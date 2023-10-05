Stock Index Hedge EA

利用主要股指的开盘波动，并从市场开盘突破时的突然波动中获利。 这些策略的目标只是从市场在开盘时朝一个方向快速而猛烈移动的日子中受益，并控制这种变化。 如果市场开盘疲软且没有方向，EA 会锁定对冲损失并等待市场决定方向，然后再平仓。 股指对冲 EA 会在开盘前分析区间，并寻找理想的可交易距离，以便在市场开盘后朝任一方向快速波动时尝试兑现。 该策略适用于任何股票指数，如 DAX、DOW、NAS、S&P500 或 FTSE。 如果盘前区间太大或太小，它将跳过盘前价格走势并尝试突破最初的 5 分钟开盘区间。 此功能有助于在开盘时创造理想的交易条件，以避免在范围太窄的情况下出现拉锯，或者在范围太宽的情况下避免无法实现目标的可能性。 测试表明，理想的交易区间不低于 ADR 的 10%，且不高于 ADR 的 20%，以创造最大的机会在开盘时彻底突破并实现可实现的目标。









EA 在开盘时进行 2 笔交易，如果成功，EA 会按照您选择的 R:R 比率在第一笔交易中获利，然后保护第二笔交易，同时尝试让交易者从趋势日中受益。 如果盘前范围太小，它将使用开盘时的第一个 5 分钟蜡烛重复该过程，并重复分析该范围的过程，以确保其不会太大或太小而无法进行交易。 如果开盘波动且市场未产生彻底突破，EA 将对冲头寸并尝试在交易日晚些时候退出，此时价格通过退出一个方向的交易来决定方向，然后等待回调以错误退出。 定位交易，赚取微薄利润。





当交易者交易错误并被止损时，对冲可以阻止交易者过度交易，这是交易者失败的最大原因之一。 通过对冲，您可以为市场争取时间来决定方向，这为您在交易日走势开始后提供了第二次获利的机会。 此策略可确保在完全休息日（大约 35% 的时间）您只需进出，通常在 15-20 分钟左右即可完成训练。 在区间波动的日子里，您被迫等待市场决定方向，然后再寻找反弹退出的水平，以确保过度交易保持在最低限度或完全消除。





EA 可以全自动使用，并会尝试在大幅移动到第二个 TP 目标时退出，但一旦方向确定，识别日内良好的支撑位和阻力位可以使交易者能够更成功地阅读价格走势和 找到合适的水平退出。 市场经常从每日水平反弹，或者在所交易指数的平均每日范围内耗尽，因此这些水平会自动绘制在图表上，这样您就可以轻松地确定价格在反弹之前可能走向的方向。





特征：

自动计算盘前范围和初始开盘范围，以找到最佳交易范围大小，防止不太可能成功的交易。

对冲头寸以锁定区间波动期间的损失，从而提供在支撑位和阻力位反弹时退出的机会。

自动调整目标和止损以锁定利润、最小化风险并让市场喘息。

按账户或固定手数的百分比定义风险。

自动绘制关键盘中和日线水平，以便根据需要手动调整目标。

信息显示面板显示正在交易的工具的当前和关闭利润。





设置：

所有设置都包含在详细手册中，可以在此处找到：