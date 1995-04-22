Chinggey Untung 是一款面向机构级的多策略智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 平台设计。它结合了神经趋势引擎与量子矩阵恢复系统，以绝对的技术精度管理市场波动。





该系统利用统计学的三维向量相关矩阵监控市场失衡，并通过资本保护电路在高影响事件中保障资金安全。





主要策略特点

神经趋势分析：采用高速移动平均线和动量滤波器，基于统计概率识别主要市场方向。

量子矩阵引擎：实现在非趋势市场中管理交易篮子所需的结构化恢复逻辑。

相关矩阵同步：监控主品种与辅助资产之间的关系，以确认入场信号并中和风险。

数据韧性：内置二进制状态持久引擎，使 EA 能在终端重启或系统故障后恢复运行。

本地化仪表盘：图表上的显示面板支持英语、马来语和中文，清晰展示运行状态。





推荐环境

账户类型：必须使用对冲账户（Hedging）。

杠杆：建议 1:100 或更高。

品种：针对高流动性品种优化，如黄金（XAUUSD）和主要货币对。

VPS：建议使用低延迟的虚拟专用服务器以保证持续运行。





输入参数

神经与情绪矩阵





分析时间框架：用于神经趋势计算的时间框架。

神经阈值：确认信号所需的最小置信度百分比。

启用情绪过滤器：开启逆散户情绪检查。

情绪限制：触发过滤器的散户百分比阈值。





相关矩阵设置





启用统计同步：开启三维向量相关矩阵的确认功能。

参考品种：用于相关审计的品种。

启用 Delta 对冲：允许系统在辅助品种上开立中性头寸。

Z 值入场：基于相关性的入场的统计阈值。





资金与风险管理





基础手数：一个周期内首笔交易的初始交易量。

恢复倍数：用于恢复头寸的手数乘数。

凯利缩放：根据信号概率动态调整手数。

隐形执行：对经纪商隐藏止损和止盈水平。

账户守护者：启用账户级别的回撤控制和目标资金保护。





机构配置





仪表盘语言：选择图表显示面板的语言。

实例同步：防止多个实例同时发送订单，以避免经纪商 API 错误。

架构版本：用于会话持久化的内部数据结构版本。





支持与文档

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