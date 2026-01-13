容易にバックテストできる AI EA の大半は詐欺です

私たちは皆、AI（ここでは大規模言語モデルを指します）を使用するにはリクエストを送信する必要があることを知っています。しかし、MQL5 の公式ドキュメントには明確に次のように記載されています：WebRequest() 関数はストラテジーテスターでは実行できません。（WebRequest() cannot be executed in the Strategy Tester.）

したがって、簡単にバックテストできるとされている AI EA のほとんどは、基本的に詐欺だと言えます。少なくとも、それらの EA において AI は付加的な装飾にすぎず、場合によってはあってもなくても変わらない存在です。

最新の更新日以降の期間においても、なお簡単にバックテストできる AI EA については、私たちは断言して詐欺だと言えます。更新日以前の期間であれば、善意に解釈して、EA の実行ファイルに AI の出力の一部が含まれている可能性を仮定することもできます（私はそのような EA を見たことすらありません）。しかし、最新の更新日以降については、まったく説明がつきません。

Knights of the Round はバックテスト、さらには最適化も可能

Knights of the Round は、AI によって完全に駆動されるゴールド（XAUUSD）取引エキスパートです。

私たちはいくつかの技術的手法を用いて、Knights of the Round がバックテスト、さらには入力パラメータの最適化まで行えるようにしました。決して簡単ではありませんが、完全に実現可能です。複数の AI 出力キャッシュファイルを提供しており、それらをダウンロードして AI のパフォーマンスをバックテストすることができます。

また、お好みの AI に切り替え、EA の入力パラメータを自動的に最適化することも可能です。これには、AI の出力キャッシュファイルを生成するための当社の無料ツールを使用します。

詳細については、詳細説明ドキュメント をご覧ください。

設定例