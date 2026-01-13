Sinais de negociação: Modelo único: x-ai/grok-4.1-fast Modelo duplo: x-ai/grok-4.1-fast e xiaomi/mimo-v2-flash:free

A maioria dos EA de IA que podem ser facilmente testados em backtest são golpes

Todos nós sabemos que o uso de IA (ou seja, modelos de linguagem de grande porte) exige o envio de requisições. No entanto, a documentação do MQL5 afirma claramente que a função WebRequest() não pode ser executada no testador de estratégias.（WebRequest() cannot be executed in the Strategy Tester.）

Portanto, aqueles EA de IA que podem ser facilmente testados em backtest são, basicamente, golpes. No mínimo, pode-se dizer que a IA nesses EA apenas desempenha um papel decorativo, ou até mesmo dispensável.

Quanto aos EA de IA que, mesmo após a data da atualização mais recente, ainda podem ser facilmente testados em backtest, podemos afirmar com total certeza que são golpes. Porque, para o período anterior à data da atualização, ainda poderíamos assumir de boa-fé que eles incluíram parte das saídas da IA diretamente no arquivo executável do EA (algo que, aliás, eu nunca vi na prática). Mas para o período posterior à última atualização, isso simplesmente não tem explicação.

Knights of the Round pode ser testado em backtest e até otimizado

Knights of the Round é um Expert Advisor de negociação de ouro (XAUUSD) totalmente orientado por IA.

Utilizámos alguns métodos técnicos para permitir que o Knights of the Round seja testado em backtest e até mesmo para otimizar os parâmetros de entrada. Não é algo simples, mas é totalmente viável. Fornecemos vários arquivos de cache com as saídas da IA, que você pode baixar para testar o desempenho da IA.

Você também pode alternar para a IA de sua preferência e otimizar automaticamente os parâmetros de entrada do EA. Para isso, é necessário utilizar a nossa ferramenta gratuita para gerar os arquivos de cache das saídas da IA.

Para mais detalhes, consulte a documentação explicativa detalhada.

Exemplo de configuração