Index Statistics and Session Level Analysis MT5

停止猜测，开始用统计优势交易

股票指数的交易方式与外汇不同。它们有固定的交易时段，隔夜会出现跳空，并遵循可预测的统计模式。这个指标为您提供所需的概率数据，让您能够自信地交易DAX、标普500和道琼斯等指数。

与众不同之处

大多数指标向您展示已经发生的事情。而这个指标向您展示接下来可能发生什么。每个交易日，指标都会根据100天的历史数据分析您当前的设置。它会找到具有相似跳空、相似开盘位置的日子，并准确计算价格到达关键水平的频率。不再猜测跳空是否会回补，或者昨天的高点是否会被测试。您将获得基于真实数据的精确百分比。

完整手册及所有参数说明请访问：https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370

帮助您找到优质设置的策略指南：https://www.mql5.com/en/blogs/post/766371

搭配风险回报计算 + 快速交易管理按钮EA，轻松进行股指日内交易 - https://www.mql5.com/en/market/product/78020

MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/158934/

主要功能

  • 按交易时段过滤的计算，忽略隔夜噪音
  • 自动检测多头或空头控制
  • 显示历史回补率的跳空分析
  • 模式匹配，找到统计上相似的日子
  • 达到前一交易时段高点、低点、日线水平和周线水平的概率百分比
  • 所有关键价格水平自动绘制，配有一键切换按钮

交易者如何使用

向下跳空开盘，位于昨日收盘价下方平均日内波幅的15%处。指标显示82%的类似跳空在交易时段内回补，通常在第8根K线时。您在开盘附近买入，目标是跳空回补，并在第一小时内获利了结。

价格开盘低于昨日交易时段范围。历史数据显示，0%的类似日子曾达到昨日高点。您避免持有多头期待新高，而是专注于概率对您有利的下行目标。

指标在连续三根强势看跌收盘后检测到空头控制。结合价格低于交易时段移动平均线，您有确认信号持有空头仓位并在反弹时卖出。

专为认真的指数交易者打造

十四个切换按钮让您即时显示或隐藏任何元素。统计面板根据内容自动调整大小。K线从交易时段开盘开始编号，让您始终知道自己在当天的位置。第18根K线被突出显示，因为统计上80%的日内波幅在该点之前已经形成。

策略测试器集成在每个交易时段收盘时捕获截图，文件名智能描述每天的模式，非常适合通过可视化回测建立您自己的统计优势。

更聪明地交易

当您知道75%与您当前设置匹配的日子达到了前一日低点时，您的交易方式会不同。当您知道只有17%达到了前一收盘价时，您会设定现实的目标。这个指标通过用概率取代直觉，改变您对每个交易日的处理方式。

在M5时间框架上效果最佳。针对DAX、标普500、道琼斯、纳斯达克和富时100优化。

非常适合Al Brooks价格行为学员

指标中内置了K线编号系统，遵循Al Brooks教授的相同方法论，以及所有额外的统计数据，帮助您像专业人士一样解读价格行为。它还具有多K线运行逻辑，帮助您识别市场是由多头还是空头控制。连续多根同色K线？等待逆向回调，然后顺势而为。完全可根据您的喜好配置，包括K线强度和连续K线数量的参数。


推荐产品
CChart
Rong Bin Su
指标
在外汇和金融市场中，快速反应和精准的决策至关重要。然而，常规的 MetaTrader 5 终端最低只支持 1 分钟图表，限制了交易者对市场波动的敏感度。为了解决这一问题，我们推出了全新的 秒级图表 K 线指标 ，让您在副图中轻松查看和分析 1 秒至 30 秒的市场动态。 主要功能 支持多种秒级周期 ：该指标允许您选择以下周期，满足不同交易策略的需求： S1 : 1 秒 S2 : 2 秒 S3 : 3 秒 S4 : 4 秒 S5 : 5 秒 S10 : 10 秒 S15 : 15 秒 S20 : 20 秒 S30 : 30 秒 实时更新 ：秒级图表将实时更新，确保您在每一刻都能获取到最新的市场信息，帮助您做出及时的交易决策。 用户友好的界面 ：该指标在副图中显示，直观易用，您可以轻松切换不同的时间周期，快速分析市场走势。 适用人群 短线交易者 ：适合高频交易和短线策略的交易者，通过秒级图表捕捉瞬息万变的市场机会。 技术分析师 ：为技术分析提供更细致的数据支持，帮助您识别潜在的买入和卖出信号。 如何使用 将指标添加到您的图表上。 选择您希望观察的秒级时间周期。 实时监控市场动向，利用丰富
The sometimes always accurate indicator
Laron Demetris Burrows
指标
该系统擅长识别市场的短期逆转。 它基于对市场结构的机器学习研究，可以成为扫描市场或直接交易的绝佳工具。 一切都没有100％的胜率，但这个指标有时总是准确的。 当它认为反转会发生时，它会给蜡烛涂上特定的颜色，画一个箭头，然后提醒你是否购买或出售即将到来的蜡烛。 1. 简单的设置 A.在任何时间段拖放到任何图表上。 B.启用警报（可选） c.你就完了！ 2. 视觉和音频警报 A.警报直接发送到您的手机 b.弹出发送到您的终端的警报 3. 多用途 A.股票、外汇、期权、期货 4. 灵活 A.适用于任何时间范围 重要提示：指标会在超过50％确定会发生某些事情时绘制箭头，但只有当它已经确定时，它才会通过改变蜡烛颜色，绘制箭头并提醒您来向您发出信号。 只有在这三件事都发生的时候才会发出信号。
News Clock
Victor Klenov
指标
The professional browser of News and Trading Sessions is now available in MetaTrader 5. Now all the most important market information is collected on one dial! News located on the Time scale. Planning your working time has never been so easy and convenient ... The news scale can be switched a day, two, a week, a month forward or backward (see the details in the short video). All news updates in real time. Thanks to the built-in filters, you can configure the display of news by importance, cou
CounterTrend 5
Antony Augustine
指标
The indicator shows buy and sell signals.  The " CounterTrend 5 " is designed to recognize profitable counter trend patterns from your chart. Features: The CounterTrend 5 is a Counter-Trend Trading with Simple Range Exhaustion System. Signals based on the daily trading range. The indicator calculates the trading range for the last few days and compare the price movements on short time intervals and generating short term reversal points.  This is a leading indicator. It works on any instruments.
Niubility Trend For MT5
Qizhen Ma
指标
Niubility Trend  Niubility Trend  displays the trend direction for all time frames in real time. You'll see at a glance at which direction the trends are running, how long they last and how powerful they are. All this makes it an easy-to-use trend trading system for beginners, advanced and professional traders. Features Easy to trade Customizable colors and sizes It is non-repainting and non-backpainting It is fantastic as a trailing stop method It implements alerts of all kinds
StrategyBuilder
Catalin Zachiu
专家
Strategy Builder 是一款专为 MetaTrader 5 精心打造的先进多功能交易机器人，旨在为交易者提供先进的标准指标库。 这种精心设计的算法通过将大量指标无缝集成到统一策略中，提供了一种全面的交易方法，使交易者能够准确而自信地驾驭动态的金融市场。 主要特征： 指标多样性：策略生成器利用广泛的标准指标的力量，包括但不限于加速振荡器、自适应移动平均线、真棒振荡器、空头力量、多头力量、商品通道指数、DeMarker、双指数移动平均线、包络线 、分形自适应移动平均线、MACD、移动平均线、抛物线转向指标、相对强度指数、相对活力指数、随机指数、三重指数平均线、三重指数移动平均线和威廉姆斯百分比范围。 这套多样化的指标构成了细致入微的交易策略的支柱。 灵活的阈值：通过为开仓和平仓交易设置特定阈值，精确定制您的交易策略。 这种灵活性确保了对不同市场条件的适应性，并使算法与您独特的交易偏好保持一致。 风险管理策略：策略生成器优先考虑风险管理，为交易者提供一套强大的工具。 使用止损和获利水平等功能建立您的风险参数。 此外，您可以在固定手数之间进行选择，或采用具有自动手数功能的
Zonar Smart Analysis
Elvin Entero Tomolin
指标
**Zonar Smart Analysis** is a complete "Smart Money" trading system designed for MetaTrader 5. It automates the classic **Opening Range Breakout (ORB)** strategy while filtering false signals using advanced Price Action algorithms (Wick Rejection & Swing Analysis). Stop guessing where the session is going. Let Zonar draw the zones, identify the breakout, and highlight institutional Order Blocks for maximum confluence. ### Key Features * **Automated ORB Box:** Automatically detects the Market
Hydra Trend Rider MT5
INTRAQUOTES
指标
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Download the Metatrader 4 Version Read the Indicator User Manual here. HURRY!  Price  increasing soon! Read the product description carefully before purchasing the
Trend Strength Visualizer
Alexander Denisovich Jegorov
指标
Trend Strength Visualizer A Simple Tool for Trend Analysis This indicator helps you quickly assess the strength of market trends using fast and slow moving averages. It’s designed to give you a clear visual representation of the trend, so you can make better trading decisions. ~Displays: Green Line : Strong uptrend (potential buying opportunities). Red Line : Strong downtrend (potential selling opportunities). ~Values That Can Be Changed: Fast MA period. Slow MA period. Line color for uptrend an
Volume Buy Sell Support Resistance
Paolo Scopazzo
5 (1)
指标
This easy to setup indicator shows you the market volumes in a different way, with support and resistance as showed. You can setup: - Backdays volume to show - Heiken Ashi candle view It works for every kind of graph and every kind of period. The program shows the volumes based on the number of candles displayed in the chart: the more candles the more volumes. Enjoy this very useful indicator. Please feel free to message me to report any kind of improvements! :D
HiLo Trend Matrix MT5
Andrew Ingosi Likare
指标
HiLo Trend Matrix is an advanced multi-timeframe trend indicator that scans and analyzes multiple timeframes to determine the overall trend direction, allowing you to effortlessly ride the trend waves as they emerge. By scanning the four higher timeframes, starting from your current timeframe or a selected one from the input parameters, you'll always have a comprehensive view of the market's movements. And when the trend aligns, the HiLo Trend Matrix delivers an alert, so you can seize the oppo
Candle Timer Countdown with Early Trend Detection
Deyna Kurniawan
指标
Candle Timer Countdown v2.5 is an advanced MQL5 indicator designed to enhance your trading precision. It provides a live countdown for each candle while simultaneously analyzing multiple timeframes to detect trend direction and potential early reversals. Key features include: Candle Countdown & Progress Bar: Monitor the exact time remaining for each candle with a clear progress visualization. Advanced Trend Detection: Analyze both fast and slow trends with configurable sensitivity and multi-time
FREE
SLS Tutelege
Hope Salang
指标
Product Name: SavasaLaS Tutelage | Pro Price Action Compass Stop guessing. Start trading with Confluence. SavasaLaS Tutelage is not just an indicator; it is a complete trading system designed for the serious Price Action trader. It eliminates chart noise by strictly enforcing the three pillars of institutional trading: Market Structure , Trend Direction , and Candlestick Verification . Unlike standard indicators that flood your chart with weak signals, SavasaLaS Tutelage waits for the "Perfect O
FREE
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
5 (7)
专家
這款EA專為機構交易者設計，運用ICT（內部交易者）的核心原則。它分析市場結構、流動性水平和不平衡區域，以找到高機率的入場和出場點。 1+1 優惠：買一送一！ 數量有限！ 關鍵邏輯元件 市場結構： Cyber​​Punk EA辨識短期（STH/STL）、中期（ITH/ITL）和長期（LTH/LTL）極值，形成支撐位和阻力位。 這些水平用於建構突破、回調和趨勢延續的情景。 流動性池： 自動辨識關鍵極值上下的停損累積區域。 Cyber​​Punk EA考慮了價格向流動性方向移動的可能性，避免了錯誤的入場。位移與FVG： 公允價值缺口 (FVG) 區域、交易量不平衡和缺口可用於識別動量走勢以及大型交易者感興趣的領域。 EA 可以在動量事件後 FVG 恢復時入場。 信號過濾： 入場由位移條件、流動性以及是否符合市場結構來確認。 FVG 和不平衡類型的敏感度等級可調整。 優勢 安全性：Cyber​​Punk EA 避免在不確定區域交易，專注於已確認的水平。 靈活性：支援多種時間範圍，並可調整對結構的敏感度。 透明度：所有水平和區域均顯示在圖表上，方便交易者監控交易邏輯。 理想的使用條
Aurum Quant Engine Pro
Javed Ali Khan Patan
专家
Aurum Quant Engine Pro A disciplined execution model designed for decision clarity, trend alignment, and precise signal filtration. Trades are triggered only when price structure, directional context, and pattern strength align cohesively. Aurum Quant Engine Pro is the enhanced Version 2 of the original release Aurum Quant Engine now equipped with advanced filtering layers for improved trade quality, precision entries, and stronger overall performance. Support & Feedback If you have any qu
Fibonacci Sonar
Lorentzos Roussos
指标
斐波那契声纳 斐波那契声纳有一个内部价格行为模式库，收集自 28 个符号和 7 个时间范围。 每个模式分为两面。前侧和后侧。斐波那契声纳使用前侧来识别相似的模式。最近的价格行为（任何时刻）直到最新条的开盘价是用作搜索库的前侧。 后侧保存每个模式所见的所有活动的汇总。这就是斐波那契术语的用武之地。从过去每个模式的所有实例的开盘价中，我们以斐波那契序列部署了开盘价上方和下方的价格水平。然后，我们测量了达到价格水平的次数。如果将达到价格水平的次数除以单个价格模式存在的实例数，则可以将其提取为百分比 (%) 当然，对于每个模式，您可以想象在顶部斐波那契价格和底部斐波那契价格上都有一个百分比。这允许使用给定百分比值来查找价格的方法。例如，使用此方法，我们可以要求达到 50% 的时间的水平，该方法将返回价格水平。 这些水平就是您在图表上看到的。虽然它们是由斐波那契价格范围与其发生可能性相结合而创建的，但它们并不位于与每个模式的开盘价之间的斐波那契距离。 这些水平的预定发生百分比为： 75% 50% 33% 10% 0% 其中有 5 个高于开盘价，5 个低于开盘价。这些水平并不围绕开盘价对
Quantum Dynamic Volatility Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
指标
Have you ever wondered why so many Forex traders get trapped in weak positions on the wrong side of the market? One of the easiest ways the market makers do this, is by using volatility. A currency pair moves suddenly, often on a news release or economic data. Traders jump in, expecting some quick and easy profits, but the move suddenly moves in the opposite direction. This happens in all timeframes, and in all currency pairs. The candle or bar closes, with a wide spread, but then reverses sharp
Ichimoku Map MT5
Pavel Verveyko
指标
Ichimoku Map (instant look at the markets) - built on the basis of the legendary Ichimoku Kinko Hyo indicator. The task of the Ichimoku Map is to provide information about the market strength on the selected time periods and instruments, from the point of view of the Ichimoku indicator. The indicator displays 7 degrees of buy signal strength and 7 degrees of sell signal strength. The stronger the trend, the brighter the signal rectangle in the table. The table can be dragged with the mouse. The
AMSV Zones
Alex Amuyunzu Raymond
指标
AMSV Zones - Adaptive Market Structure + Volatility Zones Stop trading blind support/resistance levels. Start trading zones that adapt to real market conditions. AMSV Zones combines multi-timeframe market structure analysis with volatility-adaptive zones to identify high-probability trading opportunities. Unlike traditional indicators using fixed levels, AMSV automatically adjusts zone widths based on current ATR, ensuring relevance during both calm and volatile periods. KEY FEATURES 1. Mu
The Rise Of Sky Walker MT5
Marta Gonzalez
指标
The Rise of Sky walker   is a trend indicator is a powerful indicator for any par and any timeframe. It doesn't requires any additional indicators for the trading setup.The indicator gives clear signals about opening and closing trades.This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool.  Can be used in combination with other indicators Perfect For New Traders And Expert Traders Low risk entries. Never repaints signal. Never backpaints signal. Never recalculates signal. Great Fo
MT5 Trend Currency Strength Pro
STE S.S.COMPANY
指标
货币强度计，为您提供当前哪些货币强，哪些货币弱的快速视觉指南。 该仪表测量所有外汇交叉货币对的强度，并对它们进行计算以确定每种货币的整体强度。 我们根据 28 对的趋势计算货币的强度。 .货币强度计是指标的通用名称，用于显示您是在处理强货币还是弱货币。这种基于算法的指标依赖于各种货币对的汇率来提供每种货币的强弱程度。 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以下载该指标的免费版本。 购买前试用，不受 Metatrader Tester 限制： 单击此处 1. 文档 所有趋势货币强度文档（说明）和策略详细信息均可在我们 MQL5 博客的这篇文章中找到： 单击此处。 2. 联系方式 如果您有任何问题或需要帮助，请通过私信联系我。 3. 作者 SAYADI ACHREF，金融科技软件工程师，Finansya 创始人。
Gann Box MT5
Frederic Jacques Collomb
指标
Gann Box 指标是一个强大且多功能的工具，旨在帮助交易者识别和利用市场的关键水平。该指标允许在图表上绘制一个矩形，该矩形会自动划分为多个区域，并带有战略水平 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 。当价格触及其中一个水平时，会触发警报，从而为交易决策提供宝贵的帮助。您可以即时了解市场相对于您绘制区域的变化情况。要绘制一个区域，只需绘制一个简单的矩形并将其命名为 GannBox 。 该指标适用于所有类型的交易者，无论是使用 支撑和阻力 概念、 供需 理论的交易者，还是 ICT 技术或 公平价值缺口 (FVG) 专家。 无论您是 日内交易者 、 波段交易者 还是 趋势交易者 ， Gann Box 都可以帮助您更好地理解和预测市场走势，同时提高您的反应能力和交易表现。 MT4 版本 Gann Box 是一个 多时间框架 指标：它可以绘制在更大的时间框架上，比如 H1，同时允许在较小的时间框架（如 15 分钟图表）上进行更精确和快速的交易。 除了其灵活性之外，该工具还可以通过直观的 管理面板 在图表上进行全面自定义。此面板允许根据您的偏好激活或禁用每个级别，并启用或禁用相关的警
Volume Spread Pattern Indicator MT5
Young Ho Seo
指标
Introduction This indicator detects volume spread patterns for buy and sell opportunity. The patterns include demand and supply patterns. You might use each pattern for trading. However, these patterns are best used to detect the demand zone (=accumulation area) and supply zone (=distribution area). Demand pattern indicates generally potential buying opportunity. Supply pattern indicates generally potential selling opportunity. These are the underlying patterns rather than direct price action. T
Candle Good Setup
Kibalo Alain Kabissa
指标
You ask yourself the question every time you open your charts: how to win in trading? Will using a lot of indicators work? well know that I also asked myself the same questions when I first started trading. After testing many indicators, I realized that winning trading is simple and accurate trading. after several months of thinking and optimizing I was able to find my solution: Candle Good Setup Candle Good setup is a trend and entry timing indicator analyzing the market in multi-frame to give
CrossMaster PRO
Abderrahmane Benali
指标
CrossMaster PRO – Where Trends Reveal Themselves CrossMaster PRO is a precision-built indicator designed to identify critical moments where market direction begins to shift. By monitoring the interaction between two moving averages, it delivers clear signals exactly when timing matters most. Built for traders who value clarity over noise, this tool transforms simple crossovers into actionable insights, supported by intelligent alerts and a clean visual structure. Core Advantages Real-time detec
Liquidity Map
Alex Amuyunzu Raymond
指标
Liquidity Map  Overview The Liquidity Map indicator is an advanced visualization tool based on ICT Smart Money Concepts . It automatically identifies daily Buy Zones , Sell Zones , and Liquidity Levels , showing where price is likely to reverse or continue based on institutional order flow. It calculates key levels from the daily session — such as the previous day’s high, low, and midpoint — then derives a premium (sell bias) and discount (buy bias) structure. When price trades into these mapped
Fundamental Signals Indicator MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
指标
Fundamental Signals Indicator is a Non-Repaint Indicator with a powerful calculation engine that can predict market movement over 3000 pips (30000 points). The indicator does not analyze the market fundamentally, it is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk. Also Indicator can alert on market trend changes. Using Indicator : The Indicator is very simple and without complicated input parameters. (No need to optimize anything.)T
Smart FVG Levels Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
指标
Smart FVG Levels Indicator for MT5   Category   Platform Level   Type     Time frames   trader style market   ICT SMC Indicator Meta Trader 5 Level Indicator Level Indicator All Time frames Scalpers  Day Traders  Swing Traders  Position Traders All Type of Markets Introduction The Smart FVG Levels Indicator for MT5 is a powerful trading tool designed to help you identify Fair Value Gaps (FVGs) automatically on your charts. Whether you are a beginner or an experienced trader, this ind
Engulfing Candle Alert MT5
Prafull Manohar Nikam
指标
This is a simple arrow system based on Engulfing Candlestick Pattern. It gives you alerts on your smartphone when there is an engulfing candlestick pattern happens. Which type of alerts available? 1. It paints on chart Up/Down Arrows. 2. Popup message and sound alert in trading terminal window. 3. Push notification or Alert on your Android and IOS mobile phones (requires MT4 or MT5 app installed!) *Note: Use it on higher timeframes like H4 (4 hours), D1 (1 Day) then find trade opportunities on s
Ssl b vinod ema alerts
Vinodkumar Nair
指标
# SSL ST Strategy MT5 Indicator - Chinese (Simplified) Version SSL ST Strategy MT5指标是一个技术分析工具，旨在帮助交易者在交易图表上清晰地识别买卖信号。它提供视觉指标（如线条和箭头），以及声音、弹出和推送通知，在出现交易机会时及时提醒交易者。 ## 主要优势 - 在图表上直接提供清晰的视觉信号，使用彩色线条（SSL1和基线）和箭头表示买入（绿色三角形）和卖出（红色三角形）信号。 - 支持声音警报、弹出警报和移动推送通知，确保交易者即使不在屏幕前也不会错过重要信号。 - 允许反转信号逻辑，使其适应不同的交易策略或市场条件。 - 使用基于高点、低点和收盘价的指数移动平均线（EMA）以获得更响应和平滑的信号生成。 - 内置过滤功能可防止同一信号柱的重复警报，减少噪音和警报疲劳。 ## 输入参数 - **len**: 设置SSL1和基线EMA计算的周期长度（默认60）。 - **show_Baseline**: 选择在图表上显示或隐藏基线EMA线。 - **show_SSL1**: 选择在图表上显示或
FREE
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 黄金 (XAU/USD) 交易系统 专为认真的交易者设计: 采用结构化、数据驱动的方法进行黄金交易，该方法结合了多种市场分析因素。此工具旨在支持您的黄金交易分析。 限时价格机会 这是在价格上涨之前拥有 Gold Sniper Scalper Pro 的机会。 产品价格将在每接下来的 10 次购买后增加 $50。 最终价格: $498 定义您的分析优势的功能 Gold Sniper Scalper Pro 是一个全面的工具包，旨在为您提供深刻见解和清晰的统计优势： 详细的指标使用指南，包括系统信息、输入自定义设置以及指标使用注意事项，已在下方 MQL 文章中呈现。请参阅该文档。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs 多算法架构: 系统的核心是多个分析算法的智能组合，它们同步运行以过滤市场噪音并确定潜在
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 购买此指标后，您将免费获得 F
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
指标
使用趋势筛选指标释放趋势交易的力量：由模糊逻辑和多货币系统提供支持的终极趋势交易解决方案！ 使用趋势筛选器（由模糊逻辑提供支持的革命性趋势指标）提升您的趋势交易。 它是一个强大的趋势跟踪指标，结合了超过 13 种高级工具和功能以及 3 种交易策略，使其成为使您的 Metatrader 成为趋势分析器的多功能选择。 限时优惠：趋势筛选指标终身仅需 50 美元。 ( 原价 250$ ) (优惠延长) 体验趋势筛选器 100% 无需重新绘制的准确性，确保您的交易决策不受过去价格变化的影响。 释放多时间框架和多货币功能的多功能性，使您能够以无与伦比的信心在外汇、商品、加密货币和指数领域进行交易。 利用 Trend Screener 的综合策略套件增强您的交易： - 趋势跟踪策略和趋势延续策略 ：趋势筛选器的趋势跟踪策略提供清晰的趋势延续信号，让您有效捕捉趋势走势并管理风险。 - 反转策略和早期入场点策略 ：趋势筛选器的反转策略可检测市场方向的潜在变化，使您能够预测趋势反转并利用疲弱的市场趋势。通过早期入场点，您可以在潜在的趋势变化之前定位自己 获取可观的利润。 - 倒卖策略： 趋势筛选器的倒卖
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
指标
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
指标
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
指标
我们为您呈现一个革命性的指标，它改变了趋势交易世界的游戏规则。 该指标旨在重新思考性能并将您的交易体验提升到前所未有的高度。 我们的指标拥有先进功能的独特组合，使其有别于竞争对手。 "真实定价因素"的先进技术即使在最困难和最不稳定的市场条件下也能确保无与伦比的稳定性。 告别不稳定的模式，破碎的指标，欢迎有意识的，受控的交易。 该指标不仅仅是一个美丽的画面！ 指标应该将赔率转移到交易者身边，从而赚取利润。 熟悉基于指标信号的交易结果(全自动模式): https://www.mql5.com/zh/signals/2339244 AceTrend在根据RBTI版本的趋势指标排名中排名第一。 您可以通过在互联网上搜索有关"测试AceTrend趋势指标"的信息来了解更多信息。 AceTrend-最大的盈利能力和交易控制. 我们的指标根据当前市场报价而不是历史来突出盈利能力。 加入革命-释放您的交易经验的潜力! 指标不会在已形成的柱上重绘。 如果柱形已形成，指标读数保持不变。 该指标适用于从M1到MN的任何时间框架。 标准是H1时间框架。 您的反馈非常重要！ 您有任何问题，建议，或只是想分享您的
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
指标
支撑和阻力筛选器是 MetaTrader 的一个级别指标，它在一个指标内提供多种工具。 可用的工具有： 1. 市场结构筛选器。 2. 看涨回调区。 3. 看跌回调区。 4.每日枢轴点 5.每周枢轴点 6. 每月枢轴点 7. 基于谐波形态和成交量的强大支撑和阻力。 8. 银行级区域。 限时优惠：HV 支撑和阻力指示器仅售 50 美元且终生可用。 （原价 125$） 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以找到我们所有带有分析示例的高级指标： 单击此处 主要特点 基于谐波和音量算法的强大支撑和阻力区域。 基于谐波和成交量算法的看涨和看跌回调区域。 市场结构筛选器 每日、每周和每月的枢轴点。 文档 所有支持和阻力筛选器文档（说明）和策略详细信息均可在我们 MQL5 博客的这篇文章中找到： 单击此处。 接触 如果您有任何问题或需要帮助，请通过私信联系我。 作者 SAYADI ACHREF，金融科技软件工程师，Finansya 创始人。
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
指标
TPSproTrend PRO 能够识别市场真正改变方向的时刻，并在行情开始时形成入场点。 你应该在价格刚刚开始波动时入场，而不是在波动已经发生之后。 指标   它不会重新绘制信号，并自动显示入场点、止损点和止盈点，使交易清晰、直观、有条理。 俄语说明 -   MT4 版本 主要优势 信号不重绘。 所有信号均为固定值。 如果出现箭头 -     它不会再改变也不会消失了。 您可以基于稳定的数据做出交易决策，而无需承担虚假信号的风险。 现成的买卖入场点 该指标会自动确定最佳交易时机，并在图表上用箭头显示出来。 无需猜测或主观分析——只有清晰的信号。 自动止损和止盈区域 信号发出后，您立即会看到： 入口点 风险限制区（止损） 止盈区 这允许   在达成交易前评估交易条款   并遵守风险管理规定。 自适应止损（移动止损） 该指标采用智能交易支持逻辑，随着时间的推移……     降低止损规模，从而降低初始风险。 支持更高时间框架（MTF） TPSproTrend PRO 显示： 来自更高时间框架的关键 MIN/MAX 修正 实际趋势变化 修正编号显示了运动的结构 交易很有帮助   顺应大
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
指标
Trend Line PRO   指标是一个独立的交易策略。 它显示趋势变化，交易的入口点，以及自动计算三个级别的止盈和止损保护 Trend Line PRO  非常适合所有元交易者符号：货币，金属，加密货币，股票和指数 该指标用于真实账户交易，这证实了该策略的可靠性 您可以在这里找到使用   Trend Line PRO   和真实信号的机器人：   https://www.mql5.com/zh/users/neurofx/seller 目前，Trend Line PRO指标的售价为75美元。 促销后价格为 149 美元 。 趋势线专业的优点 永远不要重绘它的信号; 将其作为独立策略的可能性; 它有三个自动水平止盈和止损水平  该指标具有iCustom信号缓冲区，允许您基于它创建交易机器人 具有通知功能 该指标已证明其在真实账户交易中的有效性 如何设置和优化趋势线PRO指标: 通过更改幅度参数以及 TP 和 SL 水平，将重点放在指标面板上的利润上 您可以使用以下方式自动优化指标参数： Optimizer Utility 详细说明（ENG）： 这里 趋势线PRO指标如何工作:
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
指标
这款指标用于 MT5，可提供准确的入场交易信号，且无重绘。 它可应用在任何金融资产：外汇、加密货币、贵金属、股票、指数。 它将提供极其精准的评估，并告诉您何时开仓和平仓的最佳时机。 观看 视频 (6:22)，其中包含一个仅处理单一信号的示例，该信号即可值回指标购价！ 大多数交易者在 Entry Points Pro 指标的帮助下，在第一个交易周内即改善了他们的交易结果。 订阅我们的 Telegram 群 ！ Entry Points Pro 指标的益处。 入场信号无重绘 如果信号出现，并得到确认，则它不会再消失；不像是重绘指标，它会导致重大的财产损失，因为它们可以在显示信号后再将其删除。 无差错开仓 指标算法可令您找到入场交易（买入或卖出资产）的理想时机，从而提高每位交易者的成功率。 Entry Points Pro 可操作任何资产 它允许您在 MT5 平台上交易任何经纪商的加密货币、股票、贵金属、指数、大宗商品和货币。 提供任何方向的信号 Entry Points Pro 指标提供针对任意价格走势的入场交易信号 - 上涨、下跌或横盘（横向）。 最大盈利潜力 离场信号
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
指标
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
指标
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
指标
FootprintOrderflow权威指南 （本指标还适配不提供DOM数据和BID/ASK数据的经济商） 1. 指标核心理念 Footprint orderflow 是一款基于 订单流（Order Flow） 理论的高级图表工具。与传统的 K 线图只展示 OHLC（开高低收）不同，足迹图通过实时解析 Tick 数据，剖析每根 K 线内部的微观结构。 它能告诉你： 谁在主导？ （买方还是卖方） 哪里成交量最大？ （机构主要筹码交换区） 价格是否被认可？ （停留时间与价值区域） 趋势是否竭尽？ （通过背离信号） 关键背离是否需要提醒？ （通过背离的信号发送MT5弹窗警告，并推送通知到手机） 2. 图表界面深度解析 2.1 基础足迹图 (Standard View) 在普通模式下，K 线被拆解为一个个价格格子（Bin）： 左侧数字 (Bid/Sell) ：代表主动卖出成交量（市价卖单撞击买一价）。 右侧数字 (Ask/Buy) ：代表主动买入成交量（市价买单撞击卖一价）。 背景热力图 ：颜色越深（或亮度越高），代表该价位的总成交量越大，直观展示流动性聚集区。 失衡高亮 (Imba
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
指标
简单来说，当白色数字（称为“点”）开始出现在当前蜡烛图旁边时，您就可以开始交易了。白色“点”表示当前的买入或卖出交易正在进行，并且方向正确，其白色即为标志。当白色点的移动停止并变为静态绿色时，这表示当前动能已结束。绿色数字表示以“点”为单位的总利润，无论是来自买入还是卖出交易。 此外，还可以通过指标中的其他高级专业分析工具来开仓。通过观察指标中显示的信号和颜色，您可以高精度地捕捉大量剥头皮交易机会。只需确保在测试或实时图表中理解该指标的运作方式。 适用于大多数外汇市场：非常适合交易黄金和热门指数市场——道琼斯、标普500、纳斯达克、DAX等，以及外汇货币对如欧元/美元、英镑/美元、美元/日元等众多强势货币对。也支持主要加密货币如比特币、以太坊和稳定币——非常适合在数字资产与传统市场之间进行多元化策略。 限时特价优惠。 Shock Pullback 指标在识别回调和积累区域方面是一项真正的突破。它基于完全创新的算法构建，使交易者能够轻松而清晰地识别交易机会、跟踪价格走势，并检测回调、积累区域、缺口和突破。 Shock Pullback V 3.3 新版本更新 Shock Pullbac
作者的更多信息
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
实用工具
Risk/Reward Tool是一款专业级EA（智能交易系统），旨在彻底改变您在MetaTrader 4中规划、可视化和执行交易的方式。无论您是重视精确风险管理的自主交易者，还是需要直观测试交易设置的策略开发者，这款工具都能在一个优雅直观的界面中提供您所需的一切。 与基础的仓位计算器不同，Risk/Reward Tool将可视化交易规划与即时执行功能、实时盈亏监控和全面的交易管理功能相结合。该工具与MT4策略测试器完全兼容，让您能够练习交易策略并完善方法，无需冒真实资金的风险。 完整使用手册请访问： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244 MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/158601 主要功能 可视化交易规划 可拖拽调整的入场、止损和止盈线 随交易参数调整实时更新的彩色风险/收益区域 基于ATR的自动止损计算，实现波动率调整的仓位管理 可配置的风险收益比，带可视化显示 支持市价单和挂单（限价单/止损单），根据入场线位置自动判断 智能仓位计算 以账户余额百分比或固定金
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
实用工具
立即在一張圖表上查看按日和按週的已平倉交易歷史記錄、當前未平倉交易以及外匯風險敞口！使用熱圖來識別有利可圖的交易以及您交易組合中的當前虧損情況。 快速關閉按鈕 使用快速關閉按鈕可以關閉單一符號的每筆交易、全部關閉單筆交易，或點擊按鈕以取得部分利潤或損失。不再需要在清單中尋找交易並研究如何關閉部分交易。儀表板還會顯示您在交易外匯對時目前對每種貨幣符號的風險敞口，這可以幫助您識別重大新聞事件發生前可能過度暴露的領域。您可以使用按鈕在新聞發布前立即快速降低您的風險，或者如果新聞已經發生並為您帶來利潤，只需單擊即可快速獲得該利潤！ 開放交易熱圖 交易熱圖是一種視覺化工具，專為使用頭寸交易或波段交易策略的交易者設計，使用美元成本平均法來擴大和縮小交易規模。您可以快速識別您的投資組合中可以存入的單一交易，以及您可以部分平倉的虧損交易。只需使用全部或部分關閉按鈕即可立即賺錢並降低風險。 快速識別控制回撤的機會 虧損控制切換「D 按鈕」將突出顯示您的投資組合中所有虧損高於每個交易符號平均價格的交易。這是透過在所有符號的單一交易周圍添加一個矩形來實現的，這樣您就可以看到首先要關注哪些交易。 這使
Market Reversal Alerts EA MT5
LEE SAMSON
4.36 (11)
专家
市場反轉警報 EA 由同名指標（ https://www.mql5.com/en/market/product/57892 ）提供支持，並根據市場結構變化進行交易。 默認情況下，每次指標發送市場反轉警報時，EA 都會進行交易，並將根據您在 EA 設置中設置的條件和過濾器來交易這些警報。 當價格向當前趨勢方向移動時，它會繪製支撐矩形，並在價格急劇反轉並發出市場結構轉變或重新測試反轉信號時進行交易。更多在指標頁面。 https://www.mql5.com/en/market/product/57892 此描述中有太多設置和可能性，因此有一篇包含所有設置的博客文章和一個視頻，在此博客文章中詳細介紹了它們。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/745502 請閱讀上面的帖子並觀看視頻，您將了解 EA 的強大功能。 這篇博文中有一些很好的設置文件可以幫助您入門和策略。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/745984 基於市場結構逆轉微調和創建多種策略和交易風格的可能性是無窮無盡的！了解我的人都知道，我每天都通
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
指标
停止猜测，开始用统计优势交易 股票指数的交易方式与外汇不同。它们有固定的交易时段，隔夜会出现跳空，并遵循可预测的统计模式。这个指标为您提供所需的概率数据，让您能够自信地交易DAX、标普500和道琼斯等指数。 与众不同之处 大多数指标向您展示已经发生的事情。而这个指标向您展示接下来可能发生什么。每个交易日，指标都会根据100天的历史数据分析您当前的设置。它会找到具有相似跳空、相似开盘位置的日子，并准确计算价格到达关键水平的频率。不再猜测跳空是否会回补，或者昨天的高点是否会被测试。您将获得基于真实数据的精确百分比。 完整手册及所有参数说明请访问： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370 帮助您找到优质设置的策略指南： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766371 搭配风险回报计算 + 快速交易管理按钮EA，轻松进行股指日内交易 - https://www.mql5.com/en/market/product/78020 MT5 Version:  https://www.mql5.com/en/market/
Market Reversal Alerts MT5
LEE SAMSON
4.43 (21)
指标
成為突破者，隨著價格反轉，市場結構會改變利潤。 訂單突破者指示器可以識別趨勢或價格走勢何時接近枯竭並準備好逆轉。它會提醒您市場結構的變化，通常會在發生逆轉或重大回調時發生。 該指標使用專有計算來確定突破和價格動能。每當在可能的耗盡點附近形成新的高點時，指標就會繪製最後一個生成該高點的順序塊。然後，它將隨價格移動隨價格跟隨定單。然後，當價格轉向相反方向並突破該訂單塊時，它會提醒您，從而創建新的市場結構並開始趨勢或重大回調的可能逆轉。 訂單塊是在創建高/低之前的最後一個相反的彩色蠟燭，並且當價格跌破這些關鍵區域以下時，這表明趨勢可能會發生短期或長期反轉。 特徵 提醒您關鍵耗盡點的市場結構變化 價格接近耗盡水平時自動提取訂單塊 在一個方向繼續移動時，在價格後面跟踪定單，以提醒您最佳的反轉輸入 將顏色更改為純色塊，以顯示何時發生市場結構中斷。 適用於所有交易品種和時間範圍 內置集成的彈出窗口和電子郵件警報 策略和如何與定單破壞者指標進行交易 當斷路器塊發生時，您有兩個選擇。 看左邊！我們正在尋求供應/需求或支撐/阻力位嗎？市場結構轉變（逆轉）通常發生在價格重新測試舊水平或在該支撐或
Market Reversal Alerts EA
LEE SAMSON
4.13 (23)
专家
市場反轉警報 EA 由同名指標（可在此處獲得）提供支持，並根據市場結構變化進行交易。 默認情況下，每次指標發送市場反轉警報時，EA 都會進行交易，並將根據您在 EA 設置中設置的條件和過濾器來交易這些警報。 當價格向當前趨勢方向移動時，它會繪製支撐矩形，並在價格急劇反轉並發出市場結構轉變或重新測試反轉信號時進行交易。更多在指標頁面。 此描述中有太多設置和可能性，因此有一篇包含所有設置的博客文章和一個視頻，在此博客文章中詳細介紹了它們。  https://www.mql5.com/en/blogs/post/745502 請閱讀上面的帖子並觀看視頻，您將了解 EA 的強大功能。 這篇博文中有一些很好的設置文件可以幫助您入門和策略。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/745984 基於市場結構逆轉微調和創建多種策略和交易風格的可能性是無窮無盡的！了解我的人都知道，我每天都通過這個 EA 賺大錢，我很高興向您展示如何做。 EA 的 MT4 版本也可在此處獲得： https://www.mql5.com/en/market/product/
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5
LEE SAMSON
实用工具
Risk/Reward Tool是一款专业级EA（智能交易系统），旨在彻底改变您在MetaTrader 5中规划、可视化和执行交易的方式。无论您是重视精确风险管理的自主交易者，还是需要直观测试交易设置的策略开发者，这款工具都能在一个优雅直观的界面中提供您所需的一切。 与基础的仓位计算器不同，Risk/Reward Tool将可视化交易规划与即时执行功能、实时盈亏监控和全面的交易管理功能相结合。该工具与MT5策略测试器完全兼容，让您能够练习交易策略并完善方法，无需冒真实资金的风险。 完整使用手册请访问： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244 MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/78020/ 主要功能 可视化交易规划 可拖拽调整的入场、止损和止盈线 随交易参数调整实时更新的彩色风险/收益区域 基于ATR的自动止损计算，实现波动率调整的仓位管理 可配置的风险收益比，带可视化显示 支持市价单和挂单（限价单/止损单），根据入场线位置自动判断 智能仓位计算 以账户余额百分比或固定金额设置风险 实时
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
ADR Reversal Indicator
LEE SAMSON
4.23 (13)
指标
ADR 反轉指標一目了然地顯示當前價格相對於其正常平均每日範圍的交易位置。當價格超過您選擇的平均範圍和高於它的水平時，您將通過彈出窗口、電子郵件或推送獲得即時警報，以便您可以快速跳入回調和反轉。該指標在圖表上在平均每日範圍極值處繪製水平線，並在這些水平之上延伸，這些水平附加了價格超過它們的數學概率。下面的更多細節...... ADR 警報儀表板補充指標並監控所有配對也可在此處獲得： https://www.mql5.com/en/market/product/62756 MT5 版本也可在此處獲得： https://www.mql5.com/en/market/product/64477/ 大約 60% 的時間價格在其正常的平均每日範圍 (ADR) 內交易並推高這些水平通常是價格急劇波動的指標，通常會出現回調（獲利了結）走勢。您可以通過交易從每日範圍的頂部或底部回落到最近的支撐位或阻力位來利用這些急劇波動。 收集了超過 20 年的歷史數據，以找出主要外匯對和一系列交叉盤的價格超出特定 ADR 水平的平均百分比。該數據表明價格僅在 3% 的時間內超過其 ADR 的 200%，這
RSI and TDI Alert Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
指标
RSI / TDI 警报仪表板允许您一次监控您交易的每个主要货币对的 RSI（由您选择）。 您可以通过两种方式使用它： 1. 选择多个时间框架，当有多个时间框架超出正常交易条件时，破折号会显示给您。一个很好的指标表明价格最近在推高，因为它在多个时间范围内达到了超买或超卖水平，因此很快就会出现回调或逆转。 2. 使用一个时间框架（您最喜欢的交易）和多个 RSI 水平向您展示该时间框架内 RSI 扩展的强度。当价格在一个方向上非常猛烈地推动太长时间并且市场应该出现获利了结时，这是一种进行均值回归交易的好策略。在示例屏幕截图中，您可以看到 H4 RSI 在 25 水平之上扩展了 2 对，这比典型的价格走势要远得多，因此是做多的好机会。 当蜡烛在所选时间范围内收盘时，仪表板将提醒您选择水平的扩展条件（超买和​​超卖）。您可以同时监控 6 个单独的 RSI。您可以独立选择每个时间范围、类型以及超买和超卖水平。 此处提供 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/66307 您可以立即查看任何货币对的状况，并选择那些准备好回调或反
Trade Portfolio Dashboard MT5
LEE SAMSON
实用工具
立即在一張圖表上查看按日和按週的已平倉交易歷史記錄、當前未平倉交易以及外匯風險敞口！使用熱圖來識別有利可圖的交易以及您交易組合中的當前虧損情況。 快速關閉按鈕 使用快速關閉按鈕可以關閉單一符號的每筆交易、全部關閉單筆交易，或點擊按鈕以取得部分利潤或損失。不再需要在清單中尋找交易並研究如何關閉部分交易。儀表板還會顯示您在交易外匯對時目前對每種貨幣符號的風險敞口，這可以幫助您識別重大新聞事件發生前可能過度暴露的領域。您可以使用按鈕在新聞發布前立即快速降低您的風險，或者如果新聞已經發生並為您帶來利潤，只需單擊即可快速獲得該利潤！ 開放交易熱圖 交易熱圖是一種視覺化工具，專為使用頭寸交易或波段交易策略的交易者設計，使用美元成本平均法來擴大和縮小交易規模。您可以快速識別您的投資組合中可以存入的單一交易，以及您可以部分平倉的虧損交易。只需使用全部或部分關閉按鈕即可立即賺錢並降低風險。 快速識別控制回撤的機會 虧損控制切換「D 按鈕」將突出顯示您的投資組合中所有虧損高於每個交易符號平均價格的交易。這是透過在所有符號的單一交易周圍添加一個矩形來實現的，這樣您就可以看到首先要關注哪些交易。 這使
Market Reversal Alerts
LEE SAMSON
4.2 (115)
指标
成為突破者，隨著價格反轉，市場結構會改變利潤。 訂單突破者指示器可以識別趨勢或價格走勢何時接近枯竭並準備好逆轉。它會提醒您市場結構的變化，通常會在發生逆轉或重大回調時發生。 該指標使用專有計算來確定突破和價格動能。每當在可能的耗盡點附近形成新的高點時，指標就會繪製最後一個生成該高點的順序塊。然後，它將隨價格移動隨價格跟隨定單。然後，當價格轉向相反方向並突破該訂單塊時，它會提醒您，從而創建新的市場結構並開始趨勢或重大回調的可能逆轉。 訂單塊是在創建高/低之前的最後一個相反的彩色蠟燭，並且當價格跌破這些關鍵區域以下時，這表明趨勢可能會發生短期或長期反轉。 特徵 提醒您關鍵耗盡點的市場結構變化 價格接近耗盡水平時自動提取訂單塊 在一個方向繼續移動時，在價格後面跟踪定單，以提醒您最佳的反轉輸入 將顏色更改為純色塊，以顯示何時發生市場結構中斷。 適用於所有交易品種和時間範圍 內置集成的彈出窗口和電子郵件警報 策略和如何與定單破壞者指標進行交易 當斷路器塊發生時，您有兩個選擇。 看左邊！我們正在尋求供應/需求或支撐/阻力位嗎？市場結構轉變（逆轉）通常發生在價格重新測試舊水平或在該支撐或
Position Trader EA
LEE SAMSON
4.64 (11)
专家
将任何交易策略转变为头寸交易策略，或交易基于经过验证的 RSI 和 ADR 的头寸交易策略，包括针对对您不利的头寸的自动回撤控制系统。 该 EA 是 MRA EA 的演变和简化，MRA EA 多年来一直用于市场结构交易者网站上教授的头寸交易策略。 请参阅我的个人资料，获取网站、免费头寸交易课程和其他产品的链接。 EA 将使用“弹性带理论”自动扩展到市场结构变动，并使用 RSI 指标或您想要交易的任何外汇工具的平均每日范围 (ADR) 的扩展来实现银行和机构采取的均值回归变动。 头寸交易是一种使用小风险和多次入场的进入市场的方法，这意味着初始交易入场的准确性不如入场后 EA 管理交易的方式重要。 市场是不可预测的，而且几乎不可能以任何长期可持续的准确性来计时运动，这就是大多数交易策略和交易者失败的原因。 您还可以通过简单地使用 EA 上的快速交易按钮进行初始入市，将您当前交易或过去交易过的几乎任何策略转换为头寸交易策略。 进行初始交易后，EA 将在达到指定利润水平时自动平仓交易，或者通过在市场结构变动的下一个阶段扩大规模，将交易转变为头寸交易。 主要功能： 基于 RSI 均值回归策
Opening Range Breakout
LEE SAMSON
5 (4)
专家
从股票指数开盘时发生的爆炸性走势中获利，每天给自己一个可操作的优势。 开盘区间突破 EA 可以根据您的喜好进行调整，以捕捉 DAX、DOW、NASDAQ 和 S&P500 等主要股指每天开盘后形成的趋势。 这些开盘每天都在同一时间发生，因此您知道何时会发生波动，并且通常就在开盘强劲趋势形成之后，您可以使用此 EA 捕捉并在整个交易时段内进行。 开盘区间通常是股市开盘后的前 5-15 分钟，在大型市场参与者下达初始订单后，投机交易开始。 打开后，往往会发生以下两种情况之一。 1. 你得到一个区间或轮换日，指数上涨，反转，然后再次反转。 如今，策略和 EA 经常会收支平衡或出现小额亏损。 2. 你会遇到一个趋势日，市场通常会连续几个小时朝一个方向发展。 这些是策略真正银行的日子，并且随着趋势的发展可以轻松产生 3-10% 的回报。 MT5 Versions is here:  https://www.mql5.com/en/market/product/91232 有关 EA 交易方式的策略指南可在此处找到： https://www.mql5.com/en/blogs/post/75
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
专家
将任何交易策略转变为头寸交易策略，或交易基于经过验证的 RSI 和 ADR 的头寸交易策略，包括针对对您不利的头寸的自动回撤控制系统。 该 EA 是 MRA EA 的演变和简化，MRA EA 多年来一直用于市场结构交易者网站上教授的头寸交易策略。 请参阅我的个人资料，获取网站、免费头寸交易课程和其他产品的链接。 EA 将使用“弹性带理论”自动扩展到市场结构变动，并使用 RSI 指标或您想要交易的任何外汇工具的平均每日范围 (ADR) 的扩展来实现银行和机构采取的均值回归变动。 头寸交易是一种使用小风险和多次入场的进入市场的方法，这意味着初始交易入场的准确性不如入场后 EA 管理交易的方式重要。 市场是不可预测的，而且几乎不可能以任何长期可持续的准确性来计时运动，这就是大多数交易策略和交易者失败的原因。 您还可以通过简单地使用 EA 上的快速交易按钮进行初始入市，将您当前交易或过去交易过的几乎任何策略转换为头寸交易策略。 进行初始交易后，EA 将在达到指定利润水平时自动平仓交易，或者通过在市场结构变动的下一个阶段扩大规模，将交易转变为头寸交易。 主要功能： 基于 RSI 均值回归策
ADR Reversal Indicator MT5
LEE SAMSON
4.63 (8)
指标
ADR 反轉指標一目了然地顯示當前價格相對於其正常平均每日範圍的交易位置。當價格超過您選擇的平均範圍和高於它的水平時，您將通過彈出窗口、電子郵件或推送獲得即時警報，以便您可以快速跳入回調和反轉。該指標在圖表上在平均每日範圍極值處繪製水平線，並在這些水平之上延伸，這些水平附加了價格超過它們的數學概率。下面的更多細節...... ADR 警報儀表板補充指標並監控所有配對也可在此處獲得： https://www.mql5.com/en/market/product/66316 MT4 版本也可在此處獲得： https://www.mql5.com/en/market/product/62757 大約 60% 的時間價格在其正常的平均每日範圍 (ADR) 內交易並推高這些水平通常是價格急劇波動的指標，通常會出現回調（獲利了結）走勢。您可以通過交易從每日範圍的頂部或底部回落到最近的支撐位或阻力位來利用這些急劇波動。 收集了超過 20 年的歷史數據，以找出主要外匯對和一系列交叉盤的價格超出特定 ADR 水平的平均百分比。該數據表明價格僅在 3% 的時間內超過其 ADR 的 200%，這意味
Symmetrical Triangle Patterns MT5
LEE SAMSON
3 (2)
指标
對稱三角形圖表模式代表價格被迫向上突破或崩盤之前的一段收縮和盤整期。向下趨勢線的突破標誌著新的看跌趨勢的開始，而從上部趨勢線的突破則表明新的看漲趨勢的開始。 此處提供 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/68709/ 該指標識別這些模式並在 4 個關鍵點形成且價格再次回落至三角形時提醒您，以便您為潛在的突破做好準備。對稱三角形並不總是完全對稱的，價格可以向上或向下突破，但通常最成功的突破是在形成三角形第一個點的高點或低點的方向上。因此，該指標為我們提供了對突破的看漲或看跌偏見，並採用顏色編碼並針對該特定方向發出警報。沒有必要只在一個方向進行交易，但是因為任何一個方向的突破都是可能的，但是當突破與第一個點趨勢一致時，您往往會獲得更大更快的價格變動和更好的風險回報。 輸入和配置選項： 開始搜索蠟燭 - 指標將開始尋找多少根蠟燭來尋找已完成的形態 Fib Max Retracement - 最大回撤價格可以形成點 3,4 和 5 Fib 最小回撤 - 可以形成點 3,4 和 5 的最低迴撤價格 僅顯示最後信號 - 僅顯示最後
Opening Range Breakout MT5
LEE SAMSON
3.29 (7)
专家
从股票指数开盘时发生的爆炸性走势中获利，每天给自己一个可操作的优势。 开盘区间突破 EA 可以根据您的喜好进行调整，以捕捉 DAX、DOW、NASDAQ 和 S&P500 等主要股指每天开盘后形成的趋势。 这些开盘每天都在同一时间发生，因此您知道何时会发生波动，并且通常就在开盘强劲趋势形成之后，您可以使用此 EA 捕捉并在整个交易时段内进行。 开盘区间通常是股市开盘后的前 5-15 分钟，在大型市场参与者下达初始订单后，投机交易开始。 打开后，往往会发生以下两种情况之一。 1. 你得到一个区间或轮换日，指数上涨，反转，然后再次反转。 如今，策略和 EA 经常会收支平衡或出现小额亏损。 2. 你会遇到一个趋势日，市场通常会连续几个小时朝一个方向发展。 这些是策略真正银行的日子，并且随着趋势的发展可以轻松产生 3-10% 的回报。 MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/90502/ 有关 EA 交易方式的策略指南可在此处找到： https://www.mql5.com/en/blogs/post/751229 包含所
Symmetrical Triangle Patterns
LEE SAMSON
5 (4)
指标
對稱三角形圖表模式代表價格被迫向上突破或崩盤之前的一段收縮和盤整期。向下趨勢線的突破標誌著新的看跌趨勢的開始，而從上部趨勢線的突破則表明新的看漲趨勢的開始。 獲取儀表板以立即監控您為對稱三角形模式交易的所有工具和時間範圍！ https://www.mql5.com/en/market/product/69169/ 此處提供 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/70006/ 該指標識別這些模式並在 4 個關鍵點形成且價格再次回落至三角形時提醒您，以便您為潛在的突破做好準備。對稱三角形並不總是完全對稱的，價格可以向上或向下突破，但通常最成功的突破是在形成三角形第一個點的高點或低點的方向上。因此，該指標為我們提供了對突破的看漲或看跌偏見，並採用顏色編碼並針對該特定方向發出警報。沒有必要只在一個方向進行交易，但是因為任何一個方向的突破都是可能的，但是當突破與第一個點趨勢一致時，您往往會獲得更大更快的價格變動和更好的風險回報。 輸入和配置選項： 開始搜索蠟燭 - 指標將開始尋找多少根蠟燭來尋找已完成的形態 Fib Max Ret
Market Reversal Alerts Dashboard MT5
LEE SAMSON
3 (3)
指标
此儀表板是與市場結構反轉指標一起使用的警報工具。它的主要目的是提醒您在特定時間範圍內的逆轉機會，以及像指標一樣重新測試警報（確認）。儀表板設計為單獨放置在圖表上，並在後台工作，以向您發送有關您選擇的貨幣對和時間範圍的警報。它是在許多人要求衝刺以同時監控多個貨幣對和時間框架而不是讓市場反轉指標在一個 MT4 中的多個圖表上運行之後開發的。它會在 M5、M15、M30、H1、H4 和 D1 時間範圍內發出警報。當然，與交易中的任何事情一樣，更高的時間框架效果最好。 我創建的用於繪製矩形並提醒特定貨幣對的市場結構變化的指標運行儀表板。 儀表板僅允許您監控多個貨幣對和時間範圍，並在打開一個圖表時收到警報。 該儀表板被設計為市場結構反轉指標的附加組件。它將獨立工作，並提醒市場反轉警報指標給出的模式和信號。 在此處獲取市場反轉警報指標的 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/46295 此儀表板的 MT4 版本在這裡： https://www.mql5.com/en/market/product/62751/ 指標輸入/設置： 調整
RSI and TDI Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
3.67 (3)
指标
RSI / TDI 警報儀表板允許您一次監控您交易的每個主要貨幣對的 RSI（由您選擇）。 您可以通過兩種方式使用它： 1. 選擇多個時間框架，當有多個時間框架超出正常交易條件時，破折號會顯示給您。一個很好的指標，表明價格最近在推高，因為它在多個時間框架內達到了超買或超賣水平，因此很快就會出現回調或逆轉。 2. 使用一個時間框架（您最喜歡的交易）和多個 RSI 水平向您展示該時間框架內 RSI 擴展的強度。當價格在一個方向上非常強烈地推動太長時間並且市場應該出現獲利了結時，這是一種進行均值回歸交易的好策略。在示例屏幕截圖中，您可以看到 H4 RSI 在 25 水平之上擴展了 2 對，這比典型的價格行為要遠得多，因此是做多的好機會。 當蠟燭在所選時間範圍內收盤時，儀表板將提醒您選擇水平的擴展條件（超買和超賣）。您可以同時監控 6 個單獨的 RSI。您可以獨立選擇每個時間範圍、類型以及超買和超賣水平。 此處提供 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/62698 您可以立即查看任何貨幣對的狀況，並選擇那些準備好回調或反轉
Support Resistance Propulsion Targets
LEE SAMSON
5 (5)
指标
自动在你的图表上画出支撑位和阻力位以及推动性蜡烛缺口，这样你就可以看到价格接下来可能会走向哪里和/或可能会逆转。 该指标旨在作为我的网站（The Market Structure Trader）上教授的头寸交易方法的一部分，并显示目标和潜在入场的关键信息。 该指标有两个核心功能和四个附加功能： 核心功能1 - 日线、周线和月线的自动支持和阻力线 该指标为你自动绘制过去2天以及6周和数月前的最新支撑和阻力水平。你可以完全自定义这些水平的外观以适合你，并显示多少个。这些关键水平通常作为主要的支持和阻力区，价格将从这里转向并回撤或逆转。它们也是价格将走向的目标，因此你可以迅速看到在价格可能转向之前交易的潜在距离。 核心特征2--推进型蜡烛缺口目标 推进性缺口蜡烛是银行和机构通过在任何市场上执行大额头寸而创造的强劲、快速的移动。这些大阳线一旦形成，有两个关键作用。 1. 1.它们作为一个方向性信号，因为大型市场参与者已经选择了一个方向，一旦发生，价格往往会在一段时间内继续移动。 2. 2.更重要的是，它们作为目标，因为这些区域往往会让其他大玩家的头寸 "越位"，价格在绝大多数情况下
ADR Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
5 (3)
指标
ADR 警报仪表板一目了然地向您显示当前价格相对于其正常平均每日范围的交易位置。当价格超过您选择的平均范围和高于它的水平时，您将通过弹出窗口、电子邮件或推送获得即时警报，以便您可以快速跳入回调和反转。破折号旨在放置在空白图表上，只需坐在背景中并在达到水平时提醒您，因此您无需坐下来观看甚至看！ 此处提供 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/62756 新：现在还向您显示平均每周和每月范围，并提醒他们！ 获取在您的图表上绘制水平的 ADR 反转指标： https://www.mql5.com/en/market/product/64477 大约 60% 的时间价格在其正常的平均每日范围 (ADR) 内交易并推高这些水平通常是价格急剧波动的指标，通常会出现回调（获利了结）走势。您可以通过交易从每日范围的顶部或底部回落到最近的支撑位或阻力位来利用这些急剧波动。 收集了超过 20 年的历史数据，以找出主要外汇对和一系列交叉盘的价格超出特定 ADR 水平的平均百分比。该数据表明价格仅在 3% 的时间内超过其 ADR 的 200%
Market Reversal Alerts Dashboard
LEE SAMSON
5 (9)
指标
此儀表板是與市場結構反轉指標一起使用的警報工具。它的主要目的是提醒您在特定時間範圍內的逆轉機會，以及像指標一樣重新測試警報（確認）。儀表板設計為單獨放置在圖表上，並在後台工作，以向您發送有關您選擇的貨幣對和時間範圍的警報。它是在許多人要求衝刺以同時監控多個貨幣對和時間框架而不是讓市場反轉指標在一個 MT4 中的多個圖表上運行之後開發的。它會在 M5、M15、M30、H1、H4 和 D1 時間範圍內發出警報。當然，與交易中的任何事情一樣，更高的時間框架效果最好。 該儀表板被設計為市場結構反轉指標的附加組件。它將獨立工作，並提醒市場反轉警報指標給出的模式和信號。 在此處獲取市場反轉警報指標： https://www.mql5.com/en/market/product/46295 此儀表板的 MT5 版本可在此處獲得： https://www.mql5.com/en/market/product/65828 此處提供 EA：汽車交易市場反轉警報！ https://www.mql5.com/en/market/product/65383 我創建的用於繪製矩形並提醒特定貨幣對的市場結構
Stock Index Hedge EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
专家
利用主要股指的开盘波动，并从市场开盘突破时的突然波动中获利。 这些策略的目标只是从市场在开盘时朝一个方向快速而猛烈移动的日子中受益，并控制这种变化。 如果市场开盘疲软且没有方向，EA 会锁定对冲损失并等待市场决定方向，然后再平仓。 股指对冲 EA 会在开盘前分析区间，并寻找理想的可交易距离，以便在市场开盘后朝任一方向快速波动时尝试兑现。 该策略适用于任何股票指数，如 DAX、DOW、NAS、S&P500 或 FTSE。 如果盘前区间太大或太小，它将跳过盘前价格走势并尝试突破最初的 5 分钟开盘区间。 此功能有助于在开盘时创造理想的交易条件，以避免在范围太窄的情况下出现拉锯，或者在范围太宽的情况下避免无法实现目标的可能性。 测试表明，理想的交易区间不低于 ADR 的 10%，且不高于 ADR 的 20%，以创造最大的机会在开盘时彻底突破并实现可实现的目标。 手册和策略说明在这里： https://www.mql5.com/en/blogs/post/754385/ EA 在开盘时进行 2 笔交易，如果成功，EA 会按照您选择的 R:R 比率在第一笔交易中获利，然后保护第二笔交易，同
ADR Alert Dashboard
LEE SAMSON
3.83 (12)
指标
ADR 警報儀表板一目了然地向您顯示當前價格相對於其正常平均每日範圍的交易位置。當價格超過您選擇的平均範圍和高於它的水平時，您將通過彈出窗口、電子郵件或推送獲得即時警報，以便您可以快速跳入回調和反轉。破折號旨在放置在空白圖表上，只需坐在背景中並在達到水平時提醒您，因此您無需坐下來觀看甚至看！ 此處提供 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/66316 新：現在還向您顯示平均每周和每月範圍，並提醒他們！ 獲取在您的圖表上繪製水平的 ADR 反轉指標： https://www.mql5.com/en/market/product/62757 大約 60% 的時間價格在其正常的平均每日範圍 (ADR) 內交易並推高這些水平通常是價格急劇波動的指標，通常會出現回調（獲利了結）走勢。您可以通過交易從每日範圍的頂部或底部回落到最近的支撐位或阻力位來利用這些急劇波動。 收集了超過 20 年的歷史數據，以找出主要外匯對和一系列交叉盤的價格超出特定 ADR 水平的平均百分比。該數據表明價格僅在 3% 的時間內超過其 ADR 的 200%，
Multi Timeframe MTF Visual Stochastics Display
LEE SAMSON
5 (1)
指标
最后！ MT4的随机指标，可在一张图表上显示多个时间范围！立即在4个不同的时间范围内查看主线和信号线的实际位置，以帮助您做出有根据的交易决策。 一个真正的MTF随机指标，适合需要在多个时间范围内直观地看到指标告诉他们的交易者，没有向上或向下的箭头或显示的数字。 在时间范围之间不再轻拂即可查看其他随机指标的位置！留在您最喜欢的时间范围内，并获得所有内容的概述！ 不用再怀疑其他随机指标上的向上或向下箭头是主线还是信号线，或者它真正指向的角度是！ 不再有看起来不正确的MTF随机指标，因为它们被拉长或不准确，占用了宝贵的图表空间！ 从您的交易图表中查看是否在所有时间范围内都发生了交叉！ 特征 从M1到每月选择您喜欢的时间范围（总共最多4个） 并排显示的每个随机变量的最新部分 根据MT4随附的库存指示器完全可自定义的颜色，级别和参数 设置警报会告诉您所选的所有时间范围都超买或超卖的时间 集成的弹出，推送和电子邮件警报 与图表成比例，因此每个随机占据屏幕上可用空间的1/4 选择显示2个，3个或4个随机数，然后手动设置每个占用的宽度。 放大和缩小主图表，以与您偏好的市场观点保持一致 为
FREE
Support Resistance Propulsion Targets MT5
LEE SAMSON
3.5 (4)
指标
自动在你的图表上画出支撑位和阻力位以及推动性蜡烛缺口，这样你就可以看到价格接下来可能会走向哪里和/或可能会逆转。 该指标旨在作为我的网站（The Market Structure Trader）上教授的头寸交易方法的一部分，并显示目标和潜在入场的关键信息。 MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/97246/ 该指标有两个核心功能和四个附加功能： 核心功能1 - 日线、周线和月线的自动支持和阻力线 该指标为你自动绘制过去2天以及6周和数月前的最新支撑和阻力水平。你可以完全自定义这些水平的外观以适合你，并显示多少个。这些关键水平通常作为主要的支持和阻力区，价格将从这里转向并回撤或逆转。它们也是价格将走向的目标，因此你可以迅速看到在价格可能转向之前交易的潜在距离。 核心特征2--推进型蜡烛缺口目标 推进性缺口蜡烛是银行和机构通过在任何市场上执行大额头寸而创造的强劲、快速的移动。这些大阳线一旦形成，有两个关键作用。 1. 1.它们作为一个方向性信号，因为大型市场参与者已经选择了一个方向，一旦发生，价格往往会在一段时间内
The Strat Dashboard MT5
LEE SAMSON
指标
The Strat Dashboard – Rob Smith 策略专用多符号模式扫描仪 以实时多符号 Strat 分析，提升您的交易表现 The Strat Dashboard 是一款强大、专业级别的指标，专为使用 Rob Smith 著名 “Strat” 交易方法的交易者设计。它可同时监控无限符号、跨多个时间框架，瞬间识别高概率设置，再也不会错过任何可操作的模式。 MT4 Version :-   https://www.mql5.com/en/market/product/153375/ 什么是 “The Strat”？ The Strat 是由 Rob Smith 开发的一种革命性价格行为交易策略，专注于识别特定的蜡烛图模式及其跨时间框架的关系。该方法根据蜡烛与之前蜡烛的互动，将每根蜡烛分类为编号类别，创造出一种通用语言，用于解读价格行为，可应用于任何市场、任何时间框架、任何时刻。 The Strat 蜡烛分类系统： 1 Bar (Inside Bar)：当前蜡烛的高点低于前一蜡烛的高点 且 低点高于前一蜡烛的低点 — 表示盘整 2 Bar (Directiona
Multi Timeframe ATR ADR
LEE SAMSON
指标
Multi-Timeframe ATR 指标是 MetaTrader 4 标准 ATR 指标的增强版，它允许交易者在当前图表上查看 任意时间框架 的波动性。与只显示当前图表时间框架 ATR 的普通版本不同，本指标可让您选择其他时间框架，例如在 M15 或 H1 图表上直接展示 日线 ATR 。 运行原理： 本指标从您选定的时间框架（如 H1、H4 或 D1）提取 ATR 值，并以与标准 ATR 相同的方式在独立窗口中绘制。它会自动将较高时间框架的条形对齐当前图表，使您在分析短周期走势时，了解更高周期的波动情况。同时，图表上还会显示一个 以点(pips)为单位 的当前 ATR 值标签，该值根据您的经纪商报价精度（2–6位小数）自动转换并四舍五入。 交易者实用用途： 跨时间框架波动性背景 — 在操作低周期图表时，监控高周期如日线或周线的 ATR，以判断市场何时处于扩张或收缩状态。 仓位规模制定 — 使用以 pips 表示的当前 ATR 值来设置止损或计算仓位规模，使其与市场波动性成比例。 交易时机把握 — ATR 上升时可确认突破或趋势阶段；ATR 下降时可警示合并阶段。 策略过滤器 —
FREE
筛选:
无评论
回复评论