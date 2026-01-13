大部分可以轻易回测的 AI EA 都是骗人的

我们都知道，使用 AI（指大模型）是需要发起请求的。但 MQL5 的文档又明确指出：WebRequest() 函数不能在策略测试中执行。（WebRequest() cannot be executed in the Strategy Tester.）

所以那些那可以轻易回测的 AI EA，基本上都是骗人的。至少可以说 AI 在他们的 EA 里只起到一个锦上添花的角色，甚至是可有可无的角色。

那些在最新更新日期之后的时间区间里，还可以轻易回测的 AI EA，我们完全可以断言他们是骗人的。因为在更新日期之前的时间区间，我们还可以善意地假设，他们在 EA 的执行文件里包含了部分 AI 的输出（我甚至都没有见过这么做的 EA）。但在最新更新日期之后，则完全解释不通。

Knights of the Round 可以回测甚至优化

Knights of the Round 是完全由 AI 驱动的黄金（XAUUSD）交易专家。

我们通过了一些技术手段，让 Knights of the Round 可以回测甚至优化输入参数。不那么简单，但完全可行。我们提供了多份 AI 的输出缓存文件，你可以下载并回测 AI 的表现。

你也可以切换你喜欢的 AI，并自动优化 EA 的输入参数。这需要借助我们的免费工具来生成 AI 的输出缓存文件。

具体可以查看详细说明文档。

配置示例