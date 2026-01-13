Knights of the Round
Shui Hua Li
La maggior parte degli EA AI facilmente testabili sono ingannevoli
Tutti sappiamo che l'uso dell'AI (intesa come grandi modelli) richiede l'invio di richieste. Ma la documentazione di MQL5 indica chiaramente: la funzione WebRequest() non può essere eseguita nel Strategy Tester.（WebRequest() cannot be executed in the Strategy Tester.）
Quindi quegli EA AI che possono essere facilmente testati sono fondamentalmente ingannevoli. Si può dire almeno che l'AI nei loro EA funge solo da abbellimento, o addirittura è del tutto opzionale.
Per quegli EA AI che, anche dopo l'ultima data di aggiornamento, possono essere facilmente testati, possiamo affermare senza dubbio che sono ingannevoli. Perché nel periodo precedente alla data di aggiornamento, possiamo concedere il beneficio del dubbio e supporre che contengano parte dell'output dell'AI nei file eseguibili dell'EA (anche se non ho mai visto un EA fatto così). Ma dopo l'ultima data di aggiornamento, ciò diventa del tutto inspiegabile.
Knights of the Round può essere testato e persino ottimizzato
Knights of the Round è un Expert Advisor per il trading dell’oro (XAUUSD) completamente guidato dall'AI.
Abbiamo utilizzato alcune tecniche per permettere a Knights of the Round di essere testato e persino di ottimizzare i parametri di input. Non è semplice, ma completamente fattibile. Forniamo diversi file di cache degli output dell'AI, che puoi scaricare e usare per testare le prestazioni dell'AI.
Puoi anche cambiare l'AI a tuo piacimento e ottimizzare automaticamente i parametri di input dell'EA. Questo richiede l'uso dei nostri strumenti gratuiti per generare i file di cache degli output dell'AI.
Per maggiori dettagli consulta il documento esplicativo.
Esempio di configurazione
- Modello:
- x-ai/grok-4.1-fast: costo di $0,05 per giorno di trading
- Periodo temporale: H1
- Deposito: minimo $100
- Strumento di trading: XAUUSD
- Leva: minimo 1:30
- Broker: qualsiasi
- File di configurazione: scaricabile dal documento esplicativo