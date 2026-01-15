Genimi Z Score Inverse Arbitrage Pro

Gemini Z-Score Inverse Arbitrage Pro 是一款基于统计套利原理的高级交易工具，专门设计用于捕获正相关品种（或经过转化后的正相关品种）之间的价格偏离。

核心逻辑：

本 EA 的核心逻辑针对 GBPUSD 和 USDCAD 这对经典的“负相关”组合进行了数学转化。通过将 USDCAD 转化为 CADUSD，EA 能够在一个正向的统计框架内对两个品种进行建模。

背离捕捉 ：当 GBPUSD 与 CADUSD 走势出现异常背离（如一个上涨，另一个下跌）时，Z-Score 会迅速飙升并触发现场开仓。

同步抵消：如果两个品种由于美元的波动而同步涨跌，Z-Score 将保持平稳，从而有效避开不必要的交易噪音。

主要功能：

反向统计建模 ：采用对数收益率（Log Returns）计算价差，确保计算结果不受品种绝对价格影响。

实时佣金扣除 ：止盈算法自动扣除每手佣金成本，确保所见即所得的净利润。

双边独立网格 ：当价差进一步偏离时，EA 采用经过风险优化的独立马丁网格系统进行调仓。

原子级风控：内置保证金水位保护、最大回撤硬止损以及自动手数降级预检，通过 MQL 官方最严格的压力测试。

风险提示：

统计套利并非无风险交易。本 EA 的潜在风险包括：