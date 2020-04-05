Naminori Trend Following System
- 专家
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Taihei Kono
- 版本: 2.0
- 更新: 7 八月 2026
- 激活: 10
专为稳定性与一致性而设计的 Swing Trading EA
本 EA 是专为 USDJPY 和 GBPJPY 设计的波段交易系统。
与追求短期高收益不同，本系统更加注重长期的稳定性和一致性。
无需复杂设置，所有交易均由系统全自动执行。
本 EA 在以下页面提供实时前向测试信号：
https://www.mql5.com/en/signals/2368930
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概述
交易品种：USDJPY / GBPJPY
交易风格：Swing Trading
策略数量：4
每个策略最大持仓数：1
总最大持仓数：4
全自动交易
每个策略独立运行，根据自身逻辑分析市场并执行交易。
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主要特点
每个策略在同一时间仅持有一个仓位。
・No Grid Trading
・No Martingale
・Limited Number of Open Positions
・所有交易均设置 Stop Loss 和 Take Profit
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Input Parameters
Global Settings
・Display Comments on Chart (ON/OFF) – 显示或隐藏图表上的信息
・Enable Daily Loss Limit – 启用每日亏损限制保护
・Daily Loss Limit (%) – 基于账户余额的最大允许单日亏损比例
・Maximum Total Open Positions – 所有策略允许同时持有的最大仓位数量
・Use Separate Lot Settings per Strategy – 为每个策略启用独立手数设置
Global Lot Settings
・Lot Calculation Type – 选择固定手数或动态手数模式
・Fixed Lot Size – 在固定模式下使用
・Dynamic Lot Scaling Factor – 控制动态模式下的仓位规模
在动态模式下，缩放系数与手数大小成反比。
数值越大，手数越小（风险越低）；
数值越小，仓位越大（风险越高）。
默认参数在风险控制与资金管理之间进行了平衡配置。
Strategy Settings (Strategy 1–4)
・Enable Strategy – 启用或禁用对应策略
・Magic Number – 每个策略交易的唯一标识符
・Spread Limit (Points) – 允许开仓的最大点差
・Lot Settings (Per Strategy)
・Lot Calculation Type – 固定手数或动态手数
・Fixed Lot Size – 固定模式下使用
・Lot Scaling Factor – 控制动态模式下的仓位规模
Lot Scaling Factor Guide
可通过 Lot Scaling Factor 参数调整交易手数。
以下为回测和前向测试期间观察到的历史最大回撤：
・3000 (Default) → 20–30%
・5000 → 10–15%
・10000 → 5–8%
上述数据基于历史测试结果。
实际回撤可能因市场环境、波动率、点差、执行质量以及其他交易因素而有所不同。
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About the Daily Loss Limit
如有需要，您可以配置 "Enable Daily Loss Limit" 和 "Daily Loss Limit (%)" 参数。
当 "Enable Daily Loss Limit" 设置为 true 时，系统会根据当前交易日开始时的账户余额监控账户资金情况。
如果亏损达到或超过设定百分比，系统将关闭所有持仓，并暂停交易直至下一个交易日。
起始余额会在纽约换日时间（纽约时间 17:00）自动重置，这是外汇市场常用的交易日切换时间。
系统每 15 秒检查一次账户余额，以便在达到每日亏损限制时快速响应。
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回测结果
Strategy 01 – GBPJPY / M30
周期：2023–2026
模型：Real Tick Data
https://c.mql5.com/31/1973/naminori-trend-following-system-screen-8687.png
Strategy 02 – USDJPY / H1
周期：2023–2026
模型：Real Tick Data
https://c.mql5.com/31/1976/naminori-trend-following-system-screen-7393.png
Strategy 03 – USDJPY / H4
周期：2023–2026
模型：Real Tick Data
https://c.mql5.com/31/1976/naminori-trend-following-system-screen-8847.png
Strategy 04 – USDJPY / H1
周期：2023–2026
模型：Real Tick Data
https://c.mql5.com/31/1980/naminori-trend-following-system-screen-1785.png
显示结果基于默认设置（Dynamic Lot Scaling Factor = 3000）。
修改该参数将影响收益与回撤水平。
较低数值会增加仓位规模和风险；
较高数值则会降低风险以及潜在收益。
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价格说明
当前价格为产品早期阶段定价。
随着历史数据积累和用户反馈增加，价格未来可能会在不提前通知的情况下进行调整。
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免责声明
本 EA 不保证盈利。
根据市场状况不同，可能会产生亏损。
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最后说明
EA 的真正价值不在于短期收益，而在于长期按照既定规则稳定运行的能力。
希望它能够成为您交易过程中值得信赖的工具。
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