La plupart des EA AI facilement testables sont trompeurs

Nous savons tous que l'utilisation de l'IA (grands modèles) nécessite l'envoi de requêtes. Mais la documentation MQL5 indique clairement que la fonction WebRequest() ne peut pas être exécutée dans le testeur de stratégie. （WebRequest() cannot be executed in the Strategy Tester.）

Ainsi, les EA AI facilement testables sont essentiellement trompeurs. On peut au moins dire que l'IA dans ces EA ne joue qu'un rôle décoratif, voire est totalement superflue.

Pour les EA AI qui restent facilement testables même après leur dernière mise à jour, nous pouvons affirmer sans doute qu'ils sont trompeurs. Avant la date de mise à jour, on pourrait supposer de bonne foi qu'ils intègrent une partie des sorties de l'IA dans le fichier exécutable de l'EA (je n'ai même jamais vu un tel EA). Mais après la dernière mise à jour, cela ne s'explique plus du tout.

Knights of the Round peut être testé et même optimisé

Knights of the Round est un expert en trading sur l'or (XAUUSD) entièrement piloté par l'IA.

Grâce à certaines techniques, nous avons permis à Knights of the Round d'être testable et même d'optimiser les paramètres d'entrée. Ce n'est pas simple, mais totalement faisable. Nous fournissons plusieurs fichiers de cache de sorties d'IA que vous pouvez télécharger et utiliser pour tester les performances de l'IA.

Vous pouvez également changer l'IA que vous préférez et optimiser automatiquement les paramètres d'entrée de l'EA. Cela nécessite l'utilisation de notre outil gratuit pour générer les fichiers de cache de sortie de l'IA.

Pour plus de détails, consultez le document explicatif détaillé.

