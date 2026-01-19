RSI Thunder MT5

CycleMind Pro MT5 Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais 专家

CycleMind Pro（Koji v1.195）是一款专业的 MQL5 智能交易 EA，基于结构化的交易周期与严格的市场逻辑构建。它只在已收盘K线的 RSI 信号确认后才入场，确保纪律性与高质量的交易执行。每个周期内，系统通过精确计算的分层方式逐步建立仓位。当市场动态发生变化时，系统会明确使用**对冲（Hedging 账户模式，而非 Netting）**作为平衡敞口的战略工具，而不是恐慌式应对。对冲被选择性地用于吸收波动并稳定当前交易周期；同时，严格的距离规则与全局保护机制可防止订单拥挤与冲突。CycleMind Pro 不依赖传统止损，而采用基于保证金的专业风险控制。高级资金管理（Money Management）可在图表上实时一键切换。所有仓位会在达到预设的账户货币利润目标后自动平仓。CycleMind Pro 代表一种由逻辑驱动、而非情绪驱动的纪律化智能交易。