Trend Strategy Pro System MT5

Trend Strategy Pro 是一个不重绘、不后绘的指标，旨在识别所有市场条件下的高概率趋势反转和背离信号。非常适合寻求精确入场点和专业级分析的交易者！





加入频道以获取独家信息和更新：https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor





这个专业指标将两种强大的交易策略合二为一，通过集成的信息面板为您提供清晰的视觉信号和全面的市场分析。





此指标将每周更新，添加新策略并改进现有策略。



它是如何工作的？ 非常简单：

红色箭头表示 卖出 信号。

信号。 蓝色箭头表示买入信号。





一个指标中的两种强大策略

策略1：趋势反转

该策略使用威廉指标（WPR）和高级模式识别来识别潜在的趋势反转。它检测市场动量何时发生变化，为逆势交易或回撤后的趋势延续发出最佳入场点信号。





策略2：背离策略

该策略使用线性回归分析检测价格行为与MACD指标之间的经典背离模式。背离信号通常先于重大价格变动，使该策略非常适合早期捕捉主要趋势变化。





专业信息面板

该指标包括一个综合信息面板，显示：

当前使用的策略

交易品种和时间框架

实时点差计算

基于RSI的市场趋势分析（看涨/看跌）

最后信号类型（买入/卖出）

当前时间





高级警报系统

通过集成警报系统，永不错过交易机会：

声音警报，即时通知

电子邮件警报，提供详细的信号信息

推送到您的移动设备

可配置的警报频率

所有警报与信号生成同步，仅在有效信号的K线收盘时触发，防止虚假通知。





它会重绘或后绘吗？

对于箭头式指标，最重要的问题之一是它是否会重绘或后绘。对于Trend Strategy Pro，答案是明确的：





此指标 不会重绘

这意味着信号在显示在图表上后不会消失或改变位置。每个箭头都基于完全关闭的K线，因此不会重新计算或删除。

它不使用当前K线（i == 0）生成信号

它只使用已关闭的数据（i >= 1）

一旦绘制箭头，它将永久保留在那里





它也 不会后绘

后绘是指指标通过显示从未实际实时出现的历史信号来"伪造过去"。

Trend Strategy Pro一致地处理所有历史数据，不会添加虚假的过去信号。

过去的信号是真实的，在实际时刻给出

不会追溯插入箭头

您在历史中看到的内容反映了真实交易中实际会发生的情况





如何验证这一点？

使用MT5的可视化策略测试器 逐根K线移动并检查： 箭头 仅在K线收盘时 出现

出现 它们永远不会消失 或移动

或移动 绘制新信号时不会出现旧信号





结论





技术要求 状态 它会重绘信号吗？ 否 它会后绘吗？ 否 它使用未来数据吗？ 否 基于已关闭的K线？ 是 适合真实交易？ 绝对适合





Trend Strategy Pro以透明度和精确性构建。您看到的就是您实际得到的——没有意外。





推荐设置

Trend Strategy Pro可以在所有时间框架上使用，但通常在以下时间框架上获得最佳性能：

M15、M30、H1 用于摆动交易和趋势跟踪

用于摆动交易和趋势跟踪 H4、D1用于头寸交易和主要趋势识别





主要特点

一个指标中包含两种专业交易策略

不重绘和不后绘的信号

带有实时市场数据的综合信息面板

同步警报系统（声音、电子邮件、推送通知）

默认隐藏高级参数以简化操作

可配置的信号频率（低/中/高）

趋势反转策略的风险级别调整

背离策略的可自定义MACD和线性回归参数





无论您是寻找清晰信号的初学者，还是寻求专业级分析工具的经验丰富的交易者，Trend Strategy Pro都能为您提供成功交易所需的精确性和可靠性。