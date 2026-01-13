거래 신호： 단일 모델: x-ai/grok-4.1-fast 이중 모델: x-ai/grok-4.1-fast 및 xiaomi/mimo-v2-flash:free

대부분 쉽게 백테스트 가능한 AI EA는 사기입니다

우리는 모두 알고 있습니다. AI(대형 모델)를 사용하는 것은 요청을 보내야 합니다. 하지만 MQL5 문서에서는 명확히 다음과 같이 지적하고 있습니다: WebRequest() 함수는 전략 테스터에서 실행될 수 없습니다. （WebRequest() cannot be executed in the Strategy Tester.）

따라서 쉽게 백테스트 가능한 AI EA는 기본적으로 사기라고 볼 수 있습니다. 적어도 그들의 EA에서 AI는 장식용 역할만 하거나, 없어도 되는 역할일 가능성이 높습니다.

최신 업데이트 날짜 이후의 시간 구간에서 여전히 쉽게 백테스트 가능한 AI EA는, 우리는 완전히 사기라고 단정할 수 있습니다. 업데이트 이전 구간에서는, EA 실행 파일에 일부 AI 출력이 포함되어 있다고 선의로 가정할 수도 있습니다(저는 실제로 이렇게 한 EA를 본 적도 없습니다). 그러나 최신 업데이트 이후에는 이 설명이 전혀 맞지 않습니다.

Knights of the Round는 백테스트와 최적화가 가능합니다

Knights of the Round 는 완전히 AI 기반으로 구동되는 금(XAUUSD) 거래 전문가입니다.

우리는 몇 가지 기술적 방법을 통해 Knights of the Round 가 백테스트와 입력 파라미터 최적화를 할 수 있도록 했습니다. 간단하지는 않지만 완전히 가능합니다. 우리는 여러 AI 출력 캐시 파일을 제공하며, 이를 다운로드하여 AI 성능을 백테스트할 수 있습니다.

원하는 AI로 전환하고 EA의 입력 파라미터를 자동으로 최적화할 수도 있습니다. 이를 위해서는 우리의 무료 도구를 사용하여 AI 출력 캐시 파일을 생성해야 합니다.

자세한 내용은 상세 설명 문서를 확인하세요.

