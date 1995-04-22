Emegencyrify Sovereign
- 专家
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Saiful Izham Bin Hassan
- 版本: 1.2
- 更新: 29 四月 2026
Emegencyrify 是一个专为系统化执行而设计的趋势跟踪交易系统。它结合了趋势组件与波动率过滤器，以识别和管理市场走势。该系统专注于入场对齐和风险管理，从而在不同市场条件下保持稳定性。
功能特点
趋势识别：使用特定的趋势组件和成交量加权平均价格过滤器，使交易与市场方向保持一致。
基于波动率的管理：交易出场和调整通过波动率指标计算，以适应当前市场状况。
隐形执行：包含虚拟出场选项，用于内部管理头寸。
资金管理模型：提供多种头寸规模计算模型，包括分数式资金管理和波动率调整手数分配。
保护机制：内置安全功能，监控每日回撤和品种相关性。
参数设置
策略架构
Tenkan-sen：短期趋势组件的周期。
Kijun-sen：中期趋势组件的周期。
Senkou Span B：长期趋势组件的周期。
Entry TF：用于生成入场信号的时间框架。
Global TF：用于确认趋势的更高时间框架。
防御与收益
虚拟出场：启用或禁用隐藏的止损和止盈水平。
每日回撤百分比（Daily Drawdown %）：单日允许的最大权益下降幅度。
每日最大亏损次数（Max Daily Losses）：每日允许的亏损交易最大笔数。
风险百分比（Risk %）：每笔交易中愿意承担风险的权益百分比。
利润锁定目标百分比（Profit Latch Target %）：锁定收益前的权益增长目标。
唯一魔法键（Unique Magic Key）：智能交易系统交易的标识符。
独立资金管理
使用凯利准则（Use Kelly Criterion）：基于交易历史启用分数式头寸规模。
使用波动率调整规模（Use Volatility-Adjusted Sizing）：根据当前市场波动率调整手数大小。
每日最大亏损百分比（Max Daily Loss %）：每日权益风险的硬性上限。
最大总手数（Max Total Lots）：所有持仓头寸的累计最大交易量。
高级头寸管理
启用盈亏平衡（Enable Breakeven）：达到特定目标后将止损移动到入场价。
盈亏平衡触发（BE Trigger）：激活盈亏平衡所需的价格距离，以 ATR 倍数衡量。
启用移动止损（Enable Trailing Stop）：激活跟随价格走势的移动机制。
移动距离（Trailing Dist）：移动止损的距离，以 ATR 倍数衡量。
启用部分止盈（Enable Partial TP）：允许在预定目标处平仓部分头寸。
第一止盈 ATR 倍数（TP1 ATR Multiplier）：第一个部分止盈的目标。
第一止盈平仓百分比（TP1 Close %）：在第一个目标处平仓的头寸百分比。
联系与支持
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