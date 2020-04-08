Trend Strategy Pro System MT5

Trend Strategy Pro 是一个不重绘、不后绘的指标，旨在识别所有市场条件下的高概率趋势反转和背离信号。非常适合寻求精确入场点和专业级分析的交易者！


加入频道以获取独家信息和更新：https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor


这个专业指标将两种强大的交易策略合二为一，通过集成的信息面板为您提供清晰的视觉信号和全面的市场分析。

此指标将每周更新，添加新策略并改进现有策略。


它是如何工作的？ 非常简单：

  • 红色箭头表示卖出信号。
  • 蓝色箭头表示买入信号。


一个指标中的两种强大策略

策略1：趋势反转

该策略使用威廉指标（WPR）和高级模式识别来识别潜在的趋势反转。它检测市场动量何时发生变化，为逆势交易或回撤后的趋势延续发出最佳入场点信号。


策略2：背离策略

该策略使用线性回归分析检测价格行为与MACD指标之间的经典背离模式。背离信号通常先于重大价格变动，使该策略非常适合早期捕捉主要趋势变化。


专业信息面板

该指标包括一个综合信息面板，显示：

  • 当前使用的策略
  • 交易品种和时间框架
  • 实时点差计算
  • 基于RSI的市场趋势分析（看涨/看跌）
  • 最后信号类型（买入/卖出）
  • 当前时间


高级警报系统

通过集成警报系统，永不错过交易机会：

  • 声音警报，即时通知
  • 电子邮件警报，提供详细的信号信息
  • 推送到您的移动设备
  • 可配置的警报频率

所有警报与信号生成同步，仅在有效信号的K线收盘时触发，防止虚假通知。


它会重绘或后绘吗？

对于箭头式指标，最重要的问题之一是它是否会重绘后绘。对于Trend Strategy Pro，答案是明确的：


此指标不会重绘

这意味着信号在显示在图表上后不会消失或改变位置。每个箭头都基于完全关闭的K线，因此不会重新计算或删除。

  • 它不使用当前K线（i == 0）生成信号
  • 它只使用已关闭的数据（i >= 1）
  • 一旦绘制箭头，它将永久保留在那里


它也不会后绘

后绘是指指标通过显示从未实际实时出现的历史信号来"伪造过去"。

Trend Strategy Pro一致地处理所有历史数据，不会添加虚假的过去信号

  • 过去的信号是真实的，在实际时刻给出
  • 不会追溯插入箭头
  • 您在历史中看到的内容反映了真实交易中实际会发生的情况


如何验证这一点？

  1. 使用MT5的可视化策略测试器
  2. 逐根K线移动并检查：
    • 箭头仅在K线收盘时出现
    • 它们永远不会消失或移动
    • 绘制新信号时不会出现旧信号


结论


技术要求 状态
它会重绘信号吗？
它会后绘吗？
它使用未来数据吗？
基于已关闭的K线？
适合真实交易？ 绝对适合


Trend Strategy Pro以透明度和精确性构建。您看到的就是您实际得到的——没有意外。


推荐设置

Trend Strategy Pro可以在所有时间框架上使用，但通常在以下时间框架上获得最佳性能：

  • M15、M30、H1用于摆动交易和趋势跟踪
  • H4、D1用于头寸交易和主要趋势识别


主要特点

  • 一个指标中包含两种专业交易策略
  • 不重绘和不后绘的信号
  • 带有实时市场数据的综合信息面板
  • 同步警报系统（声音、电子邮件、推送通知）
  • 默认隐藏高级参数以简化操作
  • 可配置的信号频率（低/中/高）
  • 趋势反转策略的风险级别调整
  • 背离策略的可自定义MACD和线性回归参数


无论您是寻找清晰信号的初学者，还是寻求专业级分析工具的经验丰富的交易者，Trend Strategy Pro都能为您提供成功交易所需的精确性和可靠性。

推荐产品
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
指标
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
指标
A powerful oscillator that provide Buy and Sell signals by calculating the investor liquidity. The more liquidity the more buy possibilities. The less liquidity the more sell possibilities. Please download the demo and run a backtest! HOW IT WORKS: The oscillator will put buy and sell arrow on the chart in runtime only . Top value is 95 to 100 -> Investors are ready to buy and you should follow. Bottom value is 5 to 0 -> Investors are ready to sell and you should follow. Alert + sound will appe
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
指标
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
指标
This trading indicator is non-repainting, non-redrawing, and non-lagging, making it an ideal choice for both manual and automated trading. It is a Price Action–based system that leverages price strength and momentum to give traders a real edge in the market. With advanced filtering techniques to eliminate noise and false signals, it enhances trading accuracy and potential. By combining multiple layers of sophisticated algorithms, the indicator scans the chart in real-time and translates comple
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
指标
指标技术说明 – Delta Profile for MetaTrader 5 Delta Profile 是为 MetaTrader 5 开发的一款指标，用于在指定的 K 线区间内对成交量流进行详细分析。它能够在不同的价格水平上对正向成交量（与上涨相关）和负向成交量（与下跌相关）的不平衡进行结构化和可视化展示。最终，用户可以清晰地识别图表中成交最为集中的区域，以及真实的市场不平衡形成的位置。 以下是该指标的主要技术特征与参数说明。 核心概念 指标会识别 价格水平 ，并将其分类为正向成交量、负向成交量，以及净 Delta（正负成交量的差值）。 每个价格水平会在图表中以 水平条形 显示，帮助用户直观观察市场活跃区和不平衡区域。 用户可自由控制 分析的 K 线数量 、 价格精度（小数位数） 、 显示的最大水平数量 以及 可视化样式 。 主要功能 价格水平映射 ：根据设定的精度对价格进行四舍五入，并累计对应 K 线的成交量。 净 Delta 计算 ：显示正负成交量的差值，提供每个价格区间的客观数值。 最强 Delta 水平突出显示 ：自动识别 Delta 绝对值最大的价格水平，并用特殊颜色标
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
指标
SMC Venom 模型 BPR 指標是針對在智慧貨幣 (SMC) 概念內工作的交易者的專業工具。它會自動辨識價格圖表上的兩種關鍵模式： FVG （公平價值缺口）是三根蠟燭的組合，其中第一根和第三根蠟燭之間存在缺口。它在水平之間形成一個沒有成交量支撐的區域，這通常會導致價格調整。 BPR （平衡價格區間）是兩種 FVG 模式的組合，形成一個「橋樑」 - 當價格以低成交量活動移動時，突破並返回到水平的區域，從而在蠟燭之間產生間隙。 這些模式可協助交易者透過分析圖表上的交易量和價格動態（大型市場參與者和普通參與者之間的互動）來識別關鍵的支撐/阻力位、突破區域和切入點。 此指標以矩形和箭頭的形式可視化模式，也支援靈活的警報設定。 主要特點： 模式顯示模式：選擇顯示 BPR 模式（看漲和看跌）或 FVG 模式（看漲和看跌）。 可以隱藏所有圖表分析模式。 以條數過濾：BPR 結構中 FVG 之間的最小/最大距離。 訊號的附加視覺化： 箭頭有 9 種類型可供選擇（標準、細、分形等）或手動輸入 Wingdings 代碼，其表格可以選擇性地顯示在圖表上。 設定顏色、尺寸及其縮放時相對於價格的動態
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Professional PinBar Reversal Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
指标
PIN BAR POWER REVERSAL SCANNER MT5   UNLOCK THE SECRET OF INSTITUTIONAL TRADING WITHOUT THE HEDGE FUND BUDGET What If I Told You There's a Way to Spot Reversals BEFORE They Happen? Professional traders know: Pin bars at key levels are where fortunes are made. The institutions use them. The smart money follows them. And now, YOU can trade them with surgical precision. ---SPECIAL BONUS (VALID TILL JUNE 2026)- OUR DAILY SCALPER EA for BTCUSD and VIX75 •········································
Rubdfx Supply Demand
Namu Makwembo
指标
Holiday Sales Zones Indicator The Zones Indicator is your everyday Trading tool that  leverages advanced algorithms, including ICT institutional concepts like order blocks , engulfing candle patterns , and Level interactions , to identify critical levels of supply and demand (Resistance & Support). Visual signals are generated and clearly marked on the chart, providing a straightforward guide for traders to spot key opportunities. Key Features Advanced Algorithmic Analysis : Identifies supply
Golden Limit
Renato Fridschtein
指标
There are no limits! Golden Limit is the ultimate indicator to get clear and easy readings of price movements on charts. It projects support and resistance ranges, calculated by statistical models involving Price Action and the Fibonacci sequence, revealing in advance the behavior of prices and the best places to trade and not to trade. It also has two moving averages to help choose the best entries. The Golden Limit method was created from a proven model. In summary: We use the names of precio
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
指标
RR Ratio KS Visual Calculator Unlock effortless risk-reward mastery with the RR Ratio KS Visual Calculator —a sleek, professional MetaTrader 5 indicator that automates TP/SL calculations and delivers crystal-clear visual setups directly on your chart. No more tedious manual math or miscalculations: it instantly computes precise dollar amounts based on your lot size and position direction (buy/sell), displaying interactive lines for TP, SL, half-price targets, and open levels. Perfect for traders
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
指标
Unlock the Market's Hidden Blueprint with Advanced Pattern Recognizer Tired of staring at charts, struggling to spot high-probability trading opportunities? What if you had a professional analyst scanning the markets 24/7, drawing perfect trendlines, and calculating precise profit targets for you? Introducing Advanced Pattern Recognizer for MetaTrader 5 – Your Automated Technical Analysis Powerhouse. This isn't just another indicator. It's a sophisticated algorithmic engine designed to do the he
Power Trade Indicator Plus
Joel Malebana
指标
Introducing the Power Trade Plus indicator designed by a small group of traders with a few years of experience trading the market profitably.  The Power Trade Plus is derived from the Power Trade indicator,  the indicator strive in powerful sniper entries and take profit levels,  with an algorithm that's can determine the markets volatility and Provides entries based on the current market volatility. This indicator is much more effective in stock ,currencies and indices.
LevelPAttern MT5
Maxim Sokolov
指标
LevelPAttern MT5 is a technical indicator based on the daily levels and Price Action patterns. The indicator is based on the standard ZigZag indicator + reversal candlestick pattens, such as Star, Hammer (also knows as Pin bar), Engulfing and others. The indicator generates audio and text notifications when a pattern is formed and a level is touched. It also supports sending email and push notifications. Indicator operation features It is suitable for working with any CFD and FOREX trading inst
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
指标
ATREND： 工作原理及使用方法 工作原理 “ATREND”指标针对MT5平台设计，旨在通过结合多种技术分析方法为交易者提供强有力的买卖信号。该指标主要利用平均真实波幅（ATR）来测量波动性，并结合趋势检测算法来识别潜在的市场动向。 购买后请留言，您将获得特别的赠品。 主要特点： - 动态趋势检测：该指标评估市场趋势并相应调整信号，帮助交易者与当前市场条件对齐策略。 - 波动性测量：通过使用ATR，该指标衡量市场波动性，这对于确定最佳止损（SL）和止盈（TP）水平至关重要。 - 信号可视化：该指标在图表上直观地表示买卖信号，增强交易者的决策能力。 操作步骤 输入和设置： - 时间框架：此输入允许您设置指标计算的主要时间框架，默认值为15分钟。 - 时间框架2：此输入可用于定义额外分析的辅助时间框架，默认值为1分钟。 - 移动：此参数允许您将指标的计算向回移动，默认值为0。 - SLATR：此输入定义用于根据ATR计算止损水平的乘数，默认值为2.56。 - TPATR：此输入定义用于根据ATR计算止盈水平的乘数，默认值也为2.56。 - AlertsOn：启用或禁用交易信号的警报，
Multi Timeframe Chart
Bekono Owona Roger Blaise
指标
MTFC指标：多时间框架图表工具——一眼看透所有周期！ 想象一下，无需切换图表，就能在当前界面直接看到更高时间周期（如M5、M15、H1、H4、D1、MN1等）的趋势、K线和关键价位。告别繁琐操作，告别盲目猜测——所有分析，一图搞定！ 这就是MTFC指标的强大之处！ 1. 它解决了什么问题？ 交易者都明白“趋势背景”的重要性，但频繁切换图表不仅耗时耗力，还会分散注意力： 错失机会：因忽略大周期趋势而误判方向。 过度分析：同时盯多个图表导致决策瘫痪。 情绪化交易：因遗漏关键价位而匆忙进场。 如果能在当前图表上直接查看任意高周期数据呢？ MTFC（多时间框架图表指标）应运而生！ 适用于外汇、加密货币、股票、指数等所有市场！ 2. 核心功能 这款革命性指标将高周期数据直接叠加到当前图表，助您： 实时高周期K线（M5/H1/D1/MN1等）：同步追踪大趋势动向。 历史关键价位：自动标记支撑/阻力（可自定义显示数量）。 清晰视觉区分：当前图表与高周期数据一目了然。 全参数自定义：颜色、间距、线型、标签均可自由调整。 无需多开窗口，不占系统资源！ 3. 为什么交易者爱不
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
指标
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
Indicator LuxAlgo Envelope
Luis Orlandini
指标
This indicator builds upon the previously posted Nadaraya-Watson smoothers. Here we have created an envelope indicator based on Kernel Smoothing with integrated alerts from crosses between the price and envelope extremities. Unlike the Nadaraya-Watson estimator, this indicator follows a contrarian methodology. Please note that by default this indicator can be subject to repainting. Users can use a non-repainting smoothing method available from the settings. The triangle labels are designed so
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Supply Demand RSJ
JETINVEST
指标
指标供需 RSJ PRO 计算并在图表上绘制“供应”和“需求”区域，识别区域类型（弱、强、已验证、已证明），并在区域重新测试的情况下显示它的次数被重新测试。 “供应”区是出现供大于求的价格区域，导致价格下跌。 “需求”区域是需求大于供应的价格区域，从而推高价格。 请务必尝试我们具有可配置功能和警报的专业版本： Suppy Demand RSJ PRO 区域分类 弱：价格区域，如果重新测试，可能会被违反。 强：价格区域已经改变了趋势方向，不太可能很快被重新测试。 已验证：强价区，最多有1-3次复测，但价格未能突破该区。 证明：强势价格区域，有3次或以上复测，但价格未能突破该区域。 Broken/Turncoat：被打破的价格区域，在支撑的情况下成为阻力，在阻力成为支撑的情况下。 设置 显示区域标签和信息：真实案例在区域的右侧写下区域类型和重新测试的次数（如果适用）。 注意：仅当图表偏移选项处于活动状态时才有效。 字体颜色：设置文本的颜色 字体大小：设置字体大小 如果您仍有疑问，请通过直接消息与我联系： https://www.mql5.com/zh/users/robsju
Adjustable Consecutive Fractals
Wayne Theo Botha
指标
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
Reversal Candles Hammers Non Repaint
Marcelo Guimaraes de Lima
指标
This indicator was creating a perfect structure to not re-paint or recalculate, all signals are accurate. I can create a robotic version of this indicator but I need more precision in the signals. So appreciate this work. Tips to use when trading, do not buy at the top or sell at the bottom, always buy at the bottom  and sell at the top. Risk 1 to 3. In the settings you can adjust the size of the shadow or trail of the candle, you can change the colors and sizes of the arrows.
FREE
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
指标
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
MW Pattern Pro MT5
Noiros Tech
指标
M & W Pattern Pro is an advanced scanner for M and W patters , it uses extra filters to ensure scanned patterns are profitable. The indicator can be used with all symbols and time frames. The indicator is a non repaint indicator with accurate statistics calculations. To use , simply scan the most profitable pair using the statistics dashboard accuracy , then enter trades on signal arrow and exit at the TP and SL levels. STATISTICS : Accuracy 1 : This is the percentage of the times price hits TP
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
指标
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Provided Trend
Nadiya Mirosh
指标
Provided Trend is a complex signal formation indicator. As a result of the work of internal algorithms, you can see only three types of signals on your chart. The first is a buy signal, the second is a sell signal, and the third is a market exit signal. Options: CalcFlatSlow - The first parameter that controls the main function of splitting the price chart into waves. CalcFlatFast - The second parameter that controls the main function of splitting the price chart into waves. CalcFlatAvg - Para
King Of Signals with calculations
Pavel Malyshko
指标
Breakthrough signal indicator for the MT5 platform: Your reliable assistant in the world of trading! We are pleased to present you with an innovative signal indicator, which was created in collaboration with an outstanding mathematician. This indicator combines advanced algorithms and the best of the world of mathematical analysis, providing traders with a unique tool for predicting market movements. Why is this indicator unique? 1 .Entry signals without redrawing If a signal appears, it sta
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
指标
ACB Breakout Arrows 指标通过检测特殊的突破形态，提供市场中的关键入场信号。该指标持续扫描图表中的价格动量，在价格出现重大变动前，提前提供精确的入场信号。 点击此处获取多品种多周期扫描器 - ACB Breakout Arrows MT5 扫描器 主要特点 指标自动提供止损和止盈价格。 内置多周期扫描仪仪表盘，可追踪所有时间周期的突破信号。 适用于日内交易者、波段交易者和剥头皮交易者。 优化算法提升信号精度。 特别设置的快速盈利线用于无亏损移动或短线目标。 支持胜率、盈亏比、平均利润等绩效分析指标。 无重绘，信号可靠。 交易确认 - 可使用 ACB Trade Filter 指标 来过滤低概率的交易信号。 强烈买入： 向上箭头 + 绿色柱状图 + 多头趋势。 强烈卖出： 向下箭头 + 红色柱状图 + 空头趋势。 当柱状图为灰色且趋势为震荡时，应避免交易。 （可选） -  使用  KT 支撑阻力水平指标  避免在重要支撑/阻力位附近入场。这类交易可能迅速变成亏损。 “一个成功交易者的目标是做出最好的交易。金钱只是附属。” —— 亚历山大·埃尔德 输入参数 历史
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
指标
我们的   Basic Support and Resistance   指示器是提高技术分析所需的解决方案。该指标允许您在图表/ MT4版本 功能 斐波那契水平的集成： 可以选择显示斐波那契水平以及支持和阻力水平，我们的指标使您对市场行为和可能的逆转区域有更深入的了解。 性能优化： 只能在每个栏的打开时更新扩展线，我们的指标可确保最佳性能，而无需牺牲支持和阻力级别的准确性。 输入 主设置 Timeframe:   通过此输入，您可以选择在图表上显示较高时间范围的支撑线和阻力线。 Support/Resistance Strength [Number of Bars]:   使用此输入，您可以确定支撑和电阻的强度。数量越高，支持/阻力越强。 Price mode:  此参数允许您选择哪种价格将用于计算支持和电阻水平。它可以是收盘价，最高价格，最低价格等。取决于您的策略和偏好，您可以选择最适合您需求的价格。 显示设置 Display Fibonacci levels:   此参数确定是否将显示斐波那契水平以及图表上的支持和电阻级别。斐波那契水平是技术分析中使用的关键水平，并使用斐
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 黄金 (XAU/USD) 交易系统 专为认真的交易者设计: 采用结构化、数据驱动的方法进行黄金交易，该方法结合了多种市场分析因素。此工具旨在支持您的黄金交易分析。 限时价格机会 这是在价格上涨之前拥有 Gold Sniper Scalper Pro 的机会。 产品价格将在每接下来的 10 次购买后增加 $50。 最终价格: $498 定义您的分析优势的功能 Gold Sniper Scalper Pro 是一个全面的工具包，旨在为您提供深刻见解和清晰的统计优势： 详细的指标使用指南，包括系统信息、输入自定义设置以及指标使用注意事项，已在下方 MQL 文章中呈现。请参阅该文档。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs 多算法架构: 系统的核心是多个分析算法的智能组合，它们同步运行以过滤市场噪音并确定潜在
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
指标
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
指标
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
指标
我们为您呈现一个革命性的指标，它改变了趋势交易世界的游戏规则。 该指标旨在重新思考性能并将您的交易体验提升到前所未有的高度。 我们的指标拥有先进功能的独特组合，使其有别于竞争对手。 "真实定价因素"的先进技术即使在最困难和最不稳定的市场条件下也能确保无与伦比的稳定性。 告别不稳定的模式，破碎的指标，欢迎有意识的，受控的交易。 该指标不仅仅是一个美丽的画面！ 指标应该将赔率转移到交易者身边，从而赚取利润。 熟悉基于指标信号的交易结果(全自动模式): https://www.mql5.com/zh/signals/2339244 AceTrend在根据RBTI版本的趋势指标排名中排名第一。 您可以通过在互联网上搜索有关"测试AceTrend趋势指标"的信息来了解更多信息。 AceTrend-最大的盈利能力和交易控制. 我们的指标根据当前市场报价而不是历史来突出盈利能力。 加入革命-释放您的交易经验的潜力! 指标不会在已形成的柱上重绘。 如果柱形已形成，指标读数保持不变。 该指标适用于从M1到MN的任何时间框架。 标准是H1时间框架。 您的反馈非常重要！ 您有任何问题，建议，或只是想分享您的
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
指标
TPSproTrend PRO 能够识别市场真正改变方向的时刻，并在行情开始时形成入场点。 你应该在价格刚刚开始波动时入场，而不是在波动已经发生之后。 指标   它不会重新绘制信号，并自动显示入场点、止损点和止盈点，使交易清晰、直观、有条理。 俄语说明 -   MT4 版本 主要优势 信号不重绘。 所有信号均为固定值。 如果出现箭头 -     它不会再改变也不会消失了。 您可以基于稳定的数据做出交易决策，而无需承担虚假信号的风险。 现成的买卖入场点 该指标会自动确定最佳交易时机，并在图表上用箭头显示出来。 无需猜测或主观分析——只有清晰的信号。 自动止损和止盈区域 信号发出后，您立即会看到： 入口点 风险限制区（止损） 止盈区 这允许   在达成交易前评估交易条款   并遵守风险管理规定。 自适应止损（移动止损） 该指标采用智能交易支持逻辑，随着时间的推移……     降低止损规模，从而降低初始风险。 支持更高时间框架（MTF） TPSproTrend PRO 显示： 来自更高时间框架的关键 MIN/MAX 修正 实际趋势变化 修正编号显示了运动的结构 交易很有帮助   顺应大
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
指标
这款指标用于 MT5，可提供准确的入场交易信号，且无重绘。 它可应用在任何金融资产：外汇、加密货币、贵金属、股票、指数。 它将提供极其精准的评估，并告诉您何时开仓和平仓的最佳时机。 观看 视频 (6:22)，其中包含一个仅处理单一信号的示例，该信号即可值回指标购价！ 大多数交易者在 Entry Points Pro 指标的帮助下，在第一个交易周内即改善了他们的交易结果。 订阅我们的 Telegram 群 ！ Entry Points Pro 指标的益处。 入场信号无重绘 如果信号出现，并得到确认，则它不会再消失；不像是重绘指标，它会导致重大的财产损失，因为它们可以在显示信号后再将其删除。 无差错开仓 指标算法可令您找到入场交易（买入或卖出资产）的理想时机，从而提高每位交易者的成功率。 Entry Points Pro 可操作任何资产 它允许您在 MT5 平台上交易任何经纪商的加密货币、股票、贵金属、指数、大宗商品和货币。 提供任何方向的信号 Entry Points Pro 指标提供针对任意价格走势的入场交易信号 - 上涨、下跌或横盘（横向）。 最大盈利潜力 离场信号
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
指标
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
指标
FootprintOrderflow权威指南 （本指标还适配不提供DOM数据和BID/ASK数据的经济商） 1. 指标核心理念 Footprint orderflow 是一款基于 订单流（Order Flow） 理论的高级图表工具。与传统的 K 线图只展示 OHLC（开高低收）不同，足迹图通过实时解析 Tick 数据，剖析每根 K 线内部的微观结构。 它能告诉你： 谁在主导？ （买方还是卖方） 哪里成交量最大？ （机构主要筹码交换区） 价格是否被认可？ （停留时间与价值区域） 趋势是否竭尽？ （通过背离信号） 关键背离是否需要提醒？ （通过背离的信号发送MT5弹窗警告，并推送通知到手机） 2. 图表界面深度解析 2.1 基础足迹图 (Standard View) 在普通模式下，K 线被拆解为一个个价格格子（Bin）： 左侧数字 (Bid/Sell) ：代表主动卖出成交量（市价卖单撞击买一价）。 右侧数字 (Ask/Buy) ：代表主动买入成交量（市价买单撞击卖一价）。 背景热力图 ：颜色越深（或亮度越高），代表该价位的总成交量越大，直观展示流动性聚集区。 失衡高亮 (Imba
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
指标
简单来说，当白色数字（称为“点”）开始出现在当前蜡烛图旁边时，您就可以开始交易了。白色“点”表示当前的买入或卖出交易正在进行，并且方向正确，其白色即为标志。当白色点的移动停止并变为静态绿色时，这表示当前动能已结束。绿色数字表示以“点”为单位的总利润，无论是来自买入还是卖出交易。 此外，还可以通过指标中的其他高级专业分析工具来开仓。通过观察指标中显示的信号和颜色，您可以高精度地捕捉大量剥头皮交易机会。只需确保在测试或实时图表中理解该指标的运作方式。 适用于大多数外汇市场：非常适合交易黄金和热门指数市场——道琼斯、标普500、纳斯达克、DAX等，以及外汇货币对如欧元/美元、英镑/美元、美元/日元等众多强势货币对。也支持主要加密货币如比特币、以太坊和稳定币——非常适合在数字资产与传统市场之间进行多元化策略。 限时特价优惠。 Shock Pullback 指标在识别回调和积累区域方面是一项真正的突破。它基于完全创新的算法构建，使交易者能够轻松而清晰地识别交易机会、跟踪价格走势，并检测回调、积累区域、缺口和突破。 Shock Pullback V 3.3 新版本更新 Shock Pullbac
UEX Pure USD Euro Index
Yohana Parmi
指标
* 由于所有主要货币数据的真实性，——建议使用实时图表。 什么是纯美元欧元指数： 英文说明： https://www.mql5.com/en/market/product/152936 使用纯美元欧元指数，探索外汇市场的真实脉搏 ——这是一个创新指标，能够真正揭示全球两种最强势货币之间隐藏的优势和劣势。 与欧元美元等单一货币对不同，此工具衡量美元和欧元在多个主要货币对中的总体表现 ，从而提供清晰、均衡的真实市场情绪视角。 通过整合所有核心美元和欧元货币对的数据， 此指标构建了同步的指数图表，能够反映真实的货币走势 ——而不仅仅是单一货币对的波动。 当美元占据主导地位、欧元反击时，您将立即看到并收到通知， 并在两者之间的平衡发生变化时获得洞察力，这通常比市场做出反应提前几分钟。 这一概念将成为您应对市场的可靠抓手。 纯美元和欧元指数使交易者能够预测趋势变化， 过滤虚假信号，并根据真实的市场间流动调整他们的策略。 无论您是手动交易还是使用自动系统，它都能提供透明的确认工具， ——适用于所有时间范围和市场条件。 这不是一个重新绘制的噱头，也不是单一价格信息的衍生品， ——它是
Real Trend Zigzag PRO
Timo Kosiol
指标
Real Trend Zigzag PRO   shows the real trend of a market, u nlike the default Zigzag indicator. It calculates the trend in real time and shows green lines for upwards trends, red lines for downward trends and blue lines for no trends.  Regarding the old slogan "the trend is your friend" it helps you to decide if should open a buy or sell position. The PRO version is a multi timeframe zigzag (MTF). Means, it shows the trend of the current timeframe as well as the trend of a higher or lower time.
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
指标
- Real price is 200$ - 50% Discount (It is 99$ now) -   It is enabled for 4 purchases. Contact me for extra bonus (Gann Trend indicator), instruction or any questions! - Non-repaint, No lag - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Gann Gold EA MT5 Introduction W.D. Gann’s theories in technical analysis have fascinated traders for decades. It offers a unique approach beyond traditional cha
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 所有數據皆採用「嚴格回測標準」——每筆交易訊號在觸發後的 60 根 K 線內， EURUSD 與 USDJPY 至少須達成 +50 點獲利，黃金（XAUUSD）則須達成 +100 點
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
指标
任何新手或专家交易者的最佳解决方案! 这个指标是一个独特的、高质量的、可负担得起的交易工具，因为我们纳入了一些专有的功能和一个新的公式。只需一个图表，你就可以读出28个外汇对的货币强度！想象一下，你的交易将如何得到改善，因为你的交易是在你的手中进行的。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 这是第一本，原版的! 不要买一个毫无价值的崇拜者的克隆品。 特别的 子窗口中的箭头显示强劲的货币势头GAP将指导你的交易! 当基础货币或报价货币处于超卖/超买区域（外盘斐波那契水平）时，在个人图表的主窗口中出现警告信号。 当货币力量从外围区间回落时，回撤/反转警报。 十字星模式的特别警报 可选择多个时间框架，以快速查看趋势! 货币强度线在所有的时间框架中都非常平稳，当使用较高的时间框架来识别总体趋势，然后使用较短的时间框架来确定精确的入口时，效果非常好。你可以根据自己的意愿选择任何时间框架。每个时间框架都由其自身进行了优化。 建立在新的基础算法
Trend Hunter MT5
Andrey Tatarinov
5 (3)
指标
Trend Hunter 是外汇、加密货币和差价合约市场的趋势指标。 该指标的一个特点是，它可以自信地跟随趋势，当价格略微刺穿趋势线时不会改变信号。 指标不会重新绘制；收盘后会出现入市信号。 当沿着趋势移动时，指标会显示趋势方向上的其他入场点。 根据这些信号，您可以使用较小的止损进行交易。 趋势猎人是一个诚实的指标。 当您将鼠标悬停在指标信号上时，会显示该信号的潜在利润和可能的止损。 当出现新信号时，您可以收到以下通知： 警报 推送通知 通过电子邮件通知 电报中的通知 图表的屏幕截图也会发送到 Telegram，因此您无需打开终端即可做出交易决定。 指标信号可以在电报频道中在线查看 https://www.mql5.com/zh/market/product/11085#!tab=comments&page=13&comment=50356403 趋势猎人扫描仪可帮助您评估其他货币对和时间范围的趋势方向。 您还可以使用扫描仪接收其他仪器的入场信号。 要自动化交易，您可以使用使用指标信号进行交易的顾问  该指标通过位于图表下方的便捷面板进行控制。 MT4 版本 https://www.
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
指标
Was: $299  Now: $99  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings a
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
指标
This indicator has been developed to identify and display these trends quickly and easily, allowing you to see instantly, those currency pairs which are trending, and those which are not – and in all timeframes, with just one click. The 28 currency pairs are displayed as a fan as they sweep from strong to weak and back again, and this is why we call it the ‘currency array’. All 28 pairs are arrayed before you, giving an instant visual description of those pairs that are trending strongly, those
作者的更多信息
Minotaur Waves Signal
Leandro Bernardez Camero
指标
Minotaur Waves 是一款高精度市场分析工具，结合双重信号引擎设计，旨在识别趋势转折点并确认价格动量的变化。系统集成了强大的 Minotaur Oscillator （牛头人振荡器）与动态区间结构，提供清晰可视的非重绘入场信号，适用于所有货币对，尤其在 EURUSD、GBPUSD、USDJPY 的 M1、M5、M15 和 M30 时间周期下表现最佳。 获取最新更新和操作指南： https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor 系统核心组成： 动态区间系统： 实时跟踪价格动量变化，展示关键趋势与突破区域 Minotaur Oscillator： 通过柱状图展示动量极值，精确确认买卖转折点 信号逻辑与入场条件： 交易信号仅在价格行为与振荡器状态共同满足下生成，满足以下全部条件时发出交易提醒： Minotaur Oscillator 出现已确认极值： 高点为 +33 （买入），低点为 -33 （卖出） 价格突破动态区间的关键确认水平 所有计算基于已收盘的K线 ，确保信号不重绘且稳定可靠 在满足以上条件后，系统将触发： 多通道提
Full Scalping Signal
Leandro Bernardez Camero
指标
FullScalping 是一个 不重绘、不后绘 的指标，专门设计用于在任何市场中生成 持续不断的剥头皮入场 。非常适合寻求持续行动的激进交易者！ 加入频道以获取独家信息和更新： https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor 您会注意到它在 几乎每根K线 上都会给出信号，要么确认趋势，要么发出关键回撤信号。就像有一个雷达在不断引导您。 它是如何工作的？非常简单： 红色箭头 进入 卖出 交易。 蓝色箭头 进入 买入 交易。 始终沿着总体趋势方向交易，激进地瞄准 每笔交易15-20点 ，并在任何急剧的市场反转之前快速退出。 信号是 持续的 ，因此您永远不会用完交易机会。目标是使用以下方法执行 密集剥头皮 ： 高仓位 低点差（显示在左下角） 宽止损，放置在最后一次趋势变化附近 您可以观看 实时交易视频 以查看其实际效果，但它非常简单，安装后即可使用。 它会重绘或后绘吗？ 对于箭头式指标，最重要的问题之一是它是否会 重绘 或 后绘 。对于 FullScalping ，答案是明确的： 此指标 不会重绘 这意味着 信号在显示在
Sniper Flip Zones
Leandro Bernardez Camero
5 (2)
指标
Sniper Flip Zones – 精准的买卖信号系统 我设计了 Sniper Flip Zones，以在趋势或震荡市场中识别动量急剧转变的时刻，从而生成极其精准的买入和卖出信号。该系统在 XAUUSD 的 M1/M5 时间框架上表现出色，但通过可配置的参数，也可应用于任何货币对和时间框架。 加入频道以获取最新信息： https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor 核心逻辑包括： – 在极端水平（10/90）处的随机指标反转 – 可选的 %K 和 %D 交叉 – 使用短期和长期简单移动平均线的动态趋势检测 – 避免连续同方向信号的交替逻辑 信号生成方式： – 超买/超卖退出： 指标检测快速随机指标何时退出极端区域（高于90或低于10），通常标志着短期反转。 – 交叉过滤器： 可启用 %K/%D 交叉以获得更强的确认（可选）。 – 趋势对齐： 系统使用双移动平均线过滤器（可配置）检测看涨或看跌趋势偏差，有助于避免逆势信号。 – 交替逻辑： 为减少过度交易，一旦发出买入或卖出信号，下一个信号必须是相反方向。 – 所有计算均基
Gold Flux Signal
Leandro Bernardez Camero
指标
Gold Flux Signal – 针对 XAUUSD 的非重绘信号指标 专为清晰信号执行而设计 – Gold Flux Signal 专为在 XAUUSD 上提供清晰、稳定的进场信号而开发 – 专注于趋势跟随和突破策略，避免图表杂乱和误信号 – 此指标仅基于 已收盘的蜡烛图 生成信号，确保信号真实可靠 – 最适用于 M1、M5 和 H1 时间周期 稳定的可视化信号 – 一旦信号生成，它将固定在图表上，不会闪烁或消失 – 箭头直接绘制在图表上：     • 洋红箭头 = 买入信号     • 青色箭头 = 卖出信号 – 所有箭头 不会重绘 ，只基于确认后的市场行为，而非预测 基于自适应价格行为的逻辑 – 信号逻辑基于以下内容生成：     • 实时波动范围测量     • 使用修改后的 WPR 指标确认动量变化 – 可识别趋势延续或反转点 – 信号 不会连续频繁生成 ，而是通过过滤减少噪音，强调高概率交易时机 – 特别适用于活跃市场阶段，尤其在 M1 与 M5 时间框架中表现出色 智能警报系统 – 每个信号生成时将同步触发警报 – 通过弹出窗口提示交易者及时反应，即使在
Delta Trigger Indicator
Leandro Bernardez Camero
5 (1)
指标
延迟规则指标 清晰信号。快速提示。无重绘。 Delta Trigger 是一款基于 DI+ 和 DI– 线的高精度箭头指标，可即时响应趋势的变化。 它提供清晰的买/卖信号，不重绘，不延迟，也不会消失。 最佳对象：XAUUSD Delta Trigger 适用于所有外汇对和周期（从 M1 至 H4 以及更高），但在 XAUUSD 上性能最佳，因为其动量变化较快和明显。 Delta Trigger 能立即适应你的交易风格。 核心特性 灵活的周期适配性 适用于任何图表，无论是快速搏利的 M1 小周期还是 H4 的策略性进场。 精确的买/卖信号 基于 ADX 逻辑，当 DI+ 突破 DI– (买入)，或 DI– 突破 DI+ (卖出)时产生箭头信号，并有足够趋势强度作支持。 清晰的图表箭头 绿色箭头 = 买入信号。红色箭头 = 卖出信号。箭头很显眼，不会移动或消失。 快速警报系统 当条件被解析成符合时，即时发出提示。支持弹出提示、Push 通知和可选的邮件提示。 极速性能 为快速切换图表和低延迟环境设计，非常适合高频率或新闻操作策略。 确保无重绘 信号箭头
TikiPip EA
Leandro Bernardez Camero
专家
TikiPip EA – 稳定的盈利 + 风险可控 我开发 TikiPip EA 是为了那些重视稳定性和风险控制的交易者。它不承诺奇迹式收益，而是提供稳定的月度回报，同时保护你的本金不被过度暴露于风险之中。 这是一个全天候运行（24/5）的智能系统，基于波动性变化自动适应市场环境，确保在任何行情下都能稳健运行。 访问 TikiPip EA 的频道： TIKIPIP EA - 官方频道 查看 MyFxBook 成绩： TIKIPIP EA - 交易结果 价格说明 每售出 10 份，价格上涨 $100。 最终价格：$1899 3 个月租用：$499 如果你是进阶交易者，我建议你用可视化测试器运行 EA，观察在大波动的K线期间（如新闻发布）交易如何应对亏损情况。 尽管设置了固定的开仓间距，EA 会智能判断是否暂停下一笔交易，直到找到更合适的入场点——这为你的交易逻辑和资本提供了额外保护。 优化为稳定的长期结果 TikiPip EA 专为 EURUSD 的 H1 时间框架优化。它精准捕捉市场节奏，避免频繁交易。 推荐资金量为 $200 至 $5000，也可以扩展到更大
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
指标
这个指标是为 激进的 scalping 和 快速进入二元期权 设计的 ，它会在 每根蜡烛图 上生成信号，帮助你随时了解市场的动向。 加入 Happy Scalping 频道： MQL5 不重绘 ：当前蜡烛的信号在 实时 生成，这意味着它可以在蜡烛形成过程中发生变化，具体取决于价格是上涨还是下跌，与前一根蜡烛的收盘价相比。 但是，一旦蜡烛 关闭 ，信号的颜色就会 完全固定 。它不会变化、消失或移动。 你看到的就是最终的信号。 为什么这样设计？ 因为许多 scalper 重视即时获得信号，特别是在 价格突破或剧烈波动 时，他们可以在价格波动的同一秒钟内抓住这些快速的点数。 另一方面，也有一些交易者更喜欢等待 蜡烛收盘后的确认 ，他们也可以完美使用这个指标。 这两种方法都是有效的 ，该系统可以适应这两种风格。 重要提示： 查看视频，了解如何在实时市场中操作， 如何入场交易，何时交易，何时最好避免交易 。 该指标非常强大 ，但和任何工具一样， 理解其逻辑非常重要 ，才能最大化利用它。 如果有任何疑问，请随时联系我。我会帮你解答。
Impulse Hunter Indicator
Leandro Bernardez Camero
指标
IMPULSE HUNTER Impulse Hunter 是一款动态交易指标，专为监控全球最活跃交易时段的价格波动而设计—— 亚洲 、 伦敦 和 纽约 ，并在 动量突破关键水平 时进行高亮显示。与其依赖猜测，交易者将获得 清晰的可视结构 ： 基于交易时段的突破区域 、 分阶段的止盈目标 和 适应性止损水平 ，可根据每个货币对自动调整。 加入我们的频道： 了解新功能、优化和独家发布： https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor 快速联系，请通过 MQL5 用户名联系我： forexnewadvisor 工作原理 每个交易时段开始时： 指标会绘制一个参考框，捕捉该时段初始范围的最高点和最低点。 突破行为： 当价格向上或向下突破该框时，表示一个潜在新动能的开始。 进出场区域： Impulse Hunter 会标记可能的入场区域，并显示预设的出场点：TP1、TP2、TP3 和 SL。 视觉自适应： 指标会根据图表背景颜色自动调整，以确保清晰度，即使在深色模式下也是如此。 自动止损逻辑： 若启用，止损水平会根据所交易的货币对自动设置。 为
BTC Turbo Entry System
Leandro Bernardez Camero
指标
TURBO ENTRY SYSTEM 高速加密货币信号 – 也适用于外汇交易对 Turbo Entry System 是专为 加密货币 — 特别是 BTC/USD 设计的，但也完全兼容 外汇市场的主要交易对 。它针对 精准的短线交易 进行了优化，提供 不会重绘且没有延迟 的信号，价格行为与视觉提醒之间没有任何延迟。 没有猜测，没有模板，没有隐藏的逻辑 。只需将指标拖放到图表上， 它会自动配置 ：背景、趋势、点差和信号逻辑。 即时设置 – 一切自动调整 不会重绘，没有延迟 – 最终信号 专为 BTC 和其他加密货币设计 — 但在外汇市场同样有效 完整的趋势、点差和信号可视化 快速箭头，真实确认，清晰的逻辑 供交易者使用的可视化图形工具 清晰的箭头 表示买入（绿色）和卖出（红色） 实时趋势状态 （“看涨”、“看跌”或“中性”） 实时点差 — 对于加密货币至关重要 更改交易对和时间框的按钮 信号逻辑不会重绘或移动 默认参数 Fast_MA_Period = 1 Slow_MA_Period = 36 Signal_period = 10 RSI_Period = 7
Ghost Entry Signal
Leandro Bernardez Camero
指标
Ghost Entry Signal 是一个不重绘的趋势跟随指标，旨在提供高精度的交易信号。它结合了动态动量检测、价格行为过滤器和专有的交替逻辑，以避免假阳性并提供清晰的买入/卖出信号。它在 EURUSD、USDJPY 和 GBPUSD 的 M1、M5、M15 和 M30 时间框架上表现最佳。 保持更新： https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor 信号引擎包括： 自适应趋势追踪： 使用双重EMA结构（快速13，慢速21）实时识别趋势动量 动量过滤器： 平滑RSI确认基于50级基线的方向强度 价格行为验证： 信号通过蜡烛结构过滤——优先选择在拒绝影线、突破实体或会话反转期间触发的信号 交替逻辑： 每个方向切换只允许一个信号，以减少噪音和过度交易 每个确认的信号都在图表上用箭头标记（买入或卖出），并伴有包含货币对、价格、TP和SL的实时警报。 信号条件 仅当满足以下条件时，才会发出信号： 快速EMA上穿/下穿慢速EMA ，确定趋势方向 当前蜡烛结构支持该动作： 例如，牛市吞没、针形条或强力突破条符合趋势方向 价格行为确认： 例如强
Switch Strike Indicator
Leandro Bernardez Camero
指标
SwitchStrike Signal – 指标概览 SwitchStrike Signal 是为 MetaTrader 4 (MT4) 开发的自定义指标，旨在通过分析价格波动和市场波动性，帮助交易者识别潜在的趋势反转。 加入频道，随时了解最新更新： https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor 核心逻辑与功能 指标初始化时会设置多个缓冲区，用于存储计算数据，包括动态支撑和阻力水平、波动性阈值以及趋势方向指标。每当出现新报价（tick），系统会计算平均真实波幅（ATR）来评估市场波动性，并应用移动平均来判断潜在的趋势变化。当满足特定条件（如价格突破某一水平）时，指标会更新缓冲区，反映新的支撑或阻力水平，并在图表上生成可视化信号。 主要信号元素 蓝色线条： 表示上涨趋势中的动态支撑位。它们指出价格可能获得支撑的区域，暗示买入机会。 红色线条： 表示下跌趋势中的动态阻力位。这些线条标出价格可能遇到阻力的区域，暗示卖出机会。 箭头： 表示可能的趋势反转。向上的箭头表示可能出现的多头反转（买入信号），向下的箭头则表示空头反转（卖
Break Axis Signal
Leandro Bernardez Camero
指标
BreakAxis — 转折点的精确信号 加入频道，及时获取最新更新： https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor 基于轴线交叉的信号逻辑 BreakAxis Signal 旨在通过零轴交叉来识别价格方向的变化。 柱状图的变化用于突出可能的市场动量变化，并通过方向箭头提供视觉确认。 信号确认与稳定性 每个信号在满足特定数学条件后生成，避免重绘，保持历史数据的完整性。 买入和卖出信号根据平滑值的动态变化独立标记，这些值是根据最近的高点和低点计算得出。 图形显示与提醒 方向变化会在图表中直观显示，并可选择启用提醒以实现实时监控。 该算法结构清晰，无需依赖传统指标，仅基于价格行为进行处理。 灵活性与参数设置 适用于需要基于交叉机制和柱状图趋势动态生成精准视觉信号的交易者。 支持多种时间周期与交易品种，提供可自定义的周期和平滑参数设置。 常见问题 该指标会重绘吗？ 不会。信号在蜡烛图收盘时生成，并保持不变。 是否使用了回绘？ 没有。箭头仅在满足确认条件时绘制，且不会回溯应用于历史K线。 可以关闭提醒吗？
Neon Crossover Signal
Leandro Bernardez Camero
指标
Neon Crossover – 动量反转智能指标 加入频道，获取最新更新： https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Neon Crossover 是一个多功能指标，专为精准识别市场动量反转和极端情况而设计。它通过价格压力计算逻辑、动态平滑与布林带组合分析市场行为。适用于 EURUSD、GBPUSD、USDJPY 和 GBPJPY 等交易对，在 M1 - M5 - M15 - M30 和 H1 时间周期下表现出色，同时也适用于任何资产和时间周期。 核心逻辑包括： 基于价格极值的自定义压力值计算 使用SMA、EMA等平滑方法对信号线降噪 使用布林带分析市场波动与突破 多级阈值判断：超买、超卖、极端超买/超卖 当指标值突破阈值时，系统将绘制箭头并（可选）发出警报。 工作原理 信号生成基于以下逻辑： 压力不平衡： 计算一定控制周期内价格的上涨/下跌累积不平衡，以识别多头或空头趋势。 平滑滤波： 通过用户选择的移动平均方法（SMA/EMA等）对原始值进行平滑处理。 波动压缩： 通过布林带判断市场是否正在收敛或即将突破。 阈值交叉：
Tiger Trend
Leandro Bernardez Camero
指标
Tiger Trend – 基于动态区间的趋势反转指标 加入频道获取最新动态： https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Tiger Trend 是一款动态趋势指标，旨在通过根据近期价格区间计算的自适应支撑和阻力水平，识别潜在的趋势反转。它通过分析收盘价相对于这些动态阈值的位置，帮助交易者识别动能可能发生转变的时刻。 核心概念包括： 基于平均价格区间和用户定义的风险参数，计算动态支撑/阻力水平 当价格收盘高于或低于这些自适应水平时，检测趋势方向变化 通过箭头在图表上标记潜在买入和卖出反转点 与箭头信号同步的警报系统，实时通知交易者趋势变化 Tiger Trend 特别适用于日内交易和波段交易者，帮助他们尽早识别市场动能的转变。 工作原理 信号生成基于以下逻辑： 区间分析： 指标通过指定数量的K线，计算平均区间以评估当前波动性。 动态阈值： 支撑与阻力水平根据区间及用户设置的风险参数动态调整。 趋势识别： 当价格收盘低于下轨时，表示可能进入下跌趋势；高于上轨时，表示可能进入上升趋势。 信号同步： 箭头在趋势变化检测到的瞬间绘制
SwingTracer Signal
Leandro Bernardez Camero
指标
SwingTracer – 自适应摆动反转指标 加入频道，保持更新： https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor SwingTracer 是一款为摆动交易设计的自适应指标，通过动态分析近期价格波动和ATR波动率，帮助交易者捕捉潜在趋势反转点。它基于动态价格范围，识别价格动量的变化，辅助判断趋势转换时机。 核心特点： 基于近期价格波动和ATR波动率计算动态支撑和阻力水平 通过突破这些动态水平来识别潜在的摆动反转点 图表上用箭头清晰标示买入和卖出信号点 与箭头信号同步的报警系统，实时通知交易者趋势变化 SwingTracer 特别适合日内交易者和摆动交易者，帮助他们把握市场动量的早期变化。 工作原理 信号生成基于： 摆动与波动分析： 指标利用指定数量的K线（NumBars）计算动态阈值，基于近期最高价和最低价，并结合ATR波动率调整。 动态阈值： 支撑和阻力水平根据市场波动自动调整，确保及时捕捉趋势反转信号。 趋势反转识别： 当价格跌破下阈值并反转向上时，产生买入信号；当价格突破上阈值并反转向下时，产生卖出信号。 信号同步： 箭头
Zone Hunter
Leandro Bernardez Camero
指标
Zone Hunter – 突破和再入区间信号指标 加入频道获取最新信息： https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Zone Hunter 是一款智能价格行为指标，基于自适应价格区间，识别突破信号和潜在的再入机会。它帮助交易者发现价格突破动态计算的支撑或阻力位后回撤，从而提供额外的入场时机。 核心概念包括： 利用近期最高价和最低价计算动态支撑和阻力区间 当价格突破区间外时，发出买入或卖出信号 如果价格回撤进入区间且趋势依然有效，则发出再入信号 实时提示和箭头，通知交易者突破和再入事件 Zone Hunter 非常适合剥头皮和日内交易者，利用基于动量的入场和价格延续策略获利。 工作原理 信号逻辑基于： 动态区间范围： 基于可配置周期（Length）内的最高高点和最低低点，定义均衡区间。 风险调整： 通过 Risk 参数调节区间宽度，以控制信号灵敏度。 突破信号： 当价格收盘高于区间上限（买入信号，蓝色箭头）或低于区间下限（卖出信号，红色箭头）时，检测到突破。 再入逻辑： 突破后，如果价格回撤进入突破区间，则显示与先前信号方向
Signal Zero
Leandro Bernardez Camero
指标
Signal Zero – 多维动量振荡指标 加入频道，获取最新更新： https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Signal Zero 是一款基于动量的振荡指标，利用多层次分析（包括移动平均、信号线交叉和零轴穿越）来帮助交易者识别市场情绪的变化。该指标响应速度极快，适用于所有时间周期和交易品种，无论是 M1 上的短线交易还是 D1 及以上周期的中长线趋势操作。 核心功能： 双重移动平均引擎： 通过计算两条可自定义移动平均线之间的差值，揭示价格运动的加速与减速。 集成信号线： 基于振荡器数值平滑处理的信号线，有助于清晰识别多空交叉信号。 斜率检测： 实时追踪当前动量方向的变化，第一时间提示趋势可能的转折点。 零轴过滤： 当振荡器穿越零线时，确认市场情绪从看空转为看多或相反方向变化。 彩色柱状图显示： 使用颜色区分上升与下降动量，帮助快速读取市场状态。 工作原理 Signal Zero 通过以下方式识别交易信号： 动量振荡器计算： 基于中价计算快速和慢速移动平均之间的差值，衡量市场动量的方向和强度。 斜率变化： 振荡器上升或下
MFI Pulse Pro
Leandro Bernardez Camero
指标
MFI Pulse Pro – 资金流动强度脉冲指标 欢迎订阅频道，获取最新信息： https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor MFI Pulse Pro 是一款基于 MFI（资金流动指数）的动量指标，旨在帮助交易者识别市场中的买卖压力变化与潜在反转信号。特别适用于 M1 至 M30 的所有时间周期，支持所有交易品种，包括外汇、指数、金属和加密资产。 核心特点： MFI 周期设置： 可自定义的 MFI 计算周期（默认值为 14 ），适应不同的市场节奏。 超买/超卖区域： 默认设置为 70.0 （超买）和 30.0 （超卖），帮助识别极端市场状态。 颜色提示： 蓝色 表示进入超卖区， 红色 表示进入超买区。 时间框架选择： 可选择使用当前时间周期或其他时间周期（多周期分析）。 灵活的提醒系统： 可通过弹窗、声音、电子邮件或推送通知方式提醒交易机会。 工作原理 MFI Pulse Pro 通过以下方式发出信号： 基于成交量和价格： MFI 结合典型价格与成交量，衡量市场中真实的买卖强度。 动态门限检测： 当 MFI 穿越 30 或
筛选:
无评论
回复评论