Knights of the Round

Kolayca geriye dönük test edilebilen AI EA'lerin çoğu aldatıcıdır

Hepimiz biliyoruz ki, AI (büyük modeller) kullanmak bir istekte bulunmayı gerektirir. Ancak MQL5 belgeleri açıkça belirtir: WebRequest() fonksiyonu strateji testinde çalıştırılamaz.（WebRequest() cannot be executed in the Strategy Tester.）

Bu nedenle kolayca geriye dönük test edilebilen AI EA'lerin çoğu aslında aldatıcıdır. En azından, AI'nın bu EA'lerde sadece süsleyici bir rol oynadığını veya hatta tamamen isteğe bağlı bir rol olduğunu söyleyebiliriz.

En son güncelleme tarihinden sonraki zaman dilimlerinde hâlâ kolayca test edilebilen AI EA'ler için, bunların aldatıcı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü güncelleme tarihinden önceki zaman diliminde, EA yürütme dosyalarında kısmi AI çıktısı bulunduğunu iyi niyetle varsayabiliriz (böyle bir EA gördüğümü bile söyleyemem). Ancak güncelleme tarihinden sonraki durum tamamen açıklanamaz.

Knights of the Round geriye dönük test edilebilir ve hatta optimize edilebilir

Knights of the Round, tamamen AI tarafından yönetilen bir altın (XAUUSD) işlem uzmanıdır.

Bazı teknik yöntemler kullanarak, Knights of the Round'un parametrelerini geriye dönük test edebilir ve optimize edebilirsiniz. Bu basit değil ama tamamen mümkündür. Birkaç AI çıktı önbellek dosyası sağladık; bunları indirip AI performansını test edebilirsiniz.

Ayrıca, tercih ettiğiniz AI'ya geçebilir ve EA'nın giriş parametrelerini otomatik olarak optimize edebilirsiniz. Bu, AI çıktı önbellek dosyalarını oluşturmak için ücretsiz aracımızı kullanmayı gerektirir.

Detaylar için ayrıntılı dokümana bakabilirsiniz.

Örnek Konfigürasyon

  • Model:
    • x-ai/grok-4.1-fast: Her işlem günü $0.05 maliyet
  • Zaman dilimi: H1
  • Hesap bakiyesi: Minimum $100
  • İşlem enstrümanı: XAUUSD
  • Kaldıraç: Minimum 1:30
  • Broker: Sınırlama yok
  • Konfigürasyon dosyası: Ayrıntılı dokümandan indirilebilir
Yazarın diğer ürünleri
Golden Breakout Rider
Shui Hua Li
Uzman Danışmanlar
Tanıtım Golden Breakout Rider, fiyatın istikrarlı olduğu ve hızlı değiştiği bölgeleri tanımlamak için son derece verimli bir algoritma kullanır ve bu bölgelerde altın (XAUUSD) için bekleyen emirlerle işlem yapar. AI yok, grid yok, Martingale yok, hiçbir tehlikeli veya şeffaf olmayan işlem stratejisi yok. Golden Breakout Rider başlangıçta Free Rider olarak adlandırılmak istendi, ancak yasaklı bir kelime içerdiği için doğrulama geçmedi. Free Rider ismi, bu EA’nın fiyat istikrarlı ve hızlı değiştiğ
