The Ultimate Indicator Dashboard

通过单一图表监控每个交易品种和每个时间周期，并使用您最喜爱的指标。终极指标仪表板为您提供完整的多品种、多指标、多时间周期视图——全部集中在一个简洁、可拖动的面板中。

不再需要在图表之间来回切换。一眼即可查看所有交易品种的 RSI、MACD、Bollinger Bands、Ichimoku、ATR、成交量等指标。颜色编码信号精准显示交易机会所在，智能提醒在条件变化时及时通知您——让您再也不会错过任何交易机会。

想使用仪表板中没有的指标？联系我，我会看看能否轻松为您添加！

=== 为什么交易者喜爱这款仪表板 ===



• 在单一图表上同时查看多达 30 个品种和 8 个指标

• 每列均可独立配置——在任意时间周期上选择任意指标

• 颜色编码单元格即时突出显示看涨、看跌、超买和超卖状态

• 智能提醒支持每格和每列静音控制——再也不会被提醒刷屏

• 可拖动至图表任意位置——完全自由定位

• 适用于您的券商提供的任何品种——外汇、指数、大宗商品、加密货币

• 可自动从市场监控列表拉取品种，或自定义品种列表

• 轻量级交错更新——不会拖慢您的终端



=== 17 个内置指标 ===



可配置最多 8 列，每列可在任意时间周期上显示以下任意指标：

动量与震荡指标：

• RSI — 数值配合颜色编码超买/超卖区域（可自定义级别）

• MACD — 柱状图方向及信号线交叉检测

• Stochastic — %K/%D 数值，并高亮超买/超卖状态

• CCI — 数值配合高/低区域颜色标注

• Williams %R — 数值，可配置 OB/OS 级别

趋势指标：

• ADX — 趋势强度及方向偏向（BULL/BEAR/WEAK 标签）

• 均线偏离度 — 价格距均线的百分比距离（例如：高于 200 EMA +1.2%）

• 均线交叉 — LONG/SHORT 信号及交叉后 K 线计数（例如："LONG 5b"）

• Ichimoku 云图 — 完整状态：BULL/BEAR/CLOUD，含转换线/基准线交叉（T>K / T<K）

• Parabolic SAR — LONG/SHORT 翻转检测

波动率与区间：

• ATR — 当前数值及实时 K 线扩展倍数（例如："5.8p 0.3x" = ATR 为 5.8 点，当前 K 线为 ATR 的 0.3 倍）

• Bollinger Bands — 价格在布林带中的百分比位置，含上下轨接近提醒

• 平均日区间 % — 今日 ADR 已消耗的百分比

• 平均周区间 % — 周区间消耗情况

• 平均月区间 % — 月区间消耗情况

成交量：

• Money Flow Index — 数值配合 OB/OS 检测

• 相对成交量 — 当前成交量与均值对比，含 HIGH/ABOVE/NORM/LOW 标签及成交量倍数



=== 智能提醒系统 ===



每个指标均可触发提醒。您可精确控制提醒内容和静音内容：

• 主静音 — 一键切换，静音所有提醒（标题栏 LED 指示灯显示状态）

• 列静音 — 一次性静音整列指标的所有提醒

• 格静音 — 静音单个品种/指标的组合提醒

• 每个格和列标题上的可视静音点，一眼即可查看提醒状态

提醒推送选项：

• 弹窗提醒

• 声音提醒

• 推送通知至您的手机

提醒触发智能化——每个指标有其独立逻辑：

• RSI/Stochastic/WPR/MFI：进入超买或超卖区域时触发提醒

• MACD：柱状图方向改变时触发提醒

• Bollinger Bands：价格接近布林带时触发提醒（可配置接近百分比）

• 均线偏离度：距均线距离超过阈值时触发提醒

• 均线交叉：发生交叉时触发提醒

• ATR：当前 K 线超过 ATR 的指定倍数时触发提醒（捕捉爆发行情）

• ADR/AWR/AMR：区间消耗超过阈值时触发提醒

• Ichimoku/SAR：状态变化时触发提醒（趋势翻转）

• 成交量：成交量状态变化时触发提醒（正常→高量等）

• ADX：趋势强度转变时触发提醒



=== 点击切换图表 ===



点击仪表板中的任意格，即可立即打开该品种在对应时间周期的图表：

• 打开新图表 — 启动独立的图表窗口

• 切换当前图表 — 将活动图表切换至该品种/时间周期

• 或关闭此功能，以实现无点击操作



=== 实时模式 vs 最后收盘模式 ===



选择仪表板计算数值的方式：

• 实时模式 — 读取当前正在形成的 K 线，实时更新

• 最后收盘模式 — 仅读取最后一根已完成的 K 线，提供稳定、已确认且不会重绘的信号

当前激活的模式始终显示在标题栏中，让您随时清楚地知道正在查看的数据类型。



=== 完全可自定义 ===



仪表板的每个方面均可配置：

布局：

• 字体名称和大小（6-14pt）——仪表板自动完美缩放

• 可自定义标题文字

• 图表上的起始位置

• 更新间隔和每周期品种数，用于性能调优

颜色：

• 标题栏、列标题、奇偶行背景颜色

• 看涨、看跌、中性和警告颜色

• 边框/分隔线颜色

• 提醒静音图标颜色

指标：

• 每个指标均有完整的参数控制（周期、级别、方法）

• 均线类型：SMA、EMA、SMMA、LWMA

• 所有阈值级别均可调整

• 区间回溯周期可配置



=== 使用方法 ===



1. 将指标拖放至任意图表

2. 自动从市场监控列表加载品种（或使用自定义列表）

3. 配置您的 8 列——为每列选择任意指标和任意时间周期

4. 为您关注的条件启用提醒

5. 静音不需要的提醒——按格、按列或使用主静音

6. 将仪表板拖动至您偏好的位置

7. 在单一屏幕上掌握完整市场动态进行交易

适合以下用户：

• 扫描多个货币对寻找 RSI/Stochastic 极值的短线交易者

• 跨时间周期监控趋势一致性的波段交易者

• 关注 Bollinger Band 和 ADR% 水平的区间交易者

• 追踪 ATR 扩展和成交量激增的新闻交易者

• 任何想要停止在 20 个图表之间来回切换的交易者



=== 参数设置摘要 ===



仪表板：标题、位置、更新速度、字体、点击动作、实时/收盘模式

品种：自定义列表或自动市场监控，最多 30 个品种

列：8 个独立插槽——任意指标 + 任意时间周期

RSI：周期、OB/OS 级别、应用价格

MACD：快/慢 EMA、信号周期

Stochastic：K、D、平滑、OB/OS 级别

CCI：周期、高/低级别

ADX：周期、趋势阈值

Bollinger Bands：周期、偏差、提醒接近百分比

移动平均线：周期、方法（SMA/EMA/SMMA/LWMA）、提醒距离百分比

均线交叉：快/慢周期、方法

ATR：周期、提醒 K 线倍数

ADR/AWR/AMR：回溯周期、提醒阈值

Williams %R：周期、OB/OS 级别

MFI：周期、OB/OS 级别

成交量：均值回溯、提醒倍数、状态阈值

Parabolic SAR：步长、最大值

Ichimoku：转换线、基准线、先行带 B 周期

提醒：启用/禁用、弹窗、声音、推送通知