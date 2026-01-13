Knights of the Round

Большинство AI EA, которые легко поддаются бэктесту, — это мошенничество

Все мы знаем, что использование AI (имеются в виду большие языковые модели) требует отправки запросов. Однако в документации MQL5 чётко указано: функция WebRequest() не может выполняться в тестере стратегий.（WebRequest() cannot be executed in the Strategy Tester.）

Поэтому те AI EA, которые можно легко протестировать на истории, по сути являются мошенническими. По крайней мере, можно сказать, что AI в таких EA играет лишь второстепенную, декоративную роль, а иногда и вовсе является необязательным элементом.

Если AI EA даже в период после даты последнего обновления всё ещё можно легко тестировать на истории, мы можем с уверенностью утверждать, что это мошенничество. Для периода до даты обновления мы ещё можем из добрых побуждений предположить, что разработчик включил часть выходных данных AI прямо в исполняемый файл EA (хотя я ни разу не видел EA, реализованного таким образом). Но после даты последнего обновления это уже совершенно необъяснимо.

Knights of the Round можно тестировать и даже оптимизировать

Knights of the Round — это торговый эксперт по золоту (XAUUSD), полностью управляемый AI.

С помощью некоторых технических решений мы сделали так, что Knights of the Round можно тестировать на истории и даже оптимизировать входные параметры. Это не совсем просто, но полностью реализуемо. Мы предоставляем несколько файлов кэша выходных данных AI, которые вы можете скачать и использовать для бэктеста эффективности AI.

Вы также можете переключаться на выбранную вами AI-модель и автоматически оптимизировать входные параметры EA. Для этого необходимо воспользоваться нашим бесплатным инструментом для генерации файлов кэша выходных данных AI.

Подробности см. в подробной документации.

Пример конфигурации

  • Модель:
    • x-ai/grok-4.1-fast: $0.05 за торговый день
  • Таймфрейм: H1
  • Депозит: минимум $100
  • Торговый инструмент: XAUUSD
  • Кредитное плечо: минимум 1:30
  • Брокер: без ограничений
  • Файл настроек (set file): загрузить из подробной документации
