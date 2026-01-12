Grok ZScore Pair MT5

EA 依据 GBPUSD 与 USDCAD 的“纠缠指标”信号进行交易，运行在 GBPUSD M1 周期。最低建议资金 1 000/0.01LOT/1% PROFIT USD，极限资金 1000/0.02LOT/2% PROFIT USD，账户杠杆 1:500。默认设置下仅交易 GBPUSD 与 USDCAD 两个品种。

风险与免责声明

外汇保证金交易属于高杠杆、高风险投资行为，可能在极短时间内导致全部本金亏损，甚至在极端行情或券商滑点、断线、跳空等异常情况下出现穿仓，使损失金额超过账户余额。本 EA 所有历史回测、演示结果仅供策略验证参考，不代表未来必然盈利，也不构成任何形式的投资建议或收益承诺。市场波动、流动性变化、政策干预、隔夜利息调整、券商报价差异、网络延迟、硬件故障、EA 参数误设或升级失败等因素均可能导致实际交易结果与预期严重不符。使用者应充分理解策略逻辑，在模拟账户完成至少三个月、涵盖重大数据行情与节假日的压力测试，确认信号质量、滑点容忍度及资金曲线符合自身风险承受能力后，再考虑实盘运行。实盘投入务必使用闲置风险资金，不得动用生活必需金、借贷资金或养老金。开发者、销售方及转发者均不对任何直接或间接损失（包括但不限于本金亏损、盈利回撤、机会成本、软件授权费、VPS 租金等）承担法律责任。若您无法独立承担全部损失，请立即停止使用并寻求持牌金融顾问协助。