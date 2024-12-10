Zone Trader MT4

一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。









該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。





只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。

關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。

適用於任何時間範圍內的區間反彈或趨勢回調交易。

根據您選擇的 ADR（平均每日波動範圍）/ATR（平均真實波動範圍）計算繪製下一個入場點，以確保創建均勻分佈的部位。

選擇固定手數或 ATR 或 ADR 距離內的金額作為風險。

當達到您的區域時，可以透過多種方式進入價格行為。

自動顯示掉期利率，以幫助波動交易者決定長期持有部位的成本。

在圖表上顯示 ATR/ADR 資料以及帳戶餘額和利潤。

如果強勁的價格行為使區域無效，區域可以擴大，或者可以刪除它們並創建新區域。

在對面區域退出並立即停車並倒車或等待到達新區域。

還可以透過追蹤停損、以金額（盈利或虧損）、在一天結束時、在設定的時間後或在任何時間框架蠟燭收盤時退出。

調整買入和賣出區域的顏色以適合您的圖表配色方案。

自動繪製每週起始線。

自動繪製每週支撐位和阻力位（高點和低點），以幫助尋找市場的轉折點。