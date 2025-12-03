Wavy Grid EA

Wavy Grid EA——双向智能电网与动态风险管理的结合

如果您正在寻找一位不仅能“开仓交易”还能专注于保护您的资金的专家顾问，那么 Wavy Grid EA 就是为了满足这一需求而设计的。

该EA将利用趋势内波动的智能网格结构与基于净值的止盈和回撤控制结合在一个软件包中。

1. 概述

Wavy Grid EA 是一款全自动网格交易系统，可以管理同一交易品种上的两种不同策略：

策略 1 – 买入 (BUY) 网格
它利用价格波动，在上涨行情中采用渐进式的买卖结构。

策略二——销售矩阵
这是一种卖出网格结构，必要时可以反转，并且适用于下跌的市场。

用户可以选择仅使用买入方向、仅使用卖出方向，或者两者都使用。因此，该EA可根据不同的市场情况提供灵活的仓位选择

2. 主要特点

双策略网格结构

买入期权和平仓可以分别进行。

每种策略都有自己的交易规模、网格间距和其他参数。

根据账户结构和符号的不同，用户可以创建单向或双向使用场景。

基于点数或百分比的网格间距

网格间距可以通过两种不同的逻辑进行调整：

基于点数的间距：适合喜欢经典网格布局的用户。

基于百分比的距离：对于那些希望根据价格水平使用比例距离的人来说，这是一种更灵活、可扩展的方法。

这样就可以为低波动性和高波动性工具（如 XAUUSD）创建可适应的网格范围

固定地块或股权地块管理

每种策略都有两种不同的批次管理模式：

固定地块模式：适用于想要更可控、更保守使用方式的用户。

基于权益的手数模式：非常适合希望随着账户增长自动调整手数大小的用户。

基于权益的交易手数允许您随着账户的增长而增加仓位规模，从而建立自动扩展策略

最高订单限额（防止经纪商限制）

Wavy Grid EA 具有一套控制系统，旨在避免超出经纪商规定的最大订单限额

用户设置EA的最大订单数。

当超过设定的限价时，EA会自动停止开设新订单。

3. 高级风险与利润管理

基于权益的集体利润分配（权益获利）

Wavy Grid EA 不仅跟踪单个交易，还跟踪整个账户的权益

当权益相对于其初始水平上升一定百分比时，

EA通过批量平仓来实现利润。

然后，它会参考新的权益水平继续进行。

由于这种结构，当你的账户向上波动时，你可以一次性获得网格利润，不是通过单击，而是根据 EA 逻辑

基于股票回撤的保护（动态止损）

风险管理最关键的部分在于，要在为时已晚之前知道何时撤退。Wavy Grid EA：

它会持续追踪账户达到的最高净值

当股票价格从峰值回落一定百分比（例如 10%）时，

它会启动自动“损害控制”机制，关闭所有打开的进程。

这有助于防止账户在市场突然反转时失控

最低余额和可用保证金控制

EA始终以保护用户为己任：

当您的账户余额低于您设定的最低限额时，系统将停止开设新的交易。

系统会在每次下单前检查可用保证金，如果保证金不足，则不会发送订单。

它为防范追加保证金风险提供了重要的保障，尤其是在高波动性金融工具中。


4. 交易时机：可选择在K线开盘时执行交易

如果需要，Wavy Grid EA 可以配置为仅在新蜡烛图开盘时做出交易决策。

除了基于“滴答”的连续扫描之外，还可以选择在柱状图打开时激活扫描。

它尤其适合那些想要更冷静、更系统、更可检验的方法的人。

这有助于使回测结果与实际表现更加一致

5. 用户控制和灵活性

Wavy Grid EA 为初学者和经验丰富的用户都提供了详细的自定义选项：

两种策略都具有独立的开启/关闭选项。

每种策略可分别设置不同的手数大小、网格间距和百分比/点数模式

最高订单限额

股票止盈和股票回撤止盈可以独立激活/停用。

交易功能仅在蜡烛图开盘时启用。

得益于这种灵活性，用户可以：

激进的增长方案

更具保护性、低容量、长期的电网方案

或者它可以创造出介于两者之间的混合结构。


6. 它适合哪些人？

Wavy Grid EA 对具有以下特征的投资者尤其具有吸引力：

那些喜欢网格逻辑但又不想忽视风险管理的人，

那些寻求全自动系统而不是手动逐个下单的人，

那些希望同时从趋势行情和震荡行情中获利的人

尤其适合那些希望在波动性较大的金融工具（如 XAUUSD）中采用有纪律、有计划的网格化交易策略的人。

7. 结论

Wavy Grid EA 是一款全自动、灵活且以安全为中心的专家顾问，它将经典电网系统的盈利潜力与现代风险管理相结合。

双向网格策略

基于权益的综合利润收集和动态回撤保护。

在考虑经纪商订单限额的情况下，实现最大限度的订单控制。

灵活的批次、网格和时间设置。

对于任何想要以自律、守规则和有计划的方式进行市场交易的人来说，它都是一个强大的工具。

无论您是喜欢只买入、双向买入，还是只在特定时间买入……通过自定义参数以适应您的个人情况，您可以将 Wavy Grid EA 转变为您自己的交易风格的自动化版本


附加功能：智能先进先出 (FIFO) 停机系统和交换优势

 

Wavy Grid EA 有一个非常重要的特点，使其区别于传统的网格系统：
每个网格交易都使用自己独立的止盈（TP）结构，并按照先进先出（FIFO）逻辑进行平仓。

以下是该系统的详细信息：

每笔交易的独立TP结构

Wavy Grid EA 中开设的每个仓位都有其独特的 TP（趋势点）：

随着价格下跌，买入网格逐步进行买入。

当价格反转时，每笔交易都会在其各自的盈利水平上单独平仓。

EA通过逐步、可控地平仓，而不是一次性全部平仓，从而分批从市场中获取利润。

得益于这种结构：

获利了结变得更加稳定。
避免了电网拥堵。
即使营业额不高，也能逐渐积累利润。

逢低买入，逢高卖出（波动周期）

Wavy Grid EA 会在价格每次下跌时开立一个新的买入仓位。
这些职位包括：

由于成本平均值是从下方收集的，因此其数值更为可靠。

当上升趋势开始时，它就会逐渐盈利

因此，即使市场只出现小幅反转，EA 也能挽回损失，甚至还能盈利。

这种网格循环机制正是EA得名“Wavy”的原因。
该系统能够自动应对价格波动。

先进先出结算系统——节省互换成本

EA 的波浪网格算法最大的优势之一是它采用了FIFO（先进先出）逻辑：

当需要平仓时，EA总是先平掉最早的交易。

这样可以消除那些已经持有数日并累积了高额隔夜利息的仓位。

新开放的职位如下：

它提供更及时的价格信息。

它价格更低。

它能更快地产生利润。

先进先出法的优点：

 累计交换负荷减少。
账户运行更流畅了。
负的套利交易成本被降至最低。
职位寿命缩短，风险降低。

这种方法可以保护用户免受重大成本的影响，尤其是在像XAUUSD、NAS100 和 GBP 货币对这样的高掉期交易品种上。

易于互换的电网——专为长期稳健运行而设计

交换环节是电网系统中最薄弱的环节。
Wavy Grid EA 与其他 EA 的区别在于：

它不会积累长期未平仓的仓位。

价格一旦反转，由于先进先出 (FIFO) 的平仓机制，最早的交易就会从系统中移除。

当前网格始终保持“最新”。

互换交易减少意味着净收益增加。

该结构确保EA拥有一个适合长期运行的强大电网系统。

结果：更智能的电网、更低的成本、更高的净利润。

Wavy Grid EA 不仅仅是一个买卖机器人。
每个细节都经过精心设计，充分考虑了真实投资者的逻辑，并进行了优化。

独立TP系统

逢低买入，逢高买入。

利用先进先出法降低交换负荷

旋转速度更快、工作重量更轻的网格。

长期安全和可持续性

得益于这些机制，Wavy Grid EA 提供了一个专业级的解决方案，旨在短期内实现稳定的利润，并在长期内保护资本免受互换成本的影响。


推荐产品
Rua TrailingStop BreakEven Little
PHAM KIM QUY RuaCoder
4.5 (2)
专家
Rua TrailingStop BreakEven Little The EA not for Real Account. You can EA for Real Account with link:   https://www.mql5.com/en/market/product/47635 Uses of EA - Trailingstop: Move stoploss continuously. - Breakeven: Move the stoploss once. Custom parameters: All OrderOpenTime:     + true: acts on all order     + false: only affect the order opened since EA run All OrderType:     + true: acts on all order.     + false: only the order is running (Buy, Sell) TraillingStop: true (Use), false (do n
FREE
ForexEA GOLD
Ahmet Metin Yilmaz
专家
This expert advisor optimized especially for XAU USD or GOLD. You can also use it other currencies and insturments. Optimized parameters for M5 time frame in XAU USD, ecn broker, low spread and low commission. Other successful results can be found M15 , H1 and H4 timframes with different settings.  I will add other timeframe settings later.  * Before the strategy test, ensure that the data in your platform's history is reliable.
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
专家
歡迎來到指數！ 道具準備就緒！ -> 在這裡 下載設定文件 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 終極組合優惠   ->   點擊此處 加入公共團體： 點擊此處   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT 將我 15 年在創建專業交易演算法方面的經驗帶入指數市場。 EA 使用經過深思熟慮的演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   我很高興地說，在多年的 EA 開發過程中，我已經完善了這個策略 該 EA 專為 US500、US30 和 NAS100 指數交易而開發。 這些市場特別適合這種類型的策略交易。 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該
AUTO PUT STOPLOSS TAKEPROFIT
Cuong Pham
专家
This EA will help you to automatically put stop loss and take profit for all your orders. Stop loss point and take profit points can be selected in the tab of the input parameters. You can specify three symbols with SL and TP values (you can see symbol1 , symbol2 ... in the input tab below). The EA performs checks. If a new order with symbol1 appears, it puts SL and TP with stoploss1 and takeprofit1 values (in points). If a new order with symbol2 appears, it puts SL and TP with stoploss2 and tak
MT4 Scalping Machine V1
Settawut Chaydoungrudeeporn
专家
I would like to share it with you to try. Users should know balance's risk management. You can customize the input values. LOT rS = It's at your risk. TP_PIPS = take pofit GRID_DISTANCE = Distance from the point of entry of the first order CLOSE_PROFIT (Profit Unrealized) = Suppose the total turnover of all buy orders is better than the set value. All will be closed. For example : You set CLOSE_PROFIT = 8 You have buy 5 orders. if Money (total sum) greather than 8 USD . The system will co
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
专家
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Team Trading Nzdusd
Hulya Cinar
专家
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
专家
M5 时间框架的机器人黄牛。交易 GBPUSD 货币对。该机器人是由一家专业交易商公司专门开发的，用于英镑交易。机器人每天大约打开 5 到 15 笔交易。最好与英镑兑美元点差低至 10 点的经纪商进行交易。建议的最低存款为 500 美元或更多。 优点： 不使用鞅。 不是网。 每笔交易都有止损。 专门针对 GBPUSD 对的专业机器人。 机器人黄牛，在 M5 时段进行盘中交易。 这个机器人如何交易？ 为了分析市场，机器人使用两个指标的价格模型和战略市场模式：抛物线止损和反转系统以及布林带。机器人首先使用价格内插统计分析市场的价格变动。接下来，机器人读取这些指标并比较它们现在和过去的运动趋势。如果存在表明市场反转或回滚的模式巧合，那么机器人将进行交易。机器人将根据余额大小按比例计算每笔交易的手数。交易者可以使用“Percentage_of_lots”参数调整该比例。机器人开始交易后，它开始通过修改追踪止损来伴随它。此外，每笔交易都有自己的止损，设置为限制可能的损失。 机器人规格： 时间范围（期间） M5 货币对 GBPUSD 存款 500 美元起 建议点差高达 10 点。 建议：
EA Black Spark
Suparma Suparma
专家
Introducing Black Spark - Your Path to Informed Investing. Investment decisions can often feel overwhelming for investors. However, with Black Spark, you can seize control and make well-informed choices. Our cutting-edge system is designed to provide you with up-to-the-minute information by analyzing vast amounts of real-time market data. Through advanced algorithms, we identify patterns and trends, delivering personalized recommendations that align with your unique investment preferences. Our a
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
专家
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
Team Trading Usdjpy
Hulya Cinar
专家
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
专家
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
专家
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Moving Average Crossover EA MT4
Biswarup Banerjee
5 (1)
专家
Moving Average Strategy EA MT4 是一款为MetaTrader 4设计的精密自动交易工具，利用移动平均线交叉捕捉趋势反转和潜在进场点。此专家顾问为交易者提供了一个多功能的解决方案，具备可定制的设置，确保精确的交易执行和稳健的风险管理。经过广泛回测，它提供高效的进场方法、灵活的出场规则，并以最小的系统资源消耗实现无缝交易。 该系统包括用于控制交易时段的日期/时间过滤器，并支持历史数据测试以验证性能。实时仪表板显示开放交易、账户净值和系统指标，而直观的输入菜单使配置变得简单。所有设置均提供详细文档。 有关详细文档： 常规设置/输入指南 | 指标设置/输入指南 | 回测和设置文件 您可以在这里下载MT5版本： Moving Average Strategy EA MT5 主要功能： 移动平均线交叉交易系统，参数（MA周期、类型）完全可定制 支持多个时间框架，交易灵活 多种风险管理选项：止损、止盈、跟踪止损 高级仓位规模管理和回撤保护 时间/日期过滤器，控制交易时段 实时监控仪表板 弹出窗口、电子邮件和推送通知 与MQL5 VPS兼容，支持24/7运行 注意 ：Mo
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
专家
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
专家
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
专家
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
Psr1EA
Ahmet Metin Yilmaz
专家
Psr1 EA is the one of Psr series EAs. It works on 5 minutes chart only. You can use this EA any currencies but you should optimize first. Default parameters belongs to my broker databases EURUSD M5 . It uses pivot  and 2 main moving averages.  Moving averages can be adjustable by user. ( for optimizing ) Input Parameters:  MagicNum: Expert will use this number to determine experts orders. Lots: Lots amount which you want to use. Default is 0.01 ( it can be cahnged by expert due to your broker's
Advanced Semi Auto trading
Antonis Michos
3.67 (6)
专家
-40% OFF Telegram Group: Find the link in my profile or contact me   Welcome. Advanced Semi Auto Trading : You can use the EA at your own will BASED ON YOUR ANALYSIS. ANALYZE THE MARKET and then just press the sell or buy buttons of the EA. The EA will manage the trades based on an advanced algorithm of market analysis,Take profit systems AND A VERY ADVANCED AND SOPHISTICATED OVERLAPPING SYSTEM for avoiding big drawdowns in case YOUR ENTRY is BAD. You can test this in strategy tester and u
BreakOut Grid
Catalin Zachiu
专家
This expert is a combination between a grid and a scalper and it uses a grid of ten pending orders , five for long and five for short , with a 500 point spacing between them with a 100 point scalp target. It has three working modes , first , the entry by level , the expert starts operation when the price aproaches an important trade level ( a former resistance or support) , second , the entry by time , launches the expert at a specific time (input by user) and the third type is continuous operat
Hedging Adviser EA
Murodil Eminjonov
专家
Hedging Adviser EA Hedging Adviser EA It allows you to turn unprofitable transactions into profitable ones through the use of an intelligent back-and-forth hedging mechanism. I call this strategy "No more losses". Let the price go where it wants - The Surefire Forex Hedging EA PRO ADVISOR earns in any situation. Guaranteed! The secret of this amazing Expert Advisor is the well-known trading algorithm "Zone recovery algorithm" or "The Surefire Forex Hedging Strategy". Hedging Adviser EA uses
Smart Day Break EA
Sinan Durkan
专家
Overview IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. SmartDayBreakEA is an advanced Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 4 (MT4) platform, specifically tailored for forex trading. This EA implements a daily breakout strategy, leveraging the previous day's high and low prices to place pending buy stop and sell stop orders. It aims to capture significant market movements at the start of a new trading day w
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
专家
Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
专家
The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
FREE
King Scalper USDCAD
Tran Thanh Tuyen
专家
King Scalper EA  is an automatic trading robot to trade  USACAD . Using advanced calculations it opens and manages trading for you automatically. Its a strategy based on a series of indicators that measure the strength of the market to enter trades, when market conditions allow it. No experience is required and it’s easy to set up.  Using King Scalper is a way to improve your trading result instantly. With an Expert Advisor like King Scalper you can instantly start trading, a working system re
Multi currency EA
Nguyen Nghiem Duy
专家
Multi currency EA is a fully automated multi-currency Expert Advisor. Does not use Martingale and grid trading. Uses stop loss to protect funds. It trades pending orders at acceptable time. Unengaged pending orders are deleted after the EA stops trading. Market Execution — Market Execution is applied — take profit and stop loss are placed after the order is executed and modified by the EA's settings. The EA is meant for trading EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURG
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
专家
解锁您的交易潜力，使用智能资金化HFT EA！ 无需VPS/无需设置文件/享受即插即用/请查看下方的简易设置视频 限时促销价格 我很兴奋地分享我的交易秘密——智能资金化EA。我已经用完美的成功率征服了数百个挑战，现在轮到您提升您的交易游戏了！ 此EA旨在通过允许使用其服务的道具公司的HFT挑战。如果挑战不允许使用HFT/资金账户/实盘账户，请不要使用它。 智能资金化HFT EA的独特之处： 挑战掌控： 在几乎所有HFT挑战中经过验证的成功，确保了100%的成功率。它不仅仅是一个工具；它是一个经过验证的强大工具。 极致简约： 无需陷入复杂的设置或VPS设置。加载它，调整手数大小，然后点击运行按钮——极致简约。 为什么分享？时间宝贵，挑战可能真的令人头疼。由于我不能再承担更多的挑战，我想，为什么不分享财富呢？所以我们来到了这里。 独家限时租赁选项：限时抓住机会在MQL5市场以促销价格租赁智能资金化EA。在您的挑战中测试它，体验它的魔力。 购买它：准备承诺？购买智能资金化EA，将您的交易提升到新的水平。在成功的挑战后请留下真实的评论。 评论激励：对于买家，这里有一个特别的待遇。留下评论后，如
Professor EA MT4
Elif Kaya
5 (1)
专家
-   Real price is 1000$   - Limited Discount (It is now 299$) Welcome, Professor Expert opens   automatically   trade with Highly profit, Fixed Stop loss. After purchase, You can receive  Bitcoin Expert  or  Gold Trade Expert  for  Free ! Contact me for this  BONUS ! No Martingale, No Grid, No Scam Strategy Tester is not covered critical news. The most popular forex markets is the EUR/USD pair, which connects two of the world's biggest economies. The euro and U.S. dollar (EUR/USD) major currenc
该产品的买家也购买
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
专家
Goldex AI：今天的成功将是明天的果实 限时超级折扣！ 最后两份售价为 299 美元，之后将涨价。 实时信号 > IC Markets Real: Goldex AI 高风险设置 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件。 价格： 起始价格为 899 美元，每售出 10 台将增加 199 美元。 可用副本：2 Goldex AI - 具有神经网络、趋势和价格行为的高级交易机器人。 Goldex AI 是一款高性能交易机器人，它利用价格走势打破黄金的支撑位和阻力位，充分利用纽约市场的走势，从而获得尽可能高的利润。 该机器人有一个名为 “智能恢复 ”的策略，在出现亏损后会启动该策略，并开设更大的手数，以便在短时间内挽回可能出现的亏损。 Goldex AI 有一个内置的智能新闻过滤器，可以过滤掉没有中等和高影响新闻的日子，从而禁止交易，这是因为这些日子的市场非常缓慢，没有足够的运动来实现突破支撑和阻力的正确价格行动。Goldex AI 使用 ForexFactory 作为数据源，这是当今最好的新闻提供商之一。如果您要进行实时交易，建议启用它；如果您要进行回溯测试，建议禁用它
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
专家
ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.85 (40)
专家
Trend Ai EA 旨在与 Trend Ai 指标配合使用，该指标会结合趋势识别、可操作的入场点和反转警报，自行进行市场分析，并自动接收指标的所有信号！该 EA 包含一系列完全可调的外部参数，允许交易者根据自己的选择定制 EA。 一旦出现绿点，EA 就会准备买入交易。一旦出现蓝色箭头确认上涨趋势，EA 就会在下一个 K 线下单买入。如果市场反转，EA 将采用网格和马丁格尔策略管理一系列交易。如果出现相反信号，并且图表上出现红点，EA 将准备卖出；一旦出现红色箭头，EA 就会在下一个 K 线下单卖出，并采用网格和马丁格尔策略管理一系列交易。 交易对和时间范围： 此 EA 适用于所有上市资产、期货、股票、外汇、商品、加密货币或指数。它适用于 xauusd 或主要货币对，例如 eurusd、gbpusd、usdcad、audusd、audcad、nzdcad、nzdusd，在 m15 或更高时间框架（例如 H1）上可获得更高的准确性。 --------------------------------------------------------------------------
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
专家
Capybara EA 是一种基于 Hama 指标的先进自动化趋势跟踪系统。 如果市场转为看跌且指标变为红色，则 EA 将卖出；如果市场转为看涨且指标转为蓝色，则 EA 将买入。 EA 可以准确检测上升趋势和下降趋势的开始，并以鞅/网格方式控制未平仓交易，直到达到目标价。 推荐货币对：所有主要货币对，如欧元兑美元；澳元；英镑； nzdusd 以及 audcad 等次要对； nzdcad； eurnzd 和 eurcad 包括 m15 时间范围内的 xauusd 开始小时 – EA 的开始小时 开始分钟 – EA 的开始分钟 结束小时 – EA 的结束小时 结束分钟 – EA 的结束分钟 手数 – 开始交易的初始手数 使用可变手数 – 真/假 – 使用资金管理真/假 每 0.01 手的可用保证金 – 每 0.01 手的可用保证金 乘数 – 乘数因子，如 1.5 最大手数 – 允许的最大手数 获利 – 以点数获利 止损点数（0：不使用） – 以点数止损，如果为 0，则禁用它 百分比网格止损 – 允许削减所有头寸的总账户损失百分比 叠加 – 总利润中第一笔和最后一笔订单的平仓 X 笔交易后的
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
专家
智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
专家
Scalp Unscalp 是一个短期双向剥头皮系统，旨在通过高度精准的进场快速获取利润。 Scalp Unscalp 实时信号即将推出！当前价格将会上涨。限时价格 99 美元 无网格，无马丁策略。每笔交易独立进行 提供固定止损，搭配虚拟动态追踪止损系统 交互式交易面板和精确的手数设置 推荐设置 图表：EURUSD，GBPUSD，USDCHF，AUDUSD 时间框架：H1 输入参数 手数计算方式 - 选择自动手数或固定手数 固定手数 - 固定的交易手数 自动手数 - 每此金额账户货币对应 0.01 手 最大点差 - 设置允许开仓的最大点差 自动检测 GMT - 自动计算你所在经纪商的 GMT 偏移 禁用周末持仓 - 启用或禁用 自定义止损 - 输入止损数值 魔术数字 - 每个订单的魔术编号 备注 - 订单备注
Golden Mirage mt4
Michela Russo
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
专家
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
DCA CycleMax
Jin Sangun
专家
DCA CYCLEMAX 介绍 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概述 DCA CYCLEMAX 是一个功能强大且专为在市场上显示出强烈单向趋势的资产而优化的半自动网格交易程序 (EA)。 它特别适用于黄金（GOLD）、纳斯达克100（NS100）和加密货币等具有高波动性且稳步呈现单向趋势的资产。 利用 DCA（定投）策略，该系统在管理损失风险的同时，逐步对资产进行管理。 该 EA 策略性地设计了进入区间，在趋势持续时通过网格方式打开多个头寸，并包括手动入场和手动止盈功能，当达到预定目标时自动平仓。 在横盘时，DCA CycleMax EA 可以与反向操作的 DCA CycleMax Hedge EA 搭配使用，以实现更有效的应用。 DCA CYCLEMAX 提升了网格交易系统，具有特定的入场次数、自定义头寸大小设置以及通过对短期头寸的对冲功能，从而增强
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
专家
- Real price is 300$ - Limited Discount (It is 49$) -  Only 1 purchase is 49$. - Lifetime update free Welcome, Bitcoin Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingale, No Grid, No Scam Bitcoin is a cryptocurrency, a peer-to-peer digital currency that operates independently of a central governing authority . Bitcoin enables direct transactions between users, secured by cryptographic technology and recorded on a transparent and immutable ledger   without centra
The Golden Way
Lin Lin Ma
专家
The Golden Way 是一款应用于 MT4 平台的自动交易软件，The Golden way采用一套全面的混合策略，通过多种策略协同运作，能准确捕捉黄金（XAUUSD）市场中的做多与做空机会，帮助您在不同市场行情下及时把握交易时机，依托成熟的交易逻辑，帮助您在黄金市场中进行专业、高效的交易操作。 设置信息:      货币对:  XAUUSD       时间范围:  M5周期      入金：建议500USD以上      杠杆：1：100 至 1：1000      账户：任何高性能，低点差的账户 如何准确的回测？       请选择最低500的存款，选择M5周期，自定义日期，选择每个报价，选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。 如何使用？       购买产品后，请及时在MQL5论坛上联系，我们会帮助您进行设置 根据设置将ea添加至图表中，开始自动交易，就这么简单 (推荐使用vps降低延迟并进行24小时交易） 特点：      The Golden Way采用一套先进且高效的混合策略，通过整合多种子策略以灵活应对不同市场行情。The Golden Way相较于
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
专家
Ziwox fundamental trader Ziwox Fundamental Trader 是一款交易助手，可帮助金融市场交易者根据 EA 信息数据做出明智的决策。该 EA 使用在线资源来获取所有必要信息，例如货币的基本面偏差、实时零售交易者对货币对的情绪比率、银行和机构预测、COT 报告数据以及复杂 EA 面板中的其他数据。简而言之，它是一个集成的外汇数据源和信息，可帮助手动交易者做出更好的决策。 除此之外，这是一个完整的基本机器人交易，它使用这些数据根据货币基本偏差和技术数据自动交易对 EA 组件： 阅读 EA 组件，然后阅读以下内容 您交易所需的所有必要信息都在这里收集为一组集成到数据面板中的外汇数据流组件。 每个组件单独充当交易辅助指标或解释性市场报告，以帮助交易者做出决策。 这些组件提供了一个前景，但所有组件的协同作用形成了一个集成的决策辅助系统输出，帮助交易者通过买入、卖出或等待决策来改善交易结果。机构、对冲基金和银行持有大量的市场流动性，它们可以驱动市场并建立趋势。他们是市场流动性最常见的持有者，并且了解散户交易者的头寸和流动性地图。 使用所有这些组件并保持智能货
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
专家
HFT Prop Firm EA 也被称为 Green Man，因为其独特的标志，是专为克服允许高频交易 (HFT) 策略的专有交易公司 (prop firms) 的挑战或评估而设计的专家顾问 (EA)。 限时优惠：购买 HFT Prop Firm EA 免费赠送价值 $198 的工具 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117386 通过 HFT 挑战表现监控（起价 $200）： 1) 经纪商：IC Markets 账号 66603384 服务器：ICmarketsSC-Demo06 密码：Greenman 2) 经纪商：IC Markets 账号 21718043 服务器：ICmarketsSC-Demo02 密码：Greenman 结果 1： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4333.gif 结果 2： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4648.gif 超过 600 条五星好
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
专家
Javier Gold Scalper：让我们的技术伴您左右！ 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件 价格：根据已售许可数量逐步上涨 剩余可用副本：5 交易黄金这一金融市场上最具波动性的资产之一，需要极高的精准度、严谨的分析以及极其有效的风险管理。 Javier Gold Scalper 正是为整合这些核心要素而设计，打造出一个强大而复杂的系统，旨在优化黄金市场中的交易表现。借助尖端技术与先进策略，Golden Scalper 为初学者与专业交易者提供支持，使其能够安全应对挑战，把握这个动态市场中的各种机遇。有了 Golden Scalper，您将拥有一款专为应对黄金特性而开发的可靠工具。 交易品种 XAUUSD（黄金） 时间周期 M30 PropFirm 已准备好 起始资金 最低 $1000 经纪商 任意经纪商 账户类型 任意，推荐低点差账户 杠杆 最低 1:500 VPS 推荐使用，但不是强制 深入了解 Javier Gold Scalper！ 图表形态分析市场 Golden Scalper 不仅能存储图表的全部数据，还能实时进行图表分析，精准识别图中频繁出现的价
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
专家
24小时限时抢购 - 仅售 $199.99 "HFT Pass Prop Firms" 是一款专为参与HFT挑战而设计的专家顾问（EA），交易美元指数对。 欲了解更多顶级专家顾问和指标，请访问： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 我是洛斯，请订阅以获取更多更新： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ 什么是HFT？ 高频交易（HFT）是一种利用强大的计算机程序在几分之一秒内执行大量订单的交易方法。HFT利用复杂的算法分析多个市场，并根据当前市场条件执行订单。拥有最快执行速度的交易者往往更有利润，HFT以高周转率和订单到交易比率为特征。 因此，此EA仅适用于挑战的1步或2步，并且不适用于真实或资金账户。 2/ 主要特点 - 一次购买，可用于无限账户 - 使用高风险-回报比和非常小的止损的策略 - 支持超过14家为挑战的1步或2步提供HFT支持的专业公司 - 在购买机器人后提供终身支持 - 提供安装的视频教程 - 针对初学者提供Team Viewe
SNeox AI
Anastasiya Morozova
专家
SNeox AI 是一款自动化多货币交易机器人，用于在外汇市场进行稳定的长期交易。 该投资顾问采用成熟的算法分析市场价格和波动性，专注于在可控风险下进行谨慎交易。 注意！ 新年促销：前 15 名顾客 - 99 美元 接下来 15 件 - 159 美元 最终价格：229 美元 赶紧抓住这个机会！ MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 交易工具： EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD USDCAD USDCHF 该机器人能够同时处理多个货币对，从而实现交易操作的多元化。 运作原理： 缺乏鞅 缺乏平均值 缺乏锁定 缺乏订单网格 所有交易均基于专有算法进行，该算法分析当前市场状况，而不使用激进的资金管理方法。 顾问功能： 准确的价格和市场波动性分析 针对高订单执行速度进行了优化 专注于最大限度地减少回撤 设置简便，无需持续监控 适用于“设置好就不用管”的形式 推荐用于： 长期自动化交易 可在真实账户和模拟账户上使用 负责执行市场交易的账户
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
专家
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
专家
CyNera：您的交易，我们的技术 手册和设置文件：购买后请联系我以获取手册和设置文件 价格: 价格根据售出的许可证数量上涨 可用副本: 4 交易黄金，市场上最波动的工具之一，需要精确的操作、深入的分析和强有力的风险管理。CyNera 专家顾问将这些要素无缝集成到一个复杂的系统中，专为优化黄金交易而设计。CyNera 的先进策略和技术旨在帮助经验丰富的交易员和新手应对黄金交易所带来的独特挑战和机遇。 有了 CyNera，您就拥有了一套可靠的解决方案，专门针对黄金市场的复杂性。它结合了自适应、智能策略以及多时间框架分析、自动交易调整和精确的风险管理等高级功能。正是这种适应性，使得 CyNera 成为一种多功能工具，能够应对快速的市场变化，同时确保您的资本在长期内得到保护。 符号 XAUUSD (黄金) 时间周期 M30   资本 最少 100 美元 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何，较低点差优先 杠杆 从 1:20 起 VPS 首选，但不是必须，也可以使用 MQL VPS CyNera 的核心力量 前沿的 AI 驱动策略 CyNera 的核心是一种强大的神经网络技术组合，旨在增
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
专家
AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
专家
KonokaSystemNEO 是基于KonokaSystem的三姐妹（ NEO、JOY、FUN ）之一，具有全新的个性，是一款原创EA。 交易风格是日间交易，目标是日本时间午夜至中午。 货币对是 "USDJPY"，在开盘价M5时入场。 三姐妹中的每一个都有不同的逻辑，并配备了两种类型的进场和两种类型的出场。 没有使用网格或马丁格尔逻辑。 内部逻辑重复盈利和亏损，吞噬损失和增长。 KonokaSystemNEO 不强调胜率。 TP和SL都是稍大的100点。(停止猎取的措施）。 虽然这些损失很大，但本质上最危险的是一连串的损失。 KonokaSystemNEO 的设计是为了减少由反弹和崩溃造成的连续损失，这也是逆向交易的薄弱之处。 EA是NEO的来源： https://www.mql5.com/ja/signals/573517 ＜参数说明＞ ・MagicNumber = 1007;   Magic Number（运行多个EA时需要） ・MaxSpread = 20;   最大点差（日本时间清晨点差扩大） ・Slippage = 30;   滑移 ・MaxOrders = 3;
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
专家
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
专家
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
作者的更多信息
Callous EA mt5
HUSEYIN CETINEL
5 (1)
专家
冷酷EA——基于规则的自动交易系统 Callous EA 是一款基于规则的智能交易系统，旨在金融市场中执行全自动交易。 该系统根据预先设定的算法规则，实时分析市场数据： 职位空缺 职位管理 平仓 本产品无需人工干预即可自动执行各项流程。本产品不保证任何盈利或回报。产品表现可能因市场状况、波动性、点差、流动性和经纪商基础设施等因素而有所不同。 实时信号（仅供参考） Callous EA 的实时信号账户是在真实市场条件下运行的，希望透明地监控系统行为的用户可以通过以下链接查看： https://www.mql5.com/cn/signals/2349517 此信号仅供参考。信号结果不构成任何性能或收益保证。 建议的工作环境 冷酷EA针对特定时间范围和货币对进行了优化。 推荐设置： 货币对：美元/日元 时区：H1（1 小时） 默认参数针对美元/日元 (USDJPY) - H1 时间周期组合进行了优化。先前版本中使用的 M15 时间周期已不再支持。该 EA 可以运行在不同的货币对和时间周期上；但是，系统行为和性能可能会有所不同。任何超出默认设置的操作均由用户自行承担全部责任。 定价政策 我们
Wavy Grid EA mt5
HUSEYIN CETINEL
专家
Wavy Grid EA——双向智能电网与动态风险管理的结合 如果您正在寻找一位不仅能“开仓交易”还能 专注于保护您的资金的 专家顾问，那么 Wavy Grid EA 就是为了满足这一需求而设计的。 该EA将利用 趋势内波动的 智能网格结构与 基于净值的止盈和回撤控制 结合在一个软件包中。 1. 概述 Wavy Grid EA 是一款全自动 网格交易系统 ，可以管理同一交易品种上的两种不同策略： 策略 1 – 买入 (BUY) 网格 它利用价格波动，在上涨行情中采用渐进式的买卖结构。 策略二——销售矩阵 这是一种卖出网格结构，必要时可以反转，并且适用于下跌的市场。 用户可以选择仅使用买入方向、仅使用卖出方向，或者两者都使用。因此，该EA可 根据不同的市场情况提供灵活的仓位选择 。 2. 主要特点 双策略网格结构 买入期权和平仓可以分别进行。 每种策略都有自己的交易规模、网格间距和其他参数。 根据账户结构和符号的不同，用户可以创建单向或双向使用场景。 基于点数或百分比的网格间距 网格间距可以通过两种不同的逻辑进行调整： 基于点数的间距： 适合喜欢经典网格布局的用户。 基于百分比的距
AuricPercent Grid EA
HUSEYIN CETINEL
专家
AuricPercent Grid EA 是一款基于百分比的网格和投资组合管理专家顾问，专为 XAUUSD（黄金）设计，但可扩展至所有工具（外汇货币对、金属、指数等），采用仅做多（仅买入）逻辑运行。 这款EA的关键区别在于，网格距离和盈利目标并非以点数计算，而是以价格的百分比（%）计算。这减少了因不同交易品种的“点值/位数/波动性”差异而导致的不一致行为。 战略概要 EA 只开立买入（多头）交易。 当价格回落到指定的 GridStepPercent 时，就会添加一个新的买入信号。 计算未平仓买入交易的加权平均价格。 当价格上涨超过平均价格 BasketTP_Percent 时，该篮子将以盈利平仓（所有交易都将平仓）。 可选模块可用于激活诸如（真/假）风险管理、波动性保护、时间过滤器、部分关闭等功能。 为什么使用“基于百分比”的表格？ 同样的设置也适用于基于 pip 的系统： 在XAUUSD中，非常频繁/非常罕见， 欧元兑美元的情况则不同。 它在索引中的表现可能完全不同。 然而，基于百分比的方法会根据价格进行调整： 它对不同的符号会给出“类似”的反应。 它减少了数字/点数混淆。 它在
Callous EA Fixed
HUSEYIN CETINEL
专家
冷酷EA——基于规则的自动交易系统 Callous EA 是一款基于规则的智能交易系统，旨在金融市场中执行全自动交易。 该系统根据预先设定的算法规则，实时分析市场数据： 职位空缺 职位管理 平仓 本产品无需人工干预即可自动执行各项流程。本产品不保证任何盈利或回报。产品表现可能因市场状况、波动性、点差、流动性和经纪商基础设施等因素而有所不同。 实时信号（仅供参考） Callous EA 的实时信号账户是在真实市场条件下运行的，希望透明地监控系统行为的用户可以通过以下链接查看： https://www.mql5.com/cn/signals/2349517 此信号仅供参考。信号结果不构成任何性能或收益保证。 建议的工作环境 冷酷EA针对特定时间范围和货币对进行了优化。 推荐设置： 货币对：美元/日元 时区：H1（1 小时） 默认参数针对美元/日元 (USDJPY) - H1 时间周期组合进行了优化。先前版本中使用的 M15 时间周期已不再支持。该 EA 可以运行在不同的货币对和时间周期上；但是，系统行为和性能可能会有所不同。任何超出默认设置的操作均由用户自行承担全部责任。 定价政策 我们
AuricPercent Grid EA mt5
HUSEYIN CETINEL
专家
AuricPercent Grid EA 是一款基于百分比的网格和投资组合管理专家顾问，专为 XAUUSD（黄金）设计，但可扩展至所有工具（外汇货币对、金属、指数等），采用仅做多（仅买入）逻辑运行。 这款EA的关键区别在于，网格距离和盈利目标并非以点数计算，而是以价格的百分比（%）计算。这减少了因不同交易品种的“点值/位数/波动性”差异而导致的不一致行为。 战略概要 EA 只开立买入（多头）交易。 当价格回落到指定的 GridStepPercent 时，就会添加一个新的买入信号。 计算未平仓买入交易的加权平均价格。 当价格上涨超过平均价格 BasketTP_Percent 时，该篮子将以盈利平仓（所有交易都将平仓）。 可选模块可用于激活诸如（真/假）风险管理、波动性保护、时间过滤器、部分关闭等功能。 为什么使用“基于百分比”的表格？ 同样的设置也适用于基于 pip 的系统： 在XAUUSD中，非常频繁/非常罕见， 欧元兑美元的情况则不同。 它在索引中的表现可能完全不同。 然而，基于百分比的方法会根据价格进行调整： 它对不同的符号会给出“类似”的反应。 它减少了数字/点数混淆。 它在
筛选:
hasancetinel
79
hasancetinel 2025.12.11 19:45 
 

用户没有留下任何评级信息

HUSEYIN CETINEL
1044
来自开发人员的回复 HUSEYIN CETINEL 2025.12.11 19:49
Bol kazançlar kardeşim. Teşekkürler.
回复评论