适用于 MetaTrader 5 的结构化成交量智能分析 首发价格：$99.99 —— 每售出一批价格都会上涨。早期购买者将锁定该指标历史最低价。 大多数交易者只看价格，而专业人士关注的是 资金真正成交的位置。 Meridian Order Flow Profiler 将真正的机构级订单流分析引入 MetaTrader 5 —— 自动识别构成每个市场结构波段的成交量，并通过硬件加速的 Canvas 渲染引擎 进行呈现，带来干净、高端、媲美 TradingView 的视觉体验，这是传统 MT5 图形对象无法实现的。 这不是一个简单附加在图表旁的滞后成交量柱状图。Meridian 使用自适应 ATR 波段识别算法，捕捉市场的 真实结构波动 ，并对每个波段构建高分辨率的成交量分布——清晰呈现 控制点（POC） 、 买卖量差（Delta） 以及 异常成交区 ，揭示主力资金的参与痕迹。 当你能够看见市场在 哪里 形成共识价格，你就不再依赖猜测，而是用与机构相同的地图进行交易。 为什么选择 Meridian 结构化，而非静态。 成交量基
Reversion Apex EA
Michael Prescott Burney
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Reversion Apex EA Professional Mean-Reversion Trading for MetaTrader 5 Reversion Apex EA is a disciplined automated trading system for MetaTrader 5, built around Bollinger Band and RSI confluence with confirmed bar-close execution. It is designed for traders who want a structured mean-reversion approach with clear logic, controlled entries, and serious risk management. Strategy Overview The EA looks for price to become stretched beyond the Bollinger Bands and then waits for confirmation that mom
Delta Pulse Auto EA
Michael Prescott Burney
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DeltaPulse Auto for MT5 DeltaPulse Auto is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that trades structural divergence confirmed by the Quantum Delta Wave and manages exposure with built-in prop-firm risk controls. What this Expert Advisor does DeltaPulse Auto is the automated counterpart of the DeltaPulse Wave concept. It is designed for traders who want selective entries, hard-stop protection, and disciplined account management in one trading robot. Automated divergence-based entries Quantum Delta Wa
Lorentzian Classification EA
Michael Prescott Burney
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Lorentzian Classification EA for MetaTrader 5 Lorentzian Classification EA is a machine-learning-based Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to classify market conditions and automate trade execution using a structured confirmation process. It combines Lorentzian Distance K-Nearest Neighbors (KNN) classification with kernel regression trend confirmation, then applies multiple market filters and configurable trade management rules before opening a position. The system was built for traders who
Pyro Flux Liquidity Matrix EA
Michael Prescott Burney
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PyroFlux Liquidity Matrix EA v3 – Marketplace‑grade liquidity engine with full‑chart visuals and strict broker checks PyroFlux Liquidity Matrix EA v3 is a MetaTrader 5 trading robot from Expert Advisor HQ (EAHQ) that combines a live price–volume profile “matrix” with an embedded heatmap and HUD to help traders see and trade the real liquidity structure behind each move. It is designed for users who want a visually transparent, rule‑based Expert Advisor rather than a black‑box system, with all cr
Aurum Saucer
Michael Prescott Burney
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Aurum Saucer Portfolio for XAUUSD H1 Aurum Saucer Portfolio is a high-capacity MetaTrader 5 Expert Advisor for XAUUSD on the H1 timeframe, built on the Expert Advisor HQ universal portfolio framework. This system represents a significant evolution beyond standard portfolio EAs, delivering over 280 strategies and approximately three times the trading opportunities of traditional portfolio configurations. It is designed for structured, high-frequency opportunity capture on gold, while maintaining
Multi Model Portfolio Engine EA
Michael Prescott Burney
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Multi Model Portfolio Engine is a premium EURUSD H1 Expert Advisor designed around a diversified portfolio of models working together to identify and validate high-quality trade setups. Built for traders who want a more structured approach to automation, the engine combines multiple technical perspectives into one clean and efficient framework. Instead of relying on a single idea, it uses a multi-model logic structure to analyze market behavior and support more disciplined decision-making on the
Ultimate Day Trading System MT5
Michael Prescott Burney
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Ultimate Day Trading System MT5 | 265-Strategy AI-Powered Expert Advisor for EURUSD H1 Meet Our Advanced Meta Trader 5 Expert Advisor Carefully Engineered for EURUSD Day Trading on the 1-Hour Timeframe. The Ultimate Day Trading System MT5 represents the pinnacle of automated trading technology, combining 265 proprietary trading strategies , an intelligent native AI agent , and a visually stunning interactive dashboard into one cohesive, high-performance trading ecosystem. Unlike conventional Ex
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