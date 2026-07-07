XAU Portfolio Pro 3 TimeFrames

XAU Portfolio Pro 3 Time Frames





策略概述





XAU Portfolio Pro 3 Time Frames 是一个完全自动化的专家顾问投资组合，专为在 M15、H1 和 H4 时间框架上交易黄金而设计。该投资组合结合了三种经过验证的策略，可在不同市场条件下提供稳定的回报。





开发与稳健性测试





该投资组合使用超过 20 年的历史 tick 数据进行开发，为策略验证提供了坚实的统计基础。我们在多个时间框架上进行了广泛的稳健性测试——包括高于和低于主要交易时间框架——以确保在不同市场条件下的适应性和弹性。这种多时间框架测试方法有助于识别真正稳健的策略，而不是仅仅针对特定时期过度优化的策略。





开发过程包括严格的样本外验证和统计分析，以过滤掉过度拟合的策略，并识别那些具有真正预测优势的策略。通过在开发周期中应用数学和统计学的严谨性，我们旨在在未来市场条件下实现更一致的表现。





交易逻辑与市场分析





该投资组合采用专有的多阶段市场分析逻辑。它不依赖于随机入场，也不基于任意条件生成交易。相反，系统会等待特定的市场条件和确认信号对齐后才开仓。这种方法确保每笔交易都得到明确的市场结构和统计验证的支持，而不是基于偶然性或日常重复。





该投资组合设计为选择性和纪律性交易，仅在满足必要条件时进行交易——无论这是每天发生几次、每周一次，还是在很长一段时间内完全不发生。这种选择性有助于保持系统的统计优势，并避免过度交易或暴露于不利的市场条件。





主要特点





- 三种不相关策略：每种策略在 M15、H1 和 H4 时间框架上独立运作，提供真正的分散化。





- 互补的交易风格：剥头皮、动量和波段策略协同工作，产生持续的回报。





- 动态风险管理：每个 EA 使用适应波动性的止损和止盈水平。





- 无危险技术：不使用马丁格尔、网格、对冲或平均技术。





- 完全自动化：安装完成后，投资组合自动管理所有交易，无需人工干预。





- 专为 XAUUSD 设计：所有策略均针对黄金交易进行了优化。





- 平衡的风险状况：不同时间框架和交易风格的组合，实现了更平滑的资产曲线。





风险管理





该投资组合使用固定比例的头寸规模计算模型。每种策略的交易量与账户余额挂钩，以帮助系统根据您的资本自动扩展。





例如，账户中有 $2,000 时，每个 EA 配置为交易 0.01 标准手。这种方法在您的余额增长时，为所有三种策略保持一致的风险状况。





该投资组合不使用马丁格尔、网格、对冲或平均技术。每笔交易都有止损保护。





绩效指标（2020-2026 年回测）





- 总回报率：39.98% CAGR

- 盈利因子：1.74

- 夏普比率：1.54

- 最大回撤：15.48%

- 胜率：52.41%

- 总交易数：2,260





这些结果使用了 99.9% 质量的 tick 数据和可变点差模拟。过往表现不能保证未来结果。





测试与表现





该投资组合已在低点差和低佣金的 ECN 账户上进行了广泛测试。为获得最佳表现，强烈建议使用具有紧密点差和可靠执行的 ECN 账户。该策略的统计优势依赖于精确的进出场执行，这可能受到高滑点、宽点差或过高佣金成本的影响。





输入参数





投资组合中的每个 EA 都有自己的参数集，允许您为每个策略单独自定义风险：





- Magic Number：每个时间框架的唯一标识符。

- 手数计算：固定比例（每 $2,000 余额交易 0.01 手）。

- 每笔交易风险：可调整的百分比。

- 止损和止盈：根据波动性调整的基础水平。

- 最大点差：限制波动点差期间的交易。

- 时间过滤器：可选的交易时间。





要求





- 平台：MetaTrader 5

- 交易品种：XAUUSD

- 时间框架：M15、H1 和 H4

- 最低存款：建议 $2,000

- 账户类型：具有紧密点差和低佣金的 ECN 账户

- VPS：强烈建议用于 24/7 不间断运行





不确定这个投资组合是否适合您？





如果您不确定这个投资组合是否适合您的交易风格、风险承受能力或账户规模，请随时通过产品评论部分或 MQL5 消息系统与我联系。我很乐意向您解释其品质、特点和最佳使用场景，以便您在购买前做出更明智的决定。





支持





如果您对配置、特定经纪商设置或优化有任何疑问，请随时通过产品评论部分或 MQL5 消息系统与我联系。我很乐意帮助您确保投资组合在您的特定交易环境中发挥最佳性能。





安装





该投资组合以三个编译好的 .ex5 文件形式提供（每个时间框架一个）。将它们安装到 Experts 文件夹中，将每个文件附加到相应的 XAUUSD 图表（M15、H1 和 H4）上，并根据需要配置参数。确保 AutoTrading 已开启。





为什么选择 XAU Portfolio Pro 3 Time Frames？





如果您正在寻找一个完整、多元化的黄金交易解决方案，XAU Portfolio Pro 3 Time Frames 提供了最全面的方法。它不依赖于单一时间框架，而是适应市场波动和方向，提供更稳定的资产曲线，减少手动交易的情感负担。





交易建议





优先选择具有高风险调整后回报和低回撤的系统。该投资组合专为理解一致性和资本保全是长期成功基础的理念的交易者设计。如果您需要更高的绝对利润，请增加账户余额而不是增加每笔交易的风险。