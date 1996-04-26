Brilliant Reversals Scanner MT4

Brilliant Reversal 多货币扫描器 MT4 是一款功能强大的工具，旨在帮助交易者使用 Brilliant Reversal 指标监控多个货币对和时间框架。该扫描器通过提供实时扫描和警报，简化了潜在市场反转的识别，直接从集中式仪表板进行操作。无论您交易的是主要货币对、次要货币对还是外来货币对，该工具都能提供全面的市场覆盖和可定制的设置，以适应您的交易策略。领先市场动态，优化您的入场点，使用这一不可或缺的工具。

该工具以网格格式组织信号，显示买入和卖出信号及其对应的强度：

S ：强

：强 M ：中

：中 W：弱

MT5版本可在此处找到：Brilliant Reversals MultiCurrency Scanner MT5

详细文档请点击此处：here

主要功能：

集成 Brilliant Reversal：可配置的参数，如小柱计数、中柱计数和大柱计数，可在不同时间框架内精确检测反转信号。

汇合 警报：当多个时间框架在方向和强度上对齐时，高亮显示汇合信号，为交易者提供更强大的设置。

自定义 警报：通过弹出窗口、电子邮件或推送通知获取实时通知，确保您不会错过关键信号。

响应式 设计：仪表板适应任何屏幕尺寸，清晰显示信号，并指示每个信号发生前有多少根K线。

用户 自定义：灵活的面板大小、信号颜色和时间框架过滤选项，让交易者能够根据自己的偏好定制工具。

注意：此扫描器旨在检测并通知您潜在的 Brilliant Reversal 指标信号。它不会自动为用户进行交易。

