Tokyo Dawn Carry Daily GBPJPY

Tokyo Dawn Carry — 基于研究的 GBPJPY 日内 EA：只交易东京开盘的「一个小时」，随后离场。

by Urban-flux ｜ MetaTrader 5 ｜ 仅 GBPJPY ｜ 仅做多 ｜ 持仓约 1 小时

不用马丁格尔。不用网格。不堆叠指标（无 RSI / MA / MACD / 布林带）。只有一个清晰陈述的市场假设、两个透明的过滤器和严格的按时间平仓。

► 购买前请先在 MT5 策略测试器中试用免费演示。 以下所有结果都可在您自己的 GBPJPY H1 回测中复现。

━━━ 回测概要（2020–2025）━━━

⚠ 以下为历史回测结果，并非利润保证。请阅读下方「诚实披露」部分。

测试期间： 2020 年 1 月 – 2025 年 12 月（6 年，涵盖新冠暴跌、历史性日元贬值与日本央行政策转向）

2020 年 1 月 – 2025 年 12 月（6 年，涵盖新冠暴跌、历史性日元贬值与日本央行政策转向） 品种 / 方向 / 周期： 仅 GBPJPY · 仅做多 · H1

仅 GBPJPY · 仅做多 · H1 平均持仓时间： 约 1 小时（入场 GMT 01:00 → 出场 GMT 02:00）

约 1 小时（入场 GMT 01:00 → 出场 GMT 02:00） 样本内： 326 笔交易 · 每笔平均 +3.91 点 · 盈利因子 2.14 · 胜率 63.8%

326 笔交易 · 每笔平均 +3.91 点 · 盈利因子 2.14 · 胜率 63.8% 样本外（逻辑从未据此调参的数据）： 每笔平均 +5.96 点

每笔平均 +5.96 点 真实成交建模的 MT5 回测（计入成交延迟与真实点差）：盈利因子约 3.5

为什么样本外数字重要：在策略从未见过的数据上，每笔平均盈利（+5.96 点）高于样本内（+3.91 点）。这与过拟合相反——优势在样本外并未衰减。

━━━ 核心思路 ━━━

在东京时段的第一个小时，GBPJPY 经常出现反复的卖日元 / 买英镑资金流。Tokyo Dawn Carry 不会在固定时间盲目买入——只有当当天条件有利时才买入，持有约一小时后平仓。其设计让持仓暴露保持短暂。

━━━ 工作原理 ━━━

1. 价格位置过滤器（无未来函数）。 在 GMT 01:00，EA 读取上一根已收盘的小时线（GMT 00），仅当 GMT 01 开盘价位于该区间的下方时才入场——即仍有上行空间。避免在已经过度上涨后追买。

在 GMT 01:00，EA 读取上一根已收盘的小时线（GMT 00），仅当 GMT 01 开盘价位于该区间的下方时才入场——即仍有上行空间。避免在已经过度上涨后追买。 2. 点差过滤器。 若 GMT 01:00 时点差超过阈值，EA 会等待数分钟以待其恢复正常。若未恢复，则当天跳过。成本不利时不交易。

若 GMT 01:00 时点差超过阈值，EA 会等待数分钟以待其恢复正常。若未恢复，则当天跳过。成本不利时不交易。 3. 按时间平仓。 核心仓位约一小时后于 GMT 02:00 平仓——主交易不留隔夜方向性风险。

核心仓位约一小时后于 GMT 02:00 平仓——主交易不留隔夜方向性风险。 4. 可选的突破层（Phase 2，可开关）。在强趋势日可通过入场价上方的 BuyStop 追加上行；平静日则不触发，无信号的一天没有成本。

所有决策都仅在上一根 K 线收盘之后做出——逻辑中任何地方都没有未来函数。

━━━ 与众不同之处 ━━━

源于研究与明确假设，而非「看起来不错」的图表。

不做曲线拟合，不堆砌经典指标。

持仓时间短（约 1 小时），限制在市时间风险。

仅在条件齐备时交易——在不利的日子里乐于不操作（不交易是特性，而非缺陷）。

随附的 set 文件一键应用推荐设置。

━━━ 环境与设置 ━━━

平台：仅 MetaTrader 5（不支持 MT4）。

品种：仅 GBPJPY · 周期：H1。

经纪商：低点差 ECN/STP 账户，服务器时间 GMT+2（冬令时）/ GMT+3（夏令时），例如 IC Markets 或 Pepperstone。

强烈建议使用 VPS：EA 必须在 GMT 01:00–02:00 在线。

若启用 Phase 2，建议使用对冲账户。

包含：EA、推荐的 GBPJPY set 文件和用户手册。

━━━ 适合人群 ━━━

想要专注于单一货币对、单一时段策略的交易者。

无法整天盯盘的人——EA 每天工作约一小时。

不喜欢长时间持仓与隔夜风险的人。

本 EA 可能不适合您，如果您期望每天都有交易，或希望在所有市场环境中都能做多做空。它是刻意专门化的。

━━━ 诚实披露（购买前请阅读）━━━

我们偏好透明而非夸大。

以上所有数字均为回测结果。过往表现并不保证未来结果。

本版本目前尚未公开实盘前测记录。我们正在进行前测，并将随数据积累更新此页。

GMT 01:00 入场的工作日点差是按现实近似建模的，并非对每个时段逐笔测量；实际成本因经纪商而异。

GBPJPY 是波动最大的日元交叉盘之一。新闻时段（英国央行利率决议、英国 CPI、美国非农）的剧烈波动可能触发紧急止损。

这是仅做多的方向性策略：它承担方向性风险，会有亏损交易、亏损周和回撤。

本产品是自动交易工具，并非投资建议。请仅用可承受损失的资金，先在模拟账户测试，并自行承担使用风险。

━━━ 开始使用 ━━━

下载免费演示，在 MT5 策略测试器中以 GBPJPY H1、2020–2025 运行，即可自行复现其行为。购买前有疑问？请通过 MQL5 留言——我们乐意提供帮助。