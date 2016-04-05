Precious Ironclad

Precious 是一款专为机构级网格管理设计的量化交易系统。它通过结合基于波动率的间距与分层退出策略，专注于风险控制和自适应执行。该系统适合需要精确控制持仓组合及回撤保护的专业交易者。





核心功能

自适应波动率网格：系统使用基于 ATR（平均真实波幅）的计算来动态调整网格间距。这确保在高波动时期层级之间的距离扩大，而在市场平静时期缩小。

趋势感知执行：集成的 ADX（平均趋向指数）状态检测用于监控趋势强度。如果主导趋势强烈逆持仓方向运行，系统可以暂停增加新的网格层级。

分层管理系统：包含三个阶段的管理流程：

- 收割（Harvest）：在第一个利润目标位自动平仓指定百分比的仓位。

- 保护（Protect）：使用隐形虚拟止盈水平，向市场参与者隐藏目标位。

- 削减（Trim）：实现一种防御机制，当回撤达到特定阈值时减少交易量，旨在保存资本。

高级风险控制：提供机构级风险工具，包括 VaR（风险价值）置信水平、基于净值的批量缩放以及波动率调整的头寸规模。





操作要求

平台：MetaTrader 5

品种：针对 XAUUSD（黄金）进行了优化，但兼容主要货币对。

时间周期：推荐 M15 或 H1，以确保趋势检测的准确性。

账户：由于网格更新的高频特性，建议使用 ECN 或 Raw Spread 账户。





输入参数

常规设置

- Use Virtual TP（使用虚拟止盈）：启用隐形止盈水平，在内部管理而不发送给经纪商。

- Use ATR Grid（使用 ATR 网格）：在固定点数间距和动态 ATR 间距之间切换。

- ATR Period（ATR 周期）：用于计算市场波动率的 K 线数量。

- ADX Threshold（ADX 阈值）：用于区分盘整与趋势行情的数值。





手数与资金管理

- Lot Mode（手数模式）：选择固定手数、净值百分比或基于 VaR 的头寸规模。

- Fixed Lot（固定手数）：使用固定模式时初始交易的标准交易量。

- Percent Lot（百分比手数）：用于头寸规模计算的净值百分比。

- Equity Scaling（净值缩放）：当净值低于账户余额时自动减少手数。

- Volatility Adjustment（波动率调整）：当前波动率超过长期平均值时减少交易量。





网格配置

- Grid Lot Type（网格手数类型）：附加层级的递进方式（马丁格尔、步进或固定）。

- Grid Size Pips（网格间距点数）：如果禁用 ATR 计算，则作为层级之间的回退距离。

- Grid Factor（网格系数）：应用于后续网格层级交易量的倍数。

- Max Lot（最大手数）：任何单个订单允许的最大交易量的硬性上限。





退出策略

- Exit Mode（退出模式）：选择一次性平仓整个持仓组合还是独立管理各仓位。

- Use Trail（使用移动止损）：一旦达到目标，对盈利的持仓组合启用移动止损。

- Trail Pips（移动止损点数）：在平仓获利之前价格必须回撤的距离。

- TP1 Percent（第一止盈百分比）：在第一个收割层级平仓的总交易量的百分比。





安全与风控保护

- Max Daily Drawdown（最大日回撤）：触发紧急平仓所有头寸的净值损失百分比。

- Max Exposure（最大敞口）：所有持仓允许的最大总交易量。

- Max Spread（最大点差）：新开仓允许的最大点差（以点数计）。

- Max Spike Pips（最大脉冲点数）：如果当前 K 线实体超过此数值，则过滤入场信号，以避免在新闻事件冲击期间交易。

- Trim Drawdown（削减回撤）：系统开始减少 25% 头寸交易量时所对应的回撤百分比。





时间设置

- Blackout Start/End（禁止交易起止时间）：配置 EA 不开新初始仓位的特定时间窗口（服务器时间）。





支持与社区

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