Wavy Grid EA——双向智能电网与动态风险管理的结合

如果您正在寻找一位不仅能“开仓交易”还能专注于保护您的资金的专家顾问，那么 Wavy Grid EA 就是为了满足这一需求而设计的。

该EA将利用趋势内波动的智能网格结构与基于净值的止盈和回撤控制结合在一个软件包中。

1. 概述

Wavy Grid EA 是一款全自动网格交易系统，可以管理同一交易品种上的两种不同策略：

策略 1 – 买入 (BUY) 网格

它利用价格波动，在上涨行情中采用渐进式的买卖结构。

策略二——销售矩阵

这是一种卖出网格结构，必要时可以反转，并且适用于下跌的市场。

用户可以选择仅使用买入方向、仅使用卖出方向，或者两者都使用。因此，该EA可根据不同的市场情况提供灵活的仓位选择。

2. 主要特点

双策略网格结构

买入期权和平仓可以分别进行。

每种策略都有自己的交易规模、网格间距和其他参数。

根据账户结构和符号的不同，用户可以创建单向或双向使用场景。

基于点数或百分比的网格间距

网格间距可以通过两种不同的逻辑进行调整：

基于点数的间距：适合喜欢经典网格布局的用户。

基于百分比的距离：对于那些希望根据价格水平使用比例距离的人来说，这是一种更灵活、可扩展的方法。

这样就可以为低波动性和高波动性工具（如 XAUUSD）创建可适应的网格范围。

固定地块或股权地块管理

每种策略都有两种不同的批次管理模式：

固定地块模式：适用于想要更可控、更保守使用方式的用户。

基于权益的手数模式：非常适合希望随着账户增长自动调整手数大小的用户。

基于权益的交易手数允许您随着账户的增长而增加仓位规模，从而建立自动扩展策略。

最高订单限额（防止经纪商限制）

Wavy Grid EA 具有一套控制系统，旨在避免超出经纪商规定的最大订单限额：

用户设置EA的最大订单数。

当超过设定的限价时，EA会自动停止开设新订单。

3. 高级风险与利润管理

基于权益的集体利润分配（权益获利）

Wavy Grid EA 不仅跟踪单个交易，还跟踪整个账户的权益。

当权益相对于其初始水平上升一定百分比时，

EA通过批量平仓来实现利润。

然后，它会参考新的权益水平继续进行。

由于这种结构，当你的账户向上波动时，你可以一次性获得网格利润，不是通过单击，而是根据 EA 逻辑。

基于股票回撤的保护（动态止损）

风险管理最关键的部分在于，要在为时已晚之前知道何时撤退。Wavy Grid EA：

它会持续追踪账户达到的最高净值。

当股票价格从峰值回落一定百分比（例如 10%）时，

它会启动自动“损害控制”机制，关闭所有打开的进程。

这有助于防止账户在市场突然反转时失控。

最低余额和可用保证金控制

EA始终以保护用户为己任：

当您的账户余额低于您设定的最低限额时，系统将停止开设新的交易。

系统会在每次下单前检查可用保证金，如果保证金不足，则不会发送订单。

它为防范追加保证金风险提供了重要的保障，尤其是在高波动性金融工具中。





4. 交易时机：可选择在K线开盘时执行交易

如果需要，Wavy Grid EA 可以配置为仅在新蜡烛图开盘时做出交易决策。

除了基于“滴答”的连续扫描之外，还可以选择在柱状图打开时激活扫描。

它尤其适合那些想要更冷静、更系统、更可检验的方法的人。

这有助于使回测结果与实际表现更加一致。

5. 用户控制和灵活性

Wavy Grid EA 为初学者和经验丰富的用户都提供了详细的自定义选项：

两种策略都具有独立的开启/关闭选项。

每种策略可分别设置不同的手数大小、网格间距和百分比/点数模式。

最高订单限额

股票止盈和股票回撤止盈可以独立激活/停用。

交易功能仅在蜡烛图开盘时启用。

得益于这种灵活性，用户可以：

激进的增长方案

更具保护性、低容量、长期的电网方案

或者它可以创造出介于两者之间的混合结构。





6. 它适合哪些人？

Wavy Grid EA 对具有以下特征的投资者尤其具有吸引力：

那些喜欢网格逻辑但又不想忽视风险管理的人，

那些寻求全自动系统而不是手动逐个下单的人，

那些希望同时从趋势行情和震荡行情中获利的人

尤其适合那些希望在波动性较大的金融工具（如 XAUUSD）中采用有纪律、有计划的网格化交易策略的人。

7. 结论

Wavy Grid EA 是一款全自动、灵活且以安全为中心的专家顾问，它将经典电网系统的盈利潜力与现代风险管理相结合。

双向网格策略

基于权益的综合利润收集和动态回撤保护。

在考虑经纪商订单限额的情况下，实现最大限度的订单控制。

灵活的批次、网格和时间设置。

对于任何想要以自律、守规则和有计划的方式进行市场交易的人来说，它都是一个强大的工具。

无论您是喜欢只买入、双向买入，还是只在特定时间买入……通过自定义参数以适应您的个人情况，您可以将 Wavy Grid EA 转变为您自己的交易风格的自动化版本。





附加功能：智能先进先出 (FIFO) 停机系统和交换优势

Wavy Grid EA 有一个非常重要的特点，使其区别于传统的网格系统：

每个网格交易都使用自己独立的止盈（TP）结构，并按照先进先出（FIFO）逻辑进行平仓。

以下是该系统的详细信息：

每笔交易的独立TP结构

Wavy Grid EA 中开设的每个仓位都有其独特的 TP（趋势点）：

随着价格下跌，买入网格逐步进行买入。

当价格反转时，每笔交易都会在其各自的盈利水平上单独平仓。

EA通过逐步、可控地平仓，而不是一次性全部平仓，从而分批从市场中获取利润。

得益于这种结构：

获利了结变得更加稳定。

避免了电网拥堵。

即使营业额不高，也能逐渐积累利润。

逢低买入，逢高卖出（波动周期）

Wavy Grid EA 会在价格每次下跌时开立一个新的买入仓位。

这些职位包括：

由于成本平均值是从下方收集的，因此其数值更为可靠。

当上升趋势开始时，它就会逐渐盈利。

因此，即使市场只出现小幅反转，EA 也能挽回损失，甚至还能盈利。

这种网格循环机制正是EA得名“Wavy”的原因。

该系统能够自动应对价格波动。

先进先出结算系统——节省互换成本

EA 的波浪网格算法最大的优势之一是它采用了FIFO（先进先出）逻辑：

当需要平仓时，EA总是先平掉最早的交易。

这样可以消除那些已经持有数日并累积了高额隔夜利息的仓位。

新开放的职位如下：

它提供更及时的价格信息。

它价格更低。

它能更快地产生利润。

先进先出法的优点：

累计交换负荷减少。

账户运行更流畅了。

负的套利交易成本被降至最低。

职位寿命缩短，风险降低。

这种方法可以保护用户免受重大成本的影响，尤其是在像XAUUSD、NAS100 和 GBP 货币对这样的高掉期交易品种上。

易于互换的电网——专为长期稳健运行而设计

交换环节是电网系统中最薄弱的环节。

Wavy Grid EA 与其他 EA 的区别在于：

它不会积累长期未平仓的仓位。

价格一旦反转，由于先进先出 (FIFO) 的平仓机制，最早的交易就会从系统中移除。

当前网格始终保持“最新”。

互换交易减少意味着净收益增加。

该结构确保EA拥有一个适合长期运行的强大电网系统。

结果：更智能的电网、更低的成本、更高的净利润。

Wavy Grid EA 不仅仅是一个买卖机器人。

每个细节都经过精心设计，充分考虑了真实投资者的逻辑，并进行了优化。

独立TP系统

逢低买入，逢高买入。

利用先进先出法降低交换负荷

旋转速度更快、工作重量更轻的网格。

长期安全和可持续性

得益于这些机制，Wavy Grid EA 提供了一个专业级的解决方案，旨在短期内实现稳定的利润，并在长期内保护资本免受互换成本的影响。