Knights of the Round（中文版）

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安装步骤
- 从下方下载配置压缩包（*.zip），并解压
- 打开 XAUUSD H1 图表，拖拽 EA 执行文件到图表
- 选择并加载自己喜好的配置文件（*.set），在第一个参数中填入你自己的 OpenRouter API Key
- 开始运行
AI 接口服务供应商：OpenRouter
请注册一个 OpenRouter 账户，并创建一个 API Key。如果你准备使用免费模型，那就不需要入金。
添加 URL 源
工具 (Tools) -> 选项 (Options) -> EA 交易 (Expert Advisors) -> 允许 WebRequest 用于所列的 URL (Allow WebRequest for listed URL)
配置列表
lc-h1-201124-251124-g4.1f
- 缓存文件时间周期: H1
- 时间范围: 2020-11-24 ~ 2025-11-24
- 模型:
- x-ai/grok-4.1-fast: 每个交易日花费 $0.05
- 配置压缩包: 点击下载
lc-h1-201124-251124-g4.1f-mimov2f
- 缓存文件时间周期: H1
- 时间范围: 2020-11-24 ~ 2025-11-24
- 模型:
- x-ai/grok-4.1-fast: 每个交易日花费 $0.013, H4
- xiaomi/mimo-v2-flash:free: free
- 于2026年1月26日废弃，回测继续使用免费版，实盘交易请替换为付费版 xiaomi/mimo-v2-flash，每个交易日花费 $0.008，H4
- 配置压缩包: 点击下载
lc-h1-210103-260103-mimov2f
- 缓存文件时间周期: H1
- 时间范围: 2021-01-03 ~ 2026-01-03
- 模型:
- xiaomi/mimo-v2-flash:free: free
- 于2026年1月26日废弃，回测继续使用免费版，实盘交易请替换为付费版 xiaomi/mimo-v2-flash，每个交易日花费 $0.03
- 配置压缩包: 点击下载
lc-h1-210214-260214-trinitylp
- 缓存文件时间周期: H1
- 时间范围: 2021-02-14 ~ 2026-02-14
- 模型:
- arcee-ai/trinity-large-preview:free: free
- 配置压缩包: 点击下载
高级
请先下载 Knights of the Round Helper 最新的 .ex5 文件，点击下载。
怎么回测？
- 配置压缩包解压后有一个 kotr-ai-res.jsonl 文件，这是 AI 的输出缓存文件，将其复制到 Mql5 的 FILE_COMMON 里，一般位于：
- Window: C:\Users<用户名>\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files
- Mac: ~/Library/Application\ Support/net.metaquotes.wine.metatrader5/drive_c/users/user/AppData/Roaming/MetaQuotes/Terminal/Common/Files
- 回测 Knights of the Round，确保 Symbol、时间周期、时间范围和缓存文件一致即可。
回测交易商
怎么优化参数?
与回测相同，开启优化，选择 Custom max 优化函数，挑选自己想要优化的参数及其范围即可。
怎么切换模型？
- 修改模型列表，填入你喜欢的模型。
- 选择回测起止时间，以及时间周期（推荐 H1），运行一次 Knights of the Round。这会生成一个 kotr-ai-req.jsonl 文件，位于上面提到的 FILE_COMMON。
- 注意：如果已经存在 kotr-ai-res.jsonl 文件，Knights of the Round 会自动进入正式的回测，而不是生成 kotr-ai-req.jsonl 文件。如果希望继续生成 kotr-ai-req.jsonl 文件，你可以先删除 kotr-ai-res.jsonl 文件。
- 生成 kotr-ai-req.jsonl 文件时，并不会发生交易，所以如果你看到的曲线是一条直线，不用担心，这是正常的。
- 将 Knights of the Round Helper 拖到任意图表上，输入 OpenRouter API Key，一直运行，直到专家面板输出 RunFetchAiResTask End 为止，这时候你会得到一个 kotr-ai-res.jsonl 文件，这就是我们说的 AI 的输出缓存文件。
- 你可以随时关闭图表来停止 Knights of the Round Helper 的运行。当你下次启动 Knights of the Round Helper 时，它会从中断的位置继续工作。
- 接下来你就可以开始优化参数并回测了，如果效果特别好，你也可以去 Knights of the Round 的评论区把结果分享给大家。